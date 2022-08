Offerte running: fino all’80% di sconto su sneakers, t-shirt e accessori per allenarsi d’estate 10 offerte eBay dedicate agli sportivi più irriducibili, che non rinunciano al proprio allenamento quotidiano nemmeno d’estate.

Se anche d'estate non rinunciate all'allenamento, eBay ha le offerte giuste per voi: sul noto e-commerce sono infatti in corso promozioni su sneakers, abbigliamento e accessori per praticare sport con sconti fino all'85%.

Che vi piaccia correre oppure che siate fan di squat o addominali, questa è l'occasione perfetta per rinnovare il vostro set da allenamento con prodotti delle migliori marche, tra cui Adidas, Nike, Levi's e Xiaomi.

Le migliori offerte running di eBay

Ecco dunque i 10 prodotti con sconti fino all'85% che abbiamo selezionato per voi: sneakers, t-shirt, pantaloncini, smartwatch e auricolari che vi accompagneranno nelle vostre sessioni di fitness.

-85% di sconto su Xiaomi Smart Band 7: questo smartwatch leggero e comodo da indossare è perfetto per gli sportivi che vogliano tenere traccia dei loro allenamenti, dalla corsa al tapis roulant. In più, monitora sonno, frequenza cardiaca e livelli di ossigeno nel sangue. Collegandolo allo smartphone si potrà visualizzare una panoramica della propria attività fisica nel tempo.

-45% di sconto sulle Cuffie Auricolari Xiaomi Earbuds: piccole ma potenti, queste cuffie in-ear sono perfette per ascoltare musica o podcast durante gli allenamenti. Si collegano allo smartphone tramite Bluetooth, e hanno pulsanti integrati per regolare il volume o rispondere alle chiamate. Si ricaricano inserendole nella piccola custodia inclusa, a sua volta ricaricabile.

-42% di sconto sui Pantaloncini Kappa da donna: realizzati in french terry, un tessuto leggero simile al jersey, questi pantaloncini da donna hanno la vita a costina con elastico per regolare la chiusura a proprio piacimento. Regular fit, hanno una pratica tasca posteriore e il logo Kappa impresso sul lato sinistro della gamba.

-41% di sconto sui Pantaloncini Kappa da uomo: per uomo sono invece questi comodi pantaloncini in jersey, anch'essi prodotti da Kappa. Anche in questo caso la vestibilità è regular fit, ma le tasche in questo bermuda sportivo sono due, laterali. Sul fondo di una delle gambe è ricamato in colore a contrasto il logo "omini" del brand.

-40% di sconto sulla T-shirt da donna Levi's: una t-shirt in cotone molto versatile questa proposta da Levi's, caratterizzata dal logo del brand di colore rosso su fondo nero. Il modello è a girocollo con mezze maniche, perfetto sia per allenarsi che per svolgere le più diverse attività quotidiane in tutta comodità.

-38% di sconto T-shirt da uomo Kappa: proseguiamo con questa t-shirt da uomo Kappa, a giromanche e con l'iconico logo del brand in due colori stampato sul davanti. È realizzata in jersey, comoda e fresca, ed ha una vestibilità regular.

-33% di sconto sulla T-shirt da uomo Kappa: una seconda t-shirt Kappa in jersey, stavolta a mezze maniche e con logo a contrasto ricamato sul petto. La vestibilità in questo caso è slim, per cui la maglietta risulterà aderente pur senza stringere.

-29% di sconto sulle Sneakers Nike Revolution: la suola in schiuma flessibile rende questo modello di sneakers Nike perfetto per praticare running, poiché garantisce un naturale effetto pistone. I dettagli su tallone e linguetta le rendono facili da indossare, la calzata morbida fa sì che siano estremamente confortevoli.

-25% di sconto sulle Sneakers Diadora Jog Light: allo stesso tempo casual e sportive, queste sneakers hanno la tomaia in nylon e tessuto e la suola in gomma. In fase di produzione vengono sottoposte ad un trattamento anti-odore, per cui non temono il sudore dovuto al caldo estivo.

-14% di sconto sulle Sneakers Adidas Stan Smith: chiudiamo la nostra selezione con un modello di sneakers firmato Adidas ormai iconico, le Stan Smith. Si tratta della versione realizzata con materiali riciclati ad alte prestazioni, senza utilizzo di poliestere vergine.