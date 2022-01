Migliori DD cream: cosa sono, come utilizzarle e quali sono le migliori Le DD cream sono, accanto alle BB e alle CC cream, un prodotto essenziale per il make-up e la cura delle pelli mature, tra il fondotinta e la crema anti-età. Scopriamo insieme a cosa servono, come si utilizzano e quali sono le migliori 10.

Le DD cream (Daily Defence, Disguise and Diminish o Dynamic Do-it All cream) rappresentano un'evoluzione delle BB cream (Blemish Balm Cream) e delle CC cream (Colour Control Cream), un prodotto cosmetico versatile e multiuso a metà tra un fondotinta e una crema anti-età, sono ideali per pelli mature e garantiscono una difesa quotidiana dai raggi solari e dai danni del tempo.

Per comprendere le funzioni e le caratteristiche di una crema "double duty" e orientarvi nell'acquisto della più adatta abbiamo selezionato le 10 migliori DD cream del 2022, disponibili su Amazon, nella sezione dedicata alle DD cream: quella arricchita con acido ialuronico di Natur Unique, quella utilizzabile su tutti tipi di pelle di Galénic, la più opacizzante di Atashi e tante altre, scelte in base all'azione o agli ingredienti principali.

Che cosa sono e a cosa servono le DD cream?

Consigliata soprattutto per pelli mature, l'acronimo DD cream possiede diversi significati e interpretazioni, a seconda delle funzioni della crema colorata:

Daily Defence: per la protezione quotidiana della pelle. Spesso questa tipologia di DD cream contiene un filtro SPF ad ampio spettro, per preservare la pelle dai danni dei raggi UVA, UVB e IR.

Disguise and Diminish: ad azione coprente e lenitiva, ideale come trattamento per le pelli più mature, è un tipo di crema colorata che opacizza senza seccare, elimina i rossori e restringe i pori.

Dynamic Do-it All: si tratta di prodotti multifunzione, perfetti sia come fondotinta o base make-up che per la skin-care quotidiana. Idratanti e coprenti, contengono spesso un filtro SPF medio-basso, efficace a proteggere la pelle del viso dai danni quotidiani degli agenti esterni.

Queste tre tipologie di DD cream, però, sono tutte classificate con la dicitura "double duty", grazie alla doppia azione: prodotto make-up e trattamento viso insieme.

Come utilizzare la DD cream nella beauty routine?

La DD cream si applica come un normale fondotinta, come base trucco, è semplice da spalmare e può essere stesa anche con le dita. Il momento ideale per applicare questa crema colorata è sicuramente al mattino, per assicurarsi una protezione completa durante tutto l'arco della giornata, uniformare l'incarnato e difendere le cellule cutanee del viso dai danni causati da raggi UV, dagli agenti atmosferici e dalle radiazioni.

DD, BB o CC cream: quali sono le differenze?

Come abbiamo già detto, le DD cream sono ideali per pelli mature, hanno una profonda azione idratante e anti-age e fungono anche da base trucco.

Le BB cream (Blemish Balm Cream), invece, sono caratterizzate da una texture più leggera, idratano, proteggono e sono consigliate soprattutto alle pelli normali e senza particolari problematiche.

Diverso il discorso per le CC cream (Colour Control Cream), che svolgono la loro azione sul tono della pelle, uniformandolo e agendo come veri e propri correttori.

Nell'ultimo periodo, inoltre, si sta diffondendo la moda delle EE cream, simili alle creme DD, ma con efficacia esfoliante ed energizzante, ottime per stimolare la rigenerazione delle cellule cutanee.

Quali sono le 10 migliori DD cream del 2022?

Ma quali sono le DD cream più efficaci per avere una pelle luminosa e levigata?

Di seguito troverete le 10 migliori Double Duty cream: da quella arricchita con acido ialuronico a quella antiossidante, passando per la più levigante o opacizzante.

1. Ialucollagen di Natur Unique

La migliore DD cream con acido ialuronico

A chi cerca un prodotto che coniughi make-up e skincare, consigliamo la DD cream Ialucollagen di Natur Unique, la migliore con acido ialuronico per pelli mature.

