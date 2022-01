Migliori lavatrici economiche: quali acquistare per prezzo e funzionalità Compare una lavatrice economica non significa rinunciare alla qualità. Ecco le 10 migliori, scelte per marca, dimensione, capacità, funzioni e prezzo: la CS4 1272DE/1-S di Candy, la EWE 81283 W IT N di Indesit, la WAN24057IT di Bosh e tante altre.

Comprare una lavatrice economica non implica una minore efficienza dell'apparecchio, anzi. In commercio sono disponibili modelli performanti e funzionali anche con un prezzo che si aggira intorno ai 300 euro, caratterizzati dalla convenienza economica e in grado di soddisfare tutti i bisogni.

La capacità di carica, dai 3 kg fino ai 9 kg, la posizione dello sportello (frontale o dall'alto), le dimensioni dell'apparecchio, la marca, il numero di programmi e di opzioni extra, infatti, sono tutte variabili da tenere bene a mente quando si acquista un elettrodomestico di questo tipo.

Senza contare le esigenze personali, come il numero di componenti in una famiglia, lo spazio a disposizione, il budget prefissato: fattori importanti da considerare per l'acquisto della migliore lavatrice.

Per aiutarvi nella scelta di quella più adatta alle vostre necessità, vi proponiamo di seguito le migliori 10, disponibili su Amazon, nella sezione dedicata, adatte a tutte le tasche e selezionate per marca, dimensione e funzioni accessorie: la Smart CS4 1272DE/1-S di Candy, la EWE 81283 W IT N di Indesit, la WAN24057IT serie 4 di Bosh e tante altre.

Quali sono le 10 migliori lavatrici economiche del 2022?

Ma quali sono le migliori lavatrici economiche?

Di seguito abbiamo selezionato le 10 più convenienti ed efficienti, scelte sulla base di fattori come marca, prezzo, dimensioni e funzionalità: la lavatrice MFN03W70/E di Midea, con un costo intorno ai 300€, la BluMill mini di Molino, da campeggio, la WMTF 623U IT/N di Hotpoint e tante altre, tutte progettate con una caratteristica specifica.

1. Lavatrice MFN03W70/E di Midea

La migliore lavatrice economica con il migliore rapporto qualità-prezzo

Se avete intenzione di acquistare una nuova lavatrice senza spendere una fortuna, vi consigliamo la MFN03W70/E di Midea, la migliore per rapporto qualità-prezzo.

Questo elettrodomestico è dotato di diversi programmi, ideati per assicurare pulizia e integrità ai tessuti e all'apparecchio.

Il programma "pulizia vasca 90°", ad esempio, consente l'autopulizia del cestello e della vasca, grazie alla temperatura elevata e al flusso d'acqua alla massima velocità. Questa opzione, inoltre, è attivabile grazie a un indicatore dedicato, che ogni 25 lavaggi avvisa con una spia che la vasca della macchina deve essere pulita.

Per i tessuti, poi, sono previsti cinque possibilità di lavaggio: "lana", con velocità di rotazione del cestello e temperatura dell'acqua bassa, per evitare che il tessuto s'infeltrisca; "baby care", grazie al quale la lavatrice utilizza una maggiore quantità di acqua per rimuovere i residui di detersivo dai capi dei bambini; "prelavaggio", per eliminare le macchie più ostili; "15 minuti", per carichi leggeri e "45 minuti", ideale quando l'apparecchio è a pieno carico.

Infine, la lavatrice è provvista di un pulsante di avvio ritardato, che permette di programmare l'ora in cui avviare il lavaggio.

Gli utenti Amazon hanno apprezzato, oltre alle funzionalità, all'efficacia pulente e al prezzo più che conveniente, anche il design del prodotto: essenziale e moderno, con il particolare oblò nero fumé.

