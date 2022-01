Offerte di inizio anno su eBay: oltre il 50% di sconto su lavatrici e asciugatrici In occasione delle offerte di inizio anno su eBay, abbiamo selezionato i migliori sconti, fino al 54%, su lavatrici e asciugatrici: la Beko, la Indesit, la Bosch e tante altre, per sfoggiare vestiti sempre puliti e senza pieghe.

Per cominciare il 2022 indossando vestiti profumati e impeccabili, vi consigliamo di approfittare delle offerte d'inizio anno su eBay, ideali per inaugurare la stagione dei saldi con un acquisto non soltanto conveniente, ma anche durevole e utile.

Di seguito, infatti, abbiamo selezionato sul noto marketplace online, le migliori promozioni, con sconti fino al 54%, su lavatrici e asciugatrici: Beko, Indesit, Bosch e altri marchi di elettrodomestici, per avere capi trattati come in lavanderia.

-54% sulla lavatrice a vapore Beko WTY91486SI: con una capacità di 9 Kg, questa lavatrice a vapore preve il programma programma StainExpert, in grado di eliminare 24 tipi di macchie. Inoltre, possiede un'elevata efficienza energetica e cestello AquaWave, che garantisce un lavaggio più delicato.

-45% sulla lavatrice Indesit EWC 71252 W: questa lavatrice a carica frontale, con cestello capiente da 7 Kg, è rapida e utile, grazie ai programmi preimpostati e all'opzione "extralavaggio", ideale per combattere ed eliminare le macchie più ostinate, come quelle da caffè o da cioccolato.

-44% sulla lavatrice a vapore Beko WUX71236AI-IT: con una capienza di 7 Kg, questa lavatrice Beko sfrutta la potenza del vapore per facilitare la rimozione delle macchie e ridurre le pieghe dei capi. È dotata di un cestello ad azione fluttuante, per trattare i vestiti in maniera delicata e migliorarne la resa dopo il lavaggio.

-42% sulla lavatrice EWD 61051 W di Indesit: questa lavatrice a carica frontale, con spazioso cestello da 6 Kg, prevede tre differenti programmi per il lavaggio: a 30°, per i misti, a 60° e a 40° per il cotone. Inoltre, è dotata dell'opzione "partenza ritardata", che consente di programmare in anticipo il lavaggio.

-40% sull'asciugatrice Beko DRX823N: quest'asciugatrice Beko da 8 Kg è l'elettrodomestico perfetto per avere capi trattati sempre come in lavanderia, grazie ai 15 programmi per diversi tessuti e alla tecnologia EcoGentle, che non altera i colori dei vestiti e garantisce un'asciugatura delicata.

-35% sull'asciugatrice DRX732W di Beko: con un'ampia capienza di 7 Kg, quest'asciugatrice Beko sfrutta il sistema di asciugatura a condensazione, che, combinato con la tecnologia ad aria condizionata, tratta delicatamente i capi e garantisce la massima efficienza energetica.

-28% sull'asciugatrice Candy Smart Pro CSOE H9A2DE-S: dotata di uno spazioso cestello da 9 Kg, quest'asciugatrice è perfetta per tutta la famiglia. Versatile e funzionale, è provvista del sistema Super Easy Iron, che rileva il giusto grado di umidità e riduce le pieghe sui vestiti.

-27% sull'asciugatrice serie 6 WTW85T09IT di Bosch: con una capienza di 9 Kg, quest'asciugatrice è dotata dell'innovativo AutoDry, in grado di mantenere costante il livello di umidità, per evitare che i capi siano sottoposti a temperature troppo elevate e tempi di asciugatura eccessivi. Inoltre, garantisce un trattamento leggero e delicato sui tessuti.