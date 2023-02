Il costume di Mercoledì Addams in offerta su eBay per Carnevale Carnevale 2023 sta arrivando e il tempo per acquistare i costumi sta finendo. Su eBay ci sono le ultime offerte a prezzo scontato, come quella del costume di Mercoledì Addams, acquistabile ad un prezzo decisamente vantaggioso.

Carnevale si sta avvicinando e se non avete ancora deciso qual è il personaggio giusto da cui mascherare i vostri bambini, qui troverete alcune idee simpatiche che sicuramente adorerete. Il primo fra tutti? Quest'anno non poteva di certo mancare il costume di Mercoledì Addams in offerta al 30%, serie tv del momento su Netflix, che ha fatto innamorare grandi e piccini.

Il costume è prodotto da Pegasus e si compone di: giacca con finta camicia, gonna e cravatta. Inoltre l'abito è realizzato in maglina a righe e rasetto. Il materiale usato è 100% poliestere. Riguardo le taglie, poi, il costume di Mercoledì Addams è disponibile in 5 taglie a partire dalla S 5/6 anni fino alla XXL 12/13 anni.

I migliori 10 prodotti tra costumi e giochi di Carnevale in offerta

Per Carnevale è possibile trovare tanti tipi di costume e di giochi, così da far divertire i vostri bambini e passare felicemente il giorno degli "scherzi", tanto amato dai piccoli. Per questo, abbiamo selezionato i migliori 10 prodotti di Carnevale in offerta.

30% di sconto sul costume di Carnevale "Cuoca Vestito da Chef Bambina con Cappello e Foulard" prodotto da Guirca. La confezione si compone di: vestito da piccola cuoca composto da abito in tessuto bianco con bottoni e rifiniture rosse, foulard per collo bianco e cappello tipico da chef. Taglie: 7-9 anni, 10-12 anni. Nel kit è presene anche una busta piena di coriandoli.

32% di sconto sui costumi completi Dragonball per Bambino e Ragazzo di Carnevale, prodotti da My Other Me. A seconda della scelta, nella confezione sono presenti: COSTUME GOKU SUPER SAYAN. Il kit costume “Goku Super Sayan” include: maglia, cintura, pantaloni, copristivali, bracciali e parrucca; COSTUME VEGETA SUPER SAYAN. Il kit costume “Vegeta Super Sayan” include: maglia, gilet, pantaloni, guanti, copristivali e parrucca; COSTUME JUNIOR. Il kit costume “Junior” include: berretto, collo, T-shirt, cintura, copriscarpe, mantello, orecchie in lattice, colla speciale e trucco; COSTUME LORD BEERUS. Il kit costume “Beerus” include: maschera, trucco, camicia, polsini, bracciali, fascia, pantaloni, copricoda e copristivali. Taglie: 5-6 anni, 7-9 anni, 10-12 anni, 13-14 anni.

33% di sconto sul costume da Stitch prodotto da Pegasus. Nella confezione sono presenti: tuta e cappello realizzati in Velvet. Taglie: 4 a partire da 10/12 MESI fino a 25/36 MESI. Materiale: 100% poliestere.

29% di sconto sul costume di Harry Potter Originale per bambini fatto da Ciao SRL. Nella confezione sono presenti: Mantello con maniche e cappuccio e logo stampato, finta camicia con cravatta, occhiali senza lenti.. Taglie: 5-7 anni o 7-9 anni.

40% di sconto sulla lacca spray per capelli prodotta da Solchim. Si usa per colorare temporaneamente i capelli, e si lava via facilmente con lo shampoo. Bisogna conservare e utilizzare la lacca a temperatura ambiente, agitare prima dell'uso e tenere il contenitore in verticale. Per avere l'effetto desiderato basta spruzzare a 20 cm di distanza.

23% di sconto sui coriandoli di Carnevale Multicolor, al 100% italiani. Le confezioni sono di due tipi: quelle da 250-500 g e da 1 Kg sono prodotte da Carnival Toys; quelle da 100 g e 10 Kg sono di marchio generico.

24% di sconto sul costume da Baby leone prodotto da My Other Me. Nella confezione sono presenti: tutina da leone con coda e copricapo. Taglie: 0-6 mesi. Materiale: poliestere.

12% di sconto sul costume da piratessa baby bambina pirata prodotto da My Other Me. Nella confezione sono presenti: Cappello, jabot, gilet con camicia, gonna, cintura e leggings. Taglie: 12-24 mesi. Materiale: poliestere.

27% di sconto sulle Trombe da stadio e trombette rumorose prodotte da Solchim. Le trombe sono: a fiato, a stantuffo o a gas, ideali da far suonare durante la sfilata di carnevale.

42% di sconto sul costume da Clown Pagliaccio per bambino prodotto da Guirca. Nella confezione sono presenti: un vestito da clown con pantaloni multicolor e giacca a pois, un papillon arcobaleno. Taglie: 5-6 anni larghezza spalle cm 30; circonferenza torace cm 70; lunghezza cm 105; 7-9 anni: larghezza spalle cm 32; circonferenza torace cm 80; lunghezza cm 115. Materiale: poliestere.