Estate: oltre il 50% di sconto su prodotti beauty da mettere in valigia per le vacanze Con l’estate arrivano le migliori offerte su prodotti beauty da portare in vacanza. Ecco i cosmetici, creme e protezioni solari delle migliori marche tra cui Clarins, Bionike, Rilastil con sconti oltre il 50%.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando arriva l'estate viene voglia di scoprirsi e di vivere nuove avventure. Per questo è importante avere i giusti cosmetici, lozioni e creme in grado di stare al passo.

Abbiamo deciso, quindi, di selezionare 10 prodotti delle migliori marche come Bionike, Rilastil, Maxfactor e Clarins, con sconti oltre il 50%, perfetti da portare in vacanza ovunque voi andiate.

Vi ricordiamo, inoltre, che Clarins ha lanciato sul suo e-commerce un'offerta da non farsi scappare: fino al 19 luglio Clarins regala 6 prodotti in taglia viaggio (Huile "Tonic", Eau Dynamisante shower gel, Maschera SOS idratazione, Brume idratante multi-protezione, Mascara Wonder Perfect 4D Waterproof, Water Lip Stain 03 red) per ogni 75€ di spesa sul suo sito. In più, per un importo di 89€, si aggiunge come omaggio anche Body Fit in formato Deluxe.

I 10 prodotti beauty per l'estate da portare in valigia

Ecco i 10 migliori prodotti beauty selezionati per voi tra i grandi marchi di cosmetica come Clarins, Rilastil, Bionike e Angstrom, pronti per essere acquistati con sconti oltre il 50%.

-10% di sconto su Olio solare spray corpo UVA/UVB 30: un olio secco dal finish satinato che protegge la pelle dai raggi solari permettendole di abbronzarsi senza correre rischi. Grazie al suo rapido assorbimento e alla consistenza non grassa, può essere applicato anche sui capelli per mantenerli morbidi a lungo.

-10% di sconto su Crema solare viso finish asciutto UVA/UVB 50+: una protezione viso adatta a tutti i tipi di pelle da applicare 15 minuti prima dell'esposizione per un completo assorbimento. La sua formula all'aloe vera protegge dagli effetti nocivi del sole e dei radicali liberi. La texture leggera e asciutta al tatto, lascia sulla pelle uno splendido finish matte.

-10% di sconto su Gel doposole rinfrescante: un perfetto alleato in gel dopo l'esposizione solare. Grazie alla sua formula idratante, allevia la sensazione di calore, lenisce la pelle arrossata e ne stimola il rinnovo cellulare. La formula si assorbe rapidamente e non ha una consistenza appiccicosa. Dopo l'applicazione, l'abbronzatura appare intensificata e la pelle ritrova la sua naturale morbidezza.

-10% di sconto su Mascara Wonder Perfect 4D waterproof: con questo mascara le vostre ciglia non hanno nulla da temere. Grazie ai suoi ingredienti e al tipo di scovolino, dona volume, lunghezza, curvatura e definizione. La sua formula waterproof anti-sbavature fa in modo che rimanga sempre al suo posto per tutto il giorno, nonostante il caldo, l'acqua e l'umidità.

-58% di sconto su Rilastil Sun System Crema velluta idratante viso: una crema viso con protezione molto alta per proteggere la pelle sensibile che si scotta facilmente quando si espone ai raggi solari. La sua formula, inoltre, previene la formazione di eritemi e macchie solari, mantenendo il viso morbido ed elastico.

-15% di sconto su Bionike Defence Sun – Transparent Touch spray solare corpo SPF 30: una protezione solare in spray, facile da applicare e waterproof, pensata per le pelli sensibili. La sua formula è stata realizzata per offrire protezione dai raggi UVA e UVB e contrastarne i danni, rafforzando i meccanismi di riparazione naturali. Una volta applicata, si stende facilmente e diventa invisibile.

-10% di sconto su Angstrom protect latte doposole: un latte dopo sole che lascia la pelle morbida e liscia, esaltando l'abbronzatura e aiutandola a durare più a lungo. La texture setosa la rende facile da applicare su tutto il corpo, mentre la presenza di ingredienti lenitivi e ad azione idratante aiuta la pelle esposta al sole a ritrovare il proprio equilibrio e la sua naturale elasticità.