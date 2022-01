I 14 migliori ammorbidenti: quali scegliere per un bucato morbido e profumato Profumato, igienizzante, naturale: l’ammorbidente è l’alleato indispensabile per avere un bucato morbido e fresco ad ogni lavaggio. Vi consigliamo i 14 migliori ammorbidenti disponibili su Amazon, perfetti per ogni esigenza.

L'ammorbidente è l'alleato indispensabile per chi vuole capi morbidi e profumati: la sua formulazione consente di ammorbidire le fibre dei tessuti, eliminando la staticità e le pieghe, mentre le diverse fragranze regalano una piacevole sensazione di freschezza e pulizia.

Orientarsi tra le tante alternative disponibili non è sempre facile, per questo vi proponiamo la nostra classifica dei migliori ammorbidenti di marchi come Lenor, Felce Azzurra, Coccolino e Tesori d'Oriente, tutti disponibili su Amazon.

I migliori ammorbidenti per lavatrice del 2022

Super profumato o senza profumo, naturale, professionale o igienizzante: le alternative in commercio sono molte. Per stilare la nostra classifica dei 14 migliori ammorbidenti in vendita su Amazon, abbiamo tenuto conto della tipologia, liquidi, in polvere, in fogli o a sfere, scegliendo quelli meglio recensiti e apprezzati dagli utenti.

Che voi cerchiate un ammorbidente che cattura gli odori, adatto alle pelli sensibili di neonati e bambini, oppure uno che profumi a lungo il vostro bucato, tra i prodotti selezionati troverete ciò che fa per voi.

1. Ammorbidente Lenor

Il miglior ammorbidente che profuma a lungo

Capi profumati per una settimana con l'ammorbidente Lenor Oro e Fiori di Vaniglia, che unisce le intense note di orchidea a quelle dolci della vaniglia. Con formula concentrata, dona una piacevole sensazione di comfort, facilita la stiratura perché riduce le pieghe ed è dermatologicamente testato. Il pack risparmio contiene 8 flaconi da 925ml per 37 lavaggi ciascuno, realizzati con il 50% di plastica riciclata.

2. Ammorbidente Felce Azzurra

Il miglior ammorbidente diluito

Morbidezza garantita con l'ammorbidente Felce Azzurra Classico, dall'inconfondibile profumo talcato la cui formula è tramandata da generazioni ed è realizzata con 100 ingredienti provenienti da tutto il mondo. Dermatologicamente testato, il flacone da 2 litri garantisce fino a 30 lavaggi, per capi ultra morbidi e profumati a lungo.

3. Ammorbidente Deox

Il miglior ammorbidente concentrato

L'ammorbidente Deox Fiori di Primavera dona ai capi un profumo avvolgente grazie alle microcapsule di profumo che si attivano con il movimento, e contrasta i cattivi odori con la tecnologia fresh protection con formula brevettata che rilascia un velo impalpabile sulle fibre, proteggendole dagli odori intensi come fumo o caffè. Dermatologicamente testato, la sua formula concentrata garantisce fino a 33 lavaggi per 660ml di prodotto, e il flacone è realizzato con il 50% di plastica riciclata.

4. Ammorbidente Tesori d'Oriente

Il miglior ammorbidente profumato

Un profumo intenso e aromatico, persistente ma non invasivo, caratterizza l'ammorbidente Tesori d'Oriente Fiori di Loto, con formula concentrata priva di coloranti e testata per cromo, nichel e cobalto. Con flacone da 750ml per 30 lavaggi, rende i capi morbidi, profumati e anche più facili da stirare perché distende i tessuti.

5. Ammorbidente Presto!

Il miglior ammorbidente per rapporto qualità/prezzo

Dermatologicamente testato e adatto anche alle pelli sensibili, l'ammorbidente Presto! ha un delicato profumo di cotone e fiori bianchi, per un bucato morbido e fresco a lungo. La tecnologia di rilascio della fragranza fa sì che i capi profumino anche giorni dopo il lavaggio, e la sua formula concentrata garantisce 60 lavaggi per 1.5 litri di prodotto. La confezione risparmio contiene 6 flaconi, per un totale di 360 lavaggi.

