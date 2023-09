Giornata mondiale dei sogni: le offerte da non perdere Oggi, 25 settembre 2023, si terrà la giornata mondiale dei sogni: la ricorrenza che promuove la realizzazione di sogni e desideri. Ecco, quindi, una selezione delle migliori offerte per sogni più spensierati.

Oggi, 25 settembre 2023, si celebra la giornata mondiale dei sogni, la ricorrenza dedicata ai sognatori che promuove il raggiungimento degli obiettivi personali. A differenza della giornata mondiale della vita e del sorriso, non si sa bene quale sia l'origine di quella dei sogni. Sicuramente, però, è stata creata per incentivare gli individui non solo a credere nei propri sogni, ma anche a realizzarli. La data, inoltre, non è casuale: il 25 settembre segna infatti il passaggio dall'estate all'autunno, un periodo in cui le persone di solito ragionano su futuro, aspirazioni e speranze.

In occasione di questa giornata, vediamo quindi i 10 prodotti per dormire sogni leggeri e spensierati.

I migliori prodotti per dormire comodi

–60% di sconto sul Materasso Emma Hybrid Luxe: il materasso Hybrid Luxe firmato Emma è un modello ibrido a molle e memory foam, che garantisce sogni tranquilli e dormite profonde grazie alla sua tecnologia termoregolatrice. All'interno dello strato in memory foam, infatti, sono inserite delle particolari particelle rinfrescanti, che abbassano la temperatura e permettono di ottenere un clima perfetto per dormire. La tecnologia termoregolatrice, inoltre, consente di prevenire l'accumulo di umidità, proteggendo il materasso e rendendolo più resistente. In ultimo, l'Hybrid Luxe è perfetto anche per le coppie, perché offre un sostegno individuale, adattandosi a qualsiasi posizione e curva del corpo.

– 50% di sconto sul Topper Lux di Emma: aggiungere questo topper al proprio materasso vuol dire ottenere in poche e semplici mosse maggiore sostegno e confort durante la notte. Anche il Topper Lux di Emma sfrutta la tecnologia ThermoSync Diamond Degree, che garantisce sogni più tranquilli e soprattutto più freschi. Le particelle termoregolatrici integrate nel topper, infatti, diminuiscono la temperatura ed eliminano il calore in eccesso. La schiuma, inoltre, è traspirante e si adatta perfettamente ad ogni curva del corpo, permettendo di ottenere un supporto ideale per spalle e fianchi.

– 40% di sconto sul Cuscino Memory Foam di Emma: con il cuscino memory foam firmato Emma è possibile mantenere una postura corretta durante la notte e prevenire i dolori alla cervicale. Infatti, è composto da tre strati che possono essere rimossi, modificando in questo modo l'altezza e la consistenza del cuscino in base alle proprie esigenze e al modo in cui si dorme. Si consiglia di utilizzare tutti e tre gli strati a chi dorme di lato, per poter colmare la distanza tra collo e spalle. Il cuscino a due strati è invece ideale per chi dorme sulla schiena, mentre chi dorme a pancia in giù può trovare benefici utilizzando un solo strato. Il prodotto, inoltre, è vegano, ipoallergenico e molto semplice da pulire grazie al suo rivestimento che può essere lavato in lavatrice.

I migliori prodotti per un sonno che rigenera la pelle

Multi-Intensive Notte di Clarins per tutti i tipi di pelle: la crema notte Multi-Intensive Notte di Clarins è un vero e proprio toccasana per tutte le pelli, in particolare per quelle spente e mature. Grazie ai suoi estratti bio di harungana e di ginestra, combatte il rilassamento cutaneo e dona un naturale effetto tensore. Al mattino la pelle risulta rimpolpata, più luminosa e con le rughe attenuate. Il prodotto deve essere applicato sul volto deterso prima di andare a dormire, come completamento della skincare quotidiana. Si consiglia di riscaldare una piccola quantità di crema tra le mani e di applicarla su viso e collo con una leggera pressione drenante.

Multi-Active Crema Notte di Clarins per le pelli normali e miste: la crema Multi-Active Notte firmata Clarins è un prodotto indicato per coloro che hanno raggiunto i 30 anni di età e hanno bisogno di una crema che restituisca luminosità all'incarnato e prevenga la formazione delle rughe. L'estratto di kiwi contenuto nel prodotto, infatti, favorisce il rinnovamento cellulare, migliorando l'aspetto delle rughe precoci. Si tratta quindi di una vera e propria coccola per la pelle, da utilizzare la notte prima di andare a dormire. Si consiglia di riscaldare una piccola quantità di crema tra le mani e di applicarla sulle zone da trattare con una pressione dall'effetto drenante.

Hydra-Essentiel [HA²] trattamento notte rimpolpante idratante di Clarins: la crema notte Hydra Essentiel di Clarins è un trattamento perfetto per le pelli secche, ma può essere utilizzato anche da chi ha la cute grassa, normale o mista. Il prodotto contiene l'innovativo Hyaluronic Power Complex, che combina l'acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare con l’estratto di pianta di Goethe bio. Si tratta di un complesso di sostanze funzionali che aiuta a mantenere la pelle idratata, preservandone le riserve idriche. La crema contiene inoltre lo squalano, un lipide botanico che rafforza il film idrolipidico della cute che normalmente si indebolisce durante la notte.

I migliori prodotti per sogni sereni

– 5% sui cerotti nasali anrtirussamento di Mcukv: chi russa spesso non riesce a riposarsi completamente . Un modo per migliorare la qualità del sonno è utilizzare dei cerotti antirussamento, come quelli di Mcukv. I cerotti vengono utilizzati per migliorare la respirazione durante la notte, permettendo di respirare meglio e dormire di più. Inoltre, si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di naso, restano saldi per tutta la notte e possono essere utilizzati da donne e uomini.

– 5% sulla mascherina per dormire di Townssilk: le luci artificiali possono essere un vero e proprio problema per le persone che non riescono ad addormentarsi con facilità. Un modo per ovviare a questa problematica può essere quello di utilizzare una mascherina notturna, come quella proposta da Townssilk. Si tratta di un prodotto traspirante e morbido, realizzato in pura seta su entrambi i lati, che risulta ideale per chi soffre di secchezza oculare. La cinghia, inoltre, è regolabile e non fa annodare i capelli.

Echo Dot di Amazon: l'Eco Dot di Amazon è un prodotto compatibile con Alexa che può svolgere diverse funzioni utili, tra cui quella di posporre la sveglia, ascoltare musica rilassante prima di addormentarsi o può essere utilizzato come diffusore di rumore bianco per conciliare il sonno. Il prodotto, inoltre, è progettato per rispettare la privacy di chi lo utilizza. Il microfono infatti può essere disattivato facilmente cliccando sull'apposito pulsante.

Loop Quiet Tappi Orecchie per dormire: i tappi per orecchie firmati Loop servono a ridurre i rumori e facilitare il sonno, soprattutto quello delle persone più sensibili. I tappi infatti riescono a ridurre il rumore di 26db. Sono realizzati in silicone, un materiale resistente e riutilizzabile, e sono disponibili in sei differenti colorazioni. Nella confezione sono incluse 4 diverse taglie di inserti, che si adattano a qualsiasi tipo di orecchio.