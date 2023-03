Migliori macchine da cucire: classifica 2023 e guida all’acquisto La macchina da cucire è uno strumento utile per fare piccoli lavori e aggiusti in casa senza doversi rivolgere alla sartoria. Vediamo quali sono le migliori macchine da cucire attualmente in commercio e come scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

La nostra top 7

La macchina da cucire è uno strumento utile a rifinire orli, attaccare bottoni e in generale fare piccoli ritocchi agli abiti senza doversi ogni volta rivolgere alla sartoria, risparmiando quindi tempo e denaro. Per quanto il loro utilizzo possa sembrare difficoltoso ai meno esperti di cucito, le macchine da cucire sono in realtà abbastanza facili da usare una volta acquisita un po' di pratica, e ne esistono inoltre alcune dedicate specificamente ai principianti.

In commercio esistono diversi modelli di macchine da cucire, alcune elettroniche, altre meccaniche. Per scegliere quella più adatta alle vostre esigenze dovete valutare innanzitutto l'uso che intendete farne: quelle elettroniche sono molto più semplici da utilizzare, anche se più costose, mentre quelle meccaniche, che prevedono l'impostazione manuale dei punti di cucitura e degli altri parametri, sono adatte agli utenti già esperti, che cercano un prodotto per uso domestico ma allo stesso tempo versatile. Esistono poi macchine da cucire portatili piccole e leggere, perfette da portare in viaggio o per chi ha poco spazio in casa.

Per aiutarvi a fare la scelta giusta, abbiamo stilato una classifica delle migliori macchine da cucire del 2023, selezionando i modelli più venduti e meglio recensiti online tra quelli proposti dalle marche più affidabili in questo campo come Singer, Brother e Necchi. Troverete, inoltre, una pratica guida all'acquisto con tutti gli aspetti più importanti di cui tenere conto.

Le migliori macchine da cucire del 2023: modelli a confronto

Per individuare la migliore macchina da cucire del 2023 abbiamo stilato una classifica dei prodotti più validi e funzionali da acquistare su Amazon: troverete un confronto tra diversi modelli basato su caratteristiche tecniche, pro e contro emersi dalle recensioni degli utenti e rapporto qualità/prezzo.

1. Singer Promise 1409

La migliore macchina da cucire meccanica

Consigliata per: chi ha già dimestichezza nel cucito e cerca uno strumento che sia di supporto per eseguire tutti i lavori di base (orli, bottoni, rammendi e cuciture varie).

Tipologia: meccanica

Dimensioni: 22 x 41 x 35 cm

Peso: 6 kg

Punti di cucitura: 15

Pro: è una macchina da cucire robusta ma allo stesso tempo pratica e maneggevole. È facile da utilizzare e dotata di tutte le funzioni base che una macchina per uso casalingo dovrebbe avere. Ottimo il rapporto qualità-prezzo.

Contro: si tratta di una macchina da cucire "entry level", adatta principalmente per chi vuole realizzare lavori non troppo complessi.

Garantendo la possibilità di impostare autonomamente il tipo e l'ampiezza dei punti e tutti gli altri parametri necessari a svolgere i lavori di cucito, le macchine da cucire meccaniche sono l'ideale per chi è solito eseguire tali lavori a mano ma vuole velocizzare e rendere più precisa l'esecuzione. Tra le tante attualmente in commercio, la Singer Promise 1409 è la migliore macchina da cucire meccanica, un modello compatto con 15 operazioni di cucito, occhiellatore automatico a 4 tempi, punto zig- zag ad ampiezza regolabile e opzione braccio libero. Ha prestazioni elevate ma allo stesso tempo è facile da utilizzare anche per chi ha poca esperienza.

Altre macchine da cucire meccaniche consigliate:

2. Brother CX70PE Patchwork Edition

La migliore macchina da cucire elettronica

Consigliata per: principianti o più esperti che cercano una macchina da cucire completa che risulti al contempo semplice da utilizzare.

