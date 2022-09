Offerte della settimana: fino al 55% di sconto su lavatrici e asciugatrici Vi presentiamo le promozioni migliori su lavatrici e asciugatrici, disponibili sullo store di Mediaworld e su Amazon: sconti fino al 53% su elettrodomestici LG, Samsung, Electrolux, Hotpoint e tanto altro.

Con l'arrivo della prossima stagione, è tempo di riprendere i capi d'abbigliamento più adatti al periodo. Per non farsi cogliere impreparati dal freddo, dunque, che ne dite di caricare le prime lavatrici con giacche e maglioncini?

A questo proposito, se state pensando di acquistarne una nuova, vi presentiamo le offerte della settimana in corso, non solo sulle lavatrici, ma anche sulle asciugatrici, ottime per evitare di attendere i tempi di asciugatura e avere, in pochissimo tempo, vestiti pronti per essere indossati.

Di seguito, infatti, troverete le promozioni più convenienti su lavatrici e asciugatrici, disponibili sullo store di Mediaworld e su Amazon. Tra i prodotti selezionati, potrete acquistare solo gli elettrodomestici delle migliori marche: LG, Samsung, Electrolux, Hotpoint e molte altre, in sconto fino al 53%.

Sconti della settimana fino al 55% su lavatrici e asciugatrici

Ma quali sono le migliori offerte della settimana su lavatrici e asciugatrici? Ecco una selezione delle promozioni più convenienti su questi due tipi di elettrodomestici, in sconto fino al 53% su Amazon e sull'e-commerce di Mediaworld: l'Hotpoint NT M11 92E, la Samsung WW10T534DAT/S3 e molto altro.

-51% sulla lavatrice LG F4WV509S1EA: dotata d'intelligenza artificiale, questa lavatrice non solo rileva il peso del bucato, ma identifica anche la tipologia di tessuti e sceglie il programma adatto a quel carico. In più, regola anche il dosaggio del detersivo, prevenendo lo spreco ed eventuali danni ai capi d'abbigliamento. Ha un cestello ad apertura frontale con capacità di 9 Kg e risulta anche abbastanza silenziosa, grazie al livello di rumorosità pari a 72 dB(A).

-48% sulla lavatrice Samsung WW10T534DAT/S3: tecnologica e semplice da utilizzare, questa lavatrice smart memorizza le abitudini di lavaggio e le suggerisce per prime a ogni ciclo. Grazie al sistema Ai Weather, propone il programma di lavaggio più adatto al tipo di carico e alle condizioni climatiche esterne. In più, è in grado di comunicare con l'asciugatrice tramite la funzione Smart Link.

-46% sull'asciugatrice Electrolux EDH4274TOW: ideali per avere capi d'abbigliamento perfetti senza rinunciare al risparmio, questa asciugatrice asciuga a temperature più basse rispetto ai modelli standard. In più, possiede un oblò reversibile, oltre a una funzione "partenza ritardata", comoda per programmare e posticipare l'orario di avvio del ciclo di asciugatura.

-43% sull'asciugatrice Hotpoint NT M11 92E: dotata di sistema a carica frontale, questa asciugatrice ha una capacità elevata, pari a 9 Kg di carico. È provvista della funzione di avvio ritardato e di un particolare programma per i delicati, oltre a tutte le opzioni per trattare lana, seta, cotone e tantissimi altri tessuti. Infine, ha un livello di rumorosità molto basso, pari a 65 dB(A).

-53% sulla lavatrice WW12T504DTW/S3 di Samsung: dotata di carica frontale e capacità pari a 12 Kg, questa lavatrice si distingue per la potenza e le funzionalità. Consente di lavare a freddo in modalità ecolavaggio ed elimina il 99,9% di batteri e allergeni grazie alla funzione "vapore igienizzante". Infine, il cestello Bubblecare è adatto a tutti i tipi di tessuti, anche quelli più delicati.

-51% sull'asciugatrice Hoover DXW4H7A1TCEX-01: provvista di carica frontale, pratica e dal design funzionale, l'asciugatrice slim da 7 Kg a pompa di calore è perfetta per le famiglie poco numerose o per le coppie. Possiede una profondità di soli 48,7 cm e un ventaglio di ben 16 programmi, che la rendono adatta anche ai tessuti più difficili da trattare.

-50% sull'asciugatrice Samsung DV80TA020TH/ET: dotata di carica frontale e capacità di 8 Kg, questa asciugatrice consente di avere capi perfetti e senza grinze. Prevede anche un programma Quick Dry da 35 minuti, utile per l'asciugatura rapida di un carico leggero da 1 kg. È inserita nella classe A++ per efficienza energetica e monta un filtro in rete a due strati, facile da pulire e ideale per mantenere i vestiti igienizzati.

-38% sulla lavatrice Bosch WAN24258IT Serie 4: provvista di motore Inverter, silenzioso ed efficiente, questa lavatrice è ottima per le famiglie fino a 4 persone. Infatti, ha una capacità del cestello pari a 8 Kg e garantisce un pulito impeccabile in pochissimo tempo, grazie al sistema SpeedPerfect. Infine, prevede un programma AllergyPlus, pensato per i vestiti indossati a contatto diretto con la cute.