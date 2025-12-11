Migliori stufe elettriche a basso consumo: modelli a confronto e guida all’acquisto

Le stufe elettriche a basso consumo sono la soluzione giusta per riscaldare velocemente ambienti di piccole e medie dimensioni. In commercio se ne trovano diverse tipologie e, per aiutarvi a scegliere quella giusta, abbiamo stilato una classifica delle migliori stufe del 2025, selezionandole tra le più vendute e meglio recensite online. Inoltre, troverete una pratica guida all’acquisto, con tutti gli elementi da valutare prima della scelta.

Le stufe elettriche a basso consumo sono la soluzione giusta per riscaldare velocemente ambienti di piccole dimensioni, quando manca il riscaldamento centralizzato o si cerca un po' di calore in più. In commercio se ne trovano diverse tipologie, alcune funzionano a convenzione, altre per irraggiamento. Le stufe elettriche a convenzione riscaldano di più e in maniera molto veloce, mentre le stufe a irraggiamento hanno un basso consumo energetico ed emettono calore attraverso raggi infrarossi.

Le stufe elettriche a basso consumo si distinguono anche per le loro dimensioni. Alcune sono piccole e compatte, ideali per stanze di pochi metri quadri o da tenere vicino nelle giornate più fredde, altre sono molto grandi e potenti e possono riscaldare ambienti fino a 60 metri quadri. Un’altra buona soluzione sono i radiatori elettrici, che funzionano a corrente, ma riscaldano la stanza in maniera uniforme come i termosifoni. Dunque, per scegliere una stufa elettrica bisogna valutare l’uso che se ne intende fare e dove la si vuole mettere. Altri elementi da considerare sono la potenza, la funzionalità e il design.

Per aiutarvi a scegliere tra i tanti prodotti disponibili, abbiamo stilato una classifica delle migliori stufe elettriche del 2025, selezionandole tra le più vendute e con le migliori recensioni online, senza trascurare le caratteristiche tecniche e il prezzo. Inoltre, troverete una pratica guida all’acquisto con tutti gli elementi da considerare per scegliere il modello giusto.

La classifica delle migliori stufe elettriche del 2025

In questa classifica aggiornata al 2025 abbiamo selezionato le migliori stufe elettriche tre le più vendute e meglio recensite su Amazon, dove potete trovare una vasta scelta di modelli.

Per ogni stufa troverete foto illustrative, caratteristiche tecniche, pro e contro riscontrati da chi l'ha comprata e indicazioni su dove acquistarla al prezzo più conveniente.

1. Imetec Eco Ceramic, la migliore per ambienti da 30 mq

In cima alla lista trovate il termoventilatore Imetc Eco Ceramic, una stufa elettrica che riscalda in maniera efficace senza incidere troppo sulla bolletta. Infatti, grazie alla sua tecnologia Eco Ceramic, il riscaldamento viene gestito automaticamente per evitare dispersioni, ottenendo un risparmio sul consumo energetico del 40% rispetto ai tradizionali modelli a convenzione. Inoltre, è dotato di 3 livelli di temperatura (fresca, calda e molto calda), per consentirvi di affrontare ogni stagione, e di un termostato ambiente che controlla la temperatura della stanza in modo da mantenerla sul livello desiderato. Con il suo peso leggero da 1,8 kg e le dimensioni compatte (20,7 x 16 x 30 cm), Imetec Eco Ceramic è una soluzione pratica, facile da trasportare in qualsiasi angolo della casa per riscaldare ambienti fino ad un massimo di 60 mc, se bene isolati.

Pro: il termoventilatore può essere utilizzato ad aria fredda o calda, scegliendo tra tre livelli di temperatura e riscalda l'ambiente in maniera uniforme, senza incidere troppo sul consumo energetico. È leggero, compatto e facile da trasportare.

Contro: alcuni utenti reputano il prodotto un po' rumoroso.

