Offerte eBay: fino al 70% di sconto su arredo e accessori da giardino

Con l'arrivo della primavera, caratterizzata da giornate più lunghe e temperature miti, si tende a trascorrere più tempo all'aperto. Chi ha la fortuna di avere un proprio giardino sa quanto sia piacevole rilassarsi all'aria aperta, che sia per mangiare, leggere o stare semplicemente qualche ora in totale relax.

Per rendere il giardino curato ma allo stesso tempo funzionale, eBay propone sconti imperdibili su tantissimi accessori e arredo da giardino, perfetti per prendersi cura del proprio angolo di verde. Oltre agli sconti fino al 70%, potete aggiungere un ulteriore 20% di sconto inserendo un coupon dedicato proprio alla categoria outdoor.

Come ottenere lo sconto aggiuntivo dal 20%

Dopo aver scelto i prodotti che intendete acquistare vi basta procedere fino alla fase di pagamento, dove troverete il campo in cui inserire il codice MENO20 che dà diritto a uno sconto del 20% sugli acquisti, anche su prodotti già scontati. Utilizzando il coupon, valido su tre diversi acquisti per ogni utente da effettuare entro l'8 maggio 2022, potete ottenere fino a 100 euro di sconto su una spesa minima di almeno 20 euro.

Le migliori offerte eBay su arredo e accessori da giardino

Ecco per voi le 10 migliori offerte eBay su arredo e accessori da giardino: piscine, barbecue, sedie sdraio e non solo con sconti fino al 65%.

-65% di sconto sulla doccia da esterno di Dardaruga: ecologica ed efficiente, questa doccia da giardino è dotata di un serbatoio da 10 litri che può essere riempito utilizzando un tubo di irrigazione, senza che sia necessario un allaccio permanente dell'acqua. Non c'è bisogno nemmeno dell'allaccio elettrico: l'acqua viene riscaldata sfruttando l'energia solare, e può raggiungere i 60°. Soffione e miscelatore consentono poi di regolare getto e temperatura, per assicurare una doccia super confortevole in giardino ma anche in viaggio o in campeggio.

-49% di sconto sul salotto da esterno di Outsunny: un vero e proprio salottino coordinato composto da tre pezzi – divano, chaise longue e tavolino – perfetti per il giardino perché realizzati con struttura in metallo e rivestimento in rattan sintetico, un materiale impermeabile e resistente. Il divano e la chaise longue possono essere uniti tra loro a formare un pezzo unico e hanno sedute e schienali imbottiti con copertura sfoderabile e lavabile, il tavolino ha invece il piano in vetro temperato facile da pulire.

-43% di sconto sulla sdraio sospesa di Outsunny: ideale per godersi qualche ora in totale relax, questa sdraio sospesa può sostenere fino a 100kg di peso grazie alla struttura rinforzata realizzata con tubi di acciaio che poggia su quattro piedini antiscivolo. La seduta è imbottita ed ergonomica, studiata per seguire le forme del corpo e offrire il massimo comfort, e la copertura è in poliestere impermeabile e anti strappo. Oltre al comodo poggiatesta regolabile e ai braccioli laterali, la sdraio ha anche un piccolo tettuccio parasole che ripara nelle ore più calde.

-34% di sconto sul barbecue XXL di Dardaruga: dotato di due griglie, questo barbecue offre la possibilità di cuocere e scaldare diversi tipi di cibo, dalla carne al pesce alle verdure. La griglia principale, regolabile tramite apposita manovella, è infatti posta subito sopra la brace, quella scaldavivande è invece collocata leggermente più in alto, allo scopo di tenere in caldo ciò che è già cotto. Entrambe sono realizzate in acciaio smaltato, così come la struttura esterna, che vanta anche un ripiano pieghevole con ganci porta utensili, un ripiano inferiore, un cassetto porta cenere, una comoda maniglia e due ruote piroettanti.

-33% di sconto sul lettino prendisole di Outsunny: da posizionare a bordo piscina o nella vostra zona preferita del giardino, questo lettino ha un telaio in legno robusto che può sostenere fino a 120kg ed è anche resistente alla pioggia, mentre la seduta è realizzata con un tessuto a rete traspirante che assicura una buona ventilazione anche nelle giornate più torride. Leggero e facile da trasportare, è caratterizzato da un design curvo che lo rende estremamente confortevole, complici anche il poggiatesta imbottito e i braccioli.

-33% di sconto sulla luce da esterno di Outsunny: per illuminare il giardino o il terrazzo quando fa buio, potete optare per questa piccola ma potente luce da esterno, che grazie ai 40 LED interni emette un intenso bagliore. Impermeabile IP44, resiste a pioggia, vento e sole, è dotata di pannello solare per ricaricare la luce e offre la possibilità di impostare l'accensione notturna automatica, oltre che di regolare la luminosità scegliendo tra luce calda o fredda. L'autonomia, a fronte di circa 6 ore di ricarica, è compresa tra le 9 e le 11 ore di utilizzo.

-24% di sconto sul tagliaerba elettrico di Supherba: il potente motore da 1200W e la lama di acciaio con una larghezza di taglio di 32 cm che caratterizzano questo tagliaerba permettono di prendersi cura del proprio prato con la massima semplicità e il minimo sforzo. L'altezza di taglio è regolabile in tre diverse posizioni (27, 45 e 65 mm), perfette per tutti i tipi di erba, e il capiente cesto di raccolta da 30 litri consente di non preoccuparsi di raccogliere quanto tagliato. Il peso ridotto del tagliaerba, di appena 9,5kg, lo rende infine facile da utilizzare.

-20% di sconto sulla piscina fuori terra Bestway: grazie alla costruzione facilitata, in soli 30 minuti potete montare questa piscina rettangolare completa di scaletta e pompa di aspirazione. La struttura esterna è in metallo, il rivestimento è invece realizzato in TreTech, un tessuto estremamente robusto e resistente che unisce poliestere a due strati di PVC, mentre l'interno della vasca presenta un elegante disegno a mosaico. Nella confezione si trova anche una toppa di riparazione, utile per riparare il rivestimento in caso di tagli.

-19% di sconto sul barbecue Beef Butler di OneConcept: cuocere alla griglia o affumicare saranno un gioco da ragazzi con questo barbecue dotato di ben tre griglie poste a diverse altezze e regolabili, due ripiani in legno utili per appoggiare cibo e utensili, un ulteriore ripiano inferiore e un ampio contenitore per il carbone facile da rimuovere e pulire. Con quattro canali di ventilazione utilizzabili anche separatamente, può essere spostato con facilità grazie alla maniglia e alle due ruote poste su un lato.

-18% di sconto sulla piscina rattan di Bestway: la seconda piscina della nostra lista si caratterizza per il rivestimento esterno in rattan, che regala al giardino un'atmosfera accogliente e costituisce un vero e proprio pezzo di arredamento. La struttura è in metallo, con il Seal & Lock System che garantisce il massimo sostegno e previene i danni derivanti dalla ruggine, e il materiale interno è in TreTech, estremamente resistente. Compresi nella confezione ci sono anche scaletta, filtro a sabbia e dosatore di cloro.