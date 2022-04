Migliori creme antimacchie per il viso: le 11 creme schiarenti più efficaci per una pelle luminosa Le migliori creme antimacchia per il viso utili per combattere le macchie cutanee, dette anche melasma, discromie e per rendere la pelle più luminosa e uniforme. Ecco una selezione di 11 prodotti che è possibile acquistare non solo in farmacia ma anche online, su Amazon, a prezzi convenienti. Abbiamo scelto le seguenti creme schiarenti tenendo conto del costo, dell’efficacia e della marca.

Le creme antimacchie per il viso, dette anche creme schiarenti, sono prodotti utili per eliminare, ridurre e prevenire la formazione delle macchie scure, conosciute anche come melasma, che si formano sulla pelle a causa dell' iperpigmentazione, conseguenza di un eccesso di produzione di melanina. Queste creme, quindi, aiutano a depigmentare le macchie e a contrastare le discromie, rendendo l'incarnato più uniforme e luminoso. Insomma, si rivelano il prodotto da utilizzare nel momento in cui un fondotinta o una BB cream non riescono a coprire efficacemente le macchie sul viso.

La formazione delle macchie cutanee può essere causata dalla genetica, naturale processo di invecchiamento della pelle, da disfunzioni ormonali, da cicatrici dovute all'acne o a brufoli. Inoltre, possono manifestarsi anche in gravidanza o a causa dei raggi UV: per questo motivo, suggeriamo a chi soffre di questo fastidioso inestetismo di utilizzare una protezione solare (o una crema viso con fattore di protezione solare) ogni qual volta ci si espone ai raggi del sole.

Proprio come accade nel momento in cui si decide di acquistare una generica crema viso, scegliere la crema antimacchie più adatta alle proprie esigenze può risultare difficile. In commercio, infatti, ci sono non solo creme, ma anche sieri antimacchie, gel schiarenti e concentrati depigmentanti, da scegliere in base al tipo di pelle, agli ingredienti (meglio, ovviamente, se con INCI naturali) all'età e all'effetto (antirughe, anti-età, illuminante e non solo).

Fondamentale nella scelta, infine, è anche la marca, sinonimo di qualità e affidabilità del prodotto: tra le più gettonate troviamo sicuramente Rilastil, Eucerin, Nivea, Garnier, anche se sono diversi i brand che propongono prodotti completamente naturali e certificati, come Florence Bio Cosmesi, Nuvò e Caudalìe.

Quali sono, quindi, le migliori creme antimacchie? Ecco una selezione di 11 prodotti con recensioni, disponibili non solo in farmacia ma anche online, su Amazon.

Le 11 migliori creme antimacchie per il viso del 2022

Nella nostra selezione delle migliori creme antimacchie per il viso del 2022 abbiamo tenuto conto non solo dell'efficacia del prodotto, ma anche della qualità degli ingredienti contenuti nella formula, prediligendo creme, sieri e concentrati depigmentanti con una massiccia presenza di ingredienti naturali, utilizzabili, quindi, su tutti i tipi di pelle. La marca, il prezzo e l'effetto, infine, sono gli altri fattori che abbiamo considerato per la scelta dei prodotti da recensire.

1. Crema antimacchie per il viso di Florence Bio Cosmesi

La migliore crema antimacchie per il viso naturale e biologica

Crema antimacchie per il viso di Florence Bio Cosmesi

Tra le creme antimacchie per il viso più vendute e meglio recensite su Amazon c'è la crema schiarente di Florence Bio Cosmesi, un prodotto con certificazione BIO ECO COSMESI AIBA (Associazione Italiana Agricoltura Biologica). Si tratta, infatti, di una crema viso antimacchie composta per il 65% da bava di lumaca e da diversi principi attivi biologici.

Nella sua formula troviamo, oltre alla bava di lumaca: acido ialuronico, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina C, Vitamina E, collagene, elastina, acido glicolico, olio di avocado, betacarotene, rosa damascena biologica, olio di argan, estratto di bacche di goji biologico, estratto di maca, retinolo, arginina, e non solo. Tutti questi ingredienti, messi insieme, rendono questo prodotto capace di concedere un effetto anti-age visibile già dopo le prime applicazioni: riesce, infatti, non solo ad idratare a fondo, eliminare e a ridurre le macchie cutanee, ma anche ad attenuare i segni del tempo e a rendere la pelle più elastica, tonica e luminosa. Agisce anche contro gli arrossamenti, le discromie e aiuta a combattere gli antiestetici segni lasciati da acne o cicatrici.