Consumo energetico: 1200W – 2000W in base al livello impostato.

Adatta per: ambienti da 30 mq

2. Imetec Eco Rapid, ideale per ambienti da 60 mq

Il secondo posto spetta al tremoconvertore Imetec Eco Rapid, la migliore stufa elettrica per riscaldare ambienti fino a 60 mq, mantenendo bassi i costi della bolletta. Anche questo modello, infatti, sfrutta la tecnologia Eco per evitare dispersioni di calore e mantenere la temperatura sul livello impostato, riducendo così il consumo energetico del 40%. Dispone di 4 livelli di temperatura regolabili: eco, medium, rapid e ultrarapid. La funzione di ventilazione turbo vi consente di ottenere un ambiente caldo in tempi molto brevi. La potenza è pari a 2000 W, mentre il peso leggero (circa 4 kg) e il design compatto (64,8 x 12,5 x 40,7 cm) ne rendono facili gli spostamenti tra le stanze di casa.

Pro: La funzione Eco rappresenta una garanzia di risparmio. È munito di 4 livelli di temperatura e della modalità turbo, funzioni che consentono di riscaldare velocemente stanze abbastanza grandi, se ben isolate.

Contro: per alcuni utenti la funzione Eco non basta per riscaldare grandi ambienti, mentre la modalità rapid può risultare rumorosa.

Consumo energetico: 2000 W

Adatta per: ambienti da 60 mq

3. De'Longhi TCH8993ER.BC, la migliore a basso consumo

Al terzo posto trovate il termoventilatore ceramico De'Longhi TCH8993ER.BC, la stufa elettrica con la funzione Eco-Plus che regola automaticamente la potenza termica in base alla temperatura dell'ambiente, guadagnando un risparmio sulla bolletta di circa il 7% in un anno. È dotato di 3 livelli di potenza (1200 W, 1400 W e 2400 W) e di una protezione antigelo, che si attiva automaticamente quando la temperatura scende sotto i 5° C. Oltre ad essere maneggevole e pratico, questo termoventilatore è anche sicuro, specialmente se avete bambini o animali domestici. Infatti, in caso di urti o di ribaltamento, il dispositivo si spegne automaticamente. La temperatura è regolabile attraverso lo schermo touch screen oppure a distanza con un comodo telecomando.

Pro: gli utenti apprezzano molto la silenziosità del prodotto e la funzione Eco-Plus per la riduzione del consumo energetico.

Contro: non è adatta per ambienti troppo grandi.

Consumo energetico: 1400 W

Adatta per: ambienti piccoli di massimo 20 mq

4. Rowenta SO9266 Mini Excel Eco Safe, la più silenziona

Consigliata a chi cerca una stufa elettrica piccola e poco ingombrante, perfetta per riscaldare stanze non molto grandi, il temoventilatore Rowenta SO9266 Mini Excel Eco Safe sfrutta la tecnologia ceramica per offrire un ambiente caldo e confortevole. Dispone di due livelli di potenza, 1000 W e 2000 W, che vi consentono di alternare un uso prolungato a un riscaldamento più rapido. La funzione Eco Energy imposta automaticamente il primo livello di potenza, al fine di raggiungere una temperatura ideale di 21° C, riducendo del 50% il consumo energetico. La stufa elettrica targata Rowenta è molto silenziosa e facile da trasportare grazie alla maniglia superiore. Il filtro è rimovibile e lavabile, così da assicurarne una semplice ed efficace pulizia.

Pro: design compatto e facile da spostare. La modalità Eco consente di ridurre il consumo energetico del 50%.

Contro: il prodotto riscalda efficacemente solo stanze fino a 15 mq.

Consumo energetico: 1000 W – 2000 W

Adatta per: ambienti fino a 15 mq.

