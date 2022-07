Saldi estivi: oltre il 70% di sconto su abbigliamento e sneakers su eBay Ecco le migliori offerte dei saldi estivi eBay su abbigliamento e sneakers, uomo e donna, delle migliori marche: Superga, Kappa, Vans e tante altre, in sconto oltre il 70%

L'Estate è sicuramente il periodo più adatto per acquistare nuovi capi in saldo, da indossare tutti i giorni o da mettere in valigia: non solo casual, come t-shirt in cotone e pantaloni comodi, ma anche eleganti, come camicie in lino e blazer.

A questo proposito, i saldi estivi arrivano anche su eBay, che propone tantissime offerte vantaggiose su abbigliamento e sneakers uomo/donna, in sconto fino al 77%.

In più, il noto marketplace offre uno sconto del 20% in più sui capi di vestiario già in promozione. Per approfittarne, vi basterà inserire il coupon code SALDIESTATE2022 prima di procedere al pagamento dell'ordine. L'offerta è valida dal 13 al 31 luglio 2022, su una spesa minima di 15€, consente di risparmiare un massimo di 100€ e può essere applicata fino a 2 volte.

Di seguito, potrete trovare una selezione dei migliori sconti su scarpe, magliette, pantaloni e camicie dei migliori brand: Superga, Kappa, Veque, Pieces e molti altri.

Promozioni estive eBay su abbigliamento e sneakers

Ma quali sono le migliori promozioni estive di eBay su abbigliamento e sneakers?

Ecco una selezione degli sconti più vantaggiosi su polo, t-shirt, pantaloni in cotone, camicie e molto altro, in saldo fino al -77%.

-77% sulla polo uomo in cotone di Diadora: fresca e sempre di tendenza, la polo uomo di Diadora è il capo d'abbigliamento ideale da indossare d'estate, per sfoggiare un look semplice e casual. È disponibile in tantissimi colori – arancio, blu, grigio, verde e altri – e in tutte le taglie dalla S alla 2XL.

-66% sulle scarpe da tennis uomo e donna di Superga: perfette da indossare tutti i giorni, le iconiche scarpe in tela di Superga sono un vero e proprio must dell'estate. Infatti, sono fresche e leggere, realizzate con tomaia in cotone traspirante, chiusura con lacci e suola in gomma naturale vulcanizzata. Infine, sono prodotte con materiali 100% vegan friendly e cruelty-free.

-54% sui pantaloni in cotone di Veque: adatti sia a un look casual che a uno più elegante, questi pantaloni in cotone sono freschi e leggeri, ideali per l'estate. Sono realizzati in cotone 98% e hanno una vestibilità slim fit. Infine, sono disponibili in blu, verde, grigio, nero e beige, oltre che in tutte le taglie dalla 44 alla 54.

-50% sulla t-shirt uomo in cotone U.S. POLO ASSN.: leggera e traspirante questa t-shirt uomo è perfetta da indossare al lavoro, per sfoggiare un look casual ma ricercato al tempo stesso. È realizzata in cotone 100% ed è disponibile in diverse colorazioni, dall'arancio al verde, passando per il fucsia e il petrolio. Si può acquistare in tutte le taglie dalla S alla 4XXL.

-46% sulla camicia in lino di Veque: elegante e ricercate, questa camicia in 80% lino e 20% cotone è perfetta da indossare sia al lavoro che per un aperitivo o una cena. Ha una vestibilità slim ed è caratterizzata dal collo alla coreana, raffinato e sportivo insieme. È disponibile in tantissimi colori, dal celeste alla senape, e in tutte le taglie dalla S alla XXL.

-40% sulle sneakers uomo e donna di Kappa: sportive, resistenti e comode, queste sneakers non hanno bisogno di tante presentazioni. Perfette sia per donna che per uomo, sono decorate con il logo Kappa sul tallone e sul retro. Vengono realizzate con tomaia in materiale sintetico e suola in gomma. Infine, sono disponibili in tutte le taglie dal 36 al 46 e in tantissimi colori, dal bianco semplice al blu con rifiniture bianche.

-38% sulle t-shirt in cotone Nazareno Gabrielli: ideali da indossare d'estate, le t-shirt in 100% cotone sono leggere, fresche e semplici da abbinare a qualsiasi look. Sono disponibili nel comodo pack da 6, in nero, grigio e bianco, con possibilità di scegliere ta lo scollo rotondo e quello a V.

-34% sui leggings Adidas da donna: perfetti sia per allenarsi che da abbinare a un look sportivo, questi leggings sono realizzati in comodo cotone elastico. Sono disponibili in nero e nelle taglie 40 e 42. Infine, sono ideali da indossare con una t-shirt crop o una fresca camicia in lino modello maschile.

-27% sulla t-shirt da donna di Vans: casual, leggera e traspirante, la t-shirt da donna di Vans è un capo d'abbigliamento versatile e pratico, ideale da portare in valigia. È disponibile in verde militare e in tutte le taglie dalla XS alla M. Infine, è perfetta da indossare con un paio di jeans o dei pantaloni estivi a palazzo.

-20% sull'abito blazer di Pieces: perfetto per le serate estive, questo blazer lungo conferirà al vostro look un tocco di eleganza e raffinatezza. Infatti, è ideale da indossare in abbinamento a un pantalone o a un abito. È disponibile in color albicocca e nelle taglie M e L.