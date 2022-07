Offerte estive: fino all’80% di sconto su abbigliamento e accessori da portare in vacanza Superga, Kappa, Armani e Casio sono solo alcuni dei brand che rientrano nelle offerte estive di eBay: ecco una selezione di 12 articoli con sconti fino all’80%.

Le tanto agognate ferie si avvicinano per molti: è il momento di fare gli ultimi preparativi in vista della partenza, acquistando tutto ciò che può essere utile da portare in vacanza.

I saldi estivi su eBay sono perfetti per chi è in cerca di ottime occasioni per acquistare il necessario per il viaggio, compresi abbigliamento e accessori. Proprio su indumenti, borse e scarpe ci sono infatti sconti fino all'80%.

Le migliori offerte estive eBay su abbigliamento e accessori

È quasi tutto pronto per la partenza ma non volete lasciarvi sfuggire qualche ultimo affare? Date uno sguardo alle 12 offerte eBay che abbiamo selezionato: tra diverse tipologie di scarpe, borse, zaini, occhiali da sole e capi d'abbigliamento potreste trovare proprio ciò che fa al caso vostro. Gli articoli, in sconto fino all'80%, sono da donna, da uomo e unisex.

-80% di sconto sul Tris di occhiali da sole Herling linea Spectrum: un set composto da ben tre paia di occhiali unisex questo proposto da Herling. Realizzati interamente in policarbonato, gli occhiali sono leggeri e resistenti, ideali da utilizzare quotidianamente per proteggere gli occhi dai raggi UV.

-77% di sconto sulle Superga 2750 Cotcontrastu: il modello iconico di Superga in veste nuova, con lacci colorati ad aggiungere un tocco di colore al tradizionale bianco. Si tratta di sneakers con tomaia in tela di cotone e suola in gomma vulcanizzata, versatili e unisex.

-72% di sconto sulle Ciabatte mare: ultra leggere e ad asciugatura rapida, queste ciabatte sono perfette sia per il mare che per la piscina. Il plantare morbido e la fascia superiore leggermente imbottita assicurano il massimo del comfort, la suola antiscivolo garantisce un'ottima tenuta. Unisex, sono disponibili in vari colori e fantasie con la scritta "Make money not friends".

-71% di sconto sulle Superga 2790 Cotropew: la caratteristica distintiva di questo modello da donna firmato Superga è indubbiamente la zeppa alta 4cm con foxing in corda intrecciata, di ispirazione boho-chic con un tocco di stile etnico. Come la maggior parte dei modelli del brand, la tomaia è in tela di cotone.

-58% di sconto sulle Espadrillas Veque: disponibili in quattro colori perfetti per l'estate e adatte sia agli uomini che alle donne, queste espadrillas sono in tela, hanno la suola in gomma e la decorazione in corda che caratterizza questo tipo di calzature.

-54% di sconto sulla Borsa per mare e piscina Gyoiamea: dotata di diverse tasche che la rendono super capiente, questa borsa in tela impermeabile è perfetta per contenere tutto l'occorrente per trascorrere una giornata al mare o in piscina. I manici in corda la rendono inoltre comoda da portare in spalla.

-50% di sconto sulle Superga 2750 Cotu Classic: l'intramontabile modello unisex Superga amato da tutte le generazioni, caratterizzato dalla suola in gomma vulcanizzata color coccio e da una tomaia in tela di cotone declinata in tantissimi colori diversi.

-48% di sconto sui Pantaloncini sportivi Kappa: ideali per fare sport ma non solo, questi pantaloncini da uomo Kappa sono realizzati in poliestere, il materiale in assoluto più utilizzato per i capi sportivi perché leggero e resistente. L'elastico in vita li rende comodi da indossare e adatti a diverse fisicità.

-46% di sconto sulla Camicia di lino Veque: adatta sia a look casual che più eleganti, questa camicia è composta all'80% di lino, che la rende fresca nonostante sia a maniche lunghe, perfetta per il periodo estivo. La vestibilità è slim fit, per cui si tratta di un modello leggermente aderente.

–40% di sconto sull'Orologio Casio: provvisto di varie funzioni tra cui sveglia e calendario, questo orologio digitale Casio unisex è realizzato in acciaio inossidabile, tranne il vetro del quadrante che è in resina, ed ha il cinturino a bracciale con chiusura regolabile, comodo da indossare.

-30% di sconto sulle Sneakers A|X Armani Exchange: monocolore o super colorate con dettagli a contrasto, queste sneakers unisex di Armani accontentano tutti i gusti. Sono caratterizzate da una tomaia in micro suede e mesh e una suola bicolore in gomma, con interno in poliestere.

-25% di sconto sullo Zaino Eastpak Pinnacle: con doppia tasca principale e numerose altre tasche, sia interne che frontali, lo zaino Eastpak nel colore Soothing Blue è adatto a diverse occasioni, viaggi compresi. Gli spallacci imbottiti e il manico superiore lo rendono comodo da portare sempre con sé.