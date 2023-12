Regali di Natale: fino al 45% di sconto su epilatori elettrici e a luce pulsata Ecco le offerte migliori, con sconti fino al 45%, per gli epilatori elettrici e a luce pulsata da donna in occasione dei regali di Natale 2023.

Con il Natale alle porte, è anche arrivata l'ora di scegliere i regali da incartare e far trovare sotto l'albero alle persone amate. Se siete alla ricerca di un regalo utile e duraturo per le donne della vostra vita (mamme, sorelle, fidanzate, mogli, cugine e amiche) una cosa con cui non si sbaglia mai sono gli accessori per la depilazione.

Tra i marchi migliori di questa tipologia di prodotti, c'è sicuramente la marca Braun. Per aiutarvi nella scelta di questi accessori abbiamo selezionato 8 epilatori elettrici e a luce pulsata in sconto fino al 45%.

Gli sconti più vantaggiosi sugli epilatori elettrici e a luce pulsata Braun

La depilazione è una delle pratiche estetiche più diffuse tra le donne. L'utilizzo di epilatori elettrici e a luce pulsata garantisce una depilazione più efficace e duratura, nonché una soddisfazione migliore per chi la pratica. Ecco una selezione dei migliori prodotti firmati Braun, con sconti fino al 45%.

-45% di sconto sul depilatore elettrico Silk-épil Braun SES9100 con spazzola esfoliante corpo e spugnetta make-up: con una testina più ampia del 40% riesce a rimuovere anche i peli più piccoli e sottili, raggiungendo anche gli angoli non raggiunti dalla ceretta, anche grazie alla luce smartlight led che assicura l'applicazione della giusta pressione.

-43% di sconto sul depilatore elettrico Silk-épil Braun SE 9030 con spazzola pulizia viso e cappuccio massaggiante: grazie alla sua impugnatura ergonomica con presa antiscivolo, il depilatore è comodo da utilizzare sotto la doccia; grazie alla sua tecnologia SensoSmart viene esercitata la giusta pressione sulla pelle, riducendo il dolore al minimo.

-36% di sconto sul depilatore elettrico Silk-épil Braun 9-720 impermeabile al 100%: utilizzabile sia sotto la doccia sia nella vasca da bagno, grazie alla testina radente si trasforma in un rasoio perfettamente funzionale utilizzabile nelle aree più delicate, come quella delle ascelle o del bikini.

-36% di sconto sull'epilatore viso Braun Face Spa 810 con accessori inclusi: grazie ai suoi 200 movimenti al secondo l'epilatore è molto più efficace della pulizia manuale con la pinzetta, e i trattamenti possibili sono due, cambiando l'accessorio; utilizzabile sotto la doccia.

-33% di sconto sul depilatore Braun Silk-épil 5 donna con bikini styler incluso: delicato e preciso, perfetto per chi utilizza il depilatore per la prima volta, i peli vengono catturati in una sola passata; il bikini styler è progettato per ottenere line, forme e contorni precisi.

-32% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5, alternativo al laser: con sessioni settimanali di soli 15 minuti, completamente indolore, i primi risultati saranno visibili in sole 3 settimane; grazie alla tecnologia SensoAdapt la luce pulsante si adatterà automaticamente alla tonalità della pelle e dei peli.

-29% di sconto sul depilatore elettrico Braun Silk-épil wet & dry 9-961v senza fili: rimuove peli 4 volte più corti rispetto alla ceretta in una sola passata; grazie alle spazzole e agli accessori di massaggio per il corpo si riduce la formazione di peli incarniti e l'aspetto della pelle migliora.

-21% di sconto sul depilatore viso Braun Silk-épil 5-825 con testina flessibile: le pinzette con tecnologia MicroGrip rimuovono anche i peli piccoli come un granello di sabbia e le testine massaggianti ad alta frequenza con vibrazioni pulsate riducono la sensazione del dolore.

Altri epilatori elettrici e a luce pulsata in sconto

Sono disponibili epilatori elettrici e a luce pulsata anche in altre marche. Ecco due offerte da non lasciarsi scappare, sempre disponibili su Amazon.

– 53% di sconto sull'epilatore wet & dry Philips con 8 accessori: un'epilazione potente e gentile che grazie alla sua testina extralarge copre un'area di pelle più ampia in una sola passata, lasciando la pelle levigata; ha un'autonomia di 40 minuti.

– 38% di sconto sull'epilatore Aminzer a luce pulsata 3 in 1: con un tasso di rimozione dei peli del 95% dopo soli due mesi di utilizzo, l'epilatore raggiunge una funzionalità 3 in 1 prendendosi anche cura della pelle durante l'epilazione, grazie ai 9 livelli di energia regolabili.

