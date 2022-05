Miglior crema rassodante corpo: i 10 prodotti più efficaci per tonificare la pelle e guida all’acquisto Le migliori creme rassodanti corpo del 2022, selezionate tra i prodotti più efficaci per tonificare braccia, addome, cosce e glutei. Nella nostra guida all’acquisto troverete la classifica con recensioni e alcuni consigli utili su come applicarle correttamente.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La crema rassodante corpo è un prodotto cosmetico studiato per tonificare la pelle e contrastare il cosiddetto "effetto a buccia d'arancia". Si applica sulle zone "critiche" del corpo come braccia, addome, cosce e glutei: aree cutanee che, soprattutto a causa del trascorrere del tempo, di un forte dimagrimento o di una gravidanza, diventano più soggette a perdita di elasticità.

Questo cosmetico svolge un'azione coadiuvante. Per funzionare al meglio, dunque, deve sempre essere associato a uno stile di vita attivo e a una corretta alimentazione.

Formulato con ingredienti come la caffeina, l'escina o l'acido ialuronico e simile per funzione alle creme anticellulite, drena, idrata, riduce l'accumulo di adipe in eccesso e stimola la produzione di elastina, la proteina responsabile del tono e della compattezza cutanei.

Come tutti i trattamenti, deve essere utilizzato con costanza: ogni giorno, mattina e sera.

In questa guida, presentiamo la classifica delle 10 migliori creme rassodanti corpo del 2022, ideali per tonificare la pelle a tutte le età, anche a 50 e 60 anni. Abbiamo selezionato solo i cosmetici realizzati da brand affidabili – BioNike, Collistar, Somatoline, Rilastil, Shiseido rappresentano solo alcuni esempi -, acquistabili sia in farmacia che online, in particolare su Amazon, nella sezione dedicata ai rassodanti corpo.

In più, ci proponiamo di rispondere alle principali domande relative alla perdita di elasticità cutanea e all'efficacia e all'utilizzo delle creme rassodanti corpo, oltre a suggerirvi una serie di consigli e prodotti per ridensificare la pelle rilassata e poco tonica.

Ricordiamo, infine, che esistono anche creme specifiche per rassodare il décolleté: se siete interessati a questa tipologia di prodotto vi suggeriamo di leggere la nostra guida sulle migliori creme rassodanti per il seno.

Le migliori creme rassodanti corpo: la classifica 2022 delle più efficaci

Ecco la classifica delle migliori creme rassodanti corpo del 2022. Abbiamo selezionato per voi 10 prodotti efficaci e sicuri, adatti a tutte le età, dai 25 fino ai 60 anni, ideali per tonificare braccia, gambe, glutei e seno.

Naturalmente, vi suggeriamo soltanto cosmetici dei marchi più noti e affidabili: BioNike, Collistar, Somatoline, Rilastil, Shiseido e tantissimi altri.

1. Crema rassodante corpo Alta Definizione di Collistar

La migliore crema per rassodare tutto il corpo

La crema rassodante corpo Alta Definizione di Collistar

Nel periodo della menopausa, la pelle del corpo femminile tende a perdere la sua normale elasticità. Per prevenire o trattare gli inestetismi cutanei legati alla mancanza di tonicità, consigliamo di provare Alta Definizione di Collistar, la migliore crema per rassodare tutto il corpo, particolarmente indicata a 50 anni.

Questo prodotto si caratterizza per una formula multi-attiva 3in1: snellente, rassodante e perfezionatrice. Infatti, assicura una silhouette più snella e un corpo rimodellato, riduce gli accumuli localizzati di grasso e leviga le imperfezioni della pelle.

L'INCI della crema merita un'attenzione particolare, poiché si compone di ingredienti mirati e sicuri: il Ganoderma Lucidum, tonificante; l'alga spirulina italiana, ad azione elasticizzante e detox; la caffeina, che, insieme all'escina e all'estratto di bergamotto, è nota per l'efficacia lipolitica e drenante; le vitamine e le speciali polveri soft focus, progettate per levigare e uniformare la pelle del corpo.

