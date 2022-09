Offerte eBay: fino al 45% di sconto su asciugatrici a risparmio energetico Le asciugatrici a risparmio energetico sono la scelta ideale per chi vuole asciugare i capi velocemente stando però attento ai consumi: ecco 6 modelli in offerta su eBay con sconti fino al 45%.

Far asciugare il bucato all'aria aperta in autunno e in inverno, quando le piogge sono più frequenti e il cattivo tempo è sempre dietro l'angolo, può essere complicato. Per ovviare a questo problema una buona soluzione è allora acquistare un'asciugatrice, l'elettrodomestico casalingo che riduce i tempi di asciugatura.

Come la lavatrice, però, anche l'asciugatrice per funzionare ha bisogno di essere collegata alla corrente: ecco perché è importante acquistare un modello a risparmio energetico, così da avere allo stesso tempo efficacia e consumi ridotti.

Il noto marketplace online eBay propone diversi modelli di asciugatrici di questo tipo, ora in promozione con sconti fino al 45%: è il momento giusto per fare un acquisto consapevole in vista della stagione fredda.

Le migliori offerte eBay su asciugatrici a risparmio energetico

Abbiamo selezionato 6 asciugatrici a risparmio energetico, tutte appartenenti alla classe A e proposte da marche che operano da anni nel settore degli elettrodomestici come Hoover, Beko ed Electrolux.

-45% di sconto sull'Asciugatrice Smeg a pompa di calore: un'asciugatrice a carica frontale con capacità di carico di 8 kg questa di Smeg. Un ciclo di asciugatura medio dura circa 3 ore, ma c'è anche il programma rapido che in appena 50 minuti permette di avere un bucato perfettamente asciutto. La rumorosità è pari a 65 decibel e si può impostare il timer per la partenza ritardata.

-33% di sconto sull'Asciugatrice Beko a pompa di calore: passiamo ad un modello proposto da Beko, anch'esso con capacità di carico di 8 kg e a carica frontale. Tramite il display LED si possono selezionare i diversi programmi di asciugatura, mentre con il timer si può ritardare la partenza del ciclo fino a 24 ore. La rumorosità in questo caso è di 64 decibel.

-31% di sconto sull'Asciugatrice Samsung a pompa di calore: la principale caratteristica dell'asciugatrice Samsung è la possibilità di personalizzare la direzione di apertura dell'oblò in base alle proprie esigenze e allo spazio che si ha a disposizione. Tra le altre caratteristiche segnaliamo la capacità di carico di 8 kg, la modalità di carica frontale, la presenza del display e la rumorosità di 65 decibel.

-31% di sconto sull'Asciugatrice Beko a pompa di calore: un'altra proposta di Beko, leggermente più piccola di quella vista in precedenza ma sempre con capacità di carico di 8 kg. Si tratta di un modello a carica frontale dotato di display e possibilità di impostare un timer per far partire il ciclo di asciugatura nelle 24 ore successive, con una rumorosità in funzione pari a 65 decibel.

-24% di sconto sull'Asciugatrice Hoover a pompa di calore: ideale per chi ha poco spazio a disposizione, l'asciugatrice di Hoover è di tipo slim, meno ingombrante di molti modelli sul mercato. Con una rumorosità di 67 decibel, ha una capacità di carico di 7 kg e ben 16 programmi tra cui scegliere, nonché la partenza ritardata con timer. Come i precedenti, è un modello a carica frontale.

-21% di sconto sull'Asciugatrice Electrolux a pompa di calore: concludiamo con un'asciugatrice Electrolux che vanta una capacità di carico di ben 9 kg, adatta dunque alle famiglie numerose. Anche in questo caso un ciclo di asciugatura medio dura circa 3 ore, con possibilità di selezionare il programma rapido per pochi capi. La rumorosità è di 65 decibel, la carica è frontale ed è presente un display LED.