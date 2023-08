I migliori shampoo al cocco del 2023: come sceglierli e quali sono i benefici Ecco una classifica dei migliori shampoo al cocco del 2023. Troverete detergenti per capelli grassi, secchi, crespi e rovinati. Tutti i prodotti sono reperibili su Amazon.

La nostra top 10:

Lo shampoo al cocco, conosciuto per i suoi innumerevoli benefici, è un particolare tipo di shampoo che risulta indicato per coloro che vogliono idratare, proteggere e rivitalizzare i capelli secchi, crespi e rovinati. Si tratta di un prodotto profumatissimo, ricco di grassi saturi e vitamine antiossidanti che stimolano l'attività dei bulbi piliferi e proteggono radici e lunghezze.

Insomma, questo ingrediente naturale è una vera e propria coccola per la chioma, perché dona luminosità e nutrimento ai capelli, senza appesantirli o ungerli. Solitamente, il prodotto può essere realizzato con il latte o con l'olio di cocco. Il primo è più grasso e nutriente, mentre il secondo più leggero e idratante.

In commercio, però, esistono numerosi shampoo a base di cocco, quindi non è sempre semplice scegliere quello giusto. Per acquistare un prodotto efficace bisogna prestare attenzione all'inci e agli ingredienti del prodotto, considerando anche le caratteristiche della propria chioma e i benefici che si vogliono ottenere sui capelli. Ad esempio, esistono prodotti più indicati per i capelli ricci, altri per quelli lisci e altri ancora per la cute secca o grassa.

Per quanto riguarda la marca, invece, si consiglia di affidarsi a brand conosciuti, come Garnier, Herbal Essences, Sunsilk, Dr. Organic e Faith In Nature.

Vediamo quindi una selezione dei migliori shampoo al cocco del 2023. I prodotti sono tutti reperibili su Amazon.

1. Garnier Ultra Dolce Shampoo Solido

migliore shampoo al cocco per capelli grassi

Consigliata per: chi ha bisogno di un prodotto delicato che rimuova il sebo in eccesso

Pro: formula senza siliconi e conservanti, il 94% degli ingredienti sono di origine naturale, packaging ecologico

Contro: si tratta di uno shampoo solido ad effetto purificante, quindi potrebbe non risultare indicato per i capelli molto secchi. È perfetto però per quelli grassi o normali tendenti al grasso

Tipologia di capelli: capelli grassi, capelli lisci

Formato: shampoo solido

Ingredienti principali: cocco, aloe vera

Applicazione consigliata: bagnare lo shampoo solido con l'acqua e strofinarlo tra le mani per creare la schiuma

I capelli grassi sono una problematica molto fastidiosa e diffusa, soprattutto tra gli adolescenti e i giovani adulti. L'eccessiva produzione di sebo è spesso dovuta a cause ormonali o genetiche, ma anche a fattori secondari come lo stress, l'inquinamento e l'utilizzo di prodotti lavanti troppo aggressivi o formulati con sostanze di scarsa qualità. Quando si utilizzano per troppo tempo shampoo estremamente sgrassati, infatti, si rischia di ottenere l'effetto contrario: i capelli si sentono aggrediti e dopo qualche lavaggio diventano ancora più unti. Ecco perché, per evitare l'effetto rebound, sarebbe meglio utilizzare un prodotto che non solo sia purificante, ma anche idratante. Uno dei migliori sul mercato è lo shampoo al cocco solido di Garnier. Formulato per capelli normali o grassi, questo sapone solido contiene cocco e aloe vera, che purificano e idratano la chioma aiutandola a ritrovare un aspetto sano e luminoso. Si consiglia di strofinare il sapone tra le mani fino a creare una schiuma da massaggiare su radici e lunghezze. Dopo il lavaggio, la saponetta deve essere riposta nella scatola per evitare che si sporchi.