Pro: questa lavatrice ha un prezzo davvero conveniente. Presenta diversi programmi: da quello autopulente per l'apparecchio a quelli per la lana e i capi dei più piccoli, passando per il lavaggio rapido da 15′. Inoltre, è dotata della funzione di avvio ritardato, per programmare il lavaggio in un orario prestabilito.

Contro: l'efficienza energetica di questa lavatrice è piuttosto bassa (classe E), ma questa caratteristica è superabile per un apparecchio così avanzato nelle prestazioni e acquistabile a un prezzo così conveniente.

Prezzo: 309,90€

Capacità: 7 kg

Dimensioni: 59.5 x 49.5 x 85 cm

Tipo di carica: Frontale

Giri al minuto: 1400

Classe energetica: E

2. Lavatrice Smart CS4 1272DE/1-S di Candy

La migliore lavatrice economica intelligente

Se intendete acquistare una lavatrice economica che sia anche intelligente e tecnologica, vi proponiamo la CS4 1272DE/1-S di Candy, a carica frontale, la migliore con sistema smart.

Dotata della tecnologia Smart Touch e Smart Cycles, prevede l'utilizzo di un'app in grado di collegare l'apparecchio allo smartphone e arricchirlo di funzioni aggiuntive, fornire utili consigli sull’utilizzo più efficiente dell'elettrodomestico e risolvere eventuali problemi.

Inoltre, è provvista di ben 4 programmi rapidi – da 14, 30, 44 e 59 minuti -, in grado di lavare i capi in cicli veloci e ad azione detergente garantita. Il sistema di rilevazione del peso, poi, riconosce la quantità di carico e adegua a essa il volume d'acqua necessario per un lavaggio ottimale, riducendo così gli sprechi energetici.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, questo elettrodomestico è ideale per i lavaggi rapidi, consente di impostare diversi programmi a seconda dei capi e non è per nulla ingombrante.

Pro: questa lavatrice è dotata del sistema smart touch, che consente di regolare temperatura, tempo e centrifuga, impostare i programmi predefiniti e risolvere eventuali problemi da un'applicazione per smartphone, grazie al sensore di prossimità e alla tecnologia NFC. Prevede diversi programmi per tessuti più o meno delicati e ben quattro opzioni di lavaggio rapido da meno di un'ora.

Contro: l'applicazione collegata alla lavatrice è disponibile solo sui dispositivi Android. Tuttavia, chi possiede un cellulare Apple, potrà impostare i programmi direttamente dalla macchina.

Prezzo: 300,99€

Capacità: 7 kg

Dimensioni: 40 x 60 x 85 cm

Tipo di carica: Frontale

Giri al minuto: 1200

Classe energetica: D

3. Lavatrice WW70T302MWW/ET di Samsung

La migliore lavatrice economica slim

Se avete uno spazio limitato a vostra disposizione e volete acquistare una lavatrice compatta, vi consigliamo la WW70T302MWW/ET di Samsung, la migliore con design slim.

Con una profondità di soli 44 cm, questa lavatrice slim a carica frontale non solo occupa pochissimo spazio, ma è dotata della tecnologia Digital Inverter, con motore a magneti per una perfomance più silenziosa e più potente e un minore dispendio di energia. L'assenza di spazzole, inoltre, rende l'apparecchio più resistente all'usura.

Per lavare vestiti poco sporchi, poi, la macchina prevede un programma di lavaggio rapido da 18′, per ottenere ottimi risultati in poco tempo.

È dotata di un'opzione per la pulizia automatica del cestello, in grado di rimuovere residui di sporco e di detersivo e di evitare l'utilizzo di prodotti chimici costosi e aggressivi.

L’ampio display LED, infine, consente di controllare lo stato del lavaggio, le impostazioni del programma e offre la possibilità di pianificare la fine del ciclo con un ritardo massimo di 24h.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon questa lavatrice è davvero molto performante, non ingombra ed è anche silenziosa: un'acquisto consigliato e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Pro: questa macchina slim è efficiente e compatta. Dotata di un display LED, prevede la possibilità di impostare ben 14 lavaggi e l'opzione di autopulizia del cestello. Inoltre, il motore con tecnologia Digital Inverter permette di risparmiare energia ed eseguire lavaggi silenziosi.

