I 10 migliori silk-épil Braun: classifica 2024, recensioni e guida all’acquisto Il Silk-épil Braun è l’epilatore elettrico più famoso di sempre. Non è difficile capire perché abbia avuto tanto successo: a differenza di altri epilatori, riesce a catturare anche i peli più corti e utilizza sistemi innovativi per rendere l’epilazione meno dolorosa possibile. In commercio si trovano tantissimi tipi di Silk-épil, da quelli basic a quelli più accessoriati. Vediamo quali sono i migliori Silk-épil Braun del 2024 e come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il Silk-épil Braun è l'epilatore elettrico più famoso di sempre, tanto che molte donne utilizzano il nome "Silk-épil" per indicare tutti i tipi di epilatori elettrici, anche quelli di altre marche. Non è difficile capire perché i Silk-épil abbiano avuto tanto successo: a differenza di altri epilatori, riescono a catturare anche i peli più corti, fino a 0,5 mm, che sfuggono alla ceretta, e sfruttano sistemi innovativi per rendere l'epilazione meno dolorosa possibile, come la tecnologia SensoSmart, che indica la pressione giusta da effettuare sulla pelle, e la funzione Wet & Dry, che permette di utilizzare il Silk-épil sotto la doccia o nella vasca da bagno.

In commercio si trovano tantissimi tipi di Silk-épil Braun, da quelli basic, dotati solo di testina epilatrice con pinzetta, a quelli più innovativi, con diversi accessori per la cura del corpo e del viso, come le spazzole esfolianti, le testine massaggianti e quelle rasoio con rifinitore di precisione per depilare inguine e ascelle.

Per aiutarvi a scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze, abbiamo selezionato i migliori Silk-épil Braun del 2024, scegliendoli tra i più venduti e meglio recensiti online. Troverete, inoltre, una pratica guida all'acquisto, con tutti i fattori da prendere in considerazione.

Braun Silk-épil 9 9-060 3D

Il migliore in assoluto

Lo consigliamo perché: è un kit completo con testine intercambiabili per consentire una perfetta depilazione a seconda della zona.

Pro: è un vero kit di bellezza, per depilare ed esfoliare sia il corpo che il viso. Entrambi gli epilatori riescono a catturare anche i peli più piccoli che sfuggono alla ceretta.

Contro: il prezzo del beauty kit è leggermente più alto rispetto a quello del singolo Silk-épil 9 Braun, ma è pienamente giustificat.

Il Braun Silk-épil 9-060 3D è considerato il migliore tra tutti quelli in vendita da chi lo ha già provato, perché è perfetto sia per prendersi cura del corpo che per prendersi cura del viso: infatti, nella confezione d'acquisto si trovano testina epilatrice, testina rasoio con rifinitore e spazzola per l'esfoliazione delicata e anche una borsa per il trasporto. Permette di catturare anche i peli più piccoli, può essere utilizzato sotto la doccia e ha una batteria a lunga durata.

Braun Silk-épil 9 990 SkinSpa SensoSmart

Il più accessoriato

Lo consigliamo perché: è la versione più economica e precedente del primo modello proposto. È dotato di tutti gli accessori necessari per un'epilazione completa.

Pro: è un vero e proprio kit di bellezza, per epilare, esfoliare e massaggiare la pelle di tutto il corpo. La tecnologia SensoSmart e la testina più ampia rispetto a quella dei modelli precedenti rendono la depilazione molto più veloce.

Contro: come tutti gli epilatori, durante i primi utilizzi potrebbe essere un po' fastidioso, ma questo modello essendo Wet & Dry si può usare sotto la doccia, cosa che rende l'epilazione quasi indolore.

Il Braun Silk-épil 9 990 SkinSpa è uno dei modelli più accessoriati in vendita: la confezione include 13 accessori, tra cui una testina per il massaggio profondo del corpo, una spazzola per l'esfoliazione profonda del corpo, una spazzola per l'esfoliazione delicata del corpo, una testina rasoio con cappuccio rifinitore, un cappuccio per il viso, una custodia e una base. Ha anche una piccola luce che illumina la zona da depilare. Funziona senza fili e due ore di ricarica assicurano 50 minuti di autonomia. È Wet & Dry, quindi si può usare sotto la doccia e nella vasca da bagno, rendendo così l'epilazione praticamente indolore.