Disponibile in tre colorazioni – scura, chiara e per incarnato medio scuro – questa crema colorata possiede una forte azione idratante e levigante, grazie alla presenza dell'acido ialuronico, una molecola in grado di contrastare l'invecchiamento cutaneo.

Inoltre, garantisce un colorito uniforme e sano, anche grazie al correttore e al comodo specchietto contenuto nel tappo, e contiene un filtro solare SPF 20, per una protezione contro gli effetti dannosi dei raggi UV.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, questa Disguise and Diminish cream è perfetta per chi desidera uniformare la pelle senza appesantirla, ideale come sostituto del fondotinta cremoso, per un'ulteriore protezione della pelle.

Consigliata per: pelli mature, solcate da prime rughe o segni visibili dell'età.

Pro: il prodotto è ideale per le pelli mature, idrata e lascia la pelle morbida e levigata, donando al colorito una maggiore uniformità. Contiene un filtro solare 20 ed è abbinata a un correttore leggero e a un comodo specchietto inseriti all'interno del tappo.

Contro: questa crema è indicata per pelli mature, caratterizzate dalla presenza di segni e piccole rughe. Pertanto, le pelli troppo secche o con particolari esigenze dovrebbero essere trattate con prodotti ad hoc, da applicare prima della DD cream.

2. Teint Lumiere di Galénic

La migliore DD cream per tutti i tipi di pelle

Se avete difficoltà a trovare la crema colorata più adatta alla vostra pelle, vi proponiamo la DD cream Teint Lumiere di Galénic, la migliore per ogni tipologia di cute, da quella secca a quella più grassa.

Questa crema dalla texture ultraleggera combina l'azione protettiva del filtro UV SPF 25 a quella antiossidante dell'Uncaria d'Amazzonia e all'efficacia riempitiva dell'acido ialuronico. È in grado di donare un colorito uniforme e luminoso per tutta la giornata, senza appesantire, garantendo un effetto naturale sulla pelle.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon, questa Daily Defence cream soddisfa tutte le aspettative, non unge, rende il colorito del viso uniforme e si applica senza alcuna difficoltà.

Consigliata per: tutti i tipi di pelle, anche per le più sensibili.

Pro: ideale per tutti i tipi di pelle, questa crema colorata è in grado di idratare, illuminare e levigare l'incarnato. Possiede una coprenza media e una capacità di tenuta ottima.

Contro: il costo del prodotto è superiore alla media. Tuttavia, la qualità e l'efficacia della formula idratante e protettiva giustificano il prezzo di questa DD cream.

3. DD cream di DERMAdoctor

La migliore Disguise & Diminish cream per tutte le tonalità di incarnato

Se vi trovate spesso in difficoltà quando si tratta di scegliere la nuance della crema colorata più simile al vostro incarnato, la DD cream di DERMAdoctor è la migliore soluzione.

A differenza delle altre creme colorate, infatti, quest'ultima possiede una colorazione neutra, che si adatta a tutti i coloriti, dal più pallido al più scuro, passando per quello più olivastro. Questo vero e proprio trattamento di bellezza, inoltre, non solo dona alla pelle del viso un aspetto sano e raggiante, ma può fungere anche da crema idratante o da primer.

Gli utenti Amazon sembrano apprezzare la qualità, gli ingredienti e l'efficacia del prodotto, perfetto anche come protezione solare medio-alta, grazie alla presenza del filtro UV SPF 30.

Consigliata per: tutti i tipi di incarnato, da quelli più scuri a quelli più chiari.

Pro: questa crema ha un'azione lenitiva e idratante, attenua i rossori, restringe i pori e protegge dai danni dei raggi solari. È leggera e possiede una coprenza medio-bassa, per non appesantire la pelle del viso e renderla luminosa senza opacizzarla.

Contro: il prodotto ha un costo piuttosto elevato, ma l'azione idratante e lenitiva è garantita. Inoltre, non opacizza ed è piuttosto leggero sulla pelle.

4. DD cream di Atashi

La migliore Disguise & Diminish cream per macchie e pori

Ideale per chi desidera una crema colorata con azione lenitiva profonda, la DD cream di Atashi è la migliore per eliminare le macchie e restringere i pori.