Il prodotto possiede una texture leggera e dal rapido assorbimento. Si consiglia di stenderlo dal basso verso l'alto, massaggiando delicatamente la zona del corpo da trattare. È ideale da utilizzare tutto l'anno, ma gli effetti rassodanti iniziali saranno già visibili dopo il primo mese di applicazione.

Pro: questa crema rassodante corpo è adatta soprattutto dai 50 anni. Tonifica la pelle e rimodella il corpo, grazie all'azione delle numerose componenti benefiche, come l'alga spirulina e la caffeina.

Contro: come tutti i trattamenti, deve essere applicata con costanza, ogni giorno. Tuttavia, i risultati saranno assicurati sin dal primo mese.

2. Crema rassodante corpo di Ozono H&B

La migliore crema per tonificare il corpo dopo la gravidanza

La crema rassodante corpo Ozono H&B

Alcune zone del nostro corpo sono più soggette al rilassamento cutaneo e alla conseguente perdita di tonicità, soprattutto dopo un parto. In questi casi, dunque, è necessario ricorrere a un trattamento completo, proprio come quello assicurato dalla crema rassodante corpo di Ozono H&B, il miglior prodotto tonificante dopo la gravidanza.

I benefici di questa crema corpo sono numerosi: nutre, idrata in profondità e dona vitalità alla pelle poco tonica.

La sua efficacia è assicurata dalla qualità degli ingredienti, combinati tra loro per offrire risultati ottimi. Infatti, il prodotto contiene vitamina A ed E, note per l'azione rivitalizzante e antismagliature, e gli estratti naturali di Echinacea, Equiseto ed Edera, tre piante utili a eliminare le smagliature e a favorire la produzione di collagene.

Tra le componenti più efficaci, però, troviamo l'olio ozonizzato: ossigenante, bio-stimolante, antibatterico e illuminante. L'Ozono Microincapsulato, infatti, può essere considerato un presidio naturale per la protezione da batteri, spore, muffe e acari. È sicuro sulla pelle, testato dai dermatologi del Centro di Cosmetologia dell’Università di Ferrara e utilizzato comunemente nella pratica dell'ozonoterapia.

Questa crema rassodante corpo va applicata ogni giorno, massaggiando la zona trattata con movimenti delicati, dal basso verso l'alto.

Pro: la crema rassodante corpo Ozono H&B funge da vero e proprio trattamento professionale, ispirato alla pratica dell'ozonoterapia.

Contro: questo prodotto ha un costo più elevato rispetto alla media delle creme rassodanti corpo, giustificato dalla qualità e dall'azione innovativa della sua formulazione.

3. Crema rassodante corpo Body Lifting di BioNike

La migliore crema rassodante per gambe e interno coscia

La crema rassodante corpo Defence Body di BioNike

Tra le aree del corpo più soggette a perdita di tonicità troviamo sicuramente le gambe, l'interno coscia e i glutei. Pertanto, al fine di prevenire o trattare gli inestetismi cutanei causati dall'età o da una vita sedentaria, consigliamo la Body Lifting di BioNike: la migliore crema rassodante per gambe e interno coscia.

Caratterizzato da un texture cremosa e in grado di assorbirsi con facilità, questo prodotto presenta una formulazione innovativa e mirata. Tra gli ingredienti principali, infatti, troviamo l'estratto di croco, noto per l'azione rigenerante e stimolante. Delicato sulla pelle e dermatologicamente testato, non contiene conservanti, profumi o glutine, ed è adatto ai soggetti allergici al nichel.

Applicarlo è davvero semplice: basta massaggiare la zona del corpo da trattare e il prodotto si assorbirà in pochissimo tempo.

Pro: si tratta di una crema rassodante testata dai dermatologi, formulata per rassodare la zona dell'addome, dell'interno coscia e dei glutei. È adatta a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più delicate.

Contro: l'effetto lifting del trattamento si raggiunge dopo un'applicazione costante e prolungata nel tempo.