Tipologia: elettronica

Dimensioni: 24.7 x 49 x 37.8 cm

Peso: 6,3 kg

Punti di cucitura: 70

Pro: un modello completo sia dal punto di vista delle funzionalità che degli accessori, con tantissimi punti di cucito. È facile da utilizzare e lavora bene su tutti i tessuti, anche stratificati, per cui è apprezzata anche da chi ha una certa esperienza nel campo della sartoria.

Contro: per i meno esperti potrebbe risultare poco intuitiva, ma con un po' di pratica risulta semplice da utilizzare.

A differenza di quelle meccaniche, le macchine da cucire elettroniche risultano più facili da utilizzare perché permettono di impostare i diversi parametri in poche mosse. Sono quindi particolarmente consigliate a chi non ha mai utilizzato una macchina da cucire, ma alcuni modelli come la Brother CX70PE Patchwork Edition risultano utili e affidabili anche per chi ha più esperienza. Ha infatti 70 punti di cucito, tra cui molti punti ornamentali, 7 asole automatiche, infilatore d'ago e un sistema semplificato per inserire la spolina. È inoltre dotata di tasto Start/Stop, per cui si usa senza pedale, e perfetta per lavori creativi come il patchwork.

Altre macchine da cucire elettroniche consigliate:

3. Bernette Sew&GO8

La migliore macchina da cucire professionale

Consigliata per: chi segue corsi di cucito o chi cerca una macchina da cucire dalle prestazioni professionali.

Tipologia: elettronica

Dimensioni: 17 x 37 x 28 cm

Peso: 6 kg

Punti di cucitura: 197

Pro: gli utenti si dicono pienamente soddisfatti della macchina da cucire, che risulta veloce, funzionale e precisa nel punto, oltre che intuitiva nei comandi. Non da ultimo è abbastanza compatta, perfetta per chi ha necessità di portarla con sé.

Contro: alcuni utenti segnalano che la velocità minima è un po' più veloce della media delle altre macchine, per questo motivo è necessario prendere un po' di manualità per i lavori di maggiore precisione.

Le macchine da cucire professionali sono strumenti studiati per eseguire in casa veri e propri lavori sartoriali, compresi quelli più creativi come quilt e patchwork. Sono adatte a tutti i tipi di tessuti , da quelli più sottili come il cotone a quelli più doppi come jeans o pelle, e garantiscono una velocità di cucitura elevata che riduce i tempi di lavoro. In particolare, vi consigliamo la Bernette Sew&Go 8, una macchina elettronica con display LCD che consente di visualizzare con chiarezza i parametri. Offre 197 punti di cucitura, 7 asole automatiche, 15 posizioni d'ago ed è dotata di pulsante Start/Stop, fondamentale per interrompere e ripartire senza sbavature.

Altre macchine da cucire elettroniche consigliate:

4. Brother JX17FE

La migliore macchina da cucire portatile

Consigliata per: chi ha necessità di spostare spesso la propria macchina da cucire, per cui cerca un modello compatto e leggero.

Tipologia: meccanica

Dimensioni: 7.3 x 16.9 x 13.8 cm

Peso: 4,5 kg

Punti di cucitura: 17

Pro: si tratta di una macchina da cucire compatta e leggera, perfetta da trasportare. Caratterizzata da comandi semplici, si ispira nel design e nelle funzioni alle macchine da cucire tradizionali, risultando molto facile da utilizzare.

Contro: manca la possibilità di impostare la larghezza dei punti, per cui è adatta a lavori quotidiani ma non per uso professionale.

Quasi tutte le macchine da cucire per uso domestico hanno dimensioni contenute, proprio perché devono poter essere utilizzate comodamente in casa, posizionate su un tavolo o una scrivania. Alcune, però, sono pensate per poter essere facilmente spostate: parliamo delle macchine da cucire portatili, più leggere e di dimensioni più piccole rispetto ai modelli standard. Un ottimo esempio è la Brother JX17FE, una macchina da cucire meccanica compatta, pratica e maneggevole. Nonostante le piccole dimensioni è un articolo completo, dotato di 17 punti di cucito, asola in 4 fasi, gestione della posizione dell'ago e regolazione della tensione del filo.

