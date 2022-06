Offerte Estate: fino al 60% di sconto su prodotti skincare per un’abbronzatura perfetta Ecco le migliori offerte estive su prodotti skincare per proteggere la pelle dai raggi solari e avere un’abbronzatura perfetta: le creme Clarins, il doposole di Bionike, l’abbronzante di Garnier e molti altri cosmetici, in sconto fino al 61%.

Quando arriva l'Estate, il sole può regalarci un'abbronzatura naturale e una pelle più scura, liscia e uniforme. Tuttavia, è necessario seguire alcune regole prima di esporsi ai raggi solari diretti, come applicare sempre la crema protettiva e il doposole.

I prodotti per la skincare, però, possono talvolta risultare costosi. Per questa ragione, vi proponiamo le migliori offerte su creme solari, balsami doposole e abbronzanti delle marche più efficaci e affidabili: Clarins, Rilastil, Nivea, Bionike e tante altre, in sconto fino al 61%.

In più, vi ricordiamo che, fino al 24 giugno 2022, effettuando un ordine minimo di 69 € sullo store online di Clarins, avrete in omaggio 3 cosmetici in formato da viaggio – mascara Wonder Perfect 4D Waterproof, Water Lip Stain e lo struccante occhi -, uno specchietto e una trousse.

Sconti d'Estate sui prodotti skincare per l'abbronzatura

Quali sono le offerte dell'Estate sui prodotti skincare per un'abbronzatura perfetta?

Ecco le promozioni migliori su creme solari, balsami doposole e abbronzanti, Clarins e non solo, in sconto fino al 60%: per sfoggiare un'abbronzatura da sogno non resta che scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

-15% sulla crema solare finish asciutto di Clarins: un vero e proprio trattamento protettivo adatto anche alle pelli più sensibili, questa crema solare possiede un filtro SPF 50, protegge dagli effetti nocivi del sole e idrata. Contiene aloe vera, nota per la sua azione lenitiva e rinfrescante.

-15% sulla crema solare corpo protezione 30 di Clarins: idratante e protettiva, questa crema solare possiede una texture leggera e di facile assorbimento. Contiene numerosi estratti vegetali, come l'aloe vera, il platano, il baobab e la spiga d'oro, utili per contrastare i segni del fotoinvecchiamento e della disidratazione.

-15% sul balsamo doposole di Clarins: perfetto per rinfrescare e lenire dopo l'esposizione al sole, questo prodotto doposole in crema protegge la pelle dagli effetti dannosi dei radicali liberi e ne stimola la rigenerazione cellulare. In più, prolunga l'abbronzatura, grazie alla formulazione arricchita con estratti vegetali.

-15% sulla crema idratante per pelle normale o secca di Clarins: una vera e propria coccola per idratare la pelle abbronzata, questa crema contiene l'estratto di pianta di Goethe biologica, un potente attivatore d'idratazione naturale, in grado di stimolare la produzione di acido ialuronico. In più, illumina e protegge la cute dall'inquinamento.

-60% sulla crema idratante e protettiva Rilastil Sun System: dotata di protezione ad ampio spettro SPF 50, questa crema viso possiede un'efficace azione antiossidante, oltre a prevenire l'insorgenza di macchie, scottature ed eritemi. È adatta anche alle pelli sensibili e realizzata con una formulazione al 90% di origine vegetale.

-56% sul latte solare protettivo di Equilibra: formulato con un potente mix di aloe Vera, olio di Cocco, olio di Argan e vitamina E, questo latte solare protegge la pelle dai danni dei raggi solari e dona un'abbronzatura sana e uniforme. In più, è ecologico e fotodermatologicamente testato.

-44% sul latte solare corpo anti-età Sunissime di Lierac: adatto a tutti i tipi di pelle, il latte solare di Lierac protegge dai raggi UVA, UVB e infrarossi. Contiene una formula mirata, composta da protaurina, acido ialuronico e un peptide attivatore di abbronzatura. Infine, svolge anche un'ottima azione anti-età.

-43% sul latte doposole reidratante di BioNike: ideale da applicare dopo l'esposizione al sole, questo balsamo doposole lenisce e idrata la pelle in profondità. È adatto soprattutto per la cute secca ed è formulato con un mix di ingredienti specifico, studiato per contrastare il fotoinvecchiamento cutaneo.

-39% sul latte corpo protezione alta di Nivea: ideale per la pelle secca, questo latte corpo assicura una protezione immediata dai danni dei raggi solari e idrata fino a 48 ore. È provvista di un filtro SPF 50, è dermatologicamente testata e non contiene ingredienti nocivi per l'ecosistema marino.

-34% sulla mousse autoabbronzante di Garnier: arricchita con acqua di cocco ad azione idratante, questa mousse autoabbronzante contiene oli naturali, si assorbe velocemente e non lascia macchie sulla pelle. Infine, è formulata con ingredienti vegani.