5. De'Longhi TRRS0920, la migliore per rapporto qualità-prezzo

Se cercate un'alternativa alla stufa elettrica con tecnologia ceramica il radiatore De'Longhi TRRS0920 rappresenta un'ottima soluzione. Dotato di 9 elementi, questo modello riscalda ambienti fino a 60 mc in maniera rapida e silenziosa. Grazie all'olio diatermico contenuto al suo interno, continua a diffondere calore nella stanza anche da spento. Integra un termostato ambiente per mantenere la temperatura al livello desiderato, ma può anche massimizzare i consumi di energia aumentando costantemente la potenza fino al massimo livello, in modo che la stanza si riscaldi il prima possibile. Le quattro ruote pieghevoli e le dimensioni poco ingombranti (23 x 51 x 77 cm) rendono l'apparecchio facile da spostare da una camera all'altra della casa.

Pro: il radiatore diffonde efficacemente il calore in piccole stanze e continua ad essere caldo anche dopo lo spegnimento grazie all'olio diatermico riscaldato.

Contro: alcuni utenti hanno lamentato un cattivo odore durante i primi utilizzi. Inoltre, la manopola non regola la temperatura, bensì la potenza.

Consumo energetico: 2000 W

Adatta per: ambienti da 25 a 30 mq

6. Ariete 837, il più facile da trasportare

Restando in tema radiatori, vi consigliamo il modello Ariete 837 che spicca per il suo design vintage, il colore sgargiante, ma sopratutto per la sua facilità di trasporto. Infatti, grazie alle dimensioni compatte (12x 33 x 66) e al peso di soli 2,7 kg può essere sollevato senza sforzi dalla maniglia superiore, ma per semplificare ancora di più gli spostamenti sono applicate 4 ruote nella parte sottostante. È dotato di 3 livelli di potenza fino a un massimo di 1500 W e di 7 elementi riscaldanti, ideali per diffondere calore in stanze di piccole dimensioni.

Pro: il design vintage anni '50 è molto apprezzato dagli utenti, che lo reputano quasi un elemento da arredo. Le rotelle e le dimensioni compatte lo rendono facile da spostare.

Contro: è efficace solo in ambienti molto contenuti, come piccoli uffici, bagni o camere da letto non troppo grandi.

Consumo energetico: 1500 W

Adatta per: piccole stanze da 5 – 10 mq

7. Termoventilatore a torre Philips Serie 5000, la più venduta

Modello dalla tecnologia innovativa e rivoluzionaria, il termoventilatore a torre Philips Serie 5000 incrementa l'AI per ottimizzare il consumo energetico con un risparmio fino al 50%. Il design presenta un comodo display touch attraverso il quale regolare la temperatura da 1° C a 37° C o impostare una tra le due modalità di potenza da 1200 W e 2000 W. L'apparecchio può essere controllato anche a distanza scaricando l'app dedicata sullo smartphone: Air +. È progettato per garantire la massima sicurezza, con sistemi di protezione anti-ribaltamento e anti-surriscaldamento. Piccolo ed elegante, può essere spostato facilmente.

Pro: una stufa elettrica potente e con tecnologia avanzata, la quale sfrutta l'AI per ridurre il consumo energetico

Contro: alcuni utenti reputano il prodotto rumoroso.

Consumo energetico: 1000-2000 W

Adatta per: stanze fino a 20 mq

8. De'Longhi HFS50B20.GR, pensata per stanze piccole

All'ottavo posto si posiziona il termoventilatore ceramico De'Longhi HFS50B20.GR. È munito di una ventola molto silenziosa e di una grande forza riscaldante che diffondono il calore velocemente in stanze fino a 60 mc. Ha tre impostazioni di potenza (800 W, 1250 W e 2000 W) così che possiate gestire al meglio il consumo energetico. La modalità di protezione antigelo si accende automaticamente quando la temperatura dell'ambiente scende sotto i 5° C, mentre la protezione IP21 contro il gocciolamento è a prova di condensa e vi consente di utilizzare l'apparecchio in sicurezza anche in bagno.