Questo prodotto antietà è in grado di garantire un effetto botox naturale. L'innovativa formula di ingredienti, infatti, contiene retinolo, per distendere le rughe ed eliminare i segni dell'età, estratto di Gardenia Jasminoide, che stimola la produzione di collagene, perla nera della Polinesia francese, che uniforma l'incarnato e protegge il viso dallo stress cutaneo, micropigmenti illuminanti e un filtro UV SPF 15.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, questa Disguise and Diminish cream è ideale per tutte le pelli, anche per quelle sensibili, si applica con facilità, senza ungere, e offre il giusto comfort per tutta la giornata.

Consigliata per: pelli del viso caratterizzate da macchie, pori dilatati e punti neri.

Pro: questa crema è arricchita con estratti naturali e principi attivi, combinati per lenire i rossori, distendere le rughe e restringere i pori. Disponibile in diverse sfumature, è leggera, non secca la pelle e uniforma l'incarnato, rendendolo luminoso e vellutato per tutto il giorno.

Contro: alcuni clienti Amazon ritengono che la crema colorata sia troppo leggera. Per ovviare a questa mancanza, però, basterà applicare una quantità più generosa di prodotto.

5. DD cream di Biodroga Md

La migliore Daily Defence cream antiossidante

Adatta a chi sottopone la pelle a stress ossidativo, causato da agenti atmosferici e dalle radiazioni del computer, la DD cream di Biodroga Md è la migliore antiossidante e anti-age.

Contiene una serie di importanti principi attivi, come il Glutatione Peptide Mimetico, in grado di contrastare la perdita di elasticità della pelle. Inoltre, è dotata di un filtro UV SPF 25, per una protezione completa non solo dalle sollecitazioni esterne, ma anche dagli effetti deleteri dei raggi solari.

Secondo gli utenti Amazon il prodotto ha un'efficacia garantita, si stende con facilità e possiede, rispetto alle normali creme Daily Defence, una maggiore coprenza, simile a quella di un fondotinta.

Consigliata per: proteggere la pelle da raggi solari, radiazioni del computer e agenti atmosferici.

Pro: questa crema ha una texture leggera e semplice da stendere, rende la pelle luminosa e levigata e protegge il viso dai raggi UV e dai danni dello stress ossidativo.

Contro: i clienti Amazon si dimostrano soddisfatti del prodotto, perfetto da utilizzare come base trucco e fondotinta, e non riportano particolari problematiche legate a esso.

6. Urban protect di Casmara

La migliore DD cream per la protezione quotidiana

Per chi cerca un trattamento in grado di proteggere ogni giorno la cute contro l'inquinamento e l'avanzare dell'età, la DD cream Urban protect di Casmara è la migliore per la difesa quotidiana della propria pelle.

Questo trattamento è in grado di creare uno scudo colorato, che neutralizza e previene l’assorbimento di tossine e particelle deleterie. Inoltre, combatte i segni della stanchezza e dell'invecchiamento ed è adatta a tutte le tipologie di pelle.

Formulata con ingredienti mirati, contiene bambù, un naturale anti-age, plankton con azione protettiva e olio di mandorla idratante e nutriente, oltre a un filtro UV SPF 30 ad ampio spettro, per preservare la cute dai raggi UVA, UVB e dalla luce blu.

I clienti Amazon si ritengono soddisfatti dell'acquisto, ideale da applicare anche come base trucco.

Consigliata per: pelli sensibili, bisognose di una protezione completa ogni giorno.

Pro: questa crema offre un'azione protettiva a 360°, scherma la pelle del viso dalle particelle dannose, dalle tossine e dai raggi UV. È ottima per tutte le pelli e per la cura quotidiana della cute.

Contro: il prodotto non presenta particolari criticità, è efficace e ad azione immediata.

7. Stay Matte di Atashi

La migliore DD cream opacizzante

Ideale per chi ha la pelle grassa, la Stay Matte di Atashi è la migliore DD cream con effetto opacizzante e astringente.

Questa crema colorata è in grado di uniformare l'incarnato senza causare secchezza, favorisce il corretto rinnovamento cellulare e protegge la pelle dagli agenti esterni aggressivi e dai raggi UV e IR.

