Regali di Natale per i genitori: 25 idee originali per mamma e papà Esperienze da sogno, regali personalizzabili, idee regalo per genitori anziani: ecco la nostra guida all’acquisto dei regali per mamma e papà con 25 idee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Natale è sempre più vicino e il tempo per scegliere i regali diminuisce sempre di più. Tra il cercare idee regalo originali, scegliere regali per colleghi, amici e amiche, a volte ci si potrebbe dimenticare dei due familiari più importanti: mamma e papà.

Questa guida ai regali vi aiuterà, attraverso 25 suggerimenti, a capire cosa regalare alla mamma e al papà e ai genitori anziani: all'interno troverete sia regali di coppia sia regali individuali, ma anche esperienze uniche da far vivere ai genitori che li lasceranno sorpresi.

Regali di Natale per i genitori: 10 idee per regali di coppia

Una delle idee per sorprendere i genitori a Natale è sicuramente quella di scegliere un regalo di coppia: qualcosa di personale, rivolto ad entrambi, che può andare dalle esperienze di coppia a oggetti personalizzati per la casa. Ecco 10 idee regalo con cui non si sbaglia mai.

1. LAC Lampada Personalizzata con foto 3D

Per un ricordo unico e personalizzato

Un regalo romantico e perfetto per celebrare l'amore dei propri genitori, la LAC Lampada Personalizzata con foto 3D è una sorpresa unica da far trovare sotto l'albero a mamma e papà. Personalizzabile non solo con foto di coppia, ma anche di animali da compagnia, oggetti o luoghi che stanno a cuore ai genitori, la lampada 3D è un modo unico per immortalare qualcosa di speciale per la coppia e renderlo un punto luce dell'abitazione.

2. LAC Targa Spotify Personalizzata con Foto

Per ricordare la canzone di coppia

Un altro regalo altamente personalizzabile, la LAC Targa Spotify Personalizzata con Foto è il regalo perfetto per i genitori che amano la musica e hanno una canzone del cuore, come per esempio il primo ballo del loro matrimonio. Si possono inserire foto, nomi della coppia, titolo della canzone, una frase significativa e lo Spotify code verrà generato automaticamente per ricondurre al brano e farlo suonare nei momenti romantici e di intimità.

3. Love-KANKEI Mr e Mrs Tazzine

Per la pausa caffè

Queste Love-KANKEI Mr e Mrs Tazzine per il caffè sono il regalo perfetto per far vivere questo momento di relax mattutino con oggetti personalizzati. Tazze comode da tenere in mano grazie al manico ergonomico, hanno anche il fondo in sughero per proteggerle dagli urti e le superfici dei tavoli da aloni di calore.

4. Michel Toys Portabottiglie con lanterna in metallo

Per decorare la tavola con gusto

Se i vostri genitori amano decorare la tavola di casa con oggetti particolari, il Michel Toys Portabottiglie con lanterna in metallo è uno degli oggetti che non potete assolutamente farvi mancare come regalo per loro. Con figure in metallo stilizzate mentre danzano insieme, l'utensile è adatto per bottiglie di vetro con diametro di massimo 8cm ed è realizzato a mano, impossibile da non notare.

5. Quaderno Password: Agenda per conservare e organizzare codici

Per i genitori smemorati

Se anche i vostri genitori sono smemorati e fanno fatica a ricordare le loro password o i codici di accesso, il "Quaderno Password: Agenda per conservare e organizzare codici" è proprio il regalo che fa al caso loro. 110 pagine progettate apposta per scrivere tutte le proprie password, con dei prestampati già inclusi per rendere l'utilizzo semplice e immediato. In più, all'interno, ci sono anche dei consigli per creare password forti.

6. Duerest Set da tavola per formaggi con posate nel cassetto estraibile

Per i genitori buongustai

Il regalo perfetto per i genitori che amano preparare degli aperitivi da veri buongustai, il Dueret Set da tavola per formaggi con posate nel cassetto estraibile li farà sentire come se fossero al ristorante, direttamente a casa loro. Disposto anche di 3 cannucce metalliche riutilizzabili per i drink e realizzato in bambù naturale al 100%, gli usi del set da tavola sono molteplici: per stupire gli ospiti, come piatto di portata principale o anche per una serata romantica.

7. Smartbox – Cofanetto Regalo Coppia

Per dire addio allo stress

Con più di 2700 esperienze tra cui scegliere, la Smartbox – Cofanetto Regalo è il regalo migliore per ripagare i vostri genitori di tutto quello che fanno per voi. Grazie alla validità di 3 anni e 3 mesi, il cambio gratuito e il rinnovo illimitato, mamma e papà avranno la possibilità di usufruire di questo regalo quando vorranno.

8. Baby Art Family Prints Kit

Per realizzare qualcosa insieme

Se i vostri genitori amano realizzare cose uniche, allora adoreranno anche il Baby Art Family Prints Kit. Una cornice impronte con base in legno, il kit dispone del materiale per realizzare le impronte di tutta la famiglia, che si sovrapporranno insieme grazie ai pannelli in plexiglass inseriti all'interno della cornice. Un modo per riunire tutta la famiglia e creare qualcosa di unico e che scalda il cuore.