Si caratterizza per un leggero e piacevole profumo di rosa e per la texture cremosa a rapido assorbimento.

Adatta alla pelle grassa, sensibile, mista e secca, la crema schiarente di Florence Bio Cosmesi è 100% Made in Italy e non contiene parabeni, coloranti, paraffine e altre sostanze aggressive potenzialmente dannose per la pelle. La bava di lumaca contenuta in questo prodotto deriva da allevamenti allevamenti italiani e viene estratta a mano, nel pieno rispetto degli animali.

Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

2. Crema antimacchie per il viso Q-White di Q1

La migliore crema antimacchie per il viso per tutti i tipi di pelle

Crema antimacchie per il viso Q–White di Q1

La crema schiarente per il viso Q-White di Q1 è un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle e consigliato a tutti coloro che fanno spesso i conti con l'insorgere di macchie cutanee particolarmente evidenti e fastidiose. Si tratta, infatti, di una crema che agisce efficacemente sulle macchie cutanee causate dal sole, melasma, iperpigmentazione, ipercromia, infiammazioni, brufoli e non solo.

La forza e l'efficacia di Q-White risiede nella sua formulazione, composta da: acido ialuronico, che non solo idrata la pelle ma protegge lo strato superficiale più esposto della cute dagli agenti esterni, acido betaglicerretinico, che svolge un'azione anti-infiammatoria, anti-ossidante e che appiana le piccole rughe d'espressione, essudato di acacia del Senegal, tonificante e rassodante, Vitamina C, Vitamina B3, acido tioctico e peptidi, che stimolano la produzione di collagene ed elastina.

Questo prodotto interamente realizzato in Italia è ovviamente privo di parabeni, profumi artificiali, conservanti e petrolati, ed è, invece, cruelty free e ipoallergenico.

I risultati sono visibili dopo 4 settimane di applicazione, che può essere effettuata di giorno, di notte o in entrambi i momenti della giornata.

Può essere utilizzata anche in estate per prevenire la formazione di macchie causate dall'esposizione al sole.

3. Crema antimacchie per il viso NIVEA Cellular Luminous630 di Nivea

La migliore crema antimacchie che uniforma l'incarnato

Crema antimacchie per il viso NIVEA Cellular Luminous630 di Nivea

Passiamo adesso a Cellular Luminous630 di Nivea, una crema antimacchie per il viso dall'ottimo rapporto qualità/prezzo che si caratterizza per il doppio effetto che concede: non solo rimuove le macchie cutanee ma riesce anche, in un solo gesto, ad uniformare l'incarnato.

Si tratta di uno dei prodotto più venduti su Amazon e dalle recensioni degli utenti che l'hanno acquistato emerge la sua efficacia per quanto riguarda la riduzione delle macchie dovute all'iperpigmentazione e ai segni dell'età su tutti i tipi di pelle e su tutti i fototipi.

Inoltre, dopo 4 settimane di utilizzo, questa crema schiarente di Nivea riesce a donare alla pelle un colorito uniforme e un incarnato omogeneo e compatto, facendo apparire il viso più giovane, luminoso e rilassato.

Uno dei punti di forza di Cellular Luminous630 è la formula arricchita con acido ialuronico che contrasta le rughe, rende la pelle più elastica, la idrata e la protegge dall'invecchiamento causato dai raggi UV.

Segnaliamo, infine, la presenza del fattore di protezione SPF 20.

4. Crema antimacchie per il viso D-Clar di Rilastil

La migliore crema antimacchie per il viso per rapporto qualità/prezzo

Crema antimacchie per il viso D–Clar di Rilastil

La migliore crema schiarente per rapporto qualità/prezzo attualmente disponibile su Amazon è D-Clar di Rilastil, efficace nella rimozione delle macchie scure, capace di schiarire ed uniformare l'incarnato. Si tratta di un vero e proprio trattamento antimacchie con effetto rassodante e che, di conseguenza, riesce anche rendere la pelle più elastica, tonica e soda.

D-Clar, infatti, stando a quanto emerge dalle recensioni presenti su Amazon, riesce a ridurre le macchie solari, melasma, ipercromie, l'iperpigmentazione e, contemporaneamente, ad illuminare l'incarnato e a levigarlo.