4. Crema rassodante corpo di Rilastil

La migliore crema per tonificare braccia, gambe e glutei

La crema rassodante corpo di Rilastil

I cosmetici contro il rilassamento cutaneo sono particolarmente consigliati dopo un dimagrimento o una gravidanza. Tuttavia, l'avanzare dell'età costituisce la causa primaria della perdita dell'elasticità della pelle. Per questa ragione, proponiamo la crema rassodante corpo di Rilastil: il prodotto migliore per tonificare braccia, gambe e glutei, efficace persino a 60 anni.

Quest'ultima, infatti, contiene Ginkgo Biloba e attivi vegetali, come la Chlorella Vulgaris, il Luppolo e l'Equiseto, combinati tra loro per donare alla pelle maggiore elasticità. Funge da vero e proprio trattamento, ed è adatta anche alle pelli più delicate. Tonifica e idrata in profondità, oltre a prevenire e contrastare l'invecchiamento cellulare.

Esistono due modalità di utilizzo di questa crema rassodante corpo: trattamento "urto" e "mantenimento". Nel primo caso, il prodotto va applicato 2 volte al giorno per almeno 4 settimane, con massaggio prolungato. Nel secondo, invece, è necessaria una sola applicazione quotidiana.

Pro: la crema rassodante corpo Rilastil è ideale per la pelle matura, dai 60 anni, poiché contiene speciali attivi vegetali, in grado di contrastare il rilassamento cutaneo e l'invecchiamento cellulare.

Contro: non lascia alcun profumo sulla pelle, ma si rivela efficace per la maggioranza degli utenti Amazon.

5. Crema rassodante corpo Body Creator di Shiseido

La migliore crema rassodante per il décolleté

La crema rassodante corpo Body Creator di Shiseido

La zona del décolleté è spesso soggetta a rilassamento cutaneo, causato dall'avanzare del tempo o da fattori più incisivi, come un forte dimagrimento o una gravidanza. A questo proposito, è bene trattare la pelle con la Body Creator di Shiseido, la migliore crema rassodante seno.

Caratterizzata da un texture leggera e vellutata al tatto, si assorbe con facilità e non unge. È composta da una speciale formulazione, progettata nei migliori laboratori cosmetici per creare un vero e proprio sostegno invisibile per il seno. In più, protegge la barriera cutanea e dona vitalità e luminosità alla pelle.

Si consiglia di applicare questa crema dopo la doccia, effettuando dei massaggi circolari, dall'esterno verso l’interno, con movimenti ascendenti dal seno al collo.

Pro: questa crema rassodante è ideale per tonificare il seno e donare al décolleté un sostegno invisibile.

Contro: il prodotto presenta un prezzo piuttosto elevato, giustificato dall'efficacia e dall'affidabilità garantite del marchio Shiseido.

6. Crema rassodante corpo Lift Effect di Somatoline

La migliore crema rassodante per le braccia

La crema rassodante corpo Lift Effect di Somatoline

La perdita di elasticità della pelle interessa anche la zona delle braccia, che, qualora non sia correttamente allenata, tende ad apparire rilassata e poco tonica. Per trattare quest'aerea del corpo è fondamentale utilizzare la Lift Effect di Somatoline, la migliore crema rassodante braccia in commercio.

Formulata con ingredienti sicuri ed efficaci, questa crema contiene un complesso vegetale a base di Quillaja Saponaria e Kigelia africana, le cui molecole crioattive svolgono un'azione tonificante e rassodante. Grazie a questo trattamento, infatti, la pelle appare più soda, rimpolpata e idratata.

Si consiglia di applicare il prodotto con movimenti delicati e circolari, dall'interno verso l'avambraccio.

Pro: questa crema rassodante è formulata per agire sulla zona critica delle braccia, tonificare la pelle e renderla più idratata e levigata.

Contro: gli utenti Amazon si ritengono soddisfatti dell'acquisto e sono consapevoli che l'efficacia del prodotto sia favorita da una regolare attività fisica.