Altre macchine da cucire portatili consigliate:

5. Singer Simple 3232

La migliore macchina da cucire per principianti

Consigliata per: i principianti e tutti coloro che vogliono imparare a cucire.

Tipologia: meccanica

Dimensioni: 26 x 37 x 47 cm

Peso: 5,8 kg

Punti di cucitura: 32

Pro: è compatta, maneggevole e facile da utilizzare. La migliore in assoluto per chi ha appena iniziato a cucire e ha bisogno di fare pratica.

Contro: trattandosi di una macchina da cucire pensata per i principianti, potrebbe non soddisfare le esigenze di ha già diversa esperienza nella sartoria.

A chi ha poca o nessuna dimestichezza con il cucito consigliamo di iniziare da una macchina da cucire pensata per i principianti, che possa aiutarli a muovere i primi passi nel mondo della sartoria. La Singer Simple 3232 è perfetta per chi è alle prime armi, perché è facilissima da utilizzare e dotata di tutte le caratteristiche base necessarie per iniziare a cucire: 17 operazioni, 10 punti utili, elastici e decorativi con ampiezza e lunghezza del punto regolabili e infila ago automatico. Si rivela però un valido strumento anche una volta acquisita un po' di manualità grazie alla presenza dell'opzione braccio libero e dell'occhiellatore automatico a quattro passaggi.

Altre macchine da cucire per principianti consigliate:

6. KPCB Mini Sewing Machine FHSM-201

La migliore macchina da cucire economica

Consigliata per: chi cerca una macchina da cucire ad un prezzo contenuto, adatta per piccoli lavori di base.

Tipologia: meccanica

Dimensioni: 8.7 x 9.8 x 5.5 cm

Peso: 1,49 kg

Punti di cucitura: 1

Pro: è molto economica, ma allo stesso tempo di buona qualità. Piccola e leggera, secondo le recensioni di chi l'ha acquistata è ottima per lavori veloci e non troppo complessi. È inoltre facile da usare e dotata di numerosi accessori.

Contro: è una macchina da cucire che offre funzioni base, non adatta dunque a lavori particolarmente elaborati.

Se cercate una macchina da cucire con poche pretese, che vi permetta di eseguire piccoli rammendi e cuciture, potete orientare la vostra scelta su un modello economico, con un costo compreso tra i 30 e i 50 euro. Ne esistono infatti alcune che vantano un ottimo rapporto qualità/prezzo, come la KPCB FHSM-201: dotata di una sola modalità di punto, il punto dritto, è facilissima da utilizzare e viene venduta con un kit da cucito che comprende tutto il necessario – aghi, bobine, ditale, forbici e infilatore – per iniziare a cucire. Offre inoltre due velocità di cucitura e può essere attivata con l'interruttore On/Off o utilizzando il pedale, incluso.

Altre macchine da cucire portatili consigliate:

7. Necchi NC-204D

La migliore macchina da cucire e ricamo

Consigliata per: chi vuole eseguire, oltre ai normali lavori di cucito, ricami e decorazioni su diversi tipi di tessuto.

Tipologia: elettronica

Dimensioni: 45 x 19 x 30 cm

Peso: 6,8 kg

Punti di cucitura: 439

Pro: nonostante si tratti di un modello avanzato, il manuale dettagliato rende questa macchina di faile utilizzo anche per i meno esperti. Robusta e silenziosa, cuce bene anche i tessuti più resistenti come la pelle.

Contro: per ottenere ricami perfetti bisogna fare attenzione ad inserire correttamente le spolette, altrimenti il filo potrebbe aggrovigliarsi o spezzarsi.

Non tutte le macchine da cucire sono adatte a ricamare: i modelli più essenziali, in particolare, non permettono di eseguire i movimenti necessari a tracciare ricami e decorazioni sui tessuti. Esistono però modelli pensati proprio per assolvere queste funzioni, provvisti di impostazioni ad hoc che consentono di realizzare scritte, disegni e tutto ciò che si preferisce. Dotata di pratico piano allunga base e diversi accessori, la Necchi NC-204D è una macchina da cucire di tipo elettronico con display LCD che offre ben 439 punti di cucitura e 13 stili di asole, ideale non solo per lavori sartoriali ma anche per realizzare cucito creativo, patchwork e applique.