Nella formula troviamo l'acido mandelico, un ingrediente molto utilizzato in ambito cosmetico perché riesce a trattare lentiggini, melasma, rosacee, macchie scure della pelle, punti neri e non solo.

Il tubo contiene 40 ml di prodotto, ma occorrono davvero poche gocce per ottenere gli effetti desiderati. Prima di utilizzarlo occorre agitare bene il tubo, versare qualche goccia di crema sulle mani ed effettuare un delicato massaggio su fronte, mento, guance e collo con movimenti circolati.

Segnaliamo, infine, che questa crema schiarente può essere utilizzata non solo sul viso, ma anche su décolleté e sul dorso delle mani.

Il prezzo è davvero ottimo considerata la qualità e l'affidabilità del brand e l'efficacia del prodotto stesso.

5. Crema antimacchie per il viso Re-Clair Intensa di Fiori di Cipria

La migliore crema schiarente contro le macchie scure

Crema antimacchie per il viso Re–Clair Intensa di Fiori di Cipria

Ricca di prinicipi attivi schiarenti e antimacchie, Re-Clair di Fiori di Cipria, utilizzabile su tutti i tipi di pelle, è tra le creme schiarenti disponibili su Amazon più apprezzate per la sua capacità di rimozione e diminuzione delle macchie scure cutanee. Non solo, quindi, svolge un'efficace azione depigmentante, ma riesce anche a ridurre l'estensione delle macchie e, soprattutto, a prevenirne la formazione.

All'interno della formula di Re-Clair troviamo diversi principi attivi naturali ad azione anti-ossidante e anti-macchia che riescono a contrastare la formazione delle rughe e a mantenere la pelle giovane e tonica. Tra gli ingredienti presenti segnaliamo: la Vitamina C, capace di equilibrare e ridurre l'eccessiva produzione di melanina, di produrre collagene e di proteggere la pelle dai raggi UV; la Vitamina B3, che restringe i pori, è fotoprotettiva, idratante, elimina le imperfezioni e l'effetto lucido; l'estratto di lievito, anti-ossidante, lenitivo e protettivo; l'estratto di radici di quercia, un ingrediente naturale capace di riparare la pelle danneggiata dal sole e dall'effetto antirughe; estratto di giglio di mare, un potente ingrediente naturale per combattere le macchie scure e contrastare l'iperpigmentazione.

Gli ingredienti contenuti in questa crema sono cruelty free, senza siliconi, paraffine e sostante petrolchimiche. Segnaliamo, infine, che Re-Clair è un prodotto 100% italiano.

6. Crema antimacchie per il viso Anti-Pigment di Eucerin

La migliore crema antimacchie per il viso pensata per pelli sensibili

Crema antimacchie per il viso Anti–Pigment di Eucerin

Eucerin è un brand tedesco che non ha bisogno di presentazioni e la sua crema schiarente per il viso Anti-Pigment è un prodotto pensato per pelli particolarmente sensibili e che soffrono spesso di problematiche dermatologiche.

Il principale punto di forza di Anti-Pigment è la presenza del tiamidolo, un ingrediente estremamente efficace che non solo riesce a ridurre le macchie scure dovute al sole, all'iperpigmentazione, melasma, ecc., ma anche a prevenirne la formazione. Il tiamidolo, inoltre, regola la produzione di melanina, mentre il burro di karitè, un altro ingrediente presente nella formula di questa crema schiarente, idrata e nutre a fondo la pelle e, grazie alle sue proprietà anti-ossidanti, previene la formazione dei radicali liberi e, di conseguenza, rallenta l'invecchiamento della pelle.

Questa crema si caratterizza per la texture morbida e cremosa che permette al prodotto di assorbirsi rapidamente, per il profumo gradevole ed è indicata anche per le pelli grasse perché non unge.

Specifichiamo, infine, che Anti-Pigment è una crema smacchiante notte e che, di conseguenza, va applicata la sera prima di andare a dormire.

7. Gel antimacchie per il viso Essentia Serum di Nuvò

Il miglior gel antimacchie per il viso a base di bava di lumaca

Gel antimacchie per il viso Essentia Serum di Nuvò

Composto per il 90% da bava di lumaca pura e concentrata, il gel antimacchie Essentia Serum di Nuvò è un prodotto assolutamente naturale e biologico che vanta la certificazione ECO BIO COSMESI con AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica).