7. Crema rassodante corpo di Rowalu

La migliore crema per rassodare pancia e fianchi

La crema rassodante corpo Cellulite Treatment Cream di Rowalu

L'area del corpo che comprende pancia e fianchi ha bisogno di una particolare attenzione, dal momento che è spesso soggetta a perdita di tonicità. Pertanto, è buona norma abbinare all'attività fisica un prodotto specifico come la Cellulite Treatment Cream di Rowalu, la migliore crema rassodante per addome, fianchi e glutei.

Perfetta per tonificare e contrastare la ritenzione idrica, contiene una combinazione d'ingredienti, studiati per offrire risultati ottimi in breve tempo. Vediamo quali sono i principali.

Caffeina: agisce sul sistema linfatico, contribuendo all'eliminazione dei grassi in eccesso e contrastando la ritenzione idrica.

Acido Ialuronico: una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo, favorisce l'elasticità cutanea e la rigenerazione cellulare.

Centella Asiatica: è utilizzata da chi soffre di gambe stanche e vene varicose, poiché stimola la circolazione e possiede proprietà emollienti e tonificanti.

Estratto di Rusco: ideale per contrastare la fragilità capillare, è adatto soprattutto ad alleviare la sensazione di stanchezza alle gambe.

Burro di Karité: è indicato per attenuare le smagliature, nutre e idrata in profondità.

Olio di mandorle dolci: ricco di vitamina E e B, aminoacidi, glucidi e sali minerali, svolge un'azione emolliente ed elasticizzante.

La crema è realizzata in laboratori italiani, con ingredienti certificati dai dermatologi e priva di sostanze nocive come paraffine, ftalati, petrolati, parabeni e siliconi.

Si consiglia di applicare il prodotto due volte al giorno, effettuando movimenti circolari e delicati sulla zona del corpo da trattare, anche aiutandosi con un massaggiatore automatico.

Pro: questa crema rassodante è adatta a tutti i tipi di pelle, ma è indicata soprattutto per la zona dell'addome, dei fianchi e dei glutei. Rassoda, idrata, nutre e attenua le smagliature.

Contro: il prodotto presenta una consistenza viscosa. Pertanto, è bene massaggiare la zona da trattare e controllare che sia assorbito del tutto.

8. Crema rassodante corpo Body Shine di Innovia

La migliore crema per tonificare le zone difficili del corpo

La crema rassodante corpo Body Shine di Innovia

Alcune zone del nostro corpo sono più soggette di altre a perdita di tonicità ed elasticità cutanea. Per questo motivo, vi consigliamo di provare Body Shine di Innovia: la migliore crema per rassodare le "zone difficili" come interno coscia, braccia, glutei e addome.

A differenza della maggior parte delle creme rassodanti, questo prodotto è caratterizzato da una texture in gel, leggera e semplice da applicare. Si configura come un "tensore corpo", ideale per ottenere un effetto lifting, una pelle più tonica e una silhouette più definita. È certificato cruelty free e adatto a chi segue uno stile di vita vegano. Indicato anche per la cute sensibile e dermatologicamente testato, contiene ingredienti specifici:

sodio jaluronato: un polisaccaride con funzione anti-aging, in grado di legare e trattenere l'acqua presente nel corpo. Dona alla pelle il giusto livello di idratazione, conferendole elasticità e morbidezza;

estratto di giglio bianco: una sostanza che presenta proprietà addolcenti e idratanti;

estratto di noccioli di argan: ricco di proteine ad alto peso molecolare, assicura un gradevole effetto tensore;

olio di argan: noto per le proprietà nutrienti, ammorbidisce e protegge la pelle;

olio di babassu: delicato e leggero sulla pelle, è utilizzato in cosmesi per le sue notevoli proprietà emollienti.

Si consiglia di applicare il prodotto quotidianamente, una o due volte al giorno, stendendolo fino al completo assorbimento.

Pro: questa crema rassodante corpo è adatta per il trattamento delle zone difficili come gambe, braccia, glutei e addome. Possiede una consistenza in gel e contiene una formulazione mirata, adatta a tutte le esigenze cutanee.

