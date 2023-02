Regali per San Valentino: in offerta su eBay i dispositivi per capelli Dyson San Valentino è sempre più vicino: avete già scelto il regalo da fare alla vostra metà? Se la risposta è no, forse vi potrà interessare sapere che su eBay è attiva una promozione su tutto ciò che occorre per prendersi cura dei propri capelli a marchio Dyson: dall’asciugacapelli alla piastra, ecco cosa potete acquistare ad un prezzo vantaggioso.

Siete pronti per festeggiare il giorno più romantico dell'anno? Il 14 febbraio è ormai arrivato, assicuratevi di avere provveduto a trovare un regalo che possa rendere felice la persona che amate. Se ancora non avete trovato nulla, non vi preoccupate, siete ancora in tempo.

Una buona idea per far felice la vostra donna, ad esempio, potrebbe essere quella di acquistare i dispositivi per capelli a marchio Dyson che trovate in offerta su eBay. Se lei ama prendersi cura della sua chioma, ne sarà sicuramente felice.

Ma chi lo ha detto che San Valentino è solo la feste delle coppie? Non c'è nessuno che possa amarci più di noi stessi, quindi potreste pensare di approfittare degli sconti per fare un regalo a voi stesse e prendervi cura di voi. Oppure, perché, no, potete fare un regalo alla vostra mamma, primo grande amore di ognuno di noi.

Dispositivi Dyson per la cura dei capelli in offerta su eBay con oltre 50 euro di sconto

I prodotti a marchio Dyson sono dei top di gamma, qualsiasi decidiate di acquistare vi permetterà di ottenere risultati perfetti e impeccabili senza rovinare la chioma. Ecco quali sono quelli più convenienti da acquistare in questo momento su eBay per favi un bellissimo regalo o per rendere felice qualcuno che amate.

– 80 euro di sconto sull'asciugacapelli Dyson Supersonic, disponibile in un'edizione limitata color rame. L'asciugacapelli è comprensivo di un diffusore, un accessorio lisciante, un concentratore e un astuccio per il trasporto. Durante l'asciugatura, potete scegliere tra due velocità di erogazione del getto e quattro livelli di calore.

– 50 euro di sconto sullo Styler Dyson Airwrap, ideale per asciugare e acconciare i capelli in diversi modi. Nella confezione, infatti, sono compresi un corpo macchina e diversi accessori: un asciuga capelli, quattro coni, due spazzole larghe e una spazzola rotonda.

– 50 euro di sconto sulla piastra per capelli Dyson Corrale, un modello senza filo e molto leggero, realizzato in lamine flessibili in lega di rame; potete scegliere se ricaricarla con la base elettrica o con il filo wireless. Nella confezione sono comprese una bag per riporla in sicurezza e una box da viaggio.

– 30 euro di sconto sull'asciugacapelli Dyson Supersonic, venduto nell'edizione limitata blu e rame. Vi permette di scegliere tre livelli di velocità, quattro impostazioni di calore – per un massimo di 100° C – e d'impostare il getto freddo per fissare lo styling. Nella confezione sono compresi un accessorio per il finish, un concentratore, un diffusore, un pettine districante, un filtro per schermare il calore e un'elegante scatola in pelle.