Oltre alla bava di lumaca, un ingrediente 100% naturale ricco di acido glicolico, un ingrediente dal potere esfoliante capace proprio di ridurre le macchie scure, questo gel sbiancante per il viso contiene ben 13 principi attivi, tra i quali: Vitamina C, olio essenziale di arancio, olio essenziale di limone, acqua di fiordaliso, thé rosso, aloe vera, estratto di ribes, bacche di goji, calendula biologica, estratto di giglio marino, estratto di verbasco e acido ialuronico a tre pesi molecolari.

L'unione tra questi ingredienti di alta qualità garantisce benessere a 360°alla pelle del viso perché non solo rimuove le macchie cutanee, ma migliora notevolmente l'incarnato, uniforma il colorito e dona luminosità alla pelle stanca e spenta a causa dell'inquinamento, dello stress, ecc. Inoltre, l'acido ialuronico a tre pesi molecolari appiana le rughe e contrasta i segni del tempo, rassodando la pelle e rendendola più elastica.

Essentia Serum che, specifichiamo, è un prodotto 100% italiano, può essere utilizzato la mattina, la sera o in entrambi i momenti della giornata su tutti i tipi di pelle (mista, secca, grassa e sensibile), su tutti i fototipi ed è dermatologicamente testato (non contiene parabeni, siliconi e conservanti). Segnaliamo, infine, che è indicato alle pelli giovani e mature e che può essere applicato anche su collo, contorno occhi e décolleté.

Il flacone contiene 30 ml di prodotto.

8. Concentrato depigmentante in gocce D-Clar di Rilastil

Il miglior concentrato depigmentante in gocce ad azione intensiva

Concentrato depigmentante in gocce D–Clar di Rilastil

Passiamo adesso ad un altro prodotto Rilasti, diverso rispetto al prodotto dello stesso brand descritto precedentemente: il concentrato depigmentante in gocce D-Clar ad azione intensiva, consigliato a chi ha macchie cutanee particolarmente pronunciate che tendono a ripresentarsi.

Utilizzabile su pelli mature e giovani, secche, miste, grasse e sensibili, questo prodotto liquido, come anticipato, è stato pensato per ridurre le macchie scure cutanee e per prevenirne la comparsa.

Oltre a svolgere la funzione depigmentante, D-Clar, una volta applicato, dona una piacevole e rilassante sensazione di freschezza sulla pelle.

Il contenitore in vetro presenta 30 ml di concentrato depigmentante liquido che può essere prelevato attraverso l'apposito contagocce.

9. Siero antimacchie per il viso Anti-Dark Spot Serum di Garnier

Il miglior prodotto antimacchie per il viso alla Vitamina C con fattore di protezione

Siero antimacchie per il viso Anti–Dark Spot Serum di Garnier

Il siero in crema antimacchie per il viso alla Vitamina C Anti-Dark Spot Serum di Garnier è un prodotto 2 in 1 perché non solo agisce contro le macchie cutanee ma anche come crema idratante con fattore di protezione SPF 25.

Questo prodotto di Garnier, quindi, coniuga l'efficacia di un siero sbiancante che illumina il viso con il potere idratante di una crema viso giorno, oltre alla protezione che garantisce contro i raggi UV, tra i principali responsabili della formazione delle antiestetiche macchie scure. Il risultato finale è una pelle levigata, priva di macchie, sana, luminosa e dal colorito uniforme.

Adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle sensibili perché dermatologicamente testata, a tutti i fototipi e utilizzabile sia dagli uomini che dalle donne, questo siero in crema si caratterizza per la texture leggera a rapido assorbimento che non unge e che lascia respirare la pelle: di conseguenza può essere utilizzato anche come base per il trucco.

Il suggerimento è quello di utilizzarlo quotidianamente e di applicarlo la mattina su viso deterso e asciutto e massaggiare delicatamente: la pelle apparirà più luminosa, fresca e ringiovanita dopo solo 3 giorni di utilizzo.

L'applicatore a dispencer, contenente 50 ml di prodotto, facilita l'erogazione del siero.