Contro: secondo le recensioni degli utenti Amazon, presenta una texture in gel, che lo rende più viscoso e ne aumenta di poco il tempo di assorbimento.

9. Crema rassodante corpo Lovage di Tommask

La migliore crema per rassodare gambe e glutei

La crema rassodante corpo Lovage di Tommask

Quando la pelle risulta più flaccida in una determinata area del corpo, è bene optare per un prodotto specifico. Tra i numerosi cosmetici disponibili in commercio, suggeriamo Lovage di Tommask, la migliore crema per tonificare gambe e glutei.

Caratterizzato da una texture cremosa e vellutata, questo prodotto svolge un'azione snellente e anti-cellulite. Infatti, attenua l'adiposità localizzata di gambe e glutei e possiede un effetto termoattivo e lipolitico. È arricchito con estratti vegetali di tarassaco e caffeina, combinati tra loro per stimolare il drenaggio dei liquidi e offrire una sensazione di morbidezza e sollievo.

Si consiglia di applicare il trattamento Lovage due volte al giorno, mattina e sera, massaggiando la zona di gambe, glutei e addome con movimenti circolari e delicati.

Pro: questa crema è formulata per snellire la zona di gambe e glutei, rimodellare la silhouette e attenuare la pelle a buccia d'arancia.

Contro: il prodotto possiede un effetto quasi immediato ma non è adatto sulla pelle lesionata o particolarmente sensibile.

10. Crema rassodante corpo di Guam

La migliore crema rassodante per l'interno coscia

La crema rassodante corpo di Guam

Le gambe sono spesso una nota dolente quando si parla di cellulite ed elasticità della pelle. A tal proposito, vogliamo proporvi la crema rassodante corpo di Guam, il miglior prodotto mirato per l'interno coscia.

Adatto anche alle braccia, questo cosmetico rassoda, compatta e tonifica la cute, grazie all'azione potente delle alghe. In particolare, contiene Kigelia africana e Nannochloropsis oculata, in grado di offrire un effetto levigante immediato e proteggere le cellule cutanee dallo stress ossidativo.

La crema rassodante di Guam va applicata due volte al giorno, mattina e sera, con massaggi delicati. I risultati sulla pelle saranno visibili sin dalle prime applicazioni. Tuttavia, a partire dal primo mese, la pelle dell'interno coscia risulterà decisamente ringiovanita e rimpolpata.

Pro: questo prodotto è adatto per il trattamento dell'interno coscia e delle braccia, tonifica e protegge le cellule cutanee dallo stress ossidativo.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato alcuna criticità legata al prodotto.

Perché la pelle perde tonicità?

A partire dai 25 anni, la pelle tende a perdere elasticità, mentre le cellule accelerano il processo di invecchiamento cutaneo. Tuttavia, possiamo individuare alcune condizioni, in relazione alle quali si formano smagliature e inestetismi della cellulite. Vediamo nel dettaglio le principali.

Un dimagrimento troppo veloce: seguire una dieta poco equilibrata e dimagrire in maniera troppo repentina non consente alla pelle di abituarsi alla ridefinizione della silhouette. In conseguenza, la cute perde la normale elasticità e tonicità, risultando flaccida e poco idratata.

L'avanzare dell'età: con il trascorrere del tempo, l'invecchiamento cellulare favorisce la perdita di elasticità cutanea. In questo caso, una crema rassodante corpo, associata a uno stile di vita sano, è in grado di prevenire e trattare con efficacia gli inestetismi della cellulite e la perdita di tonicità.

Un'alimentazione sregolata: seguire una dieta poco equilibrata, ricca di grassi e zuccheri, può causare ritenzione idrica e favorire la perdita del tono cutaneo e muscolare.

Una gravidanza: dopo un parto è più che normale presentare inestetismi cutanei e smagliature. In questo caso, una buona crema rassodante corpo, sempre abbinata a uno stile di vita attivo, assicura risultati ottimi.

Quali sono gli ingredienti più efficaci in una crema rassodante corpo?