Contro: il lavaggio rapido imposta la frequenza a soli 800 giri al minuto e i capi restano un po' più bagnati. Per ovviare a questo problema vi basterà semplicemente tenerli stesi più a lungo o utilizzare un'asciugatrice.

Prezzo: 352,99€

Capacità: 7 kg

Dimensioni: 59.5 x 44 x 85 cm

Tipo di carica: Frontale

Giri al minuto: 1200

Classe energetica: D

4. Lavatrice BluMill mini di Molino

La migliore lavatrice economica da campeggio

Se amate la vita da campeggio o da camper e siete in cerca di una soluzione comoda e compatta per lavare i vostri capi d'abbigliamento, vi suggeriamo la mini lavatrice di Molino, la migliore portatile.

L'apparecchio è maneggevole e facile da trasportare, grazie alla pratica maniglia, che consente di posizionarlo senza difficoltà. È semplice da pulire, perché dotato di un tubo di scarico che permette all'acqua sporca di refluire, e adatto anche per il lavaggio dei tessuti più delicati.

La durata di un ciclo da 3 kg è di soli 15 minuti e prevede anche la possibilità di una centrifuga da 5 minuti.

La macchina, stando alle recensioni degli utenti Amazon, è ottima per la semplicità d'utilizzo, l'efficacia pulente e la velocità dei lavaggi, ed è ideale per la pulizia di biancheria.

Pro: questa lavatrice, compatta e trasportabile, è ideale per il campeggio o come soluzione alternativa per il lavaggio della biancheria. Prevede una sola possibilità di ciclo, rapido, da 15 minuti ed è adatta anche ai tessuti più delicati.

Contro: poiché si tratta di una macchina progettata per il campeggio o per i lavaggi molto brevi, non è adatta ai grandi carichi e ai tessuti che richiederebbero una temperatura specifica, più o meno bassa.

Prezzo: 79,95€

Capacità: 3 kg

Dimensioni: 34 x 33 x 48 cm

Tipo di carica: Dall' alto

Classe energetica: B

5. Lavatrice Candy Smart CSS341252DE/2-11

La migliore lavatrice economica con capacità media

Se siete soliti lavare i capi d'abbigliamento solo per voi stessi o per due persone e non riuscite a raggiungere il pieno carico, vi consigliamo di acquistare la Candy Smart CSS341252DE/2-11, la migliore lavatrice da 5 kg.

Dotata di numerosi lavaggi, pensati per i diversi tipi di tessuto, può essere abbinata anche all'app Candy Simply-Fi, che consente di monitorare lo stato del ciclo di lavaggio e aggiungere funzionalità accessorie, sfruttando la connettività NFC.

Prevede, inoltre, la possibilità di impostare quattro diversi tipi di cicli rapidi, con durata da 15 a 59 minuti, di controllare lo stato di salute dell'apparecchio grazie al sistema di Smart check-up e di programmare la partenza del lavaggio.

Il sensore di rilevamento peso, infine, adatta in automatico il programma alle dimensioni del carico e consente di risparmiare acqua ed energia.

Secondo le opinioni dei clienti Amazon la lavatrice assicura capi puliti e ben risciacquati, è semplice da utilizzare e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Pro: questo apparecchio è ideale per chi è cerca di una lavatrice a carico medio. Caratterizzata da diversi programmi di lavaggio, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, è semplice da utilizzare, efficiente e collegabile all'app dedicata.

Contro: il prodotto risulta essere un po' rumoroso durante il funzionamento. Tuttavia, per risolvere l'inconveniente, basterà chiudere, durante il ciclo di lavaggio, la stanza in cui l'apparecchio è posizionato.