Pro: una stufa elettrica compatta, ma potente, molto facile da trasportare grazie alla pratica maniglia.

Contro: alcuni utenti reputano il cavo di alimentazione troppo corto. Inoltre, sebbene la potenza della resistenza sia regolabile, non è possibile aumentare la velocità della ventola.

Consumo energetico: 850-2000 W

Adatta per: stanze fino a 25 mq

9. De'Longhi HFS50D22, la migliore per riscaldare ambienti grandi

Dotato di tre livelli di potenza (2200 W, 1400 W, 800 W), il termoventilatore De'Longhi HFS50D22 è indicato sia per riscaldare la stanza che per rinfrescarla. Impostando il timer di 24 ore, potete programmare il funzionamento giornaliero senza sprechi di energia. La ventola diffonde il calore in maniera molto silenziosa, in più con la protezione contro il gocciolamento IP21 e possibile utilizzarla anche in bagno. Il design è leggero e maneggevole, poiché presenta una comoda maniglia di trasporto. Anche questo modello presenta la funzione antigelo, che si attiva non appena la temperatura dell'ambiente scende sotto i 5° C.

Pro: il prodotto è piccolo e potente e ha un bellissimo design.

Contro: nonostante abbia una grande potenza, non può riscaldare ambienti troppo grandi.

Consumo energetico: 2200 W

Adatta per: ambienti fino a 65 mc

10. Termoventilatore Pro Breeze, la stufa elettrica che riscalda di più

Vi consigliamo un'altra stufa elettrica di piccole dimensioni, ma allo stesso tempo molto potente. Stiamo parlando del termoventilatore Pro Breeze, dotato di tecnologia ceramica e di una potenza di 2000 W che gli consentono di riscaldare piccoli o medi ambienti in maniera molto veloce, come camere da letto uffici e bagni. Grazie al sistema di oscillazione automatica a 60°, garantisce un riscaldamento uniforme in tutta la stanza. Inoltre, il peso leggero di 1,7 kg e le dimensioni compatte (18,5 x 15,5 x 26 cm) vi consentono di spostarla e posizionarla in qualsiasi angolo della casa. Non mancano protezioni integrate anti-surriscaldamento e anti-ribaltamento.

Pro: nonostante il prodotto sia di piccole dimensioni, è abbastanza potente da riscaldare stanze di piccole o medie dimensioni, grazie all'oscillazione che distribuisce il calore in maniera omogenea.

Contro: rispetto ad altre stufe compatte il prodotto ha un prezzo più alto.

Consumo energetico: 2000 W

Adatta per: uffici, bagni o stanze non superiori ai 15 mq.

11. Termoventilatore Amazon Basics, la stufa elettrica più economica

Se cercate una soluzione comoda ed economica vi consigliamo il termoventilatore Amazon Basics. Si tratta di una stufa elettrica da tenere sotto la scrivania oppure vicina per riscaldare l'aria circostante nei giorni più freddi. Ha comandi intuitivi che vi consentono di impostare tre livelli di potenza: medio, alta e solo ventilatore. Le sue dimensioni compatte agevolano il trasporto per tutta la casa. Inoltre, può essere molto utile per risparmiare sulla bollette, perché usandolo come supporto al sistema di riscaldamento principale in una singola stanza, potete evitare di accendere il termostato per tutta la casa.

Pro: il prodotto è compatto e facile da spostare in ogni angolo della casa.

Contro: non può essere usato in ambienti molto umidi.

Consumo energetico: 1800 W

Adatto per: stanze fino a 15 mq.

