Offerte Amazon: fino al 50% di sconto su spazzolini elettrici per tutte le età Ecco le 10 migliori offerte Amazon su spazzolini elettrici Oral-B, Philips e Nuvita con sconti fino al 50%: i migliori alleati per l’igiene orale di bambini, adolescenti e adulti.

Gli spazzolini elettrici sono gli alleati perfetti per curare l'igiene orale di tutta la famiglia, bambini e adolescenti compresi. Grazie al movimento oscillatorio delle setole, infatti, questi dispositivi aiutano a rendere i denti più bianchi e assicurano gengive sane a tutte le età.

Se utilizzate ancora uno spazzolino tradizionale ma state valutando di passare all'elettrico, questo è il momento giusto per farlo: su Amazon gli spazzolini elettrici sono in offerta con sconti fino al 50%.

Le offerte Amazon sugli spazzolini elettrici da non perdere

Tra le tante promozioni in corso su Amazon, abbiamo selezionato le 10 offerte migliori su spazzolini elettrici Oral-B, Philips e Nuvita adatti a tutte le età.

-51% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Genius 10000N Midnight Black: lo spazzolino elettrico Oral-B Genius 10000N assicura prestazioni di alto livello grazie al sensore di pressione, al timer da 2 minuti e alla testina rotonda con setole sottili delicate sulle gengive, e in più offre la possibilità di scegliere tra sei modalità di spazzolamento, tra cui quella sbiancante, quella studiata per i denti sensibili e quella dedicata alla pulizia profonda. Per monitorare la propria routine di pulizia lo spazzolino può essere collegato tramite Bluetooth allo smartphone, da fissare allo specchio usando il supporto incluso nella confezione, che comprende anche quattro testine e una custodia da viaggio ricaricabile.

-50% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 2500 Design Edition: la Design Edition dello spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 2500 si caratterizza per la presenza di una pratica custodia da viaggio decorata da motivi geometrici o floreali. Quanto alle caratteristiche, questo modello non ha nulla da invidiare ad altri della stessa marca: la testina rotonda rimuove fino al 100% della placca in più rispetto a uno spazzolino tradizionale, il timer da 2 minuti consente di spazzolare per il tempo raccomandato dai dentisti, il sensore di pressione protegge le gengive segnalando quando si sta spazzolando con troppa forza, e infine le due modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana e protezione gengive) accontentano le diverse esigenze.

-50% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Genius X: grazie all'intelligenza artificiale di cui è dotato, lo spazzolino elettrico Oral-B Genius X è in grado di riconoscere le abitudini di chi lo utilizza e guidarlo nella pulizia ottimale di tutta la bocca, per un significativo miglioramento della salute orale dopo sole sei settimane di utilizzo. Le sei modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, pulizia profonda, denti sensibili, sbiancante, protezione gengive e nettalingua) garantiscono denti bianchi e privi di macchie superficiali, il sensore di pressione protegge invece le gengive rallentando la velocità di spazzolamento quando si esercita troppa energia. La confezione include una custodia da viaggio ricaricabile.

-47% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Teen: adatto a partire dai 12 anni, lo spazzolino Oral-B Teen è studiato per aiutare ragazzi e ragazze a migliorare le proprie abitudini di spazzolamento. Può infatti essere collegato tramite Bluetooth ad un'app da scaricare sullo smartphone che fornisce suggerimenti in tempo reale e aiuta a monitorare i progressi giorno dopo giorno. In più, è dotato di testina rotonda che avvolge ogni dente garantendo una pulizia accurata, tre modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, denti sensibili e sbiancante) che si adattano a diverse esigenze, sensore di pressione che si illumina quando si sta premendo troppo e timer da 2 minuti che indica il tempo di spazzolamento consigliato.

