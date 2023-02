San Valentino 2023: le idee regalo last minute più belle San Valentino è alle porte, avete già pensato a cosa regalare alla vostra dolce metà? Se siete a corto di idee, non vi preoccupate, siete ancora in tempo: ecco alcune proposte last minute per far felici lui e lei.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Avete già trovato il regalo giusto per la vostra metà per questo San Valentino 2023? Il 14 febbraio è vicino, in molti avranno già scelto il dono per far felice chi si ama, ma se voi siete ancora indecisi e non avete trovate qualcosa di veramente unico e speciale, possono tornarvi utili alcune delle nostre proposte.

Di seguito, infatti, abbiamo raccolto per voi quelli che pensiamo essere i regali giusti da fare a San Valentino per essere originali, romantici e simpatici. Dai classici cioccolatini agli avventurosi pacchetti esperienze, la scelta è veramente molto vasta. Potete trovare queste idee regalo last minute su Amazon, a prezzi molto vantaggiosi o in offerta.

Altoparlante bluetooth per la doccia: un regalo hi-tech per lui

Se il vostro fidanzato o vostro marito è un grande amante della tecnologia e della musica, apprezzerà sicuramente l'altoparlante bluetooth waterproof, perfetto da utilizzare sotto la doccia. Il modello proposto da Leicke è compatibile sia con Android che con iOS, quindi potete collegarlo a qualsiasi pc, tablet o smartphone abbiate. Inoltre, grazie all'assistente vocale, potete scegliere se cambiare il vostro ascolto manualmente o tramite comando vocale.

Leggi anche In offerta al 60% su eBay il tapis roulant salvaspazio per mantenersi in forma stando a casa

In alternativa, potete valutare anche altri altoparlanti bluetooth venduti su Amazon:

Kit per coltivare piantine: un regalo non banale per lei

Se, invece, la vostra metà ha il pollice verde, un regalo d'effetto potrebbe essere un kit per coltivare bonsai, come quello di Cultivea. Nella confezione si trova tutto l'occorrente per piantare e prendersi cura della piantina: terriccio, semi, bustine di propagazione, marcatori, forbici e vasi biodegradabili.

Ma la versione bonsai non è l'unica in vendita. Ecco quali sono gli altri kit per piantine che trovate in vendita su Amazon:

Targa con foto e dedica musicale: un regalo personalizzato

A San Valentino, non c'è niente di meglio di un regalo che parli del vostro amore e arrivi dritto al cuore; è il caso, ad esempio, della targa musicale di Babloo. Scegliete la vostra foto più bella, indicate il titolo della vostra canzone, e la vostrà metà si ritroverà a sognare il vostro futuro ricordando un bel momento insieme sulle note più belle.

Vi piace questa idea? Ecco altri modelli simili tra cui poter scegliere:

Album di foto: un regalo romantico fai da te

Che ne pensate, invece, di un album fotografico? Su internet se ne trovano di molto simpatici, come quello di Kuou, a forma di fiore e con tre rose al centro. Potete posizionare i portafoto come meglio credete, creando più fiori, un fiore unico e decidendo quanti "petali" riempire. Sotto ogni foto potete aggiungere una dedica personale.

Ecco altri foto dalle forme particolari che potete sfruttare per dare sfogo alla vostra fantasia in questo San Valentino 2023:

Kit per il calco delle mani: un regalo perfetto da sfruttare in coppia

Tra i regali più belli da fare pensando per due c'è il kit calco mani: giocando e divertendovi insieme, potete creare una scultura unica che raffiguri le vostre mani intrecciate, pronte per per una vita insieme. Nella confezione Michelangelo di Algaplay trovate il gesso, l'alginato e una caraffa graduata, tutto l'occorrente per procedere e dare vita alla vostra arte d'amore.

Se questo kit non vi sembra fare al caso vostro, potete confrontarlo con altri in vendita su Amazon:

Fiori stabilizzati: il regalo giusto da fare ricevere alla persona amata a distanza

Vivere un amore a distanza non è facile, soprattutto se non si può essere insieme durante la giornata più romantica dell'anno. Per fortuna, però, le nuove tecnologie accorciano le distanze e vi permettono di fare lunghe videochiamate, e un dolce pensiero può essere recapitato direttamente a casa del vostro amore. Che ne pensate, ad esempio, delle rose stabilizzate di Ranjima? Un fiore che non appassisce è il più grande simbolo di amore eterno.

Solo rose rosse? No, i fiori stabilizzati sono tanti, tutti diversi e tutti belli:

Cofanetto viaggio: ideale per godersi un po' di tempo insieme

La vita di tutti i giorni è fatta non solo di cose belle, ma anche di doveri, impegni, problemi, stress e imprevisti che, a volte, non ci permettono di trascorrere con la nostra metà tutto il tempo che vorremmo. Per questo, probabilmente il regalo giusto in occasione del 14 febbraio è un cofanetto per un'esperienza da vivere in due. Per esempio, vi segnaliamo la smartbox "3 giorni d'evasione", che vi permetterà di godervi un intero fine settimana in compagni l'uno dell'altra.

In alternativa, potete scegliere un cofanetto che regali una cena, un massaggio, un viaggio in una capitale europea o un'esperienza sportiva:

Sfide di coppia: un pensiero simpatico e originale

Avete in mente una serata divertente e giocosa? Allora quello che vi serve è sfidarvi a colpi di domande, scommesse e giochi. Su internet trovate diverse soluzioni che possono fare al caso vostro. Se volete rimanere sul classico, potete scegliere il gioco con le card da pescare: a turno ne pescate una e non potete rifiutarvi di fare ciò che c'è scritto.

Se volete diversificare, potete rendere il gioco più piccante o più dolce, scegliendo la versione delle capsule sexy o quella delle dichiarazioni d'amore.

Un bracciale: il dono con cui non si sbaglia mai

Un regalo con cui non si sbaglia mai è certamente un gioiello. Se, però, un anello vi sembra impegnativo, potete puntare su un bracciale, classico o con charms da personalizzare. Il bracciale con pietra di Morellato, ad esempio, è semplice, ma d'effetto. Tutte le ragazze ne rimangono affascinate.

Tra i bracciali personalizzati, invece, vi consigliamo il classico della Pandora o l'alternativa sempre targata Morellato. Inoltre, i bracciali piacciono molto anche agli uomini, quindi potrebbero essere una valida alternativa anche per stupire il vostro lui:

Bombe da bagno: il regalo giusto per far felice qualcuno che ha bisogno di coccolarsi

Dopo una giornata stressante, non c'è niente di meglio che coccolarsi con un bel bagno caldo. E se aggiungeste anche delle bombe da bagno profumate? Se la vostra metà vive a cento all'ora e non si ferma mai, apprezzerà sicuramente questo regalo, soprattutto se accompagnato dalla promessa di un massaggio e una cena preparata da voi.

Ecco altre alternative da valutare: