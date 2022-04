Migliori sieri per sopracciglia: 10 prodotti per infoltirle e farle crescere velocemente I migliori sieri per le sopracciglia del 2022: i 10 cosmetici più efficaci per infoltirle e farle crescere velocemente. Ecco la classifica con recensioni, guida all’acquisto, consigli utili sull’utilizzo e ulteriori rimedi per stimolarne la crescita.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il siero per le sopracciglia è un prodotto cosmetico mirato, ottimo per infoltire le sopracciglia, definirle e stimolarne la crescita. È caratterizzato da una formulazione liquida, ricca di peptidi, vitamine e oli: ingredienti fondamentali per favorire la microcircolazione della zona sopracciliare e l’attività dei bulbi piliferi.

Funziona come un siero per le ciglia, deve essere steso due volte al giorno – mattina e sera – con l’applicatore in dotazione, per un massimo di 12 settimane. È ideale per tutti i tipi di sopracciglia: da quelle più indisciplinate a quelle con dei buchetti senza peli.

Negli ultimi tempi, poi, è diventato un cosmetico particolarmente importante, poiché la moda delle sopracciglia sottilissime ha lasciato il passo a quella dell’arcata sopracciliare folta e ben delineata. Per contrastare la perdita e il diradamento dei peli sopracciliari, dunque, abbiamo selezionato i migliori 10 sieri per le sopracciglia, perfetti per renderle folte, definite e attraenti in poco tempo.

I prodotti suggeriti possono essere acquistati in farmacia, ma è nella sezione Amazon riservata ai sieri per sopracciglia che troverete una più ampia selezione, sia di articoli che di promozioni.

In questa guida, però, vogliamo fornirvi anche tutte le informazioni relative al siero per le sopracciglia: come utilizzarlo, quando applicarlo e come sceglierne uno adatto. In più, vi proponiamo altri consigli, alcuni dei quali 100% naturali, per infoltirle e farle crescere velocemente.

I 10 migliori sieri per sopracciglia del 2022: classifica e recensioni

Quali sono i migliori sieri del 2022 per stimolare la crescita delle sopracciglia? Ecco la classifica e le recensioni dei 10 prodotti più efficaci, ideali per per rendere le sopracciglia folte, delineate e sempre ordinate: dal Brow Conditioner di Orphica, ottimo per farle crescere velocemente, all'Eyelash Serum di Monteral, privo di prostaglandine, passando per molti altri cosmetici, tutti approvati dai dermatologi e dagli oftalmologi.

1. Il siero per sopracciglia Brow Conditioner di Orphica

Il miglior siero per far crescere velocemente le sopracciglia

La moda delle sopracciglia folte e definite dilaga tra le star e le icone di bellezza. Se siete in cerca del miglior siero per far crescere le sopracciglia in poco tempo, vi suggeriamo il Brow Conditioner di Orphica: un prodotto cosmetico che garantisce ottimi risultati già dopo 7/10 giorni.

Questo siero, infatti, migliora l'aspetto delle sopracciglia, rendendole più definite e dense. I risultati più evidenti saranno visibili dopo 4 settimane, ma il trattamento risulterà completo dopo 8/12 settimane. Il prodotto è formulato e realizzato con ingredienti specifici: primo fra tutti l'estratto di ginseng, anche noto come "albero della vita", in grado di rinforzare e nutrire i peli dalla radice.

Si consiglia di applicare il siero Orphica una volta al giorno, prima di andare a letto, dopo un'accurata fase di struccaggio del viso. Il prodotto, infatti, non è compatibile con il make-up.

Pro

È realizzato con i migliori ingredienti per garantire il massimo dei risultati.

Non è testato sugli animali.

Secondo gli utenti Amazon, le sopracciglia appaiono più folte e lunghe già dopo una settimana.

È dermatologicamente testato.

Contro

Ha un prezzo più elevato rispetto alla media dei sieri ciglia, ma è in grado di coprire fino a 50 giorni di applicazione.

2. Il siero per sopracciglia Eyebrow Enhancing Serum di RapidBrow

Il miglior siero per infoltire le sopracciglia

Quando le sopracciglia sembrano più sottili e rade del solito, l'applicazione di un siero per sopracciglia costituisce un rimedio semplice ed efficace. In particolare, vi suggeriamo l'Eyebrow Enhancing Serum di RapidBrow, il miglior cosmetico per infoltire le sopracciglia.

In base a un test effettuato su 53 soggetti, le sopracciglia appaiono dense e rinforzate già dopo le prime settimane di applicazione. Il prodotto è formulato con un esclusivo Hexatein 2 Complex, un mix unico di proteine, peptidi e principi nutrienti. Vediamo nel dettaglio quali sono e quali funzioni svolgono.

• Polipeptidi: si tratta di catene di amminoacidi, in grado di proteggere le sopracciglia e prevenire la rottura dei peli.

• Biotina (Pro-vitamina B7 / Vitamina H / Coenzima R): è un fattore essenziale per mantenere le sopracciglia giovani e sane.

• Pantenolo (Vitamina B5): migliora l'aspetto dei peli delle sopracciglia e li rende più forti.

• Cheratina: è la proteina responsabile del benessere di peli e capelli.

• Estratto cellulare di mela: in questo caso, parliamo di un rivoluzionario anti-età, in grado di contrastare il diradamento dei peli delle sopracciglia.

• Estratto di mandorle dolci: emolliente, dona brillantezza e morbidezza ai peli delle sopracciglia.

Si consiglia di applicare il siero due volte al giorno, al mattino e alla sera, per un minimo di 8 settimane.

Pro

È formulato con ingredienti non testati su animali.

Rende le sopracciglia più folte, lunghe e dense.

Definisce le sopracciglia e contrasta il diradamento dei peli.

È compatibile con il make-up.

Contro

Ha un prezzo più elevato rispetto alla media dei sieri per sopracciglia. Tuttavia, come testimoniano gli utenti Amazon, assicura risultati sorprendenti.

3. Il siero per sopracciglia Gorgeous Brow di O'Doree

Il miglior siero stimolatore per la crescita delle sopracciglia

Per chi desidera uno sguardo più intenso, incorniciato da ciglia lunghe e sopracciglia definite, il siero per ciglia e sopracciglia costituisce un'ottima soluzione. Gorgeous Brow di O'Doree, ad esempio, è il miglior cosmetico stimolatore per la crescita delle sopracciglia, ma è adatto anche ad allungare e ad infoltire le ciglia.

Grazie alla sua formula avanzata, arricchita con sostanze antiossidanti, vitamine e minerali, svolge un'azione riempitiva e allungante, stimola la circolazione sanguigna della zona intorno ai follicoli piliferi e protegge ciglia e sopracciglia da agenti esterni aggressivi, come i residui di trucco o altre sostanze chimiche. Approvato da dermatologi e oftalmologi, questo prodotto non è testato sugli animali e non contiene ormoni.

Non stiamo parlando di un prodotto miracoloso, ma di un siero booster, in grado rendere le sopracciglia più inspessite ed elastiche in sole 3 settimane. Si consiglia di applicarlo tutti i giorni, prima di andare a letto. Non è compatibile con il make-up.

Pro

È adatto sia alle ciglia che alle sopracciglia

Contiene biotina, minerali e ingredienti naturali ad azione nutriente e allungante

È vegano e cruelty-free, privo di sostanze nocive e ormoni

La quantità di prodotto consente di utilizzarlo fino a 5 mesi

Contro

Come tutti i sieri per sopracciglia, deve essere utilizzato ogni giorno. Gli utenti Amazon non riscontrano risultati alla prima applicazione, ma dopo tre settimane le ciglia e le sopracciglia appaiono folte e definite.

Gli effetti del siero per sopracciglia di O’Doree: prima e dopo il trattamento completo.

4. Il siero per sopracciglia di Laboratori Farmaceutici Asteriti

Il miglior siero 100% naturale per stimolare la crescita delle sopracciglia

Per far crescere le sopracciglia, i rimedi naturali costituiscono un'opzione meno rapida, ma comunque efficace e priva di controindicazioni. Per questo motivo, vogliamo inserire in questa classifica il siero per sopracciglia di Laboratori Farmaceutici Asteriti, il miglior prodotto 100% naturale e biologico per far crescere le sopracciglia.

Contiene una formula innovativa di ingredienti, in grado di bilanciare le proprietà benefiche dell'olio di ricino, di argan e di jojoba, arricchiti dalla giusta dose di vitamina E. In particolare, l'olio di ricino stimola la produzione di cheratina, quello di jojoba idrata e rinforza ciglia e sopracciglia e l'estratto di argan svolge un'azione riparatrice, mentre la vitamina E funziona da antiossidante.

Disponibile nel formato da 30 ml, è dotato di un dosatore e di un apposito scovolino, progettati per facilitare la stesura del prodotto. Si consiglia di applicare il siero tutti i giorni, almeno una volta al giorno.

Pro

È un prodotto 100% naturale e biologico.

È ipoallergenico.

È semplice da applicare.

Rende le ciglia e le sopracciglia più folte, morbide e idratate.

Contro

Si tratta di un siero 100% naturale e, come tale, richiede tempi di azione più lunghi rispetto a un cosmetico addizionato con derivati della prostaglandine. Tuttavia, assicura risultati ottimali.

5. Il siero per sopracciglia di Elemental Care

Il siero più economico per far crescere le sopracciglia

Per chi è in cerca di un prodotto efficace ma non intende spendere troppo, il siero per sopracciglia di Elemental Care potrebbe essere un ottimo compromesso tra prezzo contenuto e qualità, poiché si configura come il prodotto più economico sul mercato.

Il costo competitivo, però, non deve trarre in inganno. Questo prodotto, infatti, agisce sulla radice di ciglia e sopracciglia per renderle più robuste, folte e delineate. Contiene una combinazione di ingredienti innovativa, formulata in laboratorio per offrire i migliori risultati in circa 8-12 settimane. È un cosmetico biologico, vegano e prodotto in Germania. Tra i maggiori componenti di questo siero ricordiamo:

l'acido ialuronico: una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo, in grado di infittire le ciglia;

l'aloe vera: caratterizzata da una consistenza viscosa, idrata e lenisce;

l'estratto biologico di fiori di camomilla: utile per la sua azione lenitiva e addolcente;

la vitamina E: viene considerato l'ingrediente antiossidante per eccellenza;

l'olio di ricino: nutre in profondità e stimola la crescita di ciglia e sopracciglia;

la caffeina: è in grado di migliorare la circolazione sanguigna intorno alle ciglia e alle sopracciglia.

Si consiglia di applicare questo siero ogni giorno, preferibilmente la sera, dopo una pulizia completa del viso. Non è compatibile con il make-up.

Pro

È un prodotto efficace ma anche economico.

Contiene ingredienti naturali.

È vegano, cruelty free e privo di sostanze chimiche nocive.

Rende le ciglia e le sopracciglia più folte e dense.

Contro

I risultati saranno visibili a partire dal primo mese di utilizzo.

6. Il siero per sopracciglia Wonder' Serum di Rimmel London

Il miglior siero per nutrire e rinforzare le sopracciglia

A causa dei cambi di stagione, le sopracciglia possono essere soggette a caduta e indebolimento. Per risolvere questo fastidio, vi suggeriamo di provare il Wonder' Serum di Rimmel London, il miglior siero per nutrire e rinforzare le sopracciglia.

Composto da un'innovativa combinazione di ingredienti e arricchito con vitamine, proteine e peptidi, è un prodotto testato e approvato dai dermatologi. Stimola la naturale crescita delle sopracciglia e assicura risultati ottimali in 4 settimane.

Grazie all'applicatore in dotazione, è semplice da stendere ed è adatto anche alle ciglia. Si consiglia di farne uso tutti i giorni, preferibilmente la sera. Non è compatibile con il make up. Pertanto, assicuratevi di aver deterso e struccato con attenzione le sopracciglia e il viso prima di applicare il prodotto.

Pro

Nutre e rinforza le sopracciglia.

Agisce in sole 4 settimane.

Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo

È semplice da applicare.

Contro

I clienti Amazon non hanno riscontrato particolari criticità legate al prodotto.

7. Il siero per sopracciglia Eyebrow Serum di Luis Bien

Il miglior siero per definire le sopracciglia

Il trattamento completo per ciglia e sopracciglia include non solo il siero stimolatore, ma anche un prodotto per lo styling. Per questo motivo, vi consigliamo di provare l'Eyebrow Serum di Luis Bien, il miglior siero per definire le sopracciglia, da utilizzare in combinazione con il gel fissante incluso.

È realizzato con ingredienti di qualità e arricchito con olio di ricino, una sostanza in grado di stimolare naturalmente la crescita delle ciglia. È vegano, cruelty free, privo di parabeni, solfati e alcool. La combinazione di siero e gel consente non solo di avere sopracciglia più folte in 4 settimane, ma anche di tenerle sempre in ordine.

Si consiglia di applicare il siero una volta al giorno, prima di andare a dormire, dopo la quotidiana detersione del viso. Il comodo scovolino in dotazione, inoltre, consente una stesura semplice e veloce del prodotto.

Pro

È ideale per sfoggiare sopracciglia ordinate e definite.

È vegano, cruelty free, senza parabeni, solfati e alcool.

Assicura risultati ottimali in 4 settimane.

Contro

Il prezzo di questo set di siero e gel per sopracciglia potrebbe sembrare elevato. Tuttavia, bisogna considerare che i prodotti che compongono questo kit sono efficaci e realizzati con ingredienti di qualità.

8. Il siero per sopracciglia Optim-Eyes di Filorga

Il miglior siero 2in1 per ciglia e sopracciglia

Quando le sopracciglia appaiono più rade, è fondamentale applicare un cosmetico mirato, che le infoltisca e ne stimoli la crescita. Sono proprio queste due ultime proprietà che caratterizzano l'Optim-Eyes di Filorga, il miglior siero 2in1 per ciglia e sopracciglia. Questo prodotto, infatti, vanta un'azione doppia: non solo rinforzante, ma anche allungante.

Funziona come un vero e proprio trattamento completo e contiene due complessi molecolari – il KERA-EXTEND CX e il KERA-MAINTAIN CX -, entrambi composti da principi attivi e vitamine, ricchi di proprietà nutrienti e stimolanti.

È formato da un doppio applicatore, uno per i contorni e l'altro per i peli di ciglia e sopracciglia. Questo prodotto, infatti, deve essere applicato in due step: per primo va steso il siero stimolante e poi quello fissante e nutriente. A differenza di altri sieri per le sopracciglia, può essere utilizzato anche come primer per il make up occhi.

Pro

È un prodotto rinforzante, allungante e fissante.

È semplice da applicare, grazie alla presenza del doppio scovolino.

Dona densità e definizione alle sopracciglia rade.

Contro

Gli utenti Amazon testimoniano che l'efficacia del prodotto diventa visibile dopo almeno due settimane di applicazione quotidiana.

Ha un prezzo superiore alla media dei sieri per sopracciglia, giustificato però dalla qualità del brand.

9. Il siero per sopracciglia di Brow Force di NYK1

Il miglior siero per sopracciglia più spesse e folte

Per proteggere e rinforzare ogni follicolo pilifero, è necessario utilizzare un prodotto concentrato, proprio come il Brow Force di NYK1: il miglior siero per sopracciglia più spesse e folte.

Dermatologicamente e oftalmologicamente testato, assicura ottimi risultati in sole 4 settimane: il volume e la crescita delle sopracciglia raddoppiano in 8-12 settimane. È formulato con ingredienti specifici, combinati tra loro per inspessire, allungare e infoltire i peli delle sopracciglia.

Il siero va applicato due volte al giorno, mattina e sera, e steso su tutta la lunghezza delle sopracciglia. Il prodotto, inoltre, è contenuto in un pack da 8 ml, perfetto per un utilizzo fino a 3 mesi.

Pro

Assicura i primi risultati in 4 settimane.

Stando anche alle recensioni degli utenti Amazon, rende le sopracciglia più folte e spesse.

Agisce su ogni singolo pelo, per fortificarlo e stimolarne la crescita.

Contro

Ha un prezzo più elevato della media dei sieri per sopracciglia, ma è commisurato all'efficacia garantita del prodotto.

10. Il siero per sopracciglia Eyelash Serum di Monteral

Il miglior siero per sopracciglia senza prostaglandine e sostanze nocive

Quando si tratta di cosmesi, i rimedi naturali possono diventare dei validi alleati per chi ha una pelle particolarmente delicata e soggetta a reazioni allergiche. Per questo motivo, vi suggeriamo l'Eyelash Serum di Monteral, il miglior siero per sopracciglia senza prostaglandine e sostanze nocive.

Questo prodotto, infatti, contiene una formula 100% naturale e vegana, composta da sostanze e principi attivi vegetali, primi fra tutti l'estratto di alghe e il cumino nero, utili a nutrire e rinforzare i follicoli, attivare la circolazione sanguigna e migliorare la struttura del pelo.

Grazie al comodo applicatore e alla texture viscosa e concentrata, il siero diventa semplice e veloce da stendere. Va applicato almeno una volta al giorno, sulle sopracciglia pulite e deterse.

Pro

È un prodotto 100% naturale, dermatologicamente e oftalmologicamente testato.

È privo di prostaglandine, parabeni, conservanti, siliconi e sostanze aromatiche.

Allunga e rinforza le ciglia in sole 6 settimane.

È semplice da applicare e stendere.

Contro

La maggior parte degli utenti Amazon si dice soddisfatta dell'acquisto e non riscontra particolari problematiche legate al prodotto.

Come scegliere un siero per sopracciglia efficace: guida all’acquisto

Scegliere un siero per le sopracciglia non è così semplice. Diversi, infatti, sono i fattori da tenere ben presenti: dagli ingredienti al formato, passando per la questione del prezzo. Di seguito, potrete trovare uno schema di tutti quegli aspetti da considerare quando si acquista un siero per far crescere, infoltire e nutrire le sopracciglia.

Ingredienti

Per stimolare la naturale crescita dei peli delle sopracciglia e accelerarne il processo di infoltimento, i sieri per sopracciglia sono formulati con ingredienti specifici, combinati tra loro per garantire risultati efficaci e duraturi in tempi piuttosto brevi. Vediamo insieme quali sono i principali.

Prostaglandine: si tratta di un ingrediente piuttosto controverso, poiché potrebbe causare irritazioni ai soggetti più sensibili. Sono presenti nei cosmetici soprattutto sotto forma di bimatoprost , e presentano anche dei benefici. Infatti, favoriscono la crescita, la pigmentazione e l'infoltimento delle sopracciglia.

, e presentano anche dei benefici. Infatti, favoriscono la crescita, la pigmentazione e l'infoltimento delle sopracciglia. Olio di ricino: noto per le sue proprietà stimolanti, questo olio è in grado di favorire la crescita dei peli agendo dalla radice. Svolge anche un'azione emolliente, protettiva, lenitiva e purificante.

Black Sea Rod Oil: viene considerato un derivato di origine naturale della prostaglandine. Infatti, è estratto da un corallo esotico e possiede la stessa azione del bimatoprost.

Vitamina E (o tocoferolo): si tratta dell'antiossidante per eccellenza. Infatti, contrasta i radicali liberi e favorisce il rinnovo cellulare.

estratti vegetali di piante e erbe: sono ingredienti spesso presenti nei sieri per sopracciglia e hanno perlopiù un'azione coadiuvante. Infatti, vengono combinati ad altre sostanze, per potenziarne le proprietà e massimizzarne gli effetti.

Efficacia

Il siero per sopracciglia è provvisto di una funzione importante: far crescere le sopracciglia e renderle più folte. Tuttavia, a seconda del tipo di prodotto, avremo diverse proprietà aggiuntive: idratare, nutrire o lenire. Prima di acquistare questo cosmetico, dunque, assicuratevi di analizzare le vostre esigenze. Se, ad esempio, avete sopracciglia deboli e tendenti a spezzarsi, avrete bisogno di un siero che le nutra in profondità e le renda più forti e spesse.

Compatibile con il make up

Il fattore trucco non è così scontato come potrebbe apparire. Infatti, alcuni sieri per le sopracciglia possono essere utilizzati anche come primer. Altri, invece, richiedono un'applicazione su sopracciglia pulite e deterse. Naturalmente, la scelta di una delle due tipologie dipende dalle vostre preferenze. Se, ad esempio, truccate spesso le sopracciglia con mascara o matite, vi consigliamo di optare per un prodotto che funga anche da base per un make up occhi.

Zona da trattare: solo sopracciglia o anche ciglia?

I sieri per le sopracciglia si dividono in due categorie principali: quelli specifici per la zona sopracciliare e quelli più delicati, adatti anche alle ciglia. La differenza tra i due sieri, però, non consiste solo nell'area di applicazione, ma anche nell'intensità del trattamento. I sieri mirati per le sopracciglia, infatti, contengono una più alta concentrazione di alcuni principi attivi, utile a raggiungere ottimi risultati in poco tempo, ma non possono essere applicati sulle ciglia. Queste ultime, infatti, richiedono una particolare attenzione, dovuta alla loro vicinanza all'iride e all'elevata sensibilità della zona oculare e perioculare.

Durata del trattamento

Una delle domande da porsi quando si acquista un siero ciglia riguarda sicuramente il tempo a disposizione. In media, un buon prodotto garantisce risultati ottimi in un minimo di 4 settimane. Tuttavia, la durata del trattamento varia, e può arrivare fino alle 12 settimane. Per ottenere il massimo dell'efficacia, dunque, i segreti sono due: pazienza e costanza.

Formato

Il formato di un siero ciglia determina la durata e il numero dei trattamenti possibili. Assicuratevi di scegliere sempre cosmetici intorno ai 5-8 ml, ideali da utilizzare almeno per tre o quatto mesi di applicazione quotidiana. Se, al contrario, avete bisogno di portare il vostro siero in aereo, vi consigliamo di optare per una confezione che non contenga più di 100 ml di prodotto.

Brand

Pur non essendo un preparato farmaceutico, il siero per le sopracciglia si applica in una zona del viso piuttosto delicata. Pertanto, è importante assicurarsi che il brand del prodotto sia affidabile, in modo da acquistare un cosmetico testato e approvato da dermatologi e oftalmologi. Orphica, Elemental Care, O'Doree, Monteral, NYK1, Rimmel London: tutti i marchi scelti da noi sono sicuri al 100%, efficaci e adatti anche alla cute più sensibile.

Prezzo

L'acquisto di un siero per le sopracciglia prevede una spesa minima di 10 euro, riservata ai prodotti con il miglior rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, sul mercato sono presenti anche cosmetici più costosi, formulati con ingredienti particolari, come gli estratti di alghe o il cumino nero. Per questi ultimi, naturalmente, il costo sale, fino ad arrivare a circa 50 euro.

I sieri per sopracciglia sono davvero efficaci?

Il siero per le sopracciglia stimola la crescita e l'infoltimento delle sopracciglia. Qualcuno, però, potrebbe chiedersi: funziona davvero? La risposta è positiva, ma vi sono dei fattori da considerare, primo fra tutti la costanza. D'altronde, è necessario utilizzare questo cosmetico per un periodo di tempo prolungato, fino a 12 settimane. Se effettuerete questo trattamento tutti i giorni, il prodotto garantirà ottimi risultati. Il siero per le sopracciglia, infatti, sfrutta i derivati della prostaglandine, il Black Sea Rod Oil o l'olio di ricino per stimolare la crescita dei peli della zona ciliare e sopracciliare.

Come utilizzare un siero per sopracciglia e quando applicarlo?

Applicare un siero per sopracciglia è un'operazione davvero semplice. Per utilizzarlo in maniera corretta, infatti, basta prelevare poche gocce di prodotto e stenderle con l'apposito scovolino sulla zona sopracciliare, in maniera uniforme. Si consiglia di applicare il siero per le sopracciglia due volte al giorno, la mattina e prima di dormire, sui peli detersi e privi di residui di trucco.

Di solito, il trattamento assicura i primi risultati dopo 4 settimane. Tuttavia, è necessario protrarlo fino a un massimo di 12 settimane per ottenere sopracciglia folte e definite.

I sieri per sopracciglia sono sicuri?

I sieri per sopracciglia sono dermatologicamente e oftalmologicamente testati. Per questa ragione, si possono considerare sicuri sulla pelle. Tuttavia, è consigliato evitare il contatto con gli occhi, poiché può causare arrossamenti o lacrimazione. D'altro canto, qualora riscontraste effetti indesiderati vi suggeriamo di sospendere il trattamento: potrebbe trattarsi di una reazione allergica a uno degli ingredienti del siero.

Altri consigli e prodotti per far crescere e infoltire le sopracciglia

Un buon siero è senza dubbio il prodotto più indicato per far crescere le sopracciglia velocemente e renderle forti e sane. Tuttavia, se siete in cerca di altri metodi per ottenere risultati simili e avere sopracciglia folte e ben definite, vi proponiamo di seguito altri prodotti e consigli, 3 dei quali 100% naturali e semplici da realizzare in casa.

