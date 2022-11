Decorazioni natalizie fai da te: le idee per il Natale 2022 Una raccolta d’idee di decorazioni e addobbi da realizzare riciclando oggetti vecchi o rovinati per creare qualcosa di unico personalizzato.

Il bello del Natale sta soprattutto nel scegliere come decorare la propria casa e il proprio albero di Natale. Potete acquistare qualcosa che si intoni con gli arredi della vostra casa oppure potete scegliere di dare nuova vita agli oggetti vecchi e rovinati, che altrimenti vi toccherebbe buttare, limitandovi ad acquistare su Amazon o su altre piattaforme con una sezione dedicata al fai da te e al bricolage solo il materiale che vi serve; in questo modo non dovrete neanche preoccuparvi del budget, perché la spesa non sarà eccessiva.

Di seguito, vi proponiamo alcune idee che potete sfruttare e combinare assieme alla vostra creatività. Una buona idea potrebbe essere quella di mettersi a giocare con brillantini, fili, colori e forbici con tutta la famiglia, per prepararsi a vivere insieme il periodo più magico dell'anno.

Decorazioni fai da te semplici ed eleganti da creare per Natale

Tra le parole d'ordine del Natale ci sono certamente eleganza e semplicità. Evitate i colori troppo sgargianti e cercate di dare vita a qualcosa che si intoni cromaticamente e stilisticamente al resto della casa. Per quanto riguarda le fantasie e i temi da riproporre, scegliete qualcosa che piaccia a voi e a tutta la famiglia, che sia simbolico o meno.

Se volete mantenervi sul classico, potete realizzare ghirlande con pigne e foglie secche e potete impreziosirle con fiocchi e bacche artificiali.

Idee creative per riempire gli spazