San Valentino 2022, idee regalo last minute romantiche e originali per lui e per lei Non avete ancora acquistato un regalo di San Valentino per il vostro partner? Niente panico: siete ancora in tempo per regalare alla vostra dolce metà qualcosa di romantico e originale per celebrare la festa degli innamorati. Nella nostra lista troverete idee regalo last minute per lui e per lei perfette per non arrivare al 14 febbraio a mani vuote.

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, è ormai alle porte, e tra scettici e inguaribili romantici un pensiero per dimostrare i propri sentimenti alla persona amata non può mancare. Se quest'anno non avete idee e il tempo stringe, potete optare per dei regali di San Valentino last minute per lui e per lei che renderanno felici i vostri partner.

Per andare oltre buoni regalo e scatole di cioccolatini, sicuramente graditi ma non di certo innovativi, vi proponiamo 10 idee regalo originali, romantiche e divertenti, per celebrare al meglio la festa degli innamorati. Tutti articoli disponibili su Amazon, che saranno nelle vostre mani entro il 14 febbraio, pronti da regalare al marito, alla moglie, al fidanzato o alla fidanzata.

1. Orso di rose rosse

Un modo alternativo per regalare le rose, il fiore dell'amore per eccellenza? L'orso di rose rosse di Leo and Gio, realizzato con rose in polietilene, morbide ed estremamente realistiche, che a differenza dei fiori freschi sono inodori e non appassiscono. Grande all'incirca quanto un classico bouquet e con un peso di appena 200 grammi, l'orso arriva in una scatola regalo trasparente completa di nastro accompagnato da un filo di luci led utili a decorare questo romantico teddy bear.

2. Cofanetto regalo

Se avreste voluto organizzare un viaggio per festeggiare San Valentino ma non vi siete mossi per tempo, il cofanetto regalo Fuga e Relax di Smartbox viene in vostro aiuto: 205 destinazioni in tutta Italia tra cui scegliere per trascorrere due giorni e una notte insieme al vostro partner in un agriturismo o in un hotel a 3 stelle, con colazione e momento relax inclusi. L'assegno regalo arriva in una confezione in cartone che include anche una guida cartacea con indicazioni sulle destinazioni e sulle modalità di utilizzo e ha validità di 3 anni con possibilità di rinnovo o cambio gratuito.

3. Coppia di portachiavi

Le vostre chiavi saranno al sicuro con il portachiavi magnetico Foonii in due colori, oro rosa per lei e nero per lui. Realizzati in lega di zinco con finitura lucida e cordino in metallo, sono durevoli e belli da vedere, perfetti come idea regalo per una coppia convivente o per celebrare l'inizio di una nuova vita insieme. Se avvicinati, i magneti presenti alle estremità si attaccano tra loro, cosicché i teneri animaletti dei portachiavi si unisaono in un bacio. Vengono spediti entrambi in un'elegante confezione che ricorda quella di un gioiello, perfetta da regalare.

4. Grembiuli da cucina

Alle coppie di aspiranti chef che amano sperimentare tra i fornelli proponiamo i grembiuli da cucina coordinati di Gebell, con fantasie unisex adatte a uomini e donne e due pratiche tasche sul davanti per riporre utensili e ricettari. In cotone naturale e lino, i grembiuli sono privi di materiali sintetici e sostanze chimiche nocive, traspiranti, resistenti e lavabili in lavatrice. Proteggono efficacemente da schizzi di olio e macchie di cibo grazie alle ampie dimensioni e hanno una fascia da collo regolabile per adattarsi a tutte le taglie.

5. Set di tazzine da caffè

Non c'è niente di più romantico di fare colazione insieme alla persona amata iniziando la giornata con un caffè energizzante, ancor meglio se con tazzine coordinate come queste Disney di Egan in porcellana. Dai colori vivaci e complete di piattini, le tazzine si completano a vicenda, raffigurando un romantico bacio tra Minnie e Topolino. Sul bordo è presente una frase che è anche un invito: always kiss me – "baciami sempre" – da dedicare al proprio partner. La scatola regalo rossa firmata Disney con il disegno di Topolino rende poi il set perfetto da essere regalato.

6. Messaggi in bottiglia

Per dichiarare il vostro amore in modo originale e far sapere al fidanzato, alla fidanzata o al coniuge quanto è speciale per voi, potete optare per le capsule di Amycute, una rivisitazione in chiave romantica dei messaggi in bottiglia. In ognuna delle 25 piccole capsule troverete un foglietto su cui scrivere un pensiero, una frase o anche semplicemente una parola da dedicare al partner, il tutto racchiuso in una graziosa bottiglietta di vetro con tappo in sughero.

7. Federe coordinate

Nella maggior parte delle coppie uno dei due partner occupa il lato del letto più spazioso, relegando l'altro a una piccola porzione laterale. Se capita anche a voi, la coppia di federe DaisyFly è un regalo di San Valentino originale perfetto per ricordare al proprio compagno o alla propria compagna a chi è che spetta il lato più grande, oppure ironizzare sulla loro tendenza a invadere il vostro spazio durante la notte. Le federe sono realizzate in misto cotone e poliestere, con stampa sul davanti e bordino nero, e si adattano a cuscini di dimensioni standard e queen size.

8. Bracciali di coppia

Ideali per una coppia a distanza, i bracciali di Willbond testimoniano la volontà di esserci sempre l'uno per l'altra, nonostante la lontananza e le difficoltà. Sottili e discreti, hanno un cordino regolabile e sono decorati con un piccolo cuore in acciaio lucido, perfetti per essere indossati sia da uomini che da donne. Arrivano completi di cartoncino con su scritta la reciproca promessa di impegno, protetti da una bustina in plastica trasparente in modo che non si rovinino.

9. Certificato d'amore

Vi piacciono i regali fai da te ma non riuscireste a realizzare niente in tempo per il 14 febbraio? Il certificato d'amore di Kaidensi è un ottimo compromesso: la pergamena è infatti personalizzabile con il nome della vostra dolce metà, una breve dedica, la vostra firma e la data in cui la consegnerete, un'alternativa originale ai biglietti d'auguri. Insieme al certificato è inclusa una busta intestata compilabile, da recapitare direttamente al vostro partner.

10. Quiz per ingannare l'attesa

Chiudiamo la nostra selezione dei regali last minute per San Valentino con i Quiz da fare mentre aspetti la tua ragazza di Marika Sippi, il regalo divertente per il fidanzato che è puntualmente costretto ad aspettare che la sua ragazza sia pronta per uscire. Ben 100 giochi divisi per difficoltà, completi di soluzioni, per allenare la mente e far passare il tempo in maniera meno noiosa, un modo alternativo per ingannare l'attesa e staccarsi dallo smartphone.