10. Siero antimacchie per il viso Vinoperfect di Caudalìe

Il miglior prodotto antimacchie per effetto schiarente e illuminante

Siero antimacchie per il viso Vinoperfect di Caudalìe

Consigliato a chi vuole combattere e ridurre la presenza di macchie sparse sul viso, il siero schiarente Vinoperfect di Caudalìe è un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle dalle grandi proprietà illuminanti e anti-età.

Composto per il 97% da ingredienti di origine naturale, nella formula di Vinoperfect troviamo, tra gli altri ingredienti, la viniferina, un ingrediente che deriva dall'uva brevettato da Caudalìe dalla potente azione antimacchia e che risulta molto più efficace della Vitamina C. Utilizzandolo mattina e sera con costanza la pelle risulterà più compatta, uniforme, priva di antiestetiche macchie e dal colorito luminoso: riesce, infatti, anche a contrastare i segni della fatica e del tempo.

Si tratta di un prodotto consigliato a tutti coloro che non solo vogliono una crema schiarente, ma anche un prodotto capace di illuminare il viso e di rinnovare il tono alla pelle. Vinoperfect, infine, risulta l'acquisto ideale per chi ha delle macchie scure dislocate sul viso perché è ad azione mirata.

Si caratterizza per la profumazione aromatica, ma fresca e non invasiva, che nasce dall'unione delle fragranze del fiore di cedro, delle foglie d'arancio, del melone e della menta.

Il siero è oil-free, non fotosensibilizzante, ed è privo di parabeni, ftalati, ingredienti di origine animale, oli minerali e qualsiasi altra sostanza potenzialmente dannosa e aggressiva per la pelle.

11. Crema antimacchie per il viso Whitening Day Cream di TopJess

La migliore crema antimacchie per il viso efficace su tutti i tipi di macchie

Crema antimacchie per il viso Whitening Day Cream di TopJess

Una crema sbiancante efficace nella rimozione di tutti i tipi di macchie è la Whitening Day Cream di TopJess, un prodotto sicuro perché composto da ingredienti naturali non aggressivi per la pelle. Proprio per questa sua caratteristica può essere utilizzata su tutti i tipi di pelle, comprese quelle sensibili perché non irrita e non provoca rossori.

Gli estratti vegetali contenuti nella sua formula, infatti, riescono a contrastare l'iperpigmentazione e l'eccessiva produzione di melanina, le due principali responsabili della formazione di macchie scure, lentiggini e delle discromie (anche quelle di colore marrone) che rendono non uniforme il colorito della pelle. Il mix di questi ingredienti naturali, inoltre, aiuta a mantenere la pelle idratata, a nutrirla, a rassodarla e a farla apparire più giovane, radiosa e luminosa: una volta assorbiti dalla pelle, infatti, donano alla carnagione un aspetto sano perché, oltre a concedere tutti i benefici appena elencati, accelerano il rinnovamento cellulare.

Per quanto riguarda l'utilizzo, il consiglio è quello di applicare il prodotto due volte al giorno sul viso ben pulito e asciutto e di effettuare dei massaggi delicati fino ad assorbimento ultimato.

Buono il rapporto qualità/prezzo.

Perché si formano le macchie scure sul viso?

Il processo di iperpigmentazione della pelle: come si formano le macchie scure

Oltre alla genetica, sono diverse le cause che provocano la formazione delle macchie scure sul viso e, di conseguenza, di un'eccessiva produzione di melanina.

Come abbiamo spiegato all'inizio di questa guida, le macchie cutanee sono principalmente causate dai raggi UV, ma non solo. A far comparire questi fastidiosi inestetismi può essere anche il normale processo di invecchiamento della pelle, perché le cellule, con il passare degli anni, perdono la loro capacità di difendere la pelle dai raggi del sole e da altri fattori esterni.

Un altra causa delle macchie sul viso sono disfunzioni ormonali e, non a caso, tendono a comparire sul viso delle donne che prendono la pillola anticoncezionale o durante il periodo della gravidanza.

Discromie e macchie, infine, possono sorgere come conseguenza dell'acne o di cicatrici provocate da brufoli o dall'acne stessa.

Come prevenire la formazione delle macchie?

Prevenire la formazione delle macchie sul viso è possibile. Il suggerimento, in questo caso, è quello di limitare l'esposizione ai raggi del sole o di evitarla del tutto (se si è soggetti dalla pelle particolarmente delicata che soffre spesso di problematiche dermatologiche) se non si utilizza un'apposita protezione solare, indispensabile per proteggere la pelle dai dannosi raggi UV.