Altre macchine da cucire e ricamo consigliate:

Come scegliere la migliore macchina da cucire

Abbiamo visto quali sono le migliori macchine da cucire attualmente in commercio, vediamo ora come scegliere la più adatta alle proprie esigenze. Il primo fattore da valutare è la tipologia di macchina da cucire, che può essere meccanica o elettronica.

È poi importante controllare quali punti possiede la macchina e quindi quali tipi di cuciture può realizzare. I modelli più avanzati hanno anche diverse funzioni che ne migliorano le performance e le rendono più facili da utilizzare, come luci LED che migliorano la visibilità e schermi LCD per visualizzare le impostazioni.

Non dimenticate di osservare attentamente la struttura della macchina da cucire e gli eventuali accessori inclusi nella confezione. Soprattutto se avete intenzione di usare spesso la macchina, assicuratevi che sia fatta con materiali di qualità, robusti e resistenti. Infine, vi consigliamo di scegliere un prodotto di una buona marca, specializzata nella produzione di macchine da cucire, e di valutare il rapporto qualità/prezzo nel complesso. Vediamo tutto nei dettagli.

Tipologia

Le macchine da cucire si dividono in due principali tipologie: meccaniche ed elettroniche. Dalla tipologia dipende il funzionamento pratico della macchina, quindi cosa è possibile fare con essa, e la facilità di utilizzo.

Le macchine da cucire elettroniche hanno dei pulsanti collegati a una scheda elettronica, a sua volta collegata ai meccanismi interni. Per fare un determinato tipo di cucitura, quindi, basta selezionare il punto utilizzando i tasti e automaticamente la macchina imposterà i parametri necessari per realizzarla. Sono più facili da utilizzare rispetto alle macchine da cucire meccaniche e sono quindi adatte ai principianti, che oltre a non avere grandi abilità manuali, non hanno le conoscenze teoriche necessarie per impostare manualmente i vari parametri. Sono adatte anche a chi ha poco tempo e non ha bisogno di realizzare lavori particolarmente complessi e/o creativi.

Le macchine da cucire meccaniche, invece, hanno delle manopole collegate ai meccanismi interni, per selezionare i parametri necessari a scegliere e realizzare il tipo di punto. Sono più difficili da utilizzare e quindi ve le sconsigliamo se siete alle prime armi. A differenza dei modelli elettronici, sono però più versatili, perché danno la possibilità di personalizzare le cuciture e di realizzare lavori creativi, come ad esempio i ricami.

In commercio si trovano ottime macchine sia meccaniche che elettroniche, quindi la scelta va fatta tenendo conto esclusivamente dell'uso che si intende fare dell'apparecchio.

Punti di cucitura

Dopo la tipologia, i punti di cucitura disponibili sono il fattore più importante nella scelta della macchina da cucire. Si tratta del tipo di linea che la macchina realizza con il cotone sul tessuto e determina quindi i tipi di cuciture che è possibile realizzare.

I punti base che non dovrebbero mai mancare in una macchina da cucire sono:

punto lineare , che forma una linea retta, utile per fare le classiche cuciture dritte;

, che forma una linea retta, utile per fare le classiche cuciture dritte; punto zig zag, in cui il filo traccia una linea a zig zag appunto, che può essere più o meno stretta.