2. Faith in Nature Shampoo Naturale

migliore shampoo al cocco naturale

Consigliata per: chi ha i capelli secchi e desidera uno shampoo naturale che idrati e ammorbidisca le lunghezze

Pro: ingredienti naturali, prodotto non testato sugli animali, formula vegana, senza parabeni, senza SLS

Contro: trattandosi di un prodotto naturale e senza aromi artificiali, è possibile che l'odore di cocco risulti un po' meno forte rispetto ad altri shampoo. Per alcune persone, però, il profumo delicato potrebbe anche essere un pregio

Tipologia di capelli: capelli normali, capelli secchi

Formato: gel

Ingredienti principali: olio di cocco biologico

Applicazione consigliata: massaggiare delicatamente sulla cute e poi risciacquare

Tinture e trattamenti chimici possono mettere a dura prova i capelli, facendoli diventare secchi, opachi e privi di vita. Un modo per ottenere lucentezza e idratazione è utilizzare un prodotto naturale come lo shampoo Faith in Nature. Si tratta di un sapone in gel ricco di ingredienti idratanti naturali, come l'olio di cocco biologico. Quest'ultimo, infatti, serve a riparare i capelli, a renderli più lucidi, a idratarli, a prevenire la comparsa delle doppie punte e ad ammorbidire le lunghezze. Inoltre, la fragranza del prodotto è molto delicata e la formula è vegana. Lo shampoo non contiene parabeni o SLS. Si consiglia di massaggiare una noce di prodotto sui capelli bagnati e poi di risciacquare con acqua tiepida.

3. Dr. Organic shampoo al cocco

migliore shampoo al cocco bio

Consigliata per: chi ha i capelli spenti o disidratati e vuole utilizzare un prodotto biologico nutriente e rinfrescante

Pro: prodotto biologico certificato, non testato sugli animali

Contro: prezzo sopra la media, giustificato però dall'alta qualità degli ingredienti

Tipologia di capelli: capelli secchi, capelli normali, capelli spenti, capelli ricci

Formato: liquido

Ingredienti principali: olio di cocco bio, aloe, mango, limone, papaya, fico e mangostano

Applicazione consigliata: massaggiare delicatamente il prodotto con movimenti circolari

Lo shampoo al cocco firmato Dr. Organic è uno dei migliori prodotti bio in commercio. Il sapone contiene l'olio di cocco biologico, che stimola la produzione di cheratina, lasciando i capelli idratati. La formula è arricchita da molti estratti naturali e funzionali per i capelli, come il mango, la papaya, il limone, il fico, il mangostano e l'aloe vera. Si tratta di principi attivi che nutrono, proteggono, rinforzano e lucidano i capelli, facendoli sembrare sin da subito più belli, soffici e setosi. Lo shampoo è privo di parabeni, siliconi, SLS, SLES, profumi artificiali e petrolati. Si consiglia di massaggiare il prodotto con movimenti circolari, partendo dalle radici. Dopo il lavaggio, per ottenere una maggiore idratazione, si può procedere con l'applicazione sulle lunghezze di una crema districante o di un balsamo.

4. OGX Shampoo Olio Miracoloso di Cocco

migliore shampoo al cocco per capelli rovinati

Consigliata per: chi ha i capelli rovinati e ha bisogno di una formula super nutriente che elimini l'effetto crespo

Pro: nutre intensamente i capelli e dona lucentezza

Contro: siccome è un prodotto ricco di oli, potrebbe non essere indicato per i capelli più grassi. Per i capelli secchi, invece, è perfetto

Tipologia di capelli: capelli rovinati, crespi, spessi

Formato: gel

Ingredienti principali: olio di cocco, olio di tiarè, estratto di vaniglia

Applicazione consigliata: applicare una dose generosa sui capelli bagnati e massaggiare fino a formare una schiuma.