Prezzo: 310,50€

Capacità: 5 kg

Dimensioni: 52 x 60 x 85 cm

Tipo di carica: Frontale

Giri al minuto: 1200

Classe energetica: D

6. Lavatrice H3W 492DE-11 di Hoover

La lavatrice economica con il set più completo di programmi

Per chi è in cerca di una lavatrice economica che consenta di trattare in sicurezza qualsiasi tessuto, la H3W 492DE-11 di Hoover è quella con il set più completo di programmi.

Grazie al sistema Cicli Care, infatti, la lavatrice consente di programmare il ciclo più adatto a preservare l'integrità dei tessuti e dei colori, anche con uno smartphone, attraverso l'utilizzo dell'app dedicata, che sfrutta la connettività NFC e permette di ottenere funzionalità aggiuntive e consigli per la pulizia dei capi d'abbigliamento.

La modalità KG, inoltre, rileva il peso del carico nei primi 4 minuti del programma, adeguando a esso l'utilizzo di acqua, energia e tempistiche del ciclo di lavaggio.

Ideato soprattutto per i vestiti dei più piccoli, il sistema Allergy Care, infine, rimuove germi e batteri grazie alla temperatura di lavaggio fino a 60°C e a un tempo di risciacquo prolungato.

Gli utenti Amazon apprezzano l'efficienza dell'apparecchio e la possibilità di effettuare lavaggi con un carico così elevato, fino a 9 kg. È semplice da utilizzare e consente di lavare vestiti di qualsiasi tessuto e colore, senza preoccuparsi della loro resa dopo l'asciugatura.

Pro: questo apparecchio è perfetto per le famiglie numerose. Con la sua capienza di 9 kg e la grande quantità di programmi disponibili, è efficiente e di semplice utilizzo. Inoltre, è collegabile all'app dedicata, che fornisce ulteriori funzionalità e consigli per il trattamento dei capi.

Contro: alcuni utenti lamentano la rumorosità dell'apparecchio. Tuttavia, questo piccolo fastidio risulta essere un'inezia in relazione alle innumerevoli funzionalità dell'elettrodomestico.

Prezzo: 329,00€

Capacità: 9 kg

Dimensioni: 58 x 60 x 85 cm

Tipo di carica: Frontale

Giri al minuto: 1400

Classe energetica: D

7. Lavatrice EWE 81283 W IT N di Indesit

La lavatrice economica più silenziosa

Se siete alla ricerca di una lavatrice non solo economica ed efficiente, ma soprattutto poco rumorosa, vi consigliamo la EWE 81283 W IT N di Indesit, la più silenziosa grazie alla tecnologia Inverter.

Il motore di questa lavatrice, infatti, è progettato per ridurre le vibrazioni dell'apparecchio e aumentare la silenziosità e l'efficienza energetica. Il sensore Water Balance, inoltre, ottimizza il consumo di acqua e consente di utilizzarne la quantità giusta in base al carico.

La macchina, infine, dispone di ben 16 programmi, tra cui uno per gli indumenti ginnici, per i vestiti dei neonati e per i piumoni, senza contare il ciclo con "opzione extra", che prolunga il tempo di lavaggio e combatte le macchie più ostinate.

Secondo gli utenti Amazon questa lavatrice è efficiente e semplice da programmare. È dotata della possibilità di avvio pianificato e di tutti i programmi necessari a ottenere un bucato pulito e ben trattato.

Pro: questa lavatrice è la migliore per silenziosità, grazie al motore con tecnologia Inverter che riduce le vibrazioni dell'apparecchio. Inoltre, è dotata di un sensore di regolazione dell'acqua in relazione al carico e di ben 16 programmi, per tessuti, colori ed esigenze differenti.

Contro: i clienti Amazon non hanno riscontrato particolari criticità in relazione a quest'acquisto, che si è rivelato soddisfacente e utile.