9. LAC Portachiavi Coppia Lui e Lei in legno

Per simboleggiare la loro vita insieme

Simbolo perfetto della vita di coppia, il LAC Portachiavi Coppia Lui e Lei in legno è un bellissimo regalo che abbellirà la casa dei vostri genitori. Portachiavi a forma di omini che si incastrano perfettamente all'interno della casetta di legno, sono realizzati in legno di betulla e, oltre ad abbellire la loro casa, li aiuterà anche a non perdere più le chiavi.

10. Nespresso Essenza Mini EN85.R

Per il caffè fatto in casa

Se i vostri genitori amano preparare il caffè insieme al mattino, allora un regalo che non può mancare sotto l'albero è la Nespresso Essenza Mini EN85.R. Le cialde compatibili con la macchinetta offrono una gamma completa di caffè espresso per soddisfare tutti i palati; in più, dato il design più compatto, la macchinetta è posizionabile in qualsiasi cucina senza presentare un problema per gli spazi.

Regali di Natale per i genitori: 5 idee per i regali per il papà

Ogni papà merita dei regali sotto l'albero che lo facciano sentire importante e, soprattutto, lo lascino sorpreso. Per non ricorrere sempre alle solite sciarpa, guanti e cappello, ecco 5 idee originali per i regali di Natale al papà.

11. MasterClass Set per Fonduta in Ghisa

Per i papà amanti della cucina

Se il vostro papà è amante dei formaggi o del cioccolato, allora il MasterClass Set per Fonduta in Ghisa è davvero il regalo perfetto per scaldare le sue serate invernali. Il set comprende tutto quello che serve per il suo utilizzo, e grazie alla ciotola in ghisa smaltata, il calore viene trattenuto, mantenendo le fondute calde al punto giusto.

12. Tazza di birra in legno di quercia fatta a mano

Per i papà che amano la birra

Consigliata come regalo per i grandi amanti delle birre, soprattutto quelle artigianali, la Tazza di birra in legno di quercia fatta a mano, grazie alla tazza in acciaio inossidabile al suo interno, manterrà la temperatura della bevanda più fredda in estate. Adatta anche per tè e caffè, la capacità e di 600ml, e la sua forma ricorda le tazze che si utilizzavano nel periodo medievale.

13. Smartwatch Orologio Fitness Uomo Digitale

Per i papà sportivi

Se vostro padre ama lo sport, lo Smartwatch Orologio Fitness Uomo Digitale allora, è proprio il regalo che fa per lui. Dotato di un sensore di movimento ad alte prestazioni, lo smartwatch misura la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue; in più registra anche il tempo di sonno e le ore di veglia per monitorarne la qualità. Compatibile con Apple e Android, lo smartwatch è anche utile per gestire le chiamate vocali e dialogare con l'assistente vocale.

14. Kit Barba Uomo 10 in 1

Per la cura personale

Contenente tutto l'occorrente per prendersi cura della barba, il Kit Barba Uomo 10 in 1 è un regalo perfetto per i papà che amano dedicare del tempo alla cura del loro aspetto fisico. Composto di ingredienti naturali al 100%, senza additivi e sostanze chimiche irritanti, il kit è adatto per lasciare la barba morbida, liscia e lucida, proteggendo la pelle del papà dal prurito e mantenendola asciutta.

15. KingCorey Orologio da tasca al quarzo

Per l'accessorio elegante

Se vostro padre è un amante degli accessori vintage, allora il KingCorey Orologio da tasca al quarzo è l'accessorio perfetto da fargli trovare sotto l'albero. Dal design speciale alla qualità eccellente con movimento al quarzo giapponese, è un orologio adatto sia per occasioni casual sia di lavoro. Impermeabile e con funzione di calendario non corre rischio di danneggiarsi se si bagna sotto la pioggia.

Regali di Natale per i genitori: 5 idee per i regali per la mamma

Di mamma ce n'è una sola, e il regalo di Natale per lei deve essere speciale e unico, proprio come lei, e soprattutto conforme ai suoi gusti e ai suoi desideri. Ecco 5 idee originali di regali di Natale che lasceranno la mamma stupita e felice.

16. Dujust Servizio da Tè Giapponese in Porcellana

Per la mamma che ama il tè

Se alla vostra mamma piace il tè, e se è appassionata di cultura orientale, il Dujust Servizio da Tè Giapponese in Porcellana è un regalo perfetto per lei. Progettato dall'artista giapponese Takuma Sato è facile da impugnare e ha un filtro inossidabile integrato che aiuta a separare bene il tè dall'acqua. Il vassoio in dotazione è rimovibile e facile da pulire.

17. SKY FISH Bicchieri da Vino Rosso

Per le serate con le amiche

Se vostra madre ama bere vino in compagnia delle sue amiche, gli SKY FISH Bicchieri da Vino Rosso sono proprio il regalo che fa al caso suo. Con le incisioni delicate e tipiche dei tempi antichi, questi calici porteranno quel tocco storico in più che eleverà la tavola. In più, grazie all'acciaio inossidabile con cui sono realizzati, i calici sono utilizzabili in qualsiasi ambiente e sono molto resistenti.

