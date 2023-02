In offerta su Amazon il regalo di coppia perfetto per San Valentino Sei in cerca di un regalo di coppia per San Valentino? Su Amazon ci sono diversi dispositivi Braun in offerta, tra cui un regolabarba e tagliacapelli per uomo e un epilatore elettrico per donna. Gli sconti arrivano fino al 45%, non lasciarteli sfuggire!

San Valentino è la festa degli innamorati, e le coppie che scelgono di festeggiarlo sono solite scambiarsi un piccolo regalo per dimostrarsi il proprio amore. Se però quest'anno siete stufi dei già visti cioccolatini, rose e peluche, vi proponiamo un regalo di coppia diverso dal solito: due dispositivi per la cura della persona da acquistare ad un prezzo imperdibile in vista del 14 febbraio.

Stiamo parlando del regolabarba e tagliacapelli All-in One Trimmer 5, dedicato alla rasatura maschile, e dell'epilatore elettrico Silk-épil 9 Flex, studiato invece per l'epilazione femminile. Si tratta di dispositivi targati Braun, leader nel settore della bellezza che propone strumenti facili da usare con l'obiettivo di aiutare uomini e donne nella cura quotidiana del proprio corpo, ora in offerta su Amazon al 45% di sconto: scopriamone insieme le caratteristiche principali.

L'offerta da non perdere: All-in One Trimmer 5 e Silk-épil 9 Flex Braun al 45%

-45% di sconto su Braun All-in-One Trimmer 5: iniziamo con un regolabarba e taglicapelli 9-in-1, adatto sia per i peli del viso che del corpo e davvero facile da utilizzare. La testina ha infatti un'area di taglio più ampia rispetto ai modelli precedenti, e i diversi accessori inclusi, dalle testine di precisione ai pettini regolatori, lo rendono un dispositivo adatto per tagliare e rifinire peli di qualsiasi lunghezza. Fiore all'occhiello di questo dispositivo 100% impermeabile il potente motore AutoSense, che lo rende veloce ed efficiente ma allo stesso tempo delicato sulla pelle, come anche la batteria Li-Ion che garantisce fino a 100 minuti autonomia con una sola carica.

-40% di sconto su Braun Silk-épil 9 Flex 9-105: il primo epilatore elettrico al mondo dotato di testina completamente flessibile viene affiancato in questo esclusivo Beauty Set da altri due dispositivi del brand molto amati, il Mini Depilatore viso Braun FS1000 e il Braun FaceSpa, dotato di diversi accessori per massaggiare e detergere la pelle del viso. Si tratta dunque di un set pensato per la cura di viso e corpo, il cui pezzo forte è indubbiamente il Silk-épil 9 Flex: dotato di 40 pinzette Micro-Grip e tecnologia SensoSmart che regola automaticamente la pressione in base al tipo di pelle, è anche completamente impermeabile, perfetto da utilizzare sotto la doccia.

Altri dispositivi Braun in offerta su Amazon

Se i prodotti appena descritti non soddisfano a pieno le vostre esigenze, non preoccupatevi: sono tanti i dispositivi Braun in offerta su Amazon da prendere in considerazione. Di seguito ne abbiamo selezionati 8, 4 per uomo e 4 per donna, con sconti fino al 45%.

-45% di sconto su Braun HairClipper HC5030: dotato di lame ultra affilate e sicure, questo tagliacapelli Braun con 17 impostazioni di lunghezza assicura un taglio di capelli sempre impeccabile, ma è perfetto anche per radere e regolare la barba. Facilmente lavabile sotto acqua corrente, dispone di sistema SafetyLock che memorizza l’ultima impostazione utilizzata, per un uso ancor più pratico e veloce.

-40% di sconto su Braun Series 5 51-B100s: le tre lame flessibili che seguono i contorni del viso, la tecnologia AutoSense che adatta la potenza alla densità della barba e la batteria Li-Ion che garantisce 50 minuti di autonomia (circa 3 settimane di rasatura) rendono questo rasoio un dispositivo versatile e facile da usare. Completamente impermeabile, è inoltre dotato di sistema EasyClean per una pulizia rapida senza bisogno di rimuovere la testina.

-38% di sconto su Braun Silk-expert Pro 5: proseguiamo con questo epilatore a luce pulsata che garantisce risultati visibili in sole 4 settimane. Delicato sulla pelle grazie alla tecnologia Skin Pro 2.0 con sensore SensoAdapt che si adatta automaticamente alla tonalità dell'incarnato, ha 400.000 impulsi di luce a potenza regolabile.

-38% di sconto su Braun BeardTrimmer 5: con 20 impostazioni di lunghezza (da 0,5 a 10 mm), questo regolabarba può essere utilizzato su barba, baffi e pizzetto. La testina con ampia area di taglio e lama di precisione consente di definire e regolare peli di diverse lunghezze, mentre la potente batteria assicura fino a 50 minuti di autonomia, mentre per ricaricarsi completamente impiega circa 10 ore.

-36% di sconto su Braun FaceSpa 810: un epilatore viso leggero, compatto ed efficace, con testina epilatrice da 200 movimenti al secondo e spazzola per la pulizia del viso che lo rendono completo e perfetto da portare con sé anche in viaggio. 100% impermeabile, può essere utilizzato anche in vasca o sotto la doccia, e funziona con due batterie AA, incluse.

-35% di sconto su Braun Silk-épil 9 9-720: l'epilazione veloce ed efficace possibile grazie all'ampia testina flessibile con 40 pinzette MicroGrip fa di questo epilatore adatto a diverse zone del corpo il dispositivo perfetto per avere una pelle liscia per diverse settimane. 100% impermeabile, è dotato di luce Smartlight che consente di individuare anche i peli più sottili e di tecnologia SensoSmart che permette di applicare la giusta pressione per evitare fastidi.

-32% di sconto su Braun Silk-expert Pro 3 PL3139: ecco ora un secondo epilatore a luce pulsata che garantisce una riduzione visibile dei peli in soli 3 mesi. Anche in questo caso è presente la tecnologia Skin Pro che regola in autonomia l'intensità degli impulsi in base alla tonalità della pelle, oltre alla modalità delicata per le aree sensibili. La confezione include anche il Mini Depilatore viso Braun FS1000.

-32% di sconto sul Braun Series 9 Pro 9410s: efficace su barba di 1, 3 o 7 giorni, questo rasoio da uomo delicato ha la testina ProHead con tecnologia sonica che grazie al rifinitore ProLift solleva e taglia anche i peli più difficili raggiungendo tutte le aree del viso. Trattandosi di un dispositivo impermeabile, si può usare con schiuma o gel per rasatura oppure sotto la doccia.