Lo shampoo di OGX è formulato con olio di cocco, olio di tiarè ed estratto di vaniglia, tutti ingredienti naturali che servono a rafforzare i capelli, a lucidarli e a farli sembrare immediatamente più sani. L'olio di tiarè, chiamato anche olio di monoi o di tahiti, si ottiene facendo macerare i fiori di monoi nell'olio di cocco. Questi fiori, originari della Polinesia, donano al prodotto un profumo intenso e persistente. Inoltre, servono per proteggere i capelli dagli agenti atmosferici, a idratarli e a nutrili. Gli shampoo a base di olio di tiare, quindi, sono indicati per i capelli rovinati, crespi, con doppie punte o danneggiati da tinture chimiche. Si consiglia di applicare il prodotto partendo dalle radici, massaggiando il sapone fino a creare una soffice schiuma.

5. Lux Dimension Shampoo Cocco

migliore shampoo al cocco economico

Consigliata per: chi vuole provare uno shampoo al cocco, senza spendere troppo

Pro: poco costoso, molto profumato

Contro: non è un prodotto completamente biologico, però contiene comunque attivi ed estratti naturali

Tipologia di capelli: capelli secchi, capelli lisci

Formato: gel, consistenza molto cremosa

Ingredienti principali: olio di cocco

Applicazione consigliata: massaggiare il prodotto con movimenti circolari. Bastano poche gocce per detergere l'intera chioma

I prodotti al cocco spesso costano davvero molto, in particolare quelli biologici e vegani. Se volete provare uno shampoo nutriente e molto economico, vi consigliamo il Lux Dimension. Nonostante non si tratti di un prodotto completamente biologico e naturale, lo shampoo contiene comunque principi attivi funzionali per i capelli, come l'olio di cocco, il glucosio e le vitamine C ed E. Questo prodotto nutre in profondità i capelli, rendendoli più morbidi e lucidi. La consistenza è molto cremosa e servono poche gocce di shampoo per ottenere un buon risultato. La fragranza, con note di frutti e fiori esotici, è persistente e intensa. Applicate il prodotto sulle radici e massaggiatelo con movimenti circolari.

6. Maui Moisture Shampoo Nutriente

migliore shampoo al cocco nutriente

Consigliata per: chi ha i capelli molto secchi e ha bisogno di un prodotto estremamente nutriente

Pro: vegano, senza parabeni, senza siliconi, profumo avvolgente, buon rapporto qualità-prezzo

Contro: secondo alcune recensioni, potrebbe tendere a fare un po' troppa schiuma. Si consiglia, quindi, applicarne poco alla volta

Tipologia di capelli: capelli aridi

Formato: crema

Ingredienti principali: latte di cocco, olio di guava, burro di mango

Applicazione consigliata: applicare il prodotto sulle radici e massaggiarlo sul cuoio capelluto. Completare il trattamento con l'applicazione di un balsamo

Il latte di cocco è portentoso: nutre, addolcisce e lucida i capelli. I prodotti a base di cocos nucifera, infatti, sono particolarmente indicati per coloro che hanno i capelli sfibrati e aridi. Il coconut milk si estrae dalla polpa del frutto e, rispetto all'olio, risulta ancora più idratante e ricostituente. Uno dei migliori prodotti nutrienti a base di questo portentoso frutto è lo shampoo di Maui Moisture. Il sapone contiene una miscela di latte e acqua di cocco, aloe vera, olio di guava e burro di mango: un mix super nutriente che aiuta i capelli a ritrovare lucentezza e forma. Il prodotto, inoltre, non contiene parabeni, siliconi, solfati o coloranti chimici, quindi può essere utilizzato anche da chi ha il cuoio capelluto più delicato. La consistenza è molto cremosa e il profumo è intenso e avvolgente.