Inoltre, contiene una speciale formula di ingredienti: il gum-1, un biosaccaride in grado di creare una pellicola idratante ma non occlusiva, che trattiene l'acqua nell'epidermide; la combinazione di polvere di riso e silice sferica, ad azione purificante e opacizzante; le cellule staminali vegetali di fiori di lillà, con funzione seboregolatrice e, infine, il Pore Away, un principio attivo che riduce macchie, pori e punti neri.

Gli utenti Amazon apprezzano l'efficacia del prodotto, che rende la pelle morbida e luminosa, donandole un piacevole profumo dalle note floreali e agrumate insieme.

Consigliata per: pelli grasse, tendenti a produrre molto sebo.

Pro: adatta alle pelli miste tendenti al grasso, questa Dynamic Do-it all cream opacizza senza seccare e protegge la pelle dai raggi Uv e IR, dallo stress ossidativo, dagli agenti atmosferici e dalle radiazioni.

Contro: secondo alcuni clienti Amazon il prodotto non possiede un'elevata coprenza. Questo inconveniente, però, può essere risolto applicando una maggiore quantità di crema sul volto.

8. DD cream di Postquam

La migliore Daily Defence cream levigante

Se non avete mai provato una DD cream e desiderate una pelle liscia e morbida senza spendere troppo, vi consigliamo la crema colorata di Postquam, la migliore ad azione levigante.

Arricchita con acido ialuronico e vitamina C, il prodotto è semplice da utilizzare e utile a lenire rossori, a ridurre segni dell'invecchiamento e a distendere piccole rughe. Inoltre, offre una protezione efficace contro gli effetti dannosi del sole, grazie al filtro UV SPF 30 e all'innovativo attivatore progressivo di abbronzatura.

I clienti Amazon apprezzano questa crema soprattutto per la texture leggera e per la capacità di donare al colorito una luminosità naturale.

Consigliata per: pelli molto mature, con visibili rughe e segni dell'età.

Pro: questa crema colorata possiede un'intensa azione levigante e idratante, protegge la pelle dai raggi solari e rende l'incarnato morbido e uniforme, privo di rossori e imperfezioni.

Contro: alcuni utenti Amazon ritengono che la quantità di prodotto non sia bastevole. Tuttavia, essi non considerano che 30 ml costituiscono un formato ottimale, più che vantaggioso anche in relazione al prezzo.

9. La DD cream di Helan

La migliore Daily Defence Cream lenitiva

Ideale per le pelli delicate e facilmente irritabili, la DD cream di Helan è la migliore crema da giorno ad azione lenitiva.

Formulata con ingredienti selezionati, contiene 18-ß-Glicirretico, con azione protettiva, il principio attivo della liquirizia ed estratti di centella asiatica e garçinia mangostana, che rimpolpano la pelle, facilitano la rigenerazione cellulare e la microcircolazione. Inoltre, è arricchita con olio di Argan e orzo, nutrienti e rigeneranti.

Gli utenti Amazon hanno acquistato il prodotto più di una volta e si dichiarano soddisfatti dell'azione idratante e protettiva della crema, favorita anche dalla presenza del filtro solare.

Consigliata per: pelli con rossori e un colorito poco uniforme.

Pro: questa crema da giorno ha un'azione idratante e lenitiva, attenua i rossori e dona all'incarnato un colorito uniforme e levigato. Inoltre, protegge la pelle dai raggi UV e previene l'invecchiamento cutaneo precoce.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato particolari problematiche legate al prodotto, anzi, ne garantiscono l'efficacia.

10. La DD cream di Paese Cosmetics

La migliore Daily Defence cream per coprenza

A chi è alla ricerca di un prodotto che nasconda anche i segni più visibili dell'età, consigliamo la DD cream di Paese Cosmetics, la migliore per coprenza.

Disponibile in ben sei nuances, protegge e nutre la pelle del viso, creando uno strato protettivo, leggero ma efficace. Pur avendo l'azione coprente di un normale fondotinta, non appesantisce e non provoca il cosiddetto "effetto maschera". Inoltre, è un prodotto non testato su animali e adatto ai vegani.