Un cosmetico rassodante corpo presenta una formulazione mirata, composta da ingredienti ad azione elasticizzante, drenante e tonificante. Vediamo insieme quali sono le principali componenti delle creme tonificanti per pancia, gamba, glutei, braccia e seno.

Caffeina: si tratta di una sostanza ricca di antiossidanti, utile a stimolare la microcircolazione e a contrastare la ritenzione idrica. È particolarmente indicata per ridurre la cosiddetta "pelle a buccia d'arancia".

Escina: è una sostanza estratta dall'ippocastano, celebre per le proprietà vasoprotettive. Allevia il senso di stanchezza delle gambe, oltre a ridurre il gonfiore e il ristagno dei vasi linfatici.

Acido Ialuronico: utilizzato in tantissimi cosmetici per la skin care, favorisce la rigenerazione delle cellule cutanee e stimola la produzione di collagene ed elastina.

Collagene ed elastina: proteine responsabili rispettivamente della tonicità e dell'elasticità della pelle, sono contenute in numerose formulazioni cosmetiche. Rendono la pelle più compatta e levigata.

Estratti vegetali: utilizzati come coadiuvanti o booster, svolgono spesso un'azione idratante, emolliente o illuminante.

Oli e burri vegetali: ottimi per nutrire la pelle in profondità, sono davvero numerosi. Tra i più importanti si annoverano l'olio di argan, di cocco, di mandorle dolci e di jojoba, il burro di karité e quello di avocado.

Come scegliere la migliore crema rassodante per il corpo

Quando si acquista una crema rassodante per il corpo è buona norma prendere in considerazione alcuni fattori essenziali, utili a scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Pertanto, vi suggeriamo quali sono i criteri da valutare prima di comprare questa tipologia di prodotto.

Età

Il fattore principale da tenere in mente quando si acquista un prodotto rassodante è senza dubbio l'età. In relazione a quest'ultima, infatti, le esigenze cutanee variano. Nella nostra classifica abbiamo inserito sia prodotti generici, adatti dai 25 anni in poi, sia cosmetici mirati, ideali da applicare a 50 o a 60 anni.

Zona del corpo

Quando si acquista una crema rassodante, è importante valutare la zona del proprio corpo più soggetta a perdita di tonicità: seno, gambe, glutei o braccia. In relazione all'idratazione e all'elasticità cutanea di una determinata area, dunque, è necessario procedere con un trattamento generico o, al contrario, più mirato.

Tipo di pelle

La tipologia di pelle non è un aspetto da sottovalutare prima dell'acquisto di una crema rassodante corpo. In particolare, è bene prestare particolare attenzione alla cute sensibile. Quest'ultima, infatti, necessita di un prodotto ipoallergenico, delicato e consigliato dai dermatologi.

Formato

Il formato di una crema rassodante corpo consente di valutarne la trasportabilità. Se, ad esempio, siete spesso in viaggio e non intendete rinunciare al vostro trattamento rassodante, vi consigliamo di scegliere un prodotto dal packaging ridotto, perfetto da tenere in borsa o in valigia.

Prezzo

Il costo di una crema rassodante può diventare un fattore importante per chi decide di porsi un budget determinato. Tuttavia, quando si acquistano cosmetici per il corpo, suggeriamo di non badare troppo all'aspetto economico e di tenere soprattutto all'efficacia e alla qualità del prodotto scelto.

Come e dove applicare la crema rassodante per il corpo

La crema rassodante corpo va applicata massaggiando la zona con movimenti circolari.

Applicare una crema rassodante corpo è utile per tonificare la pelle e renderla più elastica e idratata. Per utilizzare questo prodotto e sfruttarne al meglio le potenzialità, però, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Detergere la zona da trattare: la crema rassodante corpo deve essere applicata sempre sulla pelle pulita, possibilmente dopo una doccia o un bagno.

Stendere la crema con un massaggio: quando si applica una crema rassodante è importante trattare la zona con movimenti circolari, delicati ma decisi, utili a favorire non solo l'assorbimento del prodotto, ma anche a stimolare la circolazione.