Braun Silk-épil 9 Flex 9020

Il migliore per rapporto qualità/prezzo

Lo consigliamo perché: utilizza la tecnologia SensoSmart che contente di applicare la giusta quantità di pressione. Include anche un accessorio per le aree più sensibili.

Pro: ha un'impugnatura ergonomica con presa antiscivolo, ottima per la depilazione sotto la doccia.

Contro: alcuni utenti ritengono che è consigliabile utilizzare la testina massaggiante per lenire il dolore.

Il Braun Silk-épil 9 Flex 9020 è il primo epilatore donna con una testina completamente flessibile, per una rimozione dei peli senza sforzo. Utilizza la tecnologia MicroGrip con una testina più ampia del 40% che rimuove anche i peli più corti, fino a 0.5 mm. Include un accessorio rasoio elettrico donna, un rifinitore, un accessorio massaggiante per il corpo per ridurre le impurità della pelle, una pratica custodia che consente di portarlo ovunque, una spazzolina per la pulizia e un caricatore.

Braun Silk-épil 9-341

Il migliore per la zona bikini

Lo consigliamo perché: ha un rifinitore Styler di precisione, per depilare e rifinire la zona bikini e le altre parti più delicate, come le ascelle e il viso.

Pro: è ottimo per l'epilazione delicata di tutto il corpo, perché, oltre alla classica testina epilatrice con 40 pinzette, ha anche una testina rasoio e un rifinitore di precisione, che può essere usato per inguine e ascelle.

Contro: sono tutti molto soddisfatti dell'acquisto.

Se volete acquistare il Silk-épil per l'inguine, vi consigliamo il Braun Silk-épil 9-341. Il kit comprende il Silk-épil 9 con tecnologia SensoSmart, che già abbiamo visto, e due accessori, tra cui quello indicato per il viso e per la zona bikini. Nella confezione è compresa anche una pochette per il trasporto. Le 40 pinzette presenti sulla testina permettono una rasatura rapida e impeccabile già alla prima passata.

Braun Silk-épil 9 Flex 9100

Il migliore per tutto il corpo

Lo consigliamo perché: è la nuova versione di questa tipologia e si tratta di un set completo di tutti gli accessori necessari per una rasatura ed epilazione efficace.

Pro: consente anche una rifinitura precisa e la testina radente trasforma l’epilatore in un rasoio. Estirpa i peli in maniera efficace e decisa, riducendo al massimo il dolore.

Contro: alcuni utenti ritengono che la funzione massaggiante sia poco efficace.

Il set di bellezza Braun Silk-épil 9 Flex 9100 è composto da un epilatore con una testina completamente flessibile, per una rimozione dei peli senza sforzo. Utilizza la tecnologia MicroGrip con una testina più ampia del 40% che rimuove anche i peli più corti, fino a 0.5 mm. La tecnologia SensoSmart applica la giusta quantità di pressione e può essere utilizzata sotto l’acqua per un maggiore comfort.Include accessori per depilare, rifinire, detergere ed esfoliare. Inoltre, è dotato anche di una spazzola delicata FaceSpa per il viso per pelli sensibili e una spugnetta di bellezza per massaggiare la crema sulla pelle. Inclusi nella confezione anche il caricatore e una custodia.

Braun Silk-épil 7011

Il modello Wet&Dry

Lo consigliamo perché: la confezione include anche i rulli massaggianti da applicare per la depilazione delle zone più sensibili.

Pro: oltre all'epilatore Silk-épil 7, questo kit include anche il rifinitore di precisione per depilare l'inguine, le ascelle e le altre zone sensibili in modo completamente indolore.

Contro: l'epilatore non ha la testina rasoio e quella esfoliante per il corpo, che abbiamo visto nel kit precedente.

Perfetto da usare sotto la doccia è il Braun Silk-épil 7011, il modello Wet&Dry con testina ampia che permette di rimuovere più peli contemporaneamente. Dotato di cappuccio massaggiante, permette inoltre di prendersi cura della pelle prima e dopo la depilazione, in modo da evitare che si stressi troppo. Grazie a questo dispositivo, la pelle rimarrà liscia per circa 4 settimane.

Braun Silk-épil 9-681 3D

Il modello più recente

