Le 10 migliori caldaie a condensazione del 2022: guida all’acquisto La classifica delle migliori caldaie a condensazione e un confronto tra i migliori marchi in circolazione. Inoltre, cercheremo anche di capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un dispositivo di questo tipo: perché acquistare una caldaia a condensazione? E perché no?

La caldaia a condensazione è una macchina per il riscaldamento; tra tutte le tipologie di caldaie, è quella che consente un risparmio maggiore, perché per il funzionamento sfrutta il calore residuo (calore latente) dei fumi.

Grazie ai materiali con cui sono costruite le moderne caldaie, anche il vapore acqueo che solitamente veniva scartato, può essere riutilizzato; abbassando la temperatura, infatti, viene condensato e torna ad essere sfruttabile. Questo sistema di riscaldamento consente di ottenere un notevole risparmio sulla bolletta.

Ovviamente, prima di acquistarne una, bisogna tenere conto delle caratteristiche tecniche, degli accessori e dei pezzi aggiuntivi: sono tutte caratteristiche che, unitamente al livello di risparmio che ciascuno permette di raggiungere, fanno la differenza.

Tra tutti i modelli di caldaie a condensazione in vendita online e non, vi segnaliamo in particolare quelli proposti da Valliant, Bosch, Riello e Beretta, ma ce ne sono anche tanti altri validi.

Classifica delle migliori caldaie a condensazione del 2022

Di seguito trovate i migliori modelli di caldaia a condensazione in vendita in questo momento. Abbiamo selezionato quelli con il miglior rapporto qualità/prezzo, quelli con più votati e meglio recensiti su internet e quelli appartenenti ai marchi più affidabili.

1. Ariston Matis

La migliore per rapporto qualità/prezzo

Ariston Matis

La prima caldaia che vi proponiamo è la Matis dell'Ariston, apprezzata perché di alto livello, ma venduta ad un prezzo leggermente inferiore a quello di altri modelli. Si tratta di una caldaia a risparmio energetico, che lavora ad una potenza di 24 kW.

Tutte le impostazioni attive possono essere visualizzate e controllate sul display posto sul lato frontale. Lo scambiatore ha una capacità di 304 litri e dispone di circolatore ad alta efficienza a modulazione continua . Può essere attivata sia a metano che a gpl.

2. Beretta Ciao Green

La più completa

Beretta Ciao Green

Se non siete dei tecnici e non avete idea di come si monti una caldaia, oltre che di affidarvi a un esperto, avete bisogno di un modello che sia venduto con tutto il necessario per l'installazione. A tal proposito, vi segnaliamo la caldaia a condensazione Beretta Ciao Green.

Nella sua confezione di vendita, infatti, trovate anche il kit fumi compatibile, in modo da non rischiare di comprarne uno non compatibile. Stando alla scheda tecnica, il gas da utilizzare con questa caldaia è il metano, mentre la produzione d'acqua per mettere in moto il meccanismo è di 25 litri ogni 14 minuti.

3. Ferroli Divacondens Plus

La migliore per dimensioni

Ferroli Divacondens Plus

La caldaia a condensazione Ferroli Divacondens Plus è ideale per chi ha poco spazio a disposizione, poiché ha dimensioni compatte: misura, infatti, ‎80 x 40 x 30 centimetri. Ma non è tutto: tra i suoi maggiori punti di forza c'è anche il fatto che si tratta di una caldaia a camera stagna e tiraggio forzato, con bruciatore atmosferico a basse emissioni di NOx, in acciaio inox.

Il suo funzionamento è semplice e avviene tutto direttamente all'interno del corpo macchina, senza che sia necessaria l'installazione di componenti esterne, che renderebbero più complicato e dispendioso il montaggio. Raggiunge una potenza massima di 24 kW.

4. Baxi Duo-tec Compact E 24

La caldaia tecnologica

Baxi Duo–tec Compact E 24

La caldaia a condensazione Baxi Duo-tec Compact E 24 è tra le più tecnologiche in circolazione. Infatti, la casa madre ha messo a punto un'applicazione per smartphone e tablet che vi consente di controllare il dispositivo anche da lontano.

Dispone di controllo automatico della combustione e, grazie al kit di copertura dato in dotazione al momento dell'acquisto, è possibile anche installarla in un luogo parzialmente aperto senza che subisca danni. Misura 70 x 40 x 29,9 centimetri.

5. Bosch 7736901846

La più potente

Bosch 7736901846

La caldaia a condensazione Bosch 7736901846 è certamente la più potente in circolazione; raggiunge, infatti, una potenza di 2200 watt. Inoltre, è molto compatta e leggera da trasportare: misura circa 40 x 30 x 71 centimetri. Ha un design semplice ed essenziale, che si inserisce facilmente in qualsiasi tipo di arredamento.

Questo modello è alimentato a metano; vi segnaliamo che il kit dei fumi non è compreso nella confezione, ma se ne trovano di compatibili ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. La sua potenza permette di riscaldare anche appartamenti medio-grandi.

6. Vaillant Ecotec Motoren Plus

Il modello a risparmio energetico

Vaillant Ecotec Motoren Plus

La caldaia a condensazione Vaillant Ecotec Motoren Plus è tra le top di gamma in vendita. Si tratta di un modello molto potente (lavora a 25 kW), ma è anche a risparmio energetico. Vi permette, quindi, ottenere il massimo dell'efficienza, senza però gravare sulla bolletta.