12. Klarstein Bornholm Curved, la migliore per riscaldare fino a 40 mq

Per chi desidera rendere caldo e confortevole un grande ambiente da 40 mq la stufa elettrica Klarestein Bornholm Curved si rivela la soluzione più giusta. La sua caratteristica principale è il design elegante e funzionale. Infatti, il suo pannello ricurvo diffonde il calore in tutta la stanza in maniera uniforme, ma allo stesso tempo rappresenta un elemento di arredo compatibile con ogni stile. La stufa raggiunge una potenza di 2000 W e dispone di un termostato integrato e di 2 livelli riscaldanti. Può essere controllata tramite il display LED oppure a distanza con l'apposito telecomando.

Pro: una stufa elettrica con un design elegante e tecnologico che offre ottime prestazioni.

Contro: il prezzo del cartellino è più alto rispetto a quello di altri modelli simili, ma è giustificato dalle caratteristiche tecniche.

Consumo energetico: 2000 W

Adatta per: stanze di media grandezza, massimo 40 mq.

13. Dahtec Stufetta Elettrica, ideale per ambienti da 100 mq

Se invece state cercando un modello per riscaldare un laboratorio, un'officina o un cantiere da 100 mq il termoventilatore Datech rappresenta la soluzione migliore. Questa stufa elettrica combina un motore molto prestante e 5000 W di potenza con elementi riscaldanti in acciaio inossidabile. L'insieme di queste componenti assicura un riscaldamento molto rapido e un flusso d'aria ottimizzato. Ha tre livelli di potenza, quindi potete usarlo sia come ventilatore (30W) sia per riscaldare ambienti medi e grandi, usufruendo delle impostazioni da 2500 W e 5000 W. Il design è abbastanza compatto, misura 33 x 38,5 x 40 cm e presenta una comoda maniglia per il trasporto, mentre il peso è abbastanza consistente a causa dei materiali robusti (7,6 kg).

Pro: il prodotto ha una grande potenza che vi consente di riscaldare ambienti molto ampi.

Contro: il prodotto ha un consumo energetico maggiore rispetto agli altri modelli, essendo un modello da cantiere. Inoltre, la presa industriale ha bisogno di un adattatore.

Consumo energetico: 2500-5000 W

Adatto per: ambienti da 100 mq.

14. Olimpia Splendid 99396 Solaria Evo S, pensato per diffondere calore in 80 mq

L'ultimo modello che vi presentiamo è la stufa elettrica Olimpia Splendid, meno potente della precedente, ma altrettanto prestante. Ha tre livelli di potenza (400 W, 800 W e 1200 W) che consentono di diffondere abbastanza calore ad ambienti fino a 80 mq. Grazie alla base oscillante 90° il riscaldamento avviene in maniera uniforme. Inoltre, la stufa dispone di un interruttore anti-ribaltamento e di un termostato di sicurezza.

Pro: scegliendo l'impostazione di potenza in base alla grandezza della stanza poteteevitare di consumare più energia di quanto sia necessaria.

Contro: si consiglia di non utilizzarla sempre alla massima potenza, al fine di evitare che il calore la rovini nel tempo.

Consumo energetico: massimo 1200 W

Adatta per: ambienti da 80 mq.

Come scegliere la migliore stufa elettrica a basso consumo

La nostra selezione include le migliori stufe elettriche del momento, ciò non toglie che in commercio ci siano altri modelli altrettanto prestanti.

Come avete visto, le stufe elettriche non sono tutte uguali e per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze bisogna considerare una serie di caratteristiche, come la potenza, le funzioni, le dimensioni, il design e i materiali. Vediamo nel dettaglio quali elementi valutare.

Funzionamento

Le stufe elettriche si dividono in due tipi di funzionamento: a convenzione e a irraggiamento. Le stufe elettriche a convenzione hanno una resistenza che si riscalda e, a seconda della potenza (misurata in Watt), producono più o meno calore. I termoventilatori fanno parte di questa categoria. Le stufe a irraggiamento, conosciute anche come stufe alogene, producono calore emettendo raggi infrarossi.

