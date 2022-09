Offerte eBay: fino al 75% di sconto su giacche, giubbotti e abbigliamento autunno/inverno Vi proponiamo le offerte eBay più vantaggiose su tantissimi capi d’abbigliamento della collezione autunno/inverno, in sconto fino al 75%: giacche, giubbotti, maglie e sneakers delle migliori marche, come Adidas, Artika, Napapijri e molte altre.

L'autunno è già arrivato ed è tempo di provvedere al cambio di stagione. Per affrontare il freddo senza rinunciare allo stile, perché non approfittare delle offerte per acquistare capi d'abbigliamento nuovi?

Proprio per non farvi trovare impreparati di fronte al calo delle temperature, il noto market-place eBay propone una serie di promozioni sulla collezione moda autunno/inverno: giacche e giubbotti, naturalmente, ma anche scarpe comode, maglie e felpe.

Di seguito, vi presentiamo le migliori offerte eBay su tantissimi capi d'abbigliamento uomo/donna, in sconto fino al 75%: dal piumino double face di Artika alla felpa Adidas, passando per le sneakers Stan Smith e la maglia di Napapijri.

I migliori sconti eBay su giacche, giubbotti e abbigliamento autunno/inverno

Ma quali sono le promozioni più vantaggiose su giacche, giubbotti e abbigliamento autunno/inverno per uomo e donna?

Ecco una selezione delle offerte eBay più convenienti su tantissimi capi, perfetti per affrontare la stagione fredda, con stile e senza rinunciare alla comodità: la giacca da donna N075 ultralight di Artika, la felpa con cappuccio di Geographical Norway, le scarpe da donna Olympia Platform di Diadora e molti altri articoli, in sconto fino al 75%.

-75% sul piumino double face donna di Artika: ideale per proteggersi dal primo freddo con un tocco glamour, questo piumino di Artika può essere indossato anche dal lato interno. Questo unico capo, infatti, funge sia da piumino, con impunture orizzontali, chiusura con zip a contrasto, due tasche anteriori e cappuccio con coulisse, che da giaccia, con copri-cerniera stampato con la frase "life is getting better". È realizzato in nylon e poliestere ed è disponibile nei colori giallo, nero e grigio.

-70% sulla giacca da donna N075 ultralight di Artika: ideale da indossare in autunno per proteggersi dal vento e dal freddo leggero, questo parka è pratico e semplice da abbinare a qualsiasi outfit. È realizzato in tessuto di elevata qualità, si adatta al corpo e riscalda in maniera efficace. È disponibile nelle colorazioni rosso, giallo senape e verde, in tutte le taglie dalla M alla XXXL.

-60% sulla maglia nera a girocollo di Napapijri: ideale da abbinare su un paio di jeans o dei cargo verde militare, questo maglioncino, a girocollo e maniche lunghe, è un vero e proprio must d'autunno. È realizzato in tessuto di elevata qualità e ha una vestibilità regolare, che consente di indossarlo anche in abbinamento a una camicia. È disponibile nelle taglie S, L e XL.

-40% sulla felpa con cappuccio di Geographical Norway: comoda e versatile, questa felpa è perfetta da indossare in qualsiasi circostanza, dal lavoro alla palestra. Infatti, si può abbinare a un jeans, a un pantalone casual o a una tuta da ginnastica. È realizzata in poliestere di elevata qualità, caldo e morbido. In più, è disponibile in tantissime colorazioni, dal nero al rosso, passando per l'azzurro e il verde petrolio. Infine, potrete acquistarla in tutte le taglie dalla S alla XXXL.

-35% sulle scarpe da donna Olympia Platform di Diadora: perfette per completare un look casual e dinamico, queste scarpe da donna sono comode e glamour, adatte sia allo sport che al tempo libero. Sono provviste di tomaia in tessuto e pelle sintetica, logo Diadora laterale e ottima vestibilità. In più, presentano anche la suola rialzata, in grado di slanciare la figura. Sono disponibili in 4 colori e in tutte le misure, dal 36 al 42.

-34% sulla felpa da donna Adidas: ideale da abbinare a una tuta, a un paio di leggings o di jeans, sia skinny che mom fit, questa felpa Adidas è caratterizzata da un taglio ampio con cappuccio regolabile. È realizzata in 100% cotone e presenta un tessuto dal colore neutro, grigio chiaro con strisce laterali bianche. È disponibile nella taglia 40 (S).

-25% sulle scarpe Adidas Stan Smith: non hanno bisogno di tante presentazioni le sneakers Adidas, adatte a tutte le occasioni e semplici da abbinare a qualsiasi look. Presentano la classica chiusura con lacci, il logo del brand in bianco su sfondo verde, tomaia e fodera in pelle, suola in gomma e soletta OrthoLite, comoda e leggera. Sono disponibili in tutti i numeri dal 40 al 46.

-22% sul giubbino uomo di Carrera Jeans: ideale per proteggersi dal freddo invernale, questo parka uomo è un capo indispensabile, perfetto per ricreare con un look casual e ricercato al tempo stesso. Caldo, comodo e avvolgente, è realizzato in cotone al 95% e presenta un pratico cappuccio in pelliccia sintetica. È disponibile in blu e verde militare, nella taglia L.