6. Ammorbidente Nuncas

Il miglior ammorbidente naturale

Gli attivi di origine vegetale completamente biodegradabili rendono l'ammorbidente Nuncas la scelta ideale per chi vuole un prodotto naturale per il proprio bucato. Ipoallergenico e dermatologicamente testato, non contiene nichel e coloranti, la formula concentrata garantisce 25 lavaggi per 750ml, e i flaconi sono in plastica 100% riciclata e riciclabile.

7. Ammorbidente Winni's

Il miglior ammorbidente ecologico

Ecologico, con materie prime di origine vegetale da fonti rinnovabili, l'ammorbidente Winni's è ipoallergenico, ecocompatibile, testato per nichel, cobalto e cromo e certificato VEGAN OK. Con delicata fragranza ai fiori bianchi, distende i tessuti e riduce i residui di calcare nelle fibre, facilitando la stiratura e migliorando i risultati del lavaggio. In eco formato con busta completamente riciclabile, ha una formula concentrata che assicura 42 lavaggi per 1470ml.

8. Ammorbidente Chicco

Il miglior ammorbidente per i capi dei bambini

Adatto dal primo mese di vita dei bambini, l'ammorbidente Chicco Fiori Delicati dona freschezza e morbidezza ai capi dei più piccoli. Dermatologicamente testato sulle pelli sensibili, è privo di coloranti e ipoallergenico, con tecnologia Odour Off che rimuove gli odori, e la sua formula concentrata per 750ml garantisce fino a 30 lavaggi.

9. Ammorbidente Biophura

Il miglior ammorbidente igienizzante

Anallergico e dermocompatibile, l'ammorbidente Biophura ha un'azione igienizzante sui capi di tutta la famiglia. La formula è concentrata e certificata VEGAN OK, con un delicato profumo senza fosfati, ftalati e allergeni, adatta anche alle pelli sensibili. Privo inoltre di siliconi e coloranti, ha un flacone da 750ml, indicato per 30 lavaggi.

10. Ammorbidente Coccolino

Il miglior ammorbidente professionale

Un fresco profumo di primavera per l'ammorbidente Coccolino, caratterizzato da un pack XXL – una tanica da ben 10 litri che assicura fino a 110 lavaggi. Accelera l'asciugatura, facilita l'asciugatura e lascia i capi morbidi e profumati, e la formula professionale lo rende adatto sia all'utilizzo domestico sia a quello delle lavanderie professionali.

11. Ammorbidente Ecover

Il miglior ammorbidente senza profumo

Privo di profumi e coloranti, l'ammorbidente Ecover è certificato da Allergy UK, adatto ai soggetti allergici e dermatologicamente testato sulla pelle sensibile. Gli ingredienti utilizzati sono a base vegetale, biodegradabili e vegani, mentre il flacone è realizzato con 100% plastica riciclata e riciclabile, prodotto in una fabbrica certificata Zero Waste, e contiene 1 litro di prodotto per 33 lavaggi.

12. Ammorbidente Bounce

Il miglior ammorbidente in fogli

240 fogli da inserire direttamente in asciugatrice per l'ammorbidente Bounce. Biodegradabili, i fogli aiutano a ridurre le pieghe, eliminare l'elettricità statica dai tessuti e lasciano sui capi un fresco profumo che dura a lungo, oltre a renderli morbidi e soffici al tatto.

13. Acido citrico

Il miglior ammorbidente in polvere

Conosciuto principalmente come anticalcare e brillantante, l'acido citrico può essere utilizzato con ottimi risultati anche come ammorbidente per lavatrice. Questo di Marten è monoidrato, ecologico, biodegradabile e sicuro per persone e ambiente. Va sciolto in acqua – 200 grammi per ogni litro – e utilizzato in piccole dosi ad ogni lavaggio; può inoltre essere arricchito con oli essenziali per profumare il bucato.

