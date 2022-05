Offerte eBay: fino all’80% di sconto su scarpe, accessori e indumenti sportivi Dalle Stan Smith di Adidas alla tuta Givova, ecco le 10 migliori offerte disponibili su eBay su scarpe, accessori e abbigliamento sportivo con sconti fino all’80%.

L'arrivo della primavera segna per molti la necessità di fare un cambio stagione, sostituendo i capi invernali con quelli estivi. Quale miglior momento per rinnovare il proprio guardaroba o la propria collezione di accessori?

Su eBay ci sono tantissime offerte su scarpe, accessori e indumenti sportivi: che voi vogliate acquistare un nuovo paio di scarpe sportive, una tuta comoda per i momenti di relax o un accessorio che vi accompagni durante le sessioni di allenamento, questo è il momento giusto per approfittare degli sconti fino all'80%.

Le migliori offerte eBay su scarpe, accessori e indumenti sportivi

Ecco le 10 migliori offerte eBay su scarpe, abbigliamento e accessori con imperdibili sconti fino all'80% su prodotti Adidas, Superga, Kappa e Garmin.

-80% di sconto sulla t-shirt da uomo Kappa Logo Amberis: a maniche corte con girocollo a costine, questa t-shit Kappa è caratterizzata dalla presenza del logo del brand – i due omini seduti di spalle – sul petto. Realizzata in jersey di cotone da 140 grammi, è leggera e perfetta per le giornate più calde. La vestibilità è regular fit, per cui la maglietta non stringe una volta indossata, risultando comoda.

-65% di sconto sulle sneakers Superga Cotu Classic: classico intramontabile tra le sneakers, il modello Cotu Classic di Superga è unisex, con tomaia in tela di cotone traspirante e suola in gomma naturale vulcanizzata, morbida e confortevole. L'interno è sfoderato, per cui sono perfette da indossare in primavera e in estate, e i tanti colori disponibili le rendono estremamente versatili.

-64% di sconto sul cappello Kappa Autenthic Vigoleno: accessorio indispensabile per proteggersi dal sole o semplicemente per dare un tocco in più al proprio look, questo cappellino con visiera di Kappa è unisex e in taglia unica, regolabile grazie alla linguetta posteriore. Il materiale con cui è realizzato è il drill di cotone, che lo rende fresco anche nelle giornate più afose.

-55% di sconto sulla borsa da palestra Legea: adatto per chi pratica sport in palestra ma non solo, questo borsone di Legea è leggero e capiente, con tante tasche per portare con sé tutto il necessario per gli allenamenti, dall'occorrente per la doccia al cambio di vestiti. La tracolla imbottita lo rende comodo da portare in spalla, le cuciture rinforzate garantiscono invece una durata prolungata nel tempo.

-52% di sconto sulla tuta da uomo Givova: realizzata in poliestere e cotone, questa tuta Givova disponibile in diversi colori e modelli è adatta non solo durante l'allenamento ma anche per un sfoggiare un look casual sia in casa che fuori. Sia le maniche della felpa che le gambe del pantalone hanno polsini elastici, il pantalone si stringe in vita con un elastico e ha due comode tasche ai lati.

-50% di sconto sul completo da donna Legea: composto da top con spalline incrociate e pantalone al ginocchio, questo completo sportivo Legea in color verde militare è ideale per praticare diversi tipi di sport perché aderisce al corpo senza stringere, garantendo piena libertà di movimento, e in più il tessuto tecnico in nylon favorisce la corretta traspirazione durante l'attività fisica.

-43% di sconto sulle sneakers da uomo Lumberjack Fenomen 3: dotate di soletta estraibile in memory foam e suola in EVA, un materiale impermeabile e flessibile, queste sneakers Lumberjack hanno la tomaia in tessuto tecnico e pelle, assicurano una calzata confortevole in qualsiasi situazione e si adattano a diversi stili di abbigliamento.

-40% di sconto sulla tuta da donna Superga: leggera e comoda, disponibile in versione con cappuccio o senza, questa tuta Superga è l'ideale per trascorrere giornate in totale relax o per fare attività fisica. La felpa ha zip e tasche frontali, il pantalone è elasticizzato in vita, può essere regolato tramite laccetto ed è provvisto anch'esso di tasche.

-39% di sconto sulle sneakers da donna Adidas Stan Smith: un modello classico come le Stan Smith di Adidas viene reso nuovo e accattivante dal dettaglio olografico posteriore in queste sneakers realizzate con materiali riciclati, comode e versatili grazie al design semplice con linee pulite.

-36% di sconto sullo smartwatch Garmin Vivomove 3: per monitorare la propria attività fisica giornaliera e tenere traccia degli allenamenti effettuati, lo smartwatch di Garmin è l'ideale. Ha un cinturino in silicone nero, lo stesso colore del quadrante, si collega allo smartphone tramite tecnologia Bluetooth ed è impermeabile fino a 5 ATM.