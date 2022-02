Migliori costumi di Carnevale per neonati e bambini: 70 vestiti originali e divertenti Quale travestimento scegliere per il tuo bebè a Carnevale? Ecco 70 vestiti originali e divertenti per neonati e bambini: tutine calde e morbide, costumi, pagliaccetti e copricapi, selezionati per taglia, modello e prezzo.

Il Carnevale è alle porte, ed è arrivato per te il momento di scegliere un vestito anche per il tuo bambino piccolo. I costumi di Carnevale per neonati e bambini sono molto diffusi, si caratterizzano per la loro comodità e sicurezza e sono disponibili in un'ampia varietà di temi, personaggi e taglie.

Tutine calde, pagliaccetti, tute e cappucci sono perfetti per i bambini fino a un anno di età, che hanno bisogno di stare al caldo e contemporaneamente essere liberi nei movimenti. A partire dal primo anno di età è invece possibile scegliere dei vestiti di Carnevale veri e propri, di solito formati da una tunica con accessori.

Oltre ai vestiti di Carnevale per neonati classici – coccinella, principe e principessa, sette nani, unicorno – esistono molti travestimenti per neonati originali e divertenti, da utilizzare come ispirazione per un costume di Carnevale per neonati fai da te; tra i più pensati per quest'anno, un costume da popcorn, facile da realizzare o reperire e molto simpatico. Se nei negozi fisici non è facile trovare un vasto assortimento di vestiti per il Carnevale, online è possibile accedere a una vasta scelta di costumi originali per bebè, dai più classici ai più impensabili.

Potete trovare anche abbinamenti perfetti per mamma e neonato: se voi foste un fiore e vostro figlio una tenera apina?

Ma come si sceglie un costume di Carnevale per neonati? Certo, la taglia è importante, ma non è tutto. Se avete in cantiere un altro bebè, potreste optare per un travestimento classico, in modo che il vestito sia riutilizzabile: i principi e le principesse Disney, gli animaletti e i diavoletti, ad esempio, non passano mai di moda. Oppure potete pensare alle classiche maschere veneziane, sempre apprezzate.

Di seguito, una selezione di 70 costumi di Carnevale, perfetti per tutti i gusti e per tutte le esigenze.

I costumi di Carnevale Disney per neonati e bambini

Siete appassionati del mondo Disney? Allora per il vostro bambino da 0 a 2 anni potreste optare per un vestito di Carnevale Disney per neonati: da Star Wars a Peter Pan, passando per i classici Topolino e Minnie, trasformerete il Carnevale del vostro bambino in una favola indimenticabile. Ecco la nostra selezione di costumi Disney originali da utilizzare per travestirsi a Carnevale.

I costumi di Carnevale per neonato di Star Wars

Possedere la Forza fin dalla più tenera età vuol dire avere delle grandi responsabilità: se amate Star Wars e volete trasmettere questa passione al vostro bambino, perché non iniziare dal Carnevale? Il costume da Maestro Yoda comprende il copricapo con le orecchie e una tunica con cappuccio: caldo e confortevole, trasformerà il vostro neonato in un "uomo" molto saggio.

Se hai un bambino un po' dispettoso perché non vestirlo da Darth Vader? Anche in questo caso il vestito comprende la tunica – iper dettagliata – e il copricapo. E se stai cercando un vestito a tema Star Wars per una neonata, non c'è niente di meglio della nobile e fiera Principessa Leila, con tanto di copricapo-parrucca.

I vestiti di Carnevale per neonati dei classici Disney

L'universo Disney è diventato sempre più ampio e sfaccettato, e quindi se vuoi scegliere un costume di Carnevale per neonati a tema Disney avrai l'imbarazzo della scelta!

Se hai una passione per il mondo di Cattivissimo Me, potresti optare per un vestito di Carnevale de I Minions sia per te che per il tuo bambino. Le atmosfere de Il mago di Oz continuano ad affascinarti nonostante il tempo che passa? Potresti scegliere per Carnevale di travestire tuo figlio da Spaventapasseri. Se poi ami Winnie the Pooh e il suo mondo ricolmo di amicizia e miele, potrai scegliere un costume di Carnevale del simpaticissimo Tigro.

Tanti altri i costumi di Carnevale per neonato Disney da poter scegliere: che tu sia un'appassionata di Topolino e Minnie, delle atmosfere oniriche di Peter Pan, dell'amicizia tra Lilo e Stich o tra Biancaneve e i Sette Nani, online troverai ciò che cerchi a prezzi convenienti e con spedizione rapida.

I vestiti di Carnevale per neonati di animali, piante e fiori

Il primo "mondo" che i neonati imparano a conoscere è quello degli animali: i versi di cani, gatti, leoncini, orsacchiotti e scimmiette sono la primissima forma di apprendimento da parte dei bambini.

Per il suo primo Carnevale, perchè non vestirlo da qualcosa che conosce? Non sempre i bambini sono disposti a farsi travestire, quindi utilizzare un costume per lui familiare può essere un buon modo per convincerlo in caso di capricci.