14. Palline in lana

Il miglior ammorbidente a sfere

Le sfere per asciugatrice Valtepa, realizzate interamente in lana vergine senza l'utilizzo di materiali sintetici, costituiscono un ammorbidente naturale ed ecologico, e possono essere utilizzate oltre 1000 volte. In set da 6, queste palline rimuovono le pieghe e l'elettricità statica dai tessuti, e consentono inoltre un risparmio energetico, perché la lana assorbe l'umidità dei capi riducendo del 20-30% i tempi di asciugatura.

A cosa serve l'ammorbidente?

Il principale obiettivo dell'ammorbidente è donare morbidezza al bucato. Legandosi alla superficie delle fibre tessili, impedisce infatti che queste si uniscano tra loro durante l'asciugatura, rendendo i capi morbidi al tatto.

L'azione dell'ammorbidente, tuttavia, non si ferma qui: aggiunto durante il lavaggio, contribuisce a eliminare le pieghe dai tessuti, riducendo così i tempi di stiratura, ed ha un effetto antistatico che rende i capi più soffici e lisci.

Alcuni ammorbidenti, inoltre, sono dotati di particolari tecnologie in grado di eliminare i cattivi odori dai capi, o hanno un'azione igienizzante e protettiva. Infine, l'ammorbidente serve anche a profumare il bucato: le fragranze avvolgono infatti i capi a lungo, anche alcuni giorni dopo il lavaggio.

Quando e come si usa l'ammorbidente

Per capire quanto ammorbidente usare è consigliabile seguire le istruzioni riportare sulla confezione, con le indicazioni sulla quantità di prodotto ideale a seconda del numero dei capi da lavare: più capi significa infatti più ammorbidente. La maggior parte delle confezioni in commercio ha inoltre un pratico tappo dosatore che aiuta a misurare la giusta quantità da usare, che varia a seconda della modalità di lavaggio, in lavatrice o a mano.

In lavatrice

Per dosare l'ammorbidente durante il lavaggio in lavatrice si tiene conto del carico: per un carico medio da 4/5kg, ad esempio, se l'ammorbidente è concentrato bastano dai 25 ai 35ml di prodotto, se è diluito il dosaggio non dovrebbe superare i 100ml.

Può essere messo all'inizio, nell'apposita vaschetta contrassegnata da un fiore, oppure, se la lavatrice lo consente, può essere aggiunto prima del risciacquo.

Per evitare errori le regole da tenere a mente sono tre: l'ammorbidente non va messo oltre il livello massimo – indicato dalla scritta MAX o da una tacca – non va diluito e non va aggiunto direttamente a contatto dei capi.

Lavaggio a mano

Per regolarsi con le quantità di ammorbidente durante il lavaggio a mano si considerano i litri d'acqua utilizzati: per 10 litri, ad esempio, la dose consigliata è di 18ml se concentrato, 25ml se diluito.

In questo caso l'ammorbidente va sciolto in acqua dopo il detersivo ma prima di immergere i capi e procedere con il lavaggio.

Quando non usare l'ammorbidente

Non tutti i tessuti vanno d'accordo con l'ammorbidente: lana e cachemire, ad esempio, potrebbero perdere la naturale leggerezza delle fibre; alcuni tessuti sintetici, come quelli utilizzati per i costumi da bagno, potrebbero invece metterci più del dovuto ad asciugarsi a causa del rivestimento di ammorbidente, con il rischio che si formino muffe; infine, tessuti come il lino, caratterizzati da minuscoli spazi tra le fibre, potrebbero veder compromessa la loro traspirabilità, poiché l'ammorbidente andrebbe a riempire tali spazi.

In generale, è sempre bene leggere con attenzione le etichette con le istruzioni di lavaggio e la composizione dei capi per essere sicuri di non sbagliare.

Come scegliere l'ammorbidente?

Per la scelta dell'ammorbidente è necessario tener conto di due fattori ugualmente importanti: tipologia e profumazione.