Nel caso in cui si decida di optare per questa soluzione, il suggerimento è quello di scegliere un prodotto con un fattore di protezione (SPF) non inferiore a 30.

Come scegliere la migliore crema antimacchie per il viso

Dopo aver letto la classifica delle migliori creme schiarenti, vediamo insieme cosa bisogna prendere in considerazione prima di acquistarne una. Prima di tutto scegliamo una crema o un siero specifici per il corpo o per viso. Poi, analizziamo che tipo di pelle abbiamo e la causa dell'inestetismo. Infine, gli ingredienti con i quali è realizzata la crema e qual è la sua azione.

Tipo di pelle

Prima di acquistare la crema o il siero valutiamo cosa è meglio in base al nostro tipo di pelle. Di solito le creme sono più dense e si assorbono più lentamente. Per questo motivo, se abbiamo una pelle grassa sarà preferibile optare per un siero che si assorbe molto più facilmente, e viceversa. Altro fattore da valutare è la quantità delle macchie e il loro colorito. Se sono discromie vecchie e molto evidenti, sarà preferibile un'azione combinata di più prodotti ad azione esfoliante e rigenerante.

Ingredienti

Come per tutti i prodotti di cosmetica, è importante leggere l'Inci, cioè l'etichetta presente sulla confezione. Qui troveremo tutte le informazione necessarie per fare la scelta migliore ed evitare di usare prodotti che potrebbero portarci allergie e rossori. Oggi in commercio sono presenti molto prodotti realizzati con ingredienti naturali al 100%. Molta attenzione è riservata anche ai prodotti biologici e vegani, senza quindi derivati di animali e cruently-free. Di seguito un elenco con i principali ingredienti usati per la realizzazione delle creme schiarenti.

Vitamina C , conosciuta anche come acido ascorbico aiuta a sanare i radicali liberi e a prevenire l'invecchiamento della pelle;

, conosciuta anche come acido ascorbico aiuta a sanare i radicali liberi e a prevenire l'invecchiamento della pelle; Acido glicolico , dal potere esfoliante

, dal potere esfoliante Idrochinone , che sopprime gli enzimi della melanina;

, che sopprime gli enzimi della melanina; Acido Zelaico , sostanza naturale prodotta dal lievito;

, sostanza naturale prodotta dal lievito; Retin-A , è una sorta di vitamina A molto importante per favorire l'esfoliazione cellulare;

, è una sorta di vitamina A molto importante per favorire l'esfoliazione cellulare; Acido Cogico , prodotto dai funghi;

, prodotto dai funghi; Estratto di Uva e semi

Acido Ellagico , una molecola con possibili proprietà antiossidanti presente nella maggior parte dei vegetali;

, una molecola con possibili proprietà antiossidanti presente nella maggior parte dei vegetali; Vitamina B3 , che esercita una possibile azione schiarente;

, che esercita una possibile azione schiarente; Estratto della radice di liquirizia, che grazie ai suoi principi attivi possiede una possibile azione antiossidante, protettiva e schiarente.

Assicuriamoci, come sempre, che il prodotto scelto sia senza parabeni, siliconi, filler e altre sostanze chimiche.

Azione

I trattamenti si differenziano anche per la loro azione. Ci sono cosmetici che agiscono come un peeling, esfoliando le cellule morte in superficie e stimolando il rinnovamento di cellule nuove. Sono molto utili in caso di macchie e cicatrici, provenienti dall'acne. Altri, invece, agiscono direttamente sugli enzimi che inibiscono la sintesi della melanina evitando il sorgere di nuove macchie sul viso e sulla pelle. In genere, qui la causa è l'esposizione al sole.

Ricordiamo che la migliore crema antimacchie deve agire anche come una normale crema per il viso e quindi deve idratare e proteggere dai raggi UV. A Tal proposito, si consiglia di acquistarne una che abbia anche il filtro protettivo (SPF) non inferiore a 30.

Certificazioni

Dopo aver letto l'Inci, diamo un'occhiata ai simboli riportati sulle confezioni che ci indicano quali certificazioni il prodotto ha ottenuto.

