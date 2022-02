Offerte Amazon: fino al 60% di sconto su rasoi e regolabarba elettrici per San Valentino Per un regalo di San Valentino originale e utile, abbiamo selezionato le migliori offerte Amazon su rasoi e regolabarba elettrici, Braun e non solo, in sconto fino al 60%: il dono perfetto per la barba del vostro lui.

San Valentino è alle porte, e molte mogli o fidanzate staranno ancora cercando un regalo utile e originale per la propria metà. Ebbene, se il vostro lui ama sfoggiare una barba curata e definita, vi consigliamo di optare per un rasoio o un regolabarba elettrico.

In occasione della festa degli innamorati, dunque, vi proponiamo le migliori offerte Amazon su dispositivi e accessori per la rasatura, Braun e non solo, in sconto fino al 60%.

I migliori sconti Amazon di San Valentino su rasoi e regolabarba elettrici

Quali sono, dunque, le promozioni più vantaggiose sui dispositivi per la rasatura?

Di seguito, troverete le migliori 10 su rasoi e rifinitori elettrici, Braun e Philips, disponibili su Amazon per San Valentino, e perfette per regalare al vostro partner un'esperienza di rasatura rapida, confortevole e precisa.

-60% sul rasoio elettrico Braun Serie 3 ProSkin: dotato di 3 elementi di rasatura oscillanti e indipendenti, questo rasoio offre il massimo del comfort, si adatta alla conformazione del viso e raggiunge anche le zone più nascoste. Inoltre, è caratterizzato da uno speciale sistema Micro Comb, in grado di catturare più peli in una sola passata. Può essere utilizzato sia su pelle asciutta che bagnata.

-50% sul kit rifinitore e regolabarba di Braun: per una rasatura confortevole e completa, questo kit 10 in 1 contiene un regolabarba elettrico e 8 accessori, per eliminare o accorciare i peli di viso e corpo e tagliare i capelli senza sforzo. Inoltre, è corredato dal comodo rasoio Gillette Fusion5 ProGlide. Grazie alla tecnologia AutoSense di Braun, infine, la potenza del motore del rifinitore viene modulata in base allo spessore della barba.

-44% sul regolabarba elettrico BT7240 di Braun: progettato per durare il doppio rispetto ai modelli precedenti, questo regolabarba elettrico è caratterizzato da un motore adattivo e un selettore di precisione con 39 impostazioni di lunghezza, da 0,5 a 20 mm, per assicurare un'esperienza di rifinitura confortevole, veloce e personalizzata. Oltre agli accessori, il kit comprende anche il rasoio Gillette Fusion 5 ProGlide.

-43% sul rasoio Serie 5 50-M4500cs di Braun: dotato di 3 lame flessibili, questo rasoio elettrico si adatta ai contorni del viso e assicura una rasatura veloce e confortevole. Inoltre, presenta l'innovativo sistema Easy Clean, che consente di pulire il dispositivo senza doverne rimuovere la testina. Può essere utilizzato sul viso a secco, con schiuma da barba e gel o sotto la doccia.

-43% sul regolabarba elettrico Braun BT5265: provvisto dell'innovativa tecnologia Autosense di Braun, in grado di rilevare la densità della barba fino a 13 volte al secondo e regolare la potenza del dispositivo in relazione a quest'ultima, di un selettore di precisione e di lame affilate, questo rasoio elettrico assicura una rasatura piacevole e completa in poco tempo.

-42% sul rasoio elettrico 50-B1200s serie 5 di Braun: per ottenere una barba rifinita in poco tempo, questo rasoio elettrico è la migliore soluzione. Dotato di 3 lame flessibile, si adatta alla conformazione del viso, raggiunge le aree più nascoste e consente anche di rifinire baffi e basette. Inoltre, è 100% impermeabile, perfetto per l'utilizzo Wet&Dry.

-40% sul rasoio elettrico Philips S5579/50 Serie 5000: dotato dell'innovativa tecnologia SkinIQ, questo rasoio elettrico è si adatta alla tipologia di barba e garantisce prestazioni di alto livello. Inoltre, è caratterizzato dalle lame auto-affilanti SteelPrecision, in grado di effettuare fino 90.000 operazioni di taglio al minuto, e dal sensore Power Adapt, rilevatore della densità dei peli.

-38% sul grooming kit serie 7000 MG7735/15 di Philips: questo kit per regolatore e rifinitore comprende ben 12 accessori – tra testine per barba, capelli, corpo, contorni, naso e orecchie, e ben 7 pettini -, assicura una rasatura completa ed è caratterizzato dalla tecnologia DualCut, grazie alla quale le lame si mantengono sempre affilate, come al primo utilizzo.

-34% sul rifinitore elettrico Braun Serie X: questo rasoio corpo e regolabarba elettrico è in grado di regolare e rifinire i contorni del viso, oltre a offrire un'esperienza di rasatura confortevole e rapida. Inoltre, è dotato di una lama 4D in acciaio inossidabile, con 4 elementi di taglio e ben 450 movimenti al secondo, per radere in profondità, ma sempre con il massimo della delicatezza.

-32% sul rasoio elettrico Braun Serie 9 Pro: ideale da regalare a San Valentino, questo rasoio è dotato di testina ProHead e rifinitore ProLift, in grado di radere più velocemente del 10% rispetto alla versione precedente del prodotto. Grazie alla tecnologia Sonica di Braun cattura più peli in una sola passata, massaggiando il viso con le sue 10.000 micro-vibrazioni, per un'esperienza di rasatura delicata ed efficace.