Altri punti molto utili, ma non indispensabili, sono:

punto elastico , per cucire anche su tessuti elasticizzati;

, per cucire anche su tessuti elasticizzati; punto orlo , per cucire l'orlo di pantaloni, giacche, maglie e molto altro;

, per cucire l'orlo di pantaloni, giacche, maglie e molto altro; punto imbastitura , per creare cuciture provvisorie con punti larghi e facili da rimuovere, prima di procedere alla cucitura vera e propria;

, per creare cuciture provvisorie con punti larghi e facili da rimuovere, prima di procedere alla cucitura vera e propria; punto sopraggitto , per rifinire i bordi di tessuti sia leggeri che pesanti, evitando che si sfilaccino;

, per rifinire i bordi di tessuti sia leggeri che pesanti, evitando che si sfilaccino; punto serpentina , che funge da fissaggio elastico e può essere usato anche per decorare;

, che funge da fissaggio elastico e può essere usato anche per decorare; punto smerlo , con funzione decorativa, utilizzato ad esempio per colletti, fazzoletti e centrini;

, con funzione decorativa, utilizzato ad esempio per colletti, fazzoletti e centrini; punto scala, un altro punto esclusivamente decorativo, la cui forma ricorda una serie di gradini.

Alcune macchine da cucire permettono di realizzare ricami e decori vari, come numeri, lettere, fiori e altri simboli. I punti da ricamo possono essere utili a ricamatrici poco esperte e a chi vuole risparmiare tempo, ma non vengono utilizzati spesso quanto gli altri punti di cucitura. In compenso, fanno lievitare parecchio il prezzo della macchina da cucire, quindi se non prevedete di farne grande uso, forse è meglio scegliere un modello senza troppi tipi di punti. Più utile è l'opzione asola, che permette di realizzare asole per bottoni in modo facile e veloce.

Oltre al tipo di punto, è importante che la macchina da cucire permetta di selezionare anche lunghezza e larghezza del punto, per adattarlo al tessuto da lavorare, al tipo di cucitura e al proprio gusto personale, nel caso delle decorazioni.

Funzioni

Altra cosa da valutare prima di procedere all'acquisto della macchina da cucire è la presenza di funzioni che ne migliorino le performance e rendano più facile utilizzarla. Nelle macchine da cucire elettroniche tutte le funzioni principali sono automatizzate, mentre in quelle meccaniche bisogna selezionarle manualmente.

Le funzioni più utili in una macchina da cucire sono:

display LCD , presente nelle macchine da cucire elettroniche, serve a selezionare e controllare facilmente le impostazioni;

, presente nelle macchine da cucire elettroniche, serve a selezionare e controllare facilmente le impostazioni; luci LED , che a differenza della classica lampadina singola, presente nei modelli più economici, migliorano la visibilità anche quando c'è poca luce nella stanza in cui si cuce;

, che a differenza della classica lampadina singola, presente nei modelli più economici, migliorano la visibilità anche quando c'è poca luce nella stanza in cui si cuce; infila-ago , che inserisce automaticamente il filo di cotone nella cruna dell'ago;

, che inserisce automaticamente il filo di cotone nella cruna dell'ago; avvolgimento automatico della bobina , per avvolgere il filo attorno alla bobina semplicemente premendo un bottone;

, per avvolgere il filo attorno alla bobina semplicemente premendo un bottone; regolazione del piedino , per alzarlo quando bisogna cucire più strati di tessuto;

, per alzarlo quando bisogna cucire più strati di tessuto; ago gemello , che utilizza due aghi identici per realizzare doppie cuciture, come quelle dell'orlo di una t-shirt, ad esempio;

, che utilizza due aghi identici per realizzare doppie cuciture, come quelle dell'orlo di una t-shirt, ad esempio; retromarcia , che cambia la direzione della cucitura, facendola tornare indietro. Molto utile per evitare che il filo si sfili;

, che cambia la direzione della cucitura, facendola tornare indietro. Molto utile per evitare che il filo si sfili; rientro della griffa di trasporto , per abbassare i dentini della base metallica su cui scivola il tessuto (detta griffa, appunto) e muoverlo liberamente;

, per abbassare i dentini della base metallica su cui scivola il tessuto (detta griffa, appunto) e muoverlo liberamente; braccio libero, che permette di rimuovere la base della macchina e cucire in senso circolare.

