Offerte di Natale su eBay: fino al 50% di sconto su dispositivi corpo e capelli uomo e donna

Le feste natalizie offrono spesso occasioni perfette per sfoggiare look eleganti e abiti da sera. Ma per essere davvero scintillanti, è importante partire dalla cura dei capelli e del corpo. Per creare pettinature raffinate, infatti, non c'è niente di meglio di un phon o una piastra nuovi. Per avere barbe curate, invece, i rasoi elettrici sono la soluzione ideale.

A questo proposito, il noto market place eBay offre una serie di promozioni da non perdere, anche sui dispositivi per la chioma e il corpo. In più, fino alle 23:59 del 25 dicembre 2022, potrete usufruire di un ulteriore 15% di sconto, inserendo il coupon FESTE22 direttamente a carrello, prima del pagamento. Il codice è valido con una spesa minima di 15€, per un massimo di 3 utilizzi e un risparmio fino a 50€ per ogni ordine.

Di seguito, troverete le migliori offerte di Natale eBay su epilatori, rasoi elettrici, piastre e phon delle marche più celebri, come Braun e Dyson, scontate fino al 50%.

Sconti eBay di Natale su epilatori elettrici, piastre e asciugacapelli per lei

Ma quali sono i migliori dispositivi per corpo e capelli adatti a lei e scontati su eBay? Ecco una selezione di asciugacapelli, epilatori elettrici Braun, piastre e accessori Dyson, in sconto fino al 45%, per festeggiare il Natale con il giusto stile.

-43% (-95 €) sull'epilatore Braun Silk-épil 9 Flex 9-002: per una pelle liscia e levigata in poco tempo, questo epilatore elettrico è dotato di una testina completamente flessibile e un sistema di 40 pinzette (MicroGrip), che agiscono rapide e delicate. È ergonomico e adatto anche alla rasatura sotto la doccia.

-43% (-75 €) sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 SensoSmart 9/870: provvisto di 40 pinzette, questo epilatore elettrico offre una rasatura confortevole ed efficace. Include 7 testine accessorie per una depilazione completa ed è adatto anche alle zone più delicate del corpo.

-35% (-170 €) sull'epilatore Braun Silk-expert Pro 5: se volete acquistare un dispositivo professionale, in grado di rendere la pelle liscia a lungo, vi consigliamo di optare per questo epilatore a luce pulsata. Infatti, è sicuro, ma è dotato anche di sistema smart SensoAdapt, che consente al dispositivo di adattare gli impulsi luminosi alla tonalità della pelle.

-35% (-70 €) sull'asciugacapelli Parlux Alyon Gold Edition: ideale per asciugare anche le chiome più lunghe e folte, questo asciugacapelli ha una potenza di 2250 Watt. In più, prevede diverse impostazioni di calore e include in dotazione anche il diffusore per i capelli ricci o mossi.

-14% (-50 €) sulla piastra per capelli Dyson ricondizionata: non ha bisogno di molte presentazioni la piastra Dyson, che offre un risultato perfetto senza sforzi. In questo caso, si tratta di un dispositivo ricondizionato "come nuovo", sottoposto a una serie di test, utili a verificarne e garantirne il perfetto funzionamento.

-10% (30 e) sullo Styler Dyson Airwrap Complete (Fucsia) rigenerato: con una potenza da 1300 W, lo styler Dyson consente di avere capelli lisci, ondulati, ricci o semplicemente asciutti, senza dover ricorrere al calore estremo. Include 6 accessori per l'asciugatura e lo styling.

Rasoi elettrici, phon e tagliacapelli per lui in offerta su eBay

Per lui, invece, eBay ha pensato a una serie di promozioni su rasoi elettrici, phon e tagliacapelli delle migliori marche, Braun e non solo, in sconto fino al 50%. Vediamo insieme quali sono le più vantaggiose.

-50% (-100 €) sul tagliacapelli e regolabarba elettrico Gamma Più: per ottenere una rasatura professionale, questo rasoio elettrico è dotato di lama DLC ad alta scorrevolezza, in grado di rimanere affilata più a lungo e di essere azzerata per il taglio e la finitura zero gap. Ha una batteria duratura e prevede un sistema di ricarica rapida USB.

-36% (-122 €) sul rasoio elettrico Braun serie 5 5190cc: per una rasatura veloce e confortevole, questo rasoio elettrico è adatto anche alla pelle bagnata e consente di ottenere in poco tempo il risultato desiderato. È maneggevole e semplice da pulire, ed è in grado di raggiungere anche le zone più difficili del viso.

-31% (-70 €) sul rasoio elettrico Braun serie 7 71-S1200S: per una rasatura perfetta, anche su pelle bagnata, questi rasoio elettrico è dotato del sistema Wet&Dry. Monta 3 lame, utili a raggiungere anche le aree più difficili del viso. Infine, ha un'autonomia di 50 minuti.

-31% (- 71 €) sul phon Parlux Digitalyon Argento: per asciugare i capelli in poco tempo e avere una chioma ordinata, questo phon rappresenta un vero e proprio apparecchio professionale, dotato di un motore digitale leggero e durevole, con una portata d'aria di 88 m3/h.

-26% (-35 €) sul rasoio elettrico Braun Serie 5 51-B1500s: per una barba curata e definita, questo rasoio elettrico offre un'esperienza di rasatura confortevole e veloce. Include 3 testine rimovibili ed adatto anche all'uso sulla pelle bagnata, grazie alla tecnologia Wet&Dry.

-25% (35 €) sul tagliacapelli e styler Gamma Più: ideato sia per l'uso professionale che domestico, questo tagliacapelli è provvisto di una leva personalizzabile in due posizioni, perfetta per ottenere la lunghezza del taglio desiderata. È caratterizzato da una lama Faper da 45mm DLC Black Diamond Carbon ad alta scorrevolezza, affilata e antiruggine.