Utilizzare un massaggiatore: questo step non è obbligatorio. Tuttavia, un massaggiatore elettrico favorisce e intensifica gli effetti della crema rassodante corpo.

Esistono due modalità di applicazione della crema rassodante corpo:

Intensiva: per un trattamento più intenso si consiglia di stendere il prodotto due volte al giorno, mattina e sera.

Di mantenimento: dopo il trattamento intensivo, è utile continuare ad applicare il prodotto una volta al giorno, per mantenere la zona del corpo idratata e tonica.

La crema rassodante corpo assicura ottimi risultati a partire dal primo mese di applicazione. Tuttavia, è richiesto un utilizzo costante del prodotto.

Questa tipologia di trattamento è ideale per le zone "critiche" del corpo, le aree cutanee e muscolari più soggette a perdita di tonicità ed elasticità: glutei, gambe, interno coscia, seno e braccia. Per ciascuna di esse vale la regola del massaggio circolare. Tuttavia, per il seno e l'interno coscia è utile procedere dall'esterno verso l'interno.

La crema rassodante per il corpo funziona davvero?

Quando si decide di acquistare una crema rassodante per il corpo, è più che naturale essere scettici e porsi alcune domande, la prima delle quali sarà sicuramente: “è davvero efficace?”.

La risposta non è così immediata. Un prodotto per rassodare la pelle è utile a prendersi cura di se stessi e del proprio aspetto fisico. Tuttavia, non ci troviamo di fronte a un ritrovato miracoloso.

La crema rassodante corpo, infatti, così come tutti i cosmetici per la skin care, possiede una funzione coadiuvante. Nello specifico, collabora al drenaggio linfatico e alla stimolazione sanguigna. Per funzionare al meglio, però, necessita di alcuni accorgimenti, utili a favorirne l'azione benefica. Scopriamo insieme quali sono.

Praticare attività fisica: il movimento è un ottimo alleato per mantenersi in forma e tonificare i tessuti. Abbinare una crema rassodante a un'attività fisica costante, apporterà moltissimi benefici, non solo a livello estetico.

Seguire una dieta sana ed equilibrata: una corretta alimentazione costituisce la base per favorire la rigenerazione cellulare e aumentare l'elasticità cutanea. Infatti, assimilare la giusta quantità di nutrienti consente di evitare l'accumulo localizzato di adipe.

Applicare la crema rassodante con costanza: come tutti i prodotti per la skin care, anche le creme rassodanti corpo devono essere applicate con costanza, in maniera quotidiana, almeno una volta al giorno.

Effettuare un massaggio quotidiano: massaggiare la zona cutanea soggetta a perdita di tonicità è importante per favorire la circolazione e intensificare gli effetti di una crema rassodante corpo.

Bere molta acqua: per contrastare la cellulite e gli inestetismi legati alla mancanza di tonicità cutanea, è necessario idratare i tessuti e bere tanta acqua. Non a caso, proprio la ritenzione idrica è una delle principali responsabili della pelle a buccia d'arancia.

Le migliori marche di creme rassodanti per il corpo

Applicare una crema rassodante corpo significa affidarsi a un prodotto cosmetico testato e approvato dai dermatologi. A tal proposito, è sempre preferibile optare per un articolo realizzato da un brand sicuro, specializzato nell'ambito della bellezza e della cura personale. Tra i principali marchi segnaliamo quelli presenti nella nostra classifica, riportati di seguito in maggiore dettaglio.

Bionike: qualità e innovazione si fondono in questo noto marchio, attivo sul mercato sin dal 1960. L'azienda, infatti, si mostra particolarmente attenta alle esigenze dei cliente con pelle sensibile, e produce cosmetici nickel tested, senza conservanti, profumi e glutine.

Rilastil: nata nel 1972, l'azienda vanta una consolidata esperienza nel campo della ricerca scientifica. Il brand, infatti, è sinonimo di professionalità e affidabilità. Produce un'ampia gamma di cosmetici: per il viso, per rassodare il corpo e per la pelle di mamme e bambini. È disponibile sia online che in farmacia.