Le stufe a convenzione sono le più potenti, con valori che possono superare i 2000 W, e sono indicate per riscaldare stanza medie e grandi tra i 20 mq e i 40 mq. Le stufe alogene, invece, consumano meno energia, perché il loro funzionamento riscalda direttamente le persone o gli oggetti vicini, senza sprechi di calore nell'aria.

Un'ottima alternativa per riscaldare una stanza sono i radiatori ad olio, che diffondono il calore in maniera uniforme proprio come i termosifoni. Una resistenza elettrica riscalda l'olio diatermico sigillato all'interno, il quale produce calore e lo trasferisce all'ambiente esterno attraverso gli elementi metallici. A differenza delle altre due tipologie di stufe, una volta raggiunta la temperatura desiderata, i radiatori si spegnono e continuano a riscaldare l'ambiente.

Prestazioni

Una stufa elettrica dovrebbe fornire buone prestazioni. Alcuni modelli dispongono solo di impostazioni di potenza, altri hanno anche il termostato integrato e una manopola per regolare i livelli di temperatura.

Le stufe più moderne sono munite di sensori che individuano la temperatura dell'ambiente e programmano automaticamente accensione e spegnimento per mantenerla costante.

Altre funzioni utili sono la modalità aria fredda, che consente di utilizzare la stufa anche in estate per rinfrescarsi, e lo spegnimento automatico di sicurezza, che garantisce protezione in caso di surriscaldamento o di ribaltamento.

Consumo energetico

Le stufe elettriche incidono sulla bolletta dell'elettricità e non di poco, per questo non andrebbero usate con la frequenza di un riscaldamento centralizzato, ma solo per poche ore. Inoltre, il consumo energetico dipende anche dalla potenza, per cui un dispositivo con un grande numero di Watt aumenterà i costi.

Una soluzione per risparmiare sono le stufe elettriche con funzione Eco, capaci di adattare la potenza alla temperatura dell'ambiente, in modo da disperdere meno calore e ridurre i consumi. Una comoda alternativa è il termostato integrato, grazie al quale la stufa si spegne non appena raggiunta la temperatura desiderata.

Dimensioni

Inizialmente le stufe elettriche erano di grandi dimensioni e difficili da spostare, ma oggi si possono trovare con design compatti e provviste di comode rotelle o maniglie.

Se non diponete di spazi molto ampi, ma cercate una piccola stufa da mettere sotto la scrivania per riscaldarvi nelle giornate più fredde un mini termoventilatore può risultare la soluzione migliore.

Materiali

Le stufe elettriche possono essere composte da materiali diversi, ma i più diffusi sono la ceramica, la plastica e il metallo. Vi consigliamo di scegliere modelli robusti e solidi, sopratutto se avete bambini o animali domestici, in modo che non si rompano alla prima caduta.

Design

Le stufe grandi e brutte di un tempo non si vedono più in giro, per fortuna. I modelli moderni rappresentano veri pezzi di arredo, grazie a design eleganti e compatti che si abbinano perfettamente a qualsiasi stile di casa.

Prezzo

L'ultimo fattore da valutare prima di acquistare una stufa elettrica è il budget. In commercio i prezzi sono variabili e vanno dai 30 euro delle stufe elettriche economiche agli oltre 200 euro dei modelli più avanzati.

Il prezzo però non è una garanzia. Una stufa elettrica più costosa potrebbe fornire le stesse prestazioni di una economica, ma con un valore del cartellino più alto a causa della marca produttrice. Di conseguenza, soffermatevi con maggiore attenzione sulle caratteristiche tecniche: funzionamento, prestazioni e consumo.

Dove comprare stufe elettriche in offerta

Le stufe elettriche sono disponibili in tutti i negozi che vendono elettrodomestici, anche se l'offerta è spesso limitata a causa degli spazi piccoli. Online e sopratutto su Amazon, invece, potete trovare una vasta gamma di prodotti anche con sconti vantaggiosi.