Prezzo: 268,99€

Capacità: 8 kg

Dimensioni: 57.2 x 59.5 x 85 cm

Tipo di carica: Frontale

Giri al minuto: 1400

Classe energetica: D

8. Lavatrice WMTF 623U IT/N di Hotpoint

La migliore lavatrice economica a carica dall'alto

A chi è stufo della classica lavatrice con sportello frontale ed in cerca di un'alternativa più comoda per inserire i capi nel cestello, consigliamo senza dubbio il modello WMTF 623U IT/N di Hotpoint, la migliore a carica dall'alto.

L'apparecchio, caratterizzato da un design slim, ideale per gli spazi stretti, è dotato di sistema di Soft Opening, che consente di aprire il cestello in maniera delicata e facilitare così le operazioni di carico e scarico, favorite anche dalla tecnologia Drum Up di posizionamento automatico del cestello.

Questa lavatrice economica, infine, è provvista, oltre che di diversi programmi, delle opzioni di risciacquo intensivo e prelavaggio per eliminare le macchie più difficili, e di partenza ritardata, per posticipare l'avvio automatico del ciclo di lavaggio.

Secondo gli utenti Amazon questo elettrodomestico soddisfa tutte le aspettative, è semplice da utilizzare, adatto agli spazi più stretti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre, prevede numerosi programmi, pensati per trattare con efficacia anche i tessuti più delicati.

Pro: questa lavatrice ha una carica dall'alto e, pertanto, un sistema di inserimento del carico facilitato. Ha un design slim, un'ottimo rapporto qualità-prezzo e un sistema di programmi avanzati ed efficienti, che garantiscono il massimo delle prestazioni.

Contro: secondo alcuni clienti Amazon questa lavatrice non è molto silenziosa. Tuttavia, questo piccolo fastidio sembra essere superabile se si considera l'efficienza dell'elettrodomestico.

Prezzo: 303,99€

Capacità: 6 kg

Dimensioni: 60 x 40 x 90 cm

Tipo di carica: Dall'alto

Giri al minuto: 1200

Classe energetica: D

9. Lavatrice WAN24057IT serie 4 di Bosh

La lavatrice economica con tempi di lavaggio più rapidi

Se avete intenzione di acquistare una lavatrice economica che assicuri una pulizia completa in poco tempo, vi suggeriamo la WAN24057IT serie 4 di Bosh, la migliore con tempi di lavaggio ridotti.

L'apparecchio, infatti, è dotato della tecnologia SpeedPerfect, che garantisce una pulizia profonda con tempi di lavaggio ridotti fino al 65%.

Durante il funzionamento, inoltre, risulta discreta e silenziosa, grazie alla combinazione di motore Inverter, parete laterale anti-vibrazione e isolamento acustico potenziato.

La lavatrice, per di più, è provvista di una opzione "aggiungi bucato", che permette di caricare altri capi anche dopo l'avvio del ciclo di lavaggio.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto soddisfa tutte le aspettative, è silenzioso ed efficiente, lascia i vestiti puliti e ben risciacquati e ha un design robusto ed essenziale.

Pro: questa lavatrice possiede un sistema di riduzione dei tempi di lavaggio, è efficiente, silenziosa e possiede numerosi programmi, ideati per trattare al meglio tutti i tipi di tessuti. È provvista, inoltre, di un motore Inverter e di una parete anti-vibrazione.

Contro: i clienti Amazon non hanno riscontrato particolari problematiche legate al prodotto. Anzi, la lavatrice ha soddisfatto tutte le aspettative di efficacia e velocità nella pulizia.

Prezzo: 349,00€

Capacità: 7 kg

Dimensioni: 55 x 59.8 x 84.8 cm

Tipo di carica: Frontale

Giri al minuto: 1200

Classe energetica: D

10. Lavatrice Candy CS1292DE-11

La migliore lavatrice economica per la famiglia

Se siete soliti fare il bucato per quattro o più persone, vi consigliamo la CS1292DE-11 di Candy, la migliore lavatrice economica per tutti i membri della famiglia, con uno spazioso cestello da ben 9 kg.