Bio Eco Cosmesi AIAB : garantisce che le materie prime vegetali utilizzate non causano allergie e non sono irritanti per la pelle. Inoltre, la presenza di questo bollino indica anche che gli ingredienti utilizzati provengono da coltivazioni biologiche.

: garantisce che le materie prime vegetali utilizzate non causano allergie e non sono irritanti per la pelle. Inoltre, la presenza di questo bollino indica anche che gli ingredienti utilizzati provengono da coltivazioni biologiche. ICEA Vegan : certifica che i prodotti utilizzati sono realizzati con ingredienti di origine naturale, in un'ottica di sostenibilità ambientale. Inoltre, non sono testati sugli animali.

: certifica che i prodotti utilizzati sono realizzati con ingredienti di origine naturale, in un'ottica di sostenibilità ambientale. Inoltre, non sono testati sugli animali. Cosmetica Biodiversa: indica che le coltivazione fatte sul un territorio, prevengono lo sfruttamento del suolo e incentivano la coltivazione.

Marca

La maggior parte delle creme e dei sieri schiarenti è acquistabile nei negozi specializzati per la cura e le bellezza della pelle o online, su Amazon. Eucerin, Rilastil, Florence Bio Cosmesi e Nuvò sono alcuni dei manchi più utilizzati ed apprezzati dalle donne. Va specificato, però, che alcuni prodotti cosmetici di questo tipo sono considerati medicinali per le sostanze che contengono, come l'idrochinone o la tretinoina.

In questo caso sarà necessaria la prescrizione di un medico per acquistare questi prodotti in farmacia.

Prezzo

Il prezzo di una crema schiarente può variare molto in base alle sue caratteristiche. I fattori che influenzano il costo sono i principi attivi che contiene, la qualità degli ingredienti, l'efficacia e la marca.

I prodotti in classifica partono da una base di 14 Euro fino ad arrivare ai 35 Euro circa.

Come usare una crema schiarente

Se avete notato la comparsa di macchie cutanee o discromie, acquistare ed utilizzare tempestivamente una crema, un siero o un concentrato depigmentante per combattere questo inestetismo è il primo step da seguire. Infatti, se trattate entro 6 mesi dalla loro comparsa, sarà più facile schiarire, ridurre o, addirittura, eliminare le macchie. Più saranno "vecchie" e più trattamenti sarà necessario effettuare prima di ottenere i risultati desiderati.

Il suggerimento è quello di essere costanti e includere il trattamento nella propria beauty routine. Se abbiamo una pelle sensibile che non sopporta il trattamento, alterniamo l'utilizzo una sera si ed una no. Infine, ricordiamoci di applicare sempre una crema protettiva sul viso. In questo modo, mentre schiariamo le macchie già presenti, proteggiamo la nostra pelle e preveniamo che se ne formino delle nuove.

Le creme antimacchie funzionano davvero?

Sì, le creme antimacchie per il viso funzionano e, se scelte attentamente, riescono a ridurre le discromie e le macchie scure anche in un lasso di tempo abbastanza breve. Tutto dipende dagli ingredienti contenuti all'interno del cosmetico scelto per trattare l'inestetisimo, dalla loro azione sulle macchie e su quanto riescono ad incidere sul problema. Facciamo riferimento, ad esempio, all'acido glicolico, un potente esfoliante, alla Vitamina C, al tiamidolo, all'estratto di liquirizia e all'idrochinone, tutti ingredienti capaci di regolare e limitare la produzione di melanina.

Nonostante questo, va sottolineato che i trattamenti anti macchie agiscono e concedono risultati visibili dopo un periodo medio lungo di trattamenti, come specificheremo nel paragrafo successivo. Bisogna essere costanti, avere pazienza e seguire attentamente le indicazioni circa la frequenza di applicazione e le modalità di utilizzo del cosmetico scelto.

In quanto tempo sono visibili i risultati delle creme antimacchie?

I risultati di una crema antimacchia, di un siero o di un concentrato depigmentante dipendono dal prodotto stesso. I tempi, infatti, variano a seconda dei principi attivi e degli ingredienti contenuti all'interno del cosmetico schiarente scelto. In linea generale, possiamo sintetizzare affermando che un buon prodotto schiarente concede i primi risultati entro 4 settimane (circa 30 giorni), che è il tempo che occorre per il rinnovamento cellulare. Dopo circa 60 giorni, invece, le macchie cutanee dovrebbero iniziare a sbiadire.