7. Herbal Essences Shampoo Latte di Cocco

migliore shampoo al cocco idratante

Consigliata per: chi ha i capelli crespi o secchi e desidera provare un prodotto idratante a base di latte di cocco

Pro: buon rapporto qualità-prezzo, profumo intenso, senza siliconi e parabeni

Contro: il prodotto è molto idratante, quindi potrebbe non essere indicato per chi ha i capelli che tendono a sporcarsi velocemente

Tipologia di capelli: capelli aridi, capelli danneggiati

Formato: liquido

Ingredienti principali: latte di cocco

Applicazione consigliata: applicare poco prodotto sulle radici e massaggiarlo

Un altro prodotto estremamente idratante è lo shampoo a base di latte di cocco di Herbal Essence. Si tratta di uno shampoo realizzato con il 90% di ingredienti di origine naturale, che serve a districare, idratare e proteggere i capelli rovinati. La fragranza è dolce e intensa, con note di cocco, vaniglia e fiori bianchi. Siccome si tratta di un prodotto molto idratante, ne basta davvero poco per insaponare tutta la testa. Si consiglia di massaggiare una noce di shampoo sulle radici e di sciacquare con acqua tiepida.

8. Shea Moisture Coconut & Hibiscus Curl

migliore shampoo al cocco per capelli ricci

Consigliata per: chi desidera boccoli forti, definiti e morbidi

Pro: definisce i ricci, idrata i capelli, purifica il cuoio capelluto

Contro: è un prodotto specifico per ricci, quindi potrebbe non andare bene per altre tipologie di capelli

Tipologia di capelli: capelli ricci, capelli ondulati

Formato: gel cremoso

Ingredienti principali: olio di cocco, estratto di ibisco, olio di neem, proteine della seta, burro di Karitè

Applicazione consigliata: massaggiare sui capelli bagnati

Per contrastare il fastidiosissimo effetto crespo e definire i boccoli, i capelli ricci e ondulati necessitano di prodotti idratanti e nutrienti. Se avete i capelli mossi, vi consigliamo di provare lo shampoo Shea Moisture Coconut & Hibiscus Curl, uno dei migliori saponi al cocco per i capelli ricci. Il prodotto contiene anche l'olio di neem, le proteine della seta, il burro di karité, l'olio di rosmarino, l'estratto di fiori di ibisco e l'aloe vera. L'olio di cocco e il burro di karatè nutrono e proteggono la chioma. L'olio di rosmarino e il neem purificano i capelli e sono efficaci anche contro la forfora. Le proteine della seta ammorbidiscono lunghezze, mentre l'estratto di fiori di ibisco ne migliora l'elasticità. Lo shampoo non contiene solfati, siliconi, parabeni, ftalati, oli minerali o sostanze potenzialmente nocive. Si consiglia di applicare il prodotto sui capelli bagnati e di utilizzare un balsamo sulle lunghezze per renderle ancora più morbide.

9. L'Oreal Paris Expert Professionnel Nutrifier

migliore shampoo al cocco professionale

Consigliata per: chi desidera un trattamento professionale, proprio come dal parrucchiere

Pro: trattamento professionale, senza siliconi, capelli facili da pettinare

Contro: il costo è molto elevato, ma è giustificato dalla qualità del prodotto

Tipologia di capelli: capelli secchi

Formato: crema

Ingredienti principali: olio di cocco e glicerolo

Applicazione consigliata: applicare il prodotto sui capelli bagnati, partendo dalla base delle radici

Lo shampoo Expert Professionnel Nutrifier firmato L'Oreal Paris è un prodotto idratante che dona lucentezza ai capelli. Si tratta di un detergente altamente professionale, simile a quelli che vengono utilizzati dai parrucchieri nei saloni di bellezza. Il costo, infatti, è abbastanza elevato rispetto a prodotti simili di altri brand, ma è giustificato dalla qualità degli ingredienti e dal risultato. Lo shampoo contiene glicerolo e olio di cocco, che nutrono radici e lunghezze senza appesantirle o ungerle. Dopo il lavaggio, la chioma risulta istantaneamente più luminosa e morbida.