-45% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Pro 600 3D White: essendo uno dei primi modelli prodotti da Oral-B, lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 600 è un dispositivo essenziale che offre una sola modalità di spazzolamento, efficace per una pulizia quotidiana completa. Dotato di timer da 2 minuti che ogni 30 secondi emette un breve segnale acustico per avvisare che è il momento di passare all'area successiva, si caratterizza per la presenza di una speciale testina sbiancante che effettua movimenti di oscillazione, rotazione e pulsazione che le permettono di rimuovere placca e macchie superficiali, rendendo i denti più bianchi fin dal primo utilizzo.

-41% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Smart 6 6000N: tre testine, una custodia da viaggio e un supporto per manico e testine da posizionare sul lavandino accompagnano lo spazzolino elettrico Oral-B 6 6000N, che alle funzionalità che contraddistinguono i modelli Oral-B più moderni (testina rotonda che rimuove la placca in profondità, cinque modalità di spazzolamento, timer da 2 minuti, sensore di pressione e batteria a litio che garantisce fino a due settimane di utilizzo) offre anche la possibilità di attivare la Guida Smart, che dà feedback sulla routine di pulizia in tempo reale e in più monitora e tiene traccia dei progressi raggiunti tramite l'app da installare sul proprio smartphone.

-41% di sconto sullo spazzolino elettrico Philips Sonicare ExpertClean 7300: pulizia profonda di tutta la bocca e gengive sane è ciò che promette lo spazzolino elettrico Philips Sonicare ExpertClean 7300, dotato di tecnologia sonica che permette alla testina di effettuare fino a 62.000 movimenti al minuto ed emettere microbolle di ossigeno che puliscono in profondità senza danneggiare le gengive. Tre modalità di spazzolamento, timer da 2 minuti e sensore di pressione sono le principali funzionalità di questo spazzolino che, unite alla possibilità di collegarlo all'app Philips Sonicare e alla presenza di due testine (antiplacca e cura delle gengive), lo rendono adatto a prendersi cura della propria igiene orale.

-36% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Junior Sensi UltraThin: i colori vivaci dello spazzolino Oral-B Junior, adatto dai 6 anni in su, renderanno il momento del lavaggio dei denti divertente per i più piccoli, che potranno acquisire le corrette abitudini di igiene orale imparando a spazzolare i denti per il tempo consigliato dai dentisti grazie al timer da 2 minuti integrato, che inoltre ogni 30 secondi avvisa che è il momento di passare all'area successiva. La testina rotonda con setole extra morbide è studiata per essere delicata su denti e gengive dei bambini, ma al contempo è in grado di rimuovere efficacemente la placca lasciando i denti sani e puliti.

-30% di sconto sullo spazzolino elettrico Nuvita 1151 Sonic Clean & Care: progettato per neonati e bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 5 anni, lo spazzolino elettrico Nuvita 1151 è approvato dall'Associazione Italiana Odontoiatri, realizzato con materiali atossici e sicuro da utilizzare anche dai più piccoli grazie al blocco di sicurezza del vano batterie. Dotato di tecnologia sonica, emette fino a 22000 vibrazioni al minuto e assicura una pulizia profonda ma delicata di denti e gengive. A seconda dell'età del bambino, si può scegliere una delle tre modalità di spazzolamento (pulizia delicata, pulizia profonda e pulizia della placca), e il timer da 2 minuti aiuta a spazzolare per il tempo raccomandato dai dentisti.

-21% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 9s Go Electric: dotato di un display interattivo a colori che permette di visualizzare modalità selezionata, stato della batteria e grado di usura della testina, lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9s offre ben sette modalità di spazzolamento tra cui scegliere in base alle proprie esigenze. La testina rotonda emette delicate micro-vibrazioni che aumentano l'efficacia della pulizia e la sensazione di freschezza percepita, il monitoraggio 3D dei denti, reso possibile dall'intelligenza artificiale, aiuta a migliorare la propria routine di pulizia, il sensore di pressione e il timer integrato, infine, aiutano a spazzolare esercitando la giusta forza e per il tempo necessario.