Tipologia

Gli ammorbidenti più diffusi sono sicuramente quelli liquidi, ma esistono anche quelli in fogli, in polvere o a sfere.

Ammorbidente liquido : al pari del detersivo, l'ammorbidente liquido va inserito nell'apposita vaschetta della lavatrice oppure sciolto in acqua durante il lavaggio a mano. Ne esistono di due tipi: diluito e concentrato. Il primo è diluito in acqua, per cui se ne usa una maggior quantità. L'ammorbidente concentrato, al contrario, non viene diluito, per cui è sufficiente una piccola dose di prodotto ad ogni lavaggio.

: al pari del detersivo, l'ammorbidente liquido va inserito nell'apposita vaschetta della lavatrice oppure sciolto in acqua durante il lavaggio a mano. Ne esistono di due tipi: diluito e concentrato. Il primo è diluito in acqua, per cui se ne usa una maggior quantità. L'ammorbidente concentrato, al contrario, non viene diluito, per cui è sufficiente una piccola dose di prodotto ad ogni lavaggio. Ammorbidente in fogli : si usa principalmente in asciugatrice, inserendolo direttamente nel cestello. Come l'ammorbidente liquido, la sua funzione è profumare i capi ed eliminare le pieghe per facilitare asciugatura e stiratura.

: si usa principalmente in asciugatrice, inserendolo direttamente nel cestello. Come l'ammorbidente liquido, la sua funzione è profumare i capi ed eliminare le pieghe per facilitare asciugatura e stiratura. Ammorbidente in polvere : da sciogliere in acqua, sfrutta l'azione meccanica dei minerali presenti nella polvere per evitare che le fibre dei tessuti si attacchino tra loro. È l'ideale per chi soffre di allergie, poiché privo di sostanze chimiche.

: da sciogliere in acqua, sfrutta l'azione meccanica dei minerali presenti nella polvere per evitare che le fibre dei tessuti si attacchino tra loro. È l'ideale per chi soffre di allergie, poiché privo di sostanze chimiche. Ammorbidente a sfere: in lana o in plastica, le sfere per asciugatrice rendono i capi morbidi ed eliminano l'elettricità statica. Questa è la tipologia in assoluto più ecologica, perché le sfere sono riutilizzabili un gran numero di volte.

Profumazione

Gli ammorbidenti più diffusi in commercio possono essere inseriti in due macro-categorie: profumati o senza profumo.

Gli ammorbidenti profumati sono adatti a chi vuole che il proprio bucato rilasci una determinata fragranza, che può essere aromatica, fresca o dolce, più o meno intensa. La persistenza del profumo è variabile: in alcuni casi dura diversi giorni dopo il lavaggio, in altri svanisce dopo qualche ora.

Gli ammorbidenti senza profumo, invece, sono pensati per chi preferisce il classico odore di pulito lasciato dal detersivo, senza l'aggiunta di altre fragranze. Questi prodotti sono inoltre consigliati per i soggetti allergici o per chi ha la pelle sensibile, poiché privi delle sostanze chimiche necessarie a profumare i capi.

Dove acquistare l'ammorbidente

Gli ammorbidenti sono facilmente reperibili nei supermercati o nei negozi di articoli per la casa come Acqua & Sapone o Tigotà, ma se avete un'esigenza specifica o cercate una fragranza particolare è online che troverete ciò che state cercando. La sezione dedicata ai prodotti per il bucato su Amazon, ad esempio, offre tantissima scelta di ammorbidenti, di diverse tipologie e fasce di prezzo.

Se decidere di acquistare l'ammorbidente online, potreste incontrare qualche difficoltà a capire se la profumazione potrebbe piacervi. Ciò tuttavia non deve scoraggiarvi: per un acquisto consapevole basta leggere con attenzione tutte le caratteristiche del prodotto, in particolare le informazioni relative alla profumazione, e consultare le recensioni degli utenti, che spesso danno indicazioni sulle fragranze.