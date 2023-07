Elettrodomestici per la casa fino al 50% di sconto per il Prime Day 2023 di Amazon Amazon Prime Day, l’evento riservato ai membri Prime che avranno la possibilità di accedere ad un intero catalogo di elettrodomestici, ad un prezzo conveniente.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prime Day nel 2023 in Italia: tantissimi articoli disponibili a prezzi scontati. Evento valido fino alle 23:59 del 12 Luglio, con il quale tutti i membri Prime, avranno la possibilità di accedere a centinaia di offerte su diverse categorie di articoli: dall' abbigliamento alla linea beauty, dal fitness al giardinaggio fino ai prodotti d'uso domestico.

A tal proposito, abbiamo selezionato una lista dei migliori elettrodomestici che, in questo breve periodo, hanno un prezzo davvero vantaggioso.

Promozioni su elettrodomestici per la casa per il Prime Day 2023.

Tantissimi elettrodomestici da cucina in promozione per 2 giorni ad un prezzo conveniente. Diversi gli articoli disponibili: utensili da cucina, macchinette per il caffè, friggitrice ad aria, forno a microonde, robot da cucina e frigoriferi. A seguire l'elenco dei 12 articoli consigliati.

Leggi anche Videogiochi e console in promozione per l’Amazon Prime Day 2023

1.Cecotec 01554

Cecotec 01554 è una Macchina da caffè a goccia da 950W con finiture in acciaio inossidabile e tecnologia ExtremeAroma.

La caraffa è in vetro extra forte, in modo tale da resistere alle alte temperature. Capacità massima di 1,5 litri, per un totale di 12 tazze di caffè. Il prodotto è attualmente al 42% di sconto.

2.Cecotec 04339

Questa friggitrice offre la possibilità di cucinare cibi in maniera sana e salutare. Il recipiente ha una capienza massima di 6 l con una potenza di 1700 W.

Tecnologia PerfectCook, Design innovativo con pannello di controllo touch. Dotato di termostato per regolare la temperatura da 80 a 200 gradi Celsius; base antiscivolo per garantire appoggio in fase di funzionamento.

Cecotec 04339 è in sconto al 47%

3.Samsung Forno a Microonde

Questo Samsung forno a microonde con capacità di 23 litri è in sconto al 34% su Amazon fino al termine del Prime Day. Forno a microonde Grill Healthy Cooking con funzione Quick Defrost, 1200 W di potenza. Capacità massima di 23 litri. Interno in ceramica con superficie liscia, omogenea. Antibatterico.

4.Moulinex HF80CBK Companion XL

Moulinex HF80CBK è un robot da cucina con una potenza di 1500 W e una capienza di 4.5 litri. Pannello di controllo con 12 programmi. Include 6 accessori: Coltello Ultrablade, Lama per impastare/macinare, Sbattitore, Frusta, Cestello per vapore e Base XL.

In occasione del Prime Day, questo prodotto è scontato del 14%.

5.Bosch Elettrodomestici PWP61RBB5E Serie 4

Bosh PWP61RBB5E Serie 4 è un piano cottura a induzione, dotato di regolazione TouchSelect che permette di impostare facilmente la zona di cottura desiderata. Sistema PowerBoost con possibilità di ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.

L'articolo vanta uno sconto del 23%

6.Nutribullet Pro 900, frullatore elettrico

Il Nutribullet Pro, è un potente frullatore da 900 watt dal design semplice. Il set include una base motore da 900 W, 1 lama di estrazione, 1 tazza da 700 ml, 1 anello con manico.

Il prodotto è ora disponibile con uno sconto del 26%

7. Forno Pizza Ariete

Forno Pizza per gustare la vera pizza napoletana direttamente a casa, realizzata con materiale che permette di resistere alle alte temperature ed assicura una cottura rapida

I livelli di cottura sono 5, la Pulizia facile e veloce grazie al trattamento anti aderente.

Il Forno Pizza Ariete è in sconto dell'11%

8.Bosch MUM5 Impastatrice Planetaria

La macchina da cucina Bosch MUM5 è dotata di una potenza di 900 W con 7 variazioni di velocità. Movimento planetario 3D e sistema EasyArmLift che consente di sollevare il braccio della planetaria senza alcuno sforzo. Facile da pulire.

Questo robot da cucina è scontato del 34%.

9.Hisense MUTM70381

Frigorifero Hisense MUTM70381: classe di efficienza energetica E, tecnologia total no frost che non consente la formazione di ghiaccio. Sistema di ventilazione multi air flow, Cella freezer 4 stelle con Illuminazione interna led.

Prodotto in sconto al 19%

10.Electrolux Esc7400

Pentola elettrica in acciaio, cottura Slow Cooker e capacità da 6,6 litri. Coperchio in vetro per un'ottima visibilità e programmi di cottura predefiniti. Potenza 235W.

Electrolux Esc7400 è in promozione al 50%.

11.BISSELL SpinWave R5

L'aspirapolvere robot BISSELL SpinWave R5è attualmente in sconto Prime al 43%

Modalità secca con potenza di aspirazione fino a 2000 PA e un contenitore con capienza di 500 ml. R5 lava i pavimenti con ingegnosi pad. Dotato di sistema di navigazione LIDAR a 360 gradi. Autonomia di 110 minuti. Ideale per i proprietari di animali domestici

12. Cecotec04981

Modello Cecotec04981 di friggitrice ad aria, targato Cecotec ha una capienza massima di 2,5 litri ed è perfetta per due persone. 1200 W di potenza.

Design elegante e tempo di cottura regolabile da 0 a 30 minuti. Protezione contro il surriscaldamento. Dotata di base antiscivolo.

Prodotto in sconto al 36%.