10. Sunsilk Cocco & Aloe Vera

migliore shampoo al cocco per capelli sfibrati

Consigliata per: chi vuole un prodotto che doni volume ai capelli

Pro: buon rapporto qualità prezzo, ingredienti di origine vegetale

Contro: secondo alcune recensioni, il profumo di cocco risulta troppo leggero. Questo aspetto, però, potrebbe anche essere un vantaggio per le persone a cui non piace l'odore dolce del cocco

Tipologia di capelli: capelli sfibrati e secchi

Formato: gel

Ingredienti principali: olio di cocco e aloe vera

Applicazione consigliata: applicare uniformemente lo shampoo sui capelli bagnati

Lo shampoo al cocco e aloe vera per capelli sfibrati di Sunsilk dona volume, rendendo i capelli più folti e corposi dalle radici fino alle punte. L'aloe vera e l'olio di cocco contenuti nel prodotto, infatti, rinforzano e idratano i capelli sfibrati senza appesantirli. In particolare, l'aloe vera rende i capelli più forti e luminosi, mentre il cocco li nutre in profondità. Lo shampoo non contiene siliconi, oli minerali o coloranti. Si consiglia di applicare il detergente sui capelli bagnati, massaggiandolo delicatamente.

Come scegliere lo shampoo al cocco

Per essere davvero efficace, lo shampoo al cocco deve essere scelto prestando attenzione all'inci, alla tipologia di capelli, all'azione che svolge il prodotto e alla marca. Infatti, non tutti i detergenti che contengono l'estratto di noce di cocco sono indicati per ogni tipologia di capello.

Inci

L'inci, la lista degli ingredienti presente sulla scatola della confezione, è il primo elemento da prendere in considerazione quando si vuole valutare la qualità di uno shampoo. Si consiglia di optare per detergenti con un inci verde, ricco di ingredienti naturali (aloe vera, burro di karatè, mango) e privo di sostanze che potrebbero irritare il cuoio capelluto o peggiorare la salute dei capelli (siliconi, petrolati, SLS). Gli shampoo al cocco, inoltre, possono essere realizzati a base di olio o latte. In particolare, i saponi al latte di cocco sono più cremosi e nutrienti, quindi risultano perfetti per i capelli più sfibrati, crespi o danneggiati dai trattamenti chimici. I detergenti all'olio di cocco, invece, sono più leggeri, quindi sono indicati per le chiome normali o secche, che hanno bisogno di essere nutrite o protette.

Tipologia di capelli

Lo shampoo deve essere scelto anche in base alla tipologia di capelli. Vediamo, quindi, quali sono i detergenti più indicati in base alle problematiche e alle caratteristiche del cuoio capelluto.

I capelli secchi e spenti hanno bisogno di prodotti idratanti, che lucidino le lunghezze e le rendano più morbide. Lo shampoo più indicato in questi casi è quello che contiene l'olio di cocco, che penetra nelle fibre e le idrata, senza ungere le radici o appesantire le lunghezze.

e spenti hanno bisogno di idratanti, che lucidino le lunghezze e le rendano più morbide. Lo shampoo più indicato in questi casi è quello che contiene l'olio di cocco, che penetra nelle fibre e le idrata, senza ungere le radici o appesantire le lunghezze. I capelli rovinati dagli agenti atmosferici o danneggiati dai trattamenti chimici necessitano di shampoo che contengano formule ricche, capaci di rivitalizzare e riparare i capelli. I prodotti migliori per i capelli rovinati più aridi sono quelli che contengono il latte di cocco, un ingrediente più grasso e nutriente rispetto al primo. Gli shampoo indicati per i capelli secchi con le doppie punte, invece, sono quelli che contengono l'olio.

dagli agenti atmosferici o danneggiati dai trattamenti chimici necessitano di shampoo che contengano formule ricche, capaci di rivitalizzare e riparare i capelli. I prodotti migliori per i capelli rovinati più aridi sono quelli che contengono il latte di cocco, un ingrediente più grasso e nutriente rispetto al primo. Gli shampoo indicati per i capelli secchi con le doppie punte, invece, sono quelli che contengono l'olio. I capelli con problemi di forfora o seborrea possono essere difficili da trattare. L'olio di cocco, con le sue proprietà antisettiche, può essere un valido alleato contro queste problematiche. Se i capelli sono grassi, però, si consiglia di optare per uno shampoo solido, che idrata la cute senza ingrassarla eccessivamente.