Oltre ad essere la migliore dal punto di vista tecnico, questa caldaia è molto apprezzata perché ha un design compatto, che permette di allocarla anche in uno spazio stretto. Inoltre, data la resistenza dei materiali utilizzati per il rivestimento esterno, se necessario può essere ubicata anche all'esterno.

7. Immergas Victrix

La caldaia alimentata a GPL

Immergas Victrix

La caldaia a condensazione Immergas Victrix è alimentata a gpl e lavora ad una potenza di 28 kW. Misura ‎44 x 25 x 78 cm ed è disponibile in colore bianco. I parametri attivi possono essere visualizzati sul display e modificate tramite le manopole laterali.

Date le sue specifiche tecniche, è ideale per riscaldare ambienti fino a 200 mq, dunque è pensata non solo per la casa, ma anche per gli uffici e per le sale.

8. Hermann Saunier Duval

Il marchio sinonimo di qualità

Hermann Saunier Duval

Molto apprezzato è anche il modello di caldaia a condensazione Hermann Saunier Duval di Vaillant, uno dei modelli di punta di questa azienda che, come già detto è tra le più affidabili nel settore. Misura ‎70 x 30 x 20 cm, quindi è perfetta per gli spazi stretti.

Nella confezione non è presente il kit fumo, ma se ne trovano molto facilmente di compatibili; è possibile impostare il timer di accensione e di spegnimento della caldaia, in modo da trovare l'ambiente caldo quando si rientra.

9. Best Solat Daikin

La più efficiente

Best Solat Daikin

Best Solat Daikin è una caldaia che coniuga efficienza, compattezza e risparmio nei consumi. Sul pannello frontale sono visualizzabili le impostazioni attive e tre manopole per gestire manualmente la potenza, la temperatura e i tempi di accensione e spegnimento.

Misura 59 x 40 x 25,6 centimetri. Al momento dell'ordine, è possibile scegliere se si desidera avere un kit fumi coassiale o sdoppiato, a seconda delle necessità.

10. Ferroli Bluehelix Sublime

La più versatile

Ferroli Bluehelix Sublime

Concludiamo i nostri consigli per gli acquisti con la caldaia a condensazione Ferroli Bluehelix Sublime, la cui diversità si evince già a partire dall'estetica: la trovate disponibile in colore nero e può essere quindi sfruttata come elemento d'arredo, per creare contrasto e particolarità nell'arredo.

Ma non delude neanche dal punto di vista tecnico. Si tratta di un modello a camera stagna dalla potenza di 24 kw ed è molto versatile: a seconda delle necessità, infatti, potete alimentarla a metano o a gpl.

Vantaggi e svantaggi della caldaia a condensazione

Tra gli aspetti che possono scoraggiare l'acquisto di una caldaia a condensazione ci sono certamente i costi, la manutenzione e l'installazione.

Un dispositivo di questo tipo, infatti, ha un costo abbastanza elevato, che supera i 1000 euro. Inoltre, in base al punto in cui decidete di installarla, potrebbe richiedere che vengano fatti dei lavori in casa: in questo caso, bisognerebbe tenere in conto non solo il costo dell'apparecchio in sé, ma anche quello dei lavori strutturali.

Mettendo sul piatto della bilancia pro e contro, però, ci si rende conto che i vantaggi hanno certamente un peso maggiore. Se è vero che la caldaia in sé e i lavori hanno un costo non irrisorio, è anche vero che il risparmio economico potrà vedersi sul lungo termine, poiché le bollette saranno visibilmente ridotte.

Inoltre, una caldaia di questo tipo ha anche un diverso impatto ambientale e permette di ridurre l'inquinamento e di riutilizzare sostanze e gas che, altrimenti, si disperderebbero nell'aria.

Come scegliere le migliori caldaie a condensazione

Quali sono i fattori da considerare per scegliere la caldaia a condensazione che meglio si adatta alle nostre esigenze? Sicuramente un buon modello deve essere prestante e, quindi, potente. In alcuni casi, il marchio può rivelarsi garanzia di qualità e garantire anche un buon rapporto qualità/prezzo.

Potenza

Una caldaia a condensazione casalinga ha una potenza che oscilla tra i 12 e i 20 kW. Alcuni modelli, più moderni e recenti, però riescono a raggiungere anche i 30 kW.

In genere, invece, le caldaie con una potenza maggiore sono destinate ad un uso aziendale o ospedaliero.

Marca

Con dispositivi di questo tipo, la marca può fare la differenza. Infatti, alcune case produttrici sono sinonimo di qualità e garantiscono il perfetto funzionamento della caldaia. Tra quelle che propongono modelli top di gamma ci sono sicuramente Bosch, Riello e Beretta.

Prezzo

Quanto costa una caldaia a condensazione? La spesa oscilla tra i 500 e i 2000 euro, a seconda della grandezza, della potenza e del design.

Se avete un budget limitato, ma non volete rinunciare alla qualità, vi consigliamo di tenere sott'occhio i volanti delle offerte e le varie piattaforme di vendita online, come Amazon, per poter approfittare di prezzi più vantaggiosi.