I clienti Amazon che provano i prodotti di questo marchio si ritengono soddisfatti e pronti a effettuare di nuovo l'acquisto.

Consigliata per: coprire con efficacia le imperfezioni senza appesantire la pelle del viso.

Pro: la crema colorata ha una forte coprenza, idrata e protegge la pelle, previene l'invecchiamento precoce e funge da ottima base per il make-up.

Contro: il prodotto non ha particolari controindicazioni ed è adatto a tutti i tipi di pelle. L'unica attenzione da avere riguarda la tonalità giusta da acquistare, che dovrebbe essere quanto più simile a quella del vostro incarnato.

Come scegliere la migliore DD cream

Ma come scegliere la DD cream più adatta alle proprie esigenze?

Di seguito riportiamo i fattori più importanti per acquistare la giusta Double Duty cream e sfoggiare così una pelle sempre luminosa e giovane.

Marchio

Il brand di una DD cream è un fattore importante da tenere in conto, poiché assicura la qualità degli ingredienti e l'efficacia del prodotto.

Di seguito, vi consigliamo i migliori brand per le Double Duty Cream:

Nature Unique

Galénic

DERMAdoctor

Atashi

Biodroga Md

Casmara

Postquam

Kiko

Delidea

Prezzo

Il prezzo di una DD cream varia a seconda delle funzioni del prodotto. Tuttavia, il costo medio si aggira intorno ai 30/40€. Se desiderate acquistare per la prima volta una double duty cream e non intendete spendere troppo, potreste optare per quella di Postquam, più economica, in comodo formato da viaggio.

Ingredienti

La formula degli ingredienti è un elemento fondamentale per valutare una DD cream. Preferite sempre prodotti con un buon INCI, realizzati con ingredienti naturali, dermatologicamente testati e cruelty free.

Le componenti di una Double Duty Cream variano a seconda dell'azione della crema. Tuttavia l'acido ialuronico è senza dubbio una costante per ringiovanire la pelle e favorire l'attività di rigenerazione cellulare.

Tipologia di pelle

La DD cream è ideale per pelli miste o secche. Tuttavia, se soffrite di cute grassa, vi consigliamo di optare per una Daily Defence Cream mirata, come la Stay Matte di Atashi, formulata con cellule vegetali staminali di fiori di lillà, in grado di opacizzare senza seccare.

Funzione

La principale funzione di una DD cream è, come abbiamo detto, quella di contrastare i segni dell'invecchiamento ed eliminare rossori e imperfezioni. Tuttavia, essa presenta ulteriori proprietà, presenti in misura diversa a seconda del prodotto. Vediamo insieme quali:

Idratante: la maggior parte delle DD cream presenta questa caratteristica, tipica soprattuto delle creme con ingredienti vegetali come l'olio di mandorle.

Protettiva: il filtro solare è una caratteristica di tutte le DD cream. Tuttavia, alcune presentano una protezione SPF alta, tra 25 e 30.

Coprente: alcune DD cream sono più vicine a un fondotinta che non a una crema per il viso. Pertanto, sono in grado di coprire le imperfezioni e uniformare il colorito.

Profumazione

A seconda degli ingredienti contenuti, le DD cream possono avere una profumazione più o meno neutra. Se però cercate un prodotto con una fragranza piacevole e leggera, vi proponiamo quelle del brand Atashi, che emanano un profumo agrumato e floreale.

Perché acquistare una DD cream?

Se avete la pelle del viso secca e arrossata, l'acquisto di una DD cream potrebbe essere la soluzione ai vostri problemi.

Questo prodotto, infatti, è adatto non solo a coprire i segni visibili dell'età e a uniformare l'incarnato, ma possiede anche l'efficacia di un trattamento per la pelle: idratante, protettivo e rimpolpante.

Dove acquistare le migliori DD cream

Le DD cream possono essere acquistate nelle profumerie e nei negozi specializzati, ma è soprattutto online che la scelta si amplia. Su Amazon, infatti, è disponibile una sezione dedicata alle double duty cream, ideale per acquistare la crema colorata più adatta al vostro incarnato e alle vostre tasche.