Offerte della settimana: fino al 50% di sconto su rasoi ed epilatori elettrici Questa settimana su Amazon ci sono offerte con sconti fino al 50% sui dispositivi Braun per uomo e per donna, come il rasoio elettrico Series 6 o l’epilatore Silk-épil 9 Flex.

Prendersi cura di sé e del proprio corpo è importante, ma spesso l'acquisto di un dispositivo affidabile comporta una spesa elevata.

Per risparmiare qualcosa si può approfittare delle offerte della settimana su Amazon, con promozioni sui dispositivi Braun sia per uomo che per donna con sconti fino al 50%: i prodotti ideali per una rasatura perfetta e confortevole o per effettuare in casa una depilazione professionale.

Le migliori offerte della settimana su rasoi ed epilatori elettrici

Ecco per voi le 10 migliori offerte su rasoi elettrici, regolabarba e tagliacapelli per uomo ed epilatori elettrici e a luce pulsata per donna, solo per questa settimana scontati fino al 50%.

-50% di sconto su Tagliacapelli Braun HC5030: con 17 impostazioni di lunghezza e lame affilate che durano a lungo, questo tagliacapelli garantisce un taglio preciso e uniforme. Completo di due accessori di rifinitura, ha un'impostazione aggiuntiva per un taglio extra corto e il sistema di memoria SafetyLock.

-45% di sconto su Epilatore Viso Braun Face Spa: piccolo e pratico, questo epilatore è studiato per rimuovere i peli del viso quattro volte più corti rispetto alla ceretta. Impermeabile al 100%, è perfetto da utilizzare sotto la doccia, è testato dai dermatologi e adatto anche alle pelli sensibili.

-45% di sconto su kit Rifinitore 10-in-1 uomo Braun MGK7220 All-in-One: con 8 accessori tra cui un rasoio Gilette Fusion5 ProGlide, lame affilate e 13 impostazioni di lunghezza, questo kit 10-in-1 consente di radere con precisione viso, corpo e capelli. La batteria Li-Ion+ offre 100 minuti di rifinitura dopo una sola ora di ricarica, mentre il motore adattivo rileva automaticamente la lunghezza dei peli.

-42% di sconto su Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 Flex: la testina flessibile di questo epilatore rende la depilazione estremamente semplice anche nelle zone più difficili da raggiungere, mentre le pinzette con tecnologia MicroGrip garantiscono pelle liscia per settimane e la tecnologia SensoSmart applica la giusta pressione per ridurre il dolore.

-42% di sconto su Rasoio elettrico Braun Series 5: tre lame flessibili che si adattano ai contorni del viso, rifinitore di precisione per baffi e basette e sistema EasyClean per una pulizia semplice e veloce rendono questo dispositivo l'alleato perfetto per una rasatura rapida ed efficace.

-41% di sconto su Regolabarba Braun BT5242: ben 39 impostazioni di lunghezza selezionabili grazie al selettore di precisione per questo regolabarba, dotato di motore adattivo e lame affilate per un taglio uniforme. Efficace su barbe da 3, 5 o 7 giorni, è lavabile, e ha una struttura ergonomica.

-40% di sconto su Mini Depilatore Braun Face FS1000: le dimensioni contenute di questo depilatore lo rendono perfetto da portare sempre con sé, per una rimozione efficace dei peli del viso in ogni situazione. La luce Smartlight integrata consente d'individuare anche i peli più corti, per una pelle liscia e omogenea.

-38% di sconto su Rasoio elettrico Braun Series 6: testina oscillante SensoFlex con lamine SensoFoil che consentono di regolare la pressione per una rasatura profonda ma allo stesso tempo delicata, batteria Li-Ion con ricarica rapida in 5 minuti e stazione SmartCare 4 in 1.

-37% di sconto su Epilatore a Luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5: edizione limitata in collaborazione con Belén per questo epilatore con tecnologia a luce pulsata certificata come sicura da Skin Health Alliance, dotato di sensore SensoAdapt che si adatta automaticamente alla tonalità della pelle e 4 testine, 2 standard e 2 di precisione.

-36% di sconto su Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9: con tecnologia Wet&Dry senza fili da usare su pelle asciutta o sotto la doccia, questo epilatore include 13 accessori per rifinire la rasatura o rimuovere i peli incarniti. La tecnologia SensoSmart consente di esercitare la giusta pressione sulla pelle mentre la tecnologia MicroGrip assicura pelle liscia per settimane.