Abbinata a un'app dedicata, disponibile sui dispositivi Android, sfrutta la connettività NFC per consentire di programmare l'elettrodomestico anche a distanza. È dotata di ben 16 programmi, di cui 4 per lavaggi rapidi da 14 a 59 minuti, Smart Check-up per controllare lo stato di salute dell'apparecchio, modalità di partenza ritardata e sensore di rilevamento della quantità di carico, che garantisce un risparmio energetico e idrico del 40%.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon la lavatrice svolge il suo dovere in maniera ineccepibile, è silenziosa e di semplice utilizzo. In più, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Pro: questa lavatrice Candy è perfetta per tutta la famiglia, grazie all'ampia capacità di 9 kg e ai numerosi programmi predefiniti. Prevede l'opzione "partenza ritardata", per pianificare l'avvio del lavaggio e il sensore di rilevamento del peso del carico, che regola la quantità d'acqua necessaria.

Contro: stando alle opinioni dei clienti Amazon, il prodotto ha soddisfatto tutte le aspettative. L'unico fastidio lamentato da alcuni è l'eccessiva vibrazione dell'apparecchio durante la centrifuga, risolvibile fissando meglio i supporti della base.

Prezzo: 322,97€

Capacità: 9 kg

Dimensioni: 52 x 60 x 85 cm

Tipo di carica: Frontale

Giri al minuto: 1200

Classe energetica: D

Quanto costa una lavatrice?

Ma quanto costa, in media, una lavatrice? Il prezzo può variare, a seconda delle funzionalità accessorie e delle caratteristiche dell'elettrodomestico. In commercio sono presenti modelli con prezzi anche molto alti, ma per un apparecchio performante e resistente il costo si assesta intorno ai 300 euro. Vi sono, però, alcune eccezioni, come la EWE 81283 W IT N di Indesit (268,99€), la MFN03W70/E di Midea (289,17€) o, ancora, la BluMill di Molino (79,95€), che ha un costo inferiore ai 100€ perché progettata per il campeggio e per un carico di massimo di 3 kg.

Come scegliere la migliore lavatrice economica

Come capire qual è la lavatrice economica più adatta alle proprie esigenze?

Non è un'operazione complessa se si considerano i fattori seguenti, fondamentali per comprendere le proprie esigenze d'acquisto:

Marche: quali sono le migliori per lavatrici economiche?

Nella guida precedente abbiamo selezionato solo le migliori marche, garanzia di efficienza e affidabilità:

Candy

Hoover

Bosh

Hotpoint

Indesit

Molino

Samsung

Medea

Carica: dall'alto o frontale?

Scegliere la posizione dello sportello di carica è una questione di comodità e abitudine.

Se, ad esempio, abbiamo la lavatrice posta sul pavimento e non vogliamo sforzarci troppo per rimuovere il carico, forse sarebbe meglio optare per un apparecchio a carica dall'alto.

Quest'ultimo, inoltre, è ideale se abbiamo a disposizione poco spazio.

Le macchine a sportello frontale, però, sono quelle più diffuse e, pertanto, potrebbero presentare un prezzo anche più vantaggioso.

Dimensioni e capacità di carico

La capacità di carico indica il peso degli indumenti che il cestello è in grado di contenere. Se abitate in una casa da soli o in coppia non sarà necessario acquistare una lavatrice con capacità troppo elevata. Per un nucleo famigliare composto da 3/4 persone, invece, è consigliabile un apparecchio con cestello da 7/8 kg. Le famiglie numerose, infine, ne preferiranno senza dubbio uno da 9 kg.