Struttura e accessori

La struttura della macchina da cucire ne determina la praticità, per cui a meno che non abbiate intenzione di tenerla sempre a vista su un mobile in una stanza da dedicare al cucito, vi consigliamo di scegliere un modello compatto, poco ingombrante e leggero, da riporre con facilità dopo l'uso. Controllate quindi, prima di acquistare un prodotto, dimensioni (altezza, larghezza, profondità) e peso.

Anche gli accessori inclusi possono essere determinanti nella scelta di un modello piuttosto che un altro. I più utili sono:

piedini supplementari , per fare diversi tipi di cuciture, ad esempio per applicare cerniere o realizzare asole. Il piedino è l'accessorio in metallo che guida la stoffa durante la cucitura. La maggior parte delle macchine da cucire di fascia medio-bassa ha un solo piedino standard, mentre i modelli più costosi e professionali hanno almeno due tipi di piedini;

, per fare diversi tipi di cuciture, ad esempio per applicare cerniere o realizzare asole. Il piedino è l'accessorio in metallo che guida la stoffa durante la cucitura. La maggior parte delle macchine da cucire di fascia medio-bassa ha un solo piedino standard, mentre i modelli più costosi e professionali hanno almeno due tipi di piedini; diversi tipi di aghi , con punte adatte a cucire su varie tipologie di tessuto, dal jeans ai tessuti elasticizzati;

, con punte adatte a cucire su varie tipologie di tessuto, dal jeans ai tessuti elasticizzati; bobine e portarocchetto extra . La bobina, in plastica o in metallo, è posta nella base della macchina e serve per arrotolarvi il cotone; il portarocchetto ospita un rocchetto di cotone ed è posizionato sulla parte alta delle macchine da cucire che usano due fili contemporaneamente;

. La bobina, in plastica o in metallo, è posta nella base della macchina e serve per arrotolarvi il cotone; il portarocchetto ospita un rocchetto di cotone ed è posizionato sulla parte alta delle macchine da cucire che usano due fili contemporaneamente; taglia asole , per tagliare le asole che poi la macchina da cucire cucirà;

, per tagliare le asole che poi la macchina da cucire cucirà; tavolo da lavoro , presente solo nei modelli più costosi, per lo più professionali, per cucire su pezzi di tessuto di grandi dimensioni;

, presente solo nei modelli più costosi, per lo più professionali, per cucire su pezzi di tessuto di grandi dimensioni; olio , per oliare i meccanismi interni della macchina periodicamente e garantirne il buon funzionamento;

, per oliare i meccanismi interni della macchina periodicamente e garantirne il buon funzionamento; spazzolino per la pulizia , utile per rimuovere polvere, residui di cotone e tessuto;

, utile per rimuovere polvere, residui di cotone e tessuto; custodia, per riporre la macchina da cucire dopo l'uso.

Materiali

I materiali utilizzati per le macchine da cucire sono sempre gli stessi: plastica per la struttura esterna e il pedale di funzionamento, metallo per l'ago e la struttura su cui è montato. Ovviamente, cambia la qualità delle plastiche e delle leghe metalliche, quindi assicuratevi di scegliere un prodotto robusto se volete che duri a lungo nel tempo.

Marca

Nel caso della macchina da cucire, scegliere una marca conosciuta è fondamentale, perché ne garantisce la qualità e l'assistenza in caso di guasti. Tra le migliori marche di macchine da cucire troviamo Singer, Brother, Necchi e Bernette, che si occupano da decenni di prodotti per il cucito.

Prezzo

Ultimo aspetto da considerare è il prezzo, che varia a seconda del tipo di macchina scelta. Le macchine da cucire per uso domestico, che abbiamo analizzato nella nostra guida, hanno un prezzo compreso tra i 100 e i 300 euro, quelle professionali possono invece costare anche migliaia di euro.

Dove comprare la macchina da cucire

Potete acquistare le macchine da cucire in tutti i negozi di elettrodomestici più forniti, come Euronics e Unieuro. Nei negozi fisici, tuttavia, la scelta è spesso limitata, per questo vi consigliamo di dare un'occhiata ad Amazon, dove troverete un'ampia scelta di macchine da cucire elettroniche e meccaniche, spesso a prezzo scontato.