Azione

Gli ingredienti contenuti nello shampoo permettono di ottenere risultati differenti sui capelli. Vediamo quali sono i principali.

Gli shampoo al cocco ad azione purificante sono quelli che contengono olio di neem, olio di cocco, estratto di limone, aloe vera e olio di rosmarino. Questi principi attivi, infatti, servono a combattere la forfora, la dermatite e l'eccessiva produzione di sebo.

sono quelli che contengono olio di neem, olio di cocco, estratto di limone, aloe vera e olio di rosmarino. Questi principi attivi, infatti, servono a combattere la forfora, la dermatite e l'eccessiva produzione di sebo. Gli shampoo al cocco ad azione nutriente e idratante sono quelli che contengono burro di karité, olio o latte di cocco, olio di guava e burro di mango.

sono quelli che contengono burro di karité, olio o latte di cocco, olio di guava e burro di mango. Gli shampoo al cocco ad azione riparatrice, invece, normalmente contengono olio o latte di cocco, aloe vera, olio di tiarè, vitamine antiossidanti, estratto di mangostano e molti altri ancora.

Marca

Lo shampoo al cocco è un prodotto molto famoso e apprezzato. Infatti, sono tantissimi i brand che propongono detergenti a base di questo portentoso frutto esotico. Non esiste però il marchio migliore in assoluto. Il nostro consiglio è di affidarsi a prodotti conosciuti o che comunque contengono ingredienti naturali e delicati. Alcune marche che vendono prodotti ben recensiti sono: Garnier, L'Oreal Paris, Herbal Essences, Maui Moisture, Dr. Organic e Faith In Nature.

Quali sono i benefici dello shampoo al cocco

Come abbiamo già avuto modo di accennare, il cocco è un frutto esotico che contiene molti principi attivi utili per i capelli. Vediamo quindi più nel dettaglio tutti i benefici del latte e dell'olio di cocco contenuti nello shampoo.

Combatte la forfora

La forfora è una problematica molto comune, spesso causata da funghi e batteri che proliferano sul cuoio capelluto. Lo shampoo al cocco può essere un valido alleato per ridurre questo fastidioso inestetismo. L'olio di cocco e il latte, infatti, contengono acido laurico, un acido grasso dalle proprietà antibatteriche e antifungine, che combatte i microrganismi che provocano forfora e dermatite.

Ripara i capelli

L'olio di cocco contiene un mix di minerali essenziali e vitamine antiossidanti (E, K) che rallentano lo stress ossidativo, rinforzano le radici e prevengono la formazione delle doppie punte. Inoltre, gli acidi grassi contenuti nel frutto aiutano a mantenere il cuoio capelluto sano, prevenendo anche la caduta dei capelli.

Idrata e nutre

L'olio di cocco e il latte sono un vero toccasana per i capelli disidratati, secchi e crespi. Gli acidi grassi a catena media contenuti nel frutto, infatti, penetrano in profondità nelle cuticole, riuscendo a idratare e nutrire anche gli strati più profondi del capello.

Protegge dai raggi del sole

Lo shampoo al cocco è utile anche in estate, per proteggere i capelli dai dannosi raggi UV. Infatti, l'olio di cocco crea una barriera protettiva sui capelli, riducendo l'effetto dannoso dei raggi del sole e prevenendo la secchezza.

Dove comprare lo shampoo al cocco

Gli shampoo al cocco possono essere acquistati nei negozi fisici o online. Amazon, ad esempio, offre una vasta gamma di prodotti a base di questo ingrediente che soddisfano tutte le esigenze. Troverete shampoo al cocco per capelli grassi, shampoo al cocco idratanti, nutrienti, e così via.