Le dimensioni, inoltre, devono essere valutate in base allo spazio a disposizione. Se quest'ultimo è piuttosto ristretto, potreste considerare la possibilità di acquistare una lavatrice economica slim o con carica dall'alto, che ha una dimensione standardizzata di 60 x 40 x 90 cm.

Programmi

I programmi per lavatrice sono impostati in relazione ai tessuti, al colore e a particolari esigenze, come le macchie ostinate o l'azione igienizzante per i vestiti dei neonati. Vediamo insieme i principali:

programma delicato: è un programma per capi delicati, di cui si consiglia il lavaggio a mano, e non supera la temperatura di 40°;

programma breve: è il programma più pratico e veloce, va dai 15 ai 59 minuti ed è ideale per i capi non troppo sporchi e con tessuti facilmente trattabili;

programma cotone: è il lavaggio adatto a diversi tipi di cotone, a 40° o 60°;

programma lana: si tratta di un tipo di lavaggio delicato, a basse temperature e tempi più lunghi, per evitare che le fibre dell'indumento s'infeltriscano;

programma piumoni: è il programma ideato per lavare capi di grandi dimensioni come coperte e piumoni;

programma misti: è ideale per lavare capi di diversi tessuti e colori;

programma Gym kit o outdoor: è pensato per i capi da palesta o ginnastica, in tessuti tecnici, traspiranti e sportivi;

prelavaggio: è un programma adatto a preparare al lavaggio vero e proprio, necessario per i vestiti molto sporchi;

programma risciacquo: è utilizzato soprattutto per i vestiti dei neonati, per eliminare i residui di detersivo e garantire la massima sicurezza per la pelle sensibile dei più piccoli.

Funzioni accessorie

Accanto ai programmi per il lavaggio dei capi, le lavatrici economiche possono avere funzionalità extra, che ne aumentano l'efficienza in termini di performance e semplicità di utilizzo.

Vediamo insieme quali sono le principali funzioni accessorie dei migliori apparecchi selezionati sopra:

funzione ritarda partenza/fine: alcune lavatrici consentono di programmare l'inizio o la fine di un ciclo con un ritardo di 24h, per avere un bucato appena lavato negli orari più comodi per voi;

indicatore di progresso: alcune lavatrici sono dotate di uno schermo che indica il tempo residuo per la fine del ciclo di lavaggio;

funzione di rilevamento del carico: la lavatrice rileva il peso del carico e regola in base a esso la quantità di acqua necessaria, per un risparmio in termini idrici ed energetici;

funzione aggiungi bucato: è un'opzione presente solo in alcune lavatrici e consente di aggiungere capi d'abbigliamento anche quando il lavaggio è ormai avviato.

Rumorosità: motore universale o Inverter?

Se il fattore rumorosità è per voi discriminante, dovrete considerare la scelta della lavatrice economica in relazione al motore. Quello universale, infatti, tende a essere più rumoroso e a causare vibrazioni che muovono l'apparecchio. La tecnologia Inverter, al contrario, garantisce una maggiore silenziosità, presenta una convenienza anche in termini di durata e resistenza ma causa un aumento sul costo dell'elettrodomestico.

Centrifuga

La velocità di rotazione, anche detta "centrifuga", è un fattore da tenere in considerazione per il lavaggio degli indumenti. I capi più delicati necessitano di un programma impostato a massimo 800 giri al minuto. Quelli più resistenti possono essere lavati con centrifuga fino a 1600 giri al minuto.

Le lavatrici economiche più performanti sono caratterizzate da una velocità di rotazione di massimo 1400 giri al minuto.

Dove acquistare la migliore lavatrice economica

Le migliori lavatrici economiche sono acquistabili anche nei negozi fisici di elettrodomestici. Tuttavia, se volete valutare varie opzioni, tutte valide, e approfittare di sconti e offerte, vi conviene dare un'occhiata online, in particolare su Amazon, che presenta una sezione dedicata con numerose promozioni e un'ampia gamma di apparecchi tra cui scegliere.