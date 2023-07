Su Amazon il materassino da mare che non ha bisogno di essere gonfiato É possibile acquistare direttamente su Amazon il materassino da mare galleggiante Mashin: il tappeto che non richiede il gonfiaggio grazie al suo design innovativo.

Per chi ama prendere il sole in estate, uno dei modi migliori per farlo è sicuramente quello di usufruire di un materassino gonfiabile e lasciarsi dondolare dal movimento delle onde. Tuttavia, qualsiasi un materassino gonfiabile ha bisogno di aria per poter essere funzionale e ciò significa imbattersi in faticose attività di gonfiaggio a bocca o con gonfiatori portatili, specie quando parliamo di modelli per adulti o più persone.

Su Amazon, tra le tante proposte innovative, spicca il materassino galleggiante Mashin che non ha bisogno di essere gonfiato e soprattutto può essere facilmente ripiegato e trasportato.

Che cos'è e come funziona il materassino galleggiante di Mashin che non si sgonfia

Mashin è il materassino galleggiante da mare e piscina che non ha bisogno di aria per il gonfiaggio, basta srotolarlo e immergerlo in acqua per poter prendere il sole in totale tranquillità e comodità.

Il design innovativo, permette una maggiore stabilità e comfort rispetto ai tradizionali materassini gonfiabili. Non è soggetto a forature o a eventuali danni legati al gonfiaggio, per cui assicura una lunga durata nel tempo. Quando non viene utilizzato può essere facilmente ripiegato o arrotolato grazie alle cinghie incluse, occupando pochissimo spazio. Può essere utilizzato sia da adulti che dai bambini.

Il tappeto galleggiante è realizzato con XPE, materiale atossico, leggero, flessibile ed elastico che elimina la necessità di materiali plastici per il gonfiaggio. Questo prodotto non assorbe e non rilascia acqua, consentendo di mantenere il corpo a galla comodamente.

É disponibile in 4 diversi formati.