I vestiti di Carnevale dei più piccini devono essere necessariamente caldi, comodi e sicuri: un pagliaccetto con o senza copricapo o una tutina calda potranno fare al caso vostro.

Il tuo bambino adora gli animali? Allora un pagliaccetto a forma del suo animale preferito sarà il travestimento perfetto per il suo primo Carnevale. Che scegliate di vestirlo da leoncino, da scimmietta o da tulipano, potrete contare su costumini estremamente comodi e rivestiti all'interno, quindi caldissimi.

Il copricapo, inoltre, assicura che anche le orecchie e la testa stiano calde, dal momento che Carnevale arriva sempre in un periodo abbastanza freddo e i neonati a quest'età sono molto delicati.

Di pagliaccetti di questo tipo ce ne sono moltissimi online: dall'elefantino alla coccinella per i primissimi mesi di età, passando per il panda, il pulcino, il funghetto e la profumatissima rosa.

Più i neonati crescono, più per i genitori è possibile osare con costumi di Carnevale meno "basic" e più originali. La tua bimba non ne vuole proprio sapere di vestirsi da principessa? Magari preferisce essere un tenerissimo maialino rosa, e questo pagliaccetto disponibile online è una delle cose più tenere che si siano mai viste.

Vuoi osare con un travestimento super originale? I costumi da ragnetto e farfalla garantiscono che il neonato sia ben caldo, ma allo stesso tempo sono cool e rifiniti nei minimi dettagli.

Il tuo bambino vuole essere un piccolo draghetto? O uno spaventoso dinosauro? Che tu sia in cerca di un costume di Carnevale da ape, gufo, tigre, cagnolino o coniglietto, online troverai tutto ciò che cerchi, sempre tenendo d'occhio la sicurezza e la comodità dei tuoi figli.

Tra i costumini di Carnevale per neonati ci sono travestimenti super originali, che desiderano anche gli adulti: il costume da pavone è una vera chicca, mentre il vestito di Carnevale da ranocchio è perfetto per mettere in scena un travestimento coordinato per tutta la famiglia.

Anche il pagliaccetto a forma di giraffa, realizzato con un tessuto morbido e caldo, può essere usato per un travestimento a tema Madagascar che coinvolga tutta la famiglia.

In cerca di altri travestimenti originali per neonati a tema mondo animale? Il vestito di Carnevale da polpo farà sorridere tutti, quello da pipistrello è indicato per i neonati dai 6 mesi, mentre il costumino a forma di mucca è decisamente adatto a ogni età, contesto e festa di Carnevale. Che dire poi del costume da unicorno? Una tenerissima moda di stagione perfetta per un travestimento!

I vestiti di Carnevale più originali per neonato

Tutine calde originali e assolutamente insolite ne abbiamo? Certo che sì! Non è detto che i pagliaccetti debbano essere necessariamente a tema animali o fiori, infatti su Internet è possibile trovare dei travestimenti fantastici anche per neonati.

Il vestito di Carnevale da galeotto è super originale, mentre il costume da vichingo è perfetto per neonati con la pelle chiara e un po' rossicci. Che dire, poi, del pagliaccetto a tema Frankenstein? Con tanto di copricapo con finti chiodi, è davvero un travestimento ben riuscito.

In cerca di ispirazione? Online ci sono moltissimi costumini di Carnevale per neonati fino a 1 anno: il bellissimo principe azzurro, un diavoletto pestifero, la sirenetta luccicante, il cavaliere senza macchia e senza paura o il moschettiere di Dumas? A voi la scelta!

I costumi di Carnevale classici per bambini

Il vostro bambino ha imparato a camminare e vuole avere le gambe e i piedini liberi? Se hai un figlio di età compresa tra 1 e 2 anni, dovrai orientarti su un vestito di Carnevale "mini", ma che gli conceda libertà di movimento.

Tra i costumini di Carnevale particolari e divertenti per bambini fino a 2 anni, abbiamo selezionato una splendida tenuta da pilota di Formula 1, perfetta per chi ha i genitori appassionati di Ferrari, rifinita in tutti i dettagli. Siete amanti del cinema popolare italiano? Allora il travestimento da Pierino sarà perfetto per vostro figlio! Se poi avete la carnagione molto chiara e vostro figlio ha ereditato questa caratteristica, perchè non scegliere il vestito di Carnevale da guardia svizzera?

Come per i neonati al di sotto di un anno d'età, anche per i bambini fino a due anni ci sono tantissimi personaggi a cui ispirarsi per il travestimento di Carnevale: da Napoleone alla Guardia inglese, dal cinesino al gangster passando per il costume da torero, da chef e da cowboy.

Dove acquistare i costumi di Carnevale per neonati

Il Carnevale si avvicina ma non hai ancora scelto il costumino per il tuo bebè? Quando si ha un bambino piccolo è molto difficile andare a fare compere, soprattutto nei mesi più freddi: se hai bisogno di un vestito di Carnevale per neonato o neonata puoi selezionarlo comodamente dal divano di casa.