Rimedi naturali per infoltire le sopracciglia e farle crescere velocemente

A chi cerca dei rimedi naturali per far crescere le sopracciglia proponiamo 3 metodi, semplici ed efficaci. Naturalmente, non potrete aspettarvi risultati immediati. I prodotti puri e i cosmetici casalinghi, infatti, agiscono nel tempo, ma si rivelano sempre degli ottimi alleati, soprattutto per i soggetti più delicati.

Oli naturali

Gli oli puri sono ingredienti 100% naturali, ideali da applicare sulle sopracciglia deterse per infoltirle e stimolarne la crescita. In particolare, l'olio di ricino è noto proprio per le sue proprietà allunganti e fortificanti. Tuttavia, anche l'olio di cocco o quello di mandorle dolci costituiscono dei validi rimedi per i peli della zona sopracciliare. Il primo, infatti, nutre e idrata in profondità, mentre il secondo svolge un'azione lenitiva e ammorbidente.

Gel di aloe vera

Tra i rimedi naturali più efficaci, il gel di aloe vera assume di certo un ruolo fondamentale. Applicato sulle sopracciglia, infatti, è in grado di fortificarle e proteggerle. Consigliamo di stenderne una piccola quantità e di tenerlo in posa tutta la notte, in modo da prolungarne l'azione.

Scrub con zucchero di canna

Se amate i rimedi casalinghi, dovreste provare a realizzare questo semplice scrub, preparato con soli due ingredienti. Vi basterà mescolare in una ciotola un cucchiaino di zucchero di canna non tritato e uno di olio d'oliva: otterrete un composto granuloso e compatto. Vi consigliamo di applicarlo massaggiando la zona sopracciliare con leggeri movimenti circolari, e di tenerlo in posa per 15 minuti circa.

Prodotti per far crescere le sopracciglia e infoltirle

Quando si tratta di estetica, le moderne tecniche di aggiunta e trapianto possono rappresentare delle valide opzioni. In particolare, per far crescere ciglia e sopracciglia, esistono 3 metodi, efficaci nell'immediato ma talvolta costosi. Vediamo insieme quali.

Extensions sopracciglia: è una tecnica estetica semplice e consiste nell'aggiungere piccoli ciuffetti di peli sintetici o umani alle proprie sopracciglia, incollandoli con una colla apposita, adatta alla cute sensibile.

Trapianto delle sopracciglia: si tratta di un'operazione invasiva e irreversibile, consigliata solo nei casi più gravi di perdita delle sopracciglia. I bulbi piliferi, in questo caso, vengono impiantati direttamente sotto la cute.

Micro-blanding: questa tecnica estetica deve essere eseguita da mani esperte. Stiamo parlando, infatti, di un vero e proprio tatuaggio permanente, molto realistico, dal momento che i peli sono disegnati uno per uno. Un punto a sfavore? Potrete difficilmente cambiare forma alle sopracciglia.

Se non volete ricorrere all'estetista, però, potrete sempre puntare su cosmetici specifici, ideali per tenere le sopracciglia in ordine e farle apparire più lunghe e folte, primi fra tutti i mascara o le soap bar. Scopriamo come funzionano e a cosa servono.

Mascara

Così come per le ciglia, anche per le sopracciglia è possibile utilizzare un mascara. Questo prodotto, infatti, fa apparire le sopracciglia più folte, esaltandone i peli e definendone la forma. Naturalmente, si tratta di un effetto visivo temporaneo, da rimuovere con uno struccante delicato.

Soap bar

Le soap bar rappresentano l'ultimo ritrovato in ambito cosmetico. Si tratta di saponi alla glicerina, da applicare con l'apposito scovolino, in grado di rifinire e tenere in ordine le sopracciglia. Come abbiamo visto per i mascara, anche in questo caso stiamo parlando di un prodotto dall'efficacia momentanea.

Dove acquistare un siero per sopracciglia

I sieri per far crescere le sopracciglia possono essere acquistati sia in farmacia che nei negozi specializzati in cosmesi e cura della persona. Tuttavia, è online che troviamo una scelta più ampia di prodotti, oltre alla possibilità di approfittare di sconti e promozioni. Amazon, infatti, nella sezione dedicata ai sieri per sopracciglia, offre una vasta gamma di articoli, adatti a ogni esigenza e budget.