Spesa online: fino al 40% di sconto su tutto il necessario per la casa su eBay eBay ha deciso di incentivare la spesa online. Per riuscirci, l’e-commerce propone un coupon del 10% di sconto su alcuni prodotti. Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte relative alla casa, così da risparmiare persino sul cibo dei vostri animali.

Fare la spesa ogni giorno può essere stressante, il traffico, la corsa alle offerte, le file in cassa, per questo motivo si preferisce sempre più spesso la spesa online, che oltre a facilitarci la vita permette anche di trovare subito le offerte più vantaggiose, come ad esempio quelle attualmente disponibili su eBay fino al 1 marzo 2023.

Acquistando un qualsiasi prodotto per la casa o anche per i vostri animali domestici, potrete usufruire di un coupon aggiuntivo del 10% inserendo il codice SPESA23. L'offerta è valida fino alle 23:59 del 1 marzo. Per poter usufruire del coupon è necessario fare un acquisto di un importo minimo di 15€. Ogni utente potrà usufruire del codice coupon per un massimo di 2 utilizzi e di 50€ di sconto a ordine.

Le categorie incluse nell'offerta di eBay sono diverse. Noi abbiamo selezionato i migliori prodotti necessari per la casa, tali da aumentare la vostra soddisfazione dopo l'acquisto.

Le categorie di prodotti in offerta da non perdere

-fino al 30% di sconto su prodotti per la casa: l'occorrente per una casa pulita non basta mai, quindi perché non approfittarne. Tra i tanti prodotti per le pulizie domestiche, troverete l'intera linea d'igienizzanti Smac, i prodotti per tessuti come tappeti e tende dell'Omino Bianco, e tutto l'occorrente per la lavastoviglie tra cui anche le capsule Finish.

-fino al 30% di sconto su prodotti per il bucato: partendo dagli spray che smacchiano e sgrassano con un'azione pre-trattante dell'Omino Bianco, fino agli spray funzionanti solo per i panni scuri o colorati, in grado di preservare intatto il colore.

-fino al 25% di sconto su capsule di caffé: tra gli articoli legati al caffè vi segnaliamo la presenza delle cialde Kimbo, queste possono essere anche compatibili con Nespresso. Non può mancare Borbone, con le sue cialde e capsule a miscela blu, nera e rossa, con quest'ultima compatibile con "A MODO MIO" di Lavazza. Questa marca è presente, invece, con 600 capsule "espresso point", le quali hanno una miscela composta da più sapori e aromi.

-fino al 39% di sconto su prodotti per gli animali: tra le tante opzioni in offerta vi segnaliamo Pedigree che con i suoi dentastick per l'igiene orale, gli snack e biscottini è tra le marche più amate dai nostri amici a quattro zampe. Un'altra marca presente è Cesar, con un mix di vaschette con sei gusti assortiti per i cani. Non possono mancare i prodotti per chi ha un gatto in casa come quelli Sheba, in offerta con un mix di 44 vaschette con quattro gusti assortiti, ma anche altri articoli imperdibili.