Vichy: innovatrice nel campo della cosmesi, questa azienda nasce negli anni '80 e utilizza l'acqua vulcanica della zona termale di Vichy, ideale per trattare la pelle, proteggerla e renderla più elastica. Si afferma sul mercato con numerosi prodotti per la skin care, la cura del corpo e il make up.

Shiseido: fondata a Tokyo nel 1872, questa azienda coniuga l'esperienza occidentale all'ideale di bellezza e alla cosmesi orientali. Sempre all'avanguardia, si avvale dei migliori laboratori e ingredienti per la produzione di articoli unici, efficaci e sicuri.

Somatoline: specializzata nel trattamento della cellulite, questa azienda italiana rappresenta un punto di riferimento per il mercato delle creme rassodanti. Infatti, si impegna a produrre trattamenti specifici, formulati per drenare e ridurre gli accumuli di adipe.

Collistar: nata a Milano nel 1983, questa azienda seleziona ingredienti efficaci e tecnologie innovative, per garantire il massimo dei risultati e della tollerabilità cutanea.

Accanto a queste marche, ve ne suggeriamo altre, meno note, ma altrettanto sicure ed efficaci: Ozono H&B, Rowalu, Innovia, Guam e Tommask.

Altri consigli e prodotti per rassodare la pelle del corpo

Gli oli essenziali, assieme ai fanghi e alle creme rassodanti, sono ottimi cosmetici per tonificare e drenare.

Quando il corpo comincia a perdere tonicità ed elasticità cutanea, ci chiediamo quali siano i rimedi per rassodare la pelle e rimodellare la silhouette. Le creme rassodanti corpo rappresentano senza dubbio un'ottima soluzione. Accanto a queste ultime, però, vogliamo proporvi altri consigli e prodotti utili a tonificare, drenare e mantenere la cute giovane e rimpolpata.

Applicare dei fanghi per il corpo

Perfetti per contrastare la cosiddetta "pelle a buccia d'arancia", i fanghi anticellulite sono utili a drenare le zone critiche del corpo e a ridurre gli accumuli di grasso. Associati a una crema rassodante corpo e a uno stile di vita sano, assicurano una pelle levigata e priva di inestetismi.

Utilizzare gli oli essenziali

Gli oli essenziali sono degli ottimi alleati per nutrire la pelle e idratarla in profondità. Olio di argan, di lavanda, di cipresso, di jojoba o di mandorle dolci: in commercio ne esistono di tantissime tipologie. Sono perfetti anche per stimolare la circolazione con dei massaggi circolari o per intensificare l'azione di un prodotto rassodante.

Usare un massaggiatore per rassodare la pelle

L'importanza di un massaggio per drenare e rassodare non andrebbe sottovalutata. Per ottenere risultati professionali in casa propria, sono disponibili tantissimi massaggiatori elettrici, ideali per rilassare i muscoli, ridurre l'adipe e le tossine in eccesso, migliorare la microcircolazione e modellare la silhouette.

Preparare uno scrub anticellulite al caffè

Se siete alla ricerca di un rimedio casalingo per trattare le zone più soggette a perdita di elasticità, potreste realizzare uno scrub al caffè. Per prepararlo vi basterà utilizzare 2 o 3 fondi del caffè, e mescolarli con dello zucchero di canna e dell'olio per massaggi, magari di lavanda o di mandorle dolci: la pelle risulterà esfoliata e luminosa.

Se, al contrario, desiderate acquistare uno scrub mirato ad azione drenante, potreste optare per i prodotti suggeriti di seguito, adatti a tutte le esigenze e le tipologie di cute.

Dove comprare la migliore crema rassodante per il corpo

Le creme rassodanti per il corpo si possono acquistare nei negozi fisici – in farmacia o in punti vendita specializzati nella cosmesi e nella cura della persona – e online. Su Amazon, in particolare, è possibile scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze, tra le diverse proposte della sezione dedicata alle creme per tonificare il corpo.