Offerte eBay: fino a 300€ di sconto su aspirapolvere e altri prodotti Dyson Per catturare polvere, batteri e sporco dalle superfici e purificare l’aria, ecco i migliori sconti di eBay, fino a 300€, sugli aspirapolvere e i purificatori/ventilatori Dyson, nuovi e ricondizionati.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La primavera è alle porte e, con essa, si avvicinano il caldo e le tanto temute pulizie di stagione. Per evitare inutili tour de force dell'ultimo minuto e mantenere l'ambiente domestico e l'aria puliti, perché non acquistare un aspirapolvere ciclonico senza fili e un purificatore/ventilatore Dyson?

Se è il prezzo a frenarvi, non preoccupatevi. Su eBay, infatti, troverete numerosi sconti, fino al 50%, sugli elettrodomestici. Di seguito, infatti, vi proponiamo le migliori offerte della settimana su aspirapolvere e dispositivi Dyson, per la pulizia della casa e la purificazione dell'aria, nuovi o ricondizionati, con un risparmio fino a 300€.

Le migliori offerte di eBay su aspirapolvere e altri elettrodomestici Dyson

Ma quali sono le promozioni più vantaggiose di eBay sugli elettrodomestici? Di seguito, troverete gli sconti migliori su aspirapolvere e purificatori Dyson: il V11 Absolute ricondizionato, il ventilatore Dyson Pure Cool, il Cyclone V10 e tanti altri.

-300€ sull'aspirapolvere ricondizionato Dyson V11 Absolute (2019): silenzioso e potente, questo aspirapolvere senza filo Dyson, venduto nuovo al doppio del prezzo eBay, è un dispositivo ricondizionato, garantito 12 mesi. È provvisto di tecnologia Radial Root Cyclone, che cattura la polvere senza intasare il filtro a sei strati. Inoltre, consente d'impostare tre modalità di aspirazione ed è adatto a ogni tipo di superficie.

-140€ sul purificatore ricondizionato Dyson Pure Cool: ricondizionato da un rivenditore Dyson ufficiale e garantito 1 anno, questo dispositivo rileva e cattura le particelle inquinanti, trattenute nel filtro HEPA in fibra di vetro, mentre il filtro in carbonio neutralizza i gas nocivi come formaldeide, benzene e biossido di azoto. L'aria purificata viene diffusa poi in tutta la stanza grazie alla tecnologia Air Multiplier.

-80€ sul ventilatore ricondizionato Dyson Pure Cool Tower: garantito 1 anno, questo purificatore Dyson è l'unico in grado non solo di filtrare l'aria e catturare particelle inquinanti e gas nocivi, ma anche di offrire una piacevole ventilazione, grazie alla tecnologia Air Multiplier, che diffonde un flusso d'aria fresca e purificata, regolabile in due livelli d'intensità (Diffused o Fan).

-70€ sul purificatore nuovo Pure Cool Link di Dyson: al 75% più silenzioso rispetto ai modelli precedenti, questo purificatore smart garantisce un filtraggio dell'aria tutto l'anno e una ventilazione piacevole e fresca d'estate. Elimina i gas nocivi e il 99,95% d'inquinanti e allergeni come polline, batteri e peli di animali. Inoltre, è in grado di effettuare un controllo dell'aria e di segnalare la qualità di quest'ultima.

-60€ sull'aspirapolvere ricondizionato Dyson Cyclone V10: garantito un anno, questo aspirapolvere multiciclonico senza fili è ideale per eliminare pollini, batteri e particelle inquinanti. Inoltre, è dotato di un sistema di filtrazione avanzato, in grado di catturare le particelle fino a 0,3 micron ed emettere aria pulita. Infine, possiede una potenza modulabile in 3 livelli, in base al tipo di superficie.

-50€ sul ventilatore e purificatore ricondizionato Pure Cool Me di Dyson: coperto da garanzia di un anno, questo purificatore e ventilatore è dotato di una caratteristica forma a cupola che controlla la forza del flusso d'aria e consente di regolarne la direzione. Inoltre, i due filtri integrati, uno con carboni attivi e quello HEPA, assorbono i gas nocivi e il 99,95% delle particelle microscopiche dall'aria.

-30€ sul termoventilatore nuovo Hot+Cool AM09 di Dyson: dotato di doppia efficacia, questo termoventilatore è in grado di emettere aria calda d'inverno e di rinfrescare gli ambienti d'estate. Privo di pale ed elementi scaldanti visibili, è provvisto di un telecomando curvo e magnetizzato, che permette d'impostare oscillazione, temperatura e potenza del flusso d'aria.

–30€ sull'aspirapolvere nuovo V8 Motorhead di Dyson: coperto da garanzia di 2 anni, questo aspirapolvere è dotato di un motore ultra potente, che raggiunge 110.000 giri al minuto e aspira sporco, polvere e batteri su tutte le superfici, dai pavimenti duri ai tappeti. Garantisce fino a 40 minuti di autonomia senza cali di prestazione ed è progettato per ridurre al minimo il livello di rumorosità durante l'utilizzo.