18. Echo Dot con orologio (5° generazione)

Per l'assistenza tecnologica

Se vostra madre ama la tecnologia ed è sempre alla ricerca dell'ultimo modello disponibile, l'Echo Dot con orologio (5° generazione) sarà un regalo apprezzatissimo. Con l'esperienza di audio migliorata, l'assistente Alexa avrà una voce più nitidca e un suono più ricco che raggiungerà ogni stanza della casa. Sullo schermo saranno visibili orologio, condizioni meteorologiche, titoli delle canzoni e non solo. L'Echo Dot è anche associabile ai propri dispositivi tecnologici, per poter usufruire della funzione Casa Intelligente e trasformare la casa in un luogo domotico.

19. Relax & Energia | Set regalo spa da bagno di Nurture by Nature

Per la cura del corpo

Regalo perfetto per la cura del corpo, il Relax & Energia Set regalo spa da bagno di Nurture by Nature è un set contenente prodotti che rilassano e tonificano il corpo, coccolandolo con prodotti naturali e oli essenziali dai profumi deliziosi. Il cesto regalo contiene tutti gli ingredienti necessari per una serata di spa direttamente a casa propria; tutti i prodotti sono di origine naturale e aiutano a calmarsi grazie all'esperienza di aromaterapia.

20. YULEWA Collana Nodo d'Amore Mamma

Il gioiello simbolo d'amore

Se cercate un regalo per dire alla vostra mamma quanto le volete bene, la YULEWA Collana Nodo d'Amore è il gioiello che fa al caso vostro. Insieme ad un biglietto contenuto nella scatola, la collana rappresenta i nodi d'amore che si intrecciano che stanno a significare un amore eterno. Un punto luce in argento placcato che sta bene su tutto e ricorderà per sempre alla mamma quanto le volete bene.

Idee regalo per Natale per i genitori anziani

Se siete alla ricerca di un regalo per i vostri genitori anziani e in là con gli anni, abbiamo selezionato 5 idee perfette per loro, simpatiche, uniche e di decoro per la casa.

21. Il Diario dei Pensionati: 50 Cose da Fare Dopo la Pensione

Per riempire le loro giornate

Se i vostri genitori sono in pensione, o sono prossimi a questo traguardo, "Il Diario dei Pensionati: 50 Cose da Fare Dopo la Pensione" è un regalo simpatico che li aiuterà a riempirsi le giornate una volta che non avranno più niente da fare. Il diario, oltre che pagine da riempire, contiene anche dei giochi interattivi per tenere allenato il cervello, delle pagine anti stress e da colorare, dei pensieri motivazionali e delle attività di crescita personale per tenere sempre piena la propria vita da pensionato e goderne appieno.

21. CARISPIBET Ristorante mamma e papà

Per decorare la casa con allegria

Un regalo perfetto e simpatico per i genitori anziani che preparano banchetti quando i figli sono in visita, la targa CARISPIBET Ristorante Mamma e papà è un accessorio per la casa da appendere all'ingresso o in cucina. Bellissimo sia come pezzo unico che come parte di un set (magari con un ritratto, proprio come nei veri ristoranti) questa targa è anche un segno dell'amore che si prova per i genitori – e per la loro cucina!

23. Candele Profumate in Vasetto

Per profumare l'ambiente

Se ai vostri genitori piace avere la casa sempre profumata con aromi delicati ed evocativi, il set di Candele profumate in vasetto è un bellissimo regalo di Natale. Con 8 fragranze coordinate tra loro e un tempo di combustione totale di 120 ore queste candele con vasetti decorati e stoppini in cotone naturale renderanno l'atmosfera della casa dei vostri genitori anziani rilassata e deliziosa.

24. Smartbox "Vini d'autore – Cantine d'Italia"

Per il loro tempo libero

Se i vostri genitori anziani sono amanti dell'enogastronomia, la Smartbox ‘Vini d'autore – Cantine d'Italia potrebbe essere un ottimo regalo per loro: 200 esperienze enogastronomiche all'interno di tipiche cantine italiane, con degustazione di vini per celebrare il presidio slow food, per riscoprire l'Italia e le etichette vinicole più pregiate. La smartbox è rinnovabile illimitatamente e offre fino a 3 anni e 3 mesi di validità.

25. Yokimisu Coperta Elettrica

Per riscaldare durante le fredde serate d'inverno

Se i tuoi genitori anziani sono anche dei perfetti pantofolai che amano trascorrere il loro tempo sul divano, la Yokimisu Coperta Elettrica sarà il regalo perfetto per aiutarli a tenersi caldi durante i pomeriggi e le serate invernali. Realizzata con flanella di alta qualità, la coperta offre 6 livelli di riscaldamento e dispone di fili riscaldanti con doppia elica per distribuire equamente il calore. Con la funzione timer è possibile programmare lo spegnimento e con la tecnologia di controllo intelligente della temperatura la coperta regolerà il livello di riscaldamento in base all'ambiente circostante. Infine, la coperta è lavabile in lavatrice.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.