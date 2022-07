Saldi estivi: fino al 60% di sconto su materassi singoli e matrimoniali, cuscini memory e topper Con l’arrivo dei saldi estivi sono in offerta anche materassi, cuscini memory e topper delle migliori marche come Emma, Evergreenweb e Baldiflex, con sconti fino al 60%,

Per iniziare bene la giornata è importante dormire comodamente. Per questo scegliere il materasso o il cuscino più adatto alle proprie esigenze e al corretto supporto si testa e schiena è fondamentale.

Con i saldi estivi non potevano mancare le offerte su materassi, cuscini memory e topper delle migliori marche, come: Emma, Baldiflex e tanti altri modelli disponibili su Amazon, con sconti che arrivano fino al 60%.

Le migliori offerte su materassi, cuscini memory e topper

Ecco la selezione delle offerte più vantaggiose per cuscini memory, topper, materassi singoli e matrimoniali, con sconti che arrivano al 60%. Con i saldi estivi la camera da letto potrà finalmente rinnovarsi, diventando nuovamente uno spazio confortevole in cui riposare.

-50% di sconto (-344€) su materasso a molle insacchettate Emma Hybrid Premium: un materasso dallo spessore di 25 cm per un supporto superiore ai normali materassi. Grazie alle sette zone di sostegno, le tre schiume adattive e l'innovativa combinazione di memory foam e molle insacchettate, questo materasso offre un riposo ottimale adattandosi a tutte le esigenze. Il sistema AeroFlex, infine, garantisce un'elevata traspirabilità tutta la notte, anche nei mesi estivi.

– 40% di sconto (-166€) su materasso memory foam Emma Original: un materasso dal design ergonomico che assicura il massimo confort grazie ai tre materiali principali che lo compongono: memory foam, che distribuisce la pressione del corpo su tutto il materasso, la schiuma HRX, che offre maggior supporto a bacino, spalle e collo e l'innovativa schiuma Airgocell, che aiuta a mantenere materasso fresco e asciutto, dissipando il calore corporeo.

-40% di sconto (-60€) su topper Emma: un topper versatile e comodo da usare. Grazie ai due lati con differenti gradi di morbidezza si adatta a tutte le esigenze, assicurando il massimo confort in ogni situazione. Inoltre, rispetta i livelli di sicurezza secondo lo Standard 100 dell'OEKO-TEX® rivelandosi un prodotto sicuro perfino per i neonati.

-40% di sconto (-33€) su cuscino memory foam Emma: un cuscino ortopedico che va incontro alle abitudini di tutti, formato da tre stati rimovibili diversi per spessore e morbidezza. Riesce ad adattarsi a qualsiasi posizione si assuma durante il sonno e offre il massimo sostengo alla testa e al collo, aiutandoli a mantenere la posizione più corretta.

-60% di sconto (-271€) su materasso singolo in waterfoam Everegreenweb: un materasso sfoderabile dallo spessore di 20cm, ortopedico ed ergonomico grazie alle a sette zone differenziate. Si adatta a tutti i tipi di letti e reti. Un materasso sicuro e confortevole, certificato secondo lo standard Oeko-Tex 100 classe 1 e ISO 9001 su tutte le materie prime utilizzate.

-47% di sconto (-30€) su cuscino per la cervicale in memory foam Evergreenweb: un cuscino in memory foam antiacaro e antiallergico a doppia onda che sostiene la la testa e il collo, permettendo di mantenere la giusta posizione durante il sonno. La fodera rimovibile è realizzata in aloe vera e cotone, assicurando traspirabilità e confort.

-40% di sconto (-53€) su coprimaterasso in memory foam Amazon Basics: uno topper di 7 cm per offrire il massimo della comodità. Le zone testurizzate sostengono il corpo riducendo i dolori articolari, reumatici e sciatalgie. Un modello confortevole, sicuro ed ecologico, come confermano le certificazioni CertiPur europea e OEKO-TEX.

-33% di sconto (-15€) su cuscino rinfrescante in memory foam Amazon Basics: un cuscino morbido e confortevole grazie al memory foam e al rivestimento in Ice Silk, un tessuto liscio e delicato altamente traspirante. I due lati, inoltre, non sono uguali tra loro: un lato è pensato per la stagione estiva e l'altro lato per quella invernale, assicurando massimo confort in ogni momento dell'anno. La fodera è rimovibile e lavabile in lavatrice, garantendo freschezza e pulizia.

-28% di sconto (-29€) su coprimaterasso in memory foam con cinghie elastiche Amazon Basics: un topper pratico da usare grazie alle comode cinghie elastiche poste sugli angoli, che permettono al coprimaterasso di non spostarsi durante il sonno. Grazie ai 7 cm di spessore, inoltre, permette di aggiungere comodità al proprio materasso rendendolo più alto e accogliente, sostenendo al meglio il corpo durante il riposo.

-21% di sconto (-77€) su materasso matrimoniale memory foam Baldiflex: un materasso matrimoniale ergonomico, antidecubito e indeformabile che offre un ottimo sostegno grazie a 25cm di spessore. Il rivestimento è antiacaro e antibatterico e può essere facilmente rimosso grazie alla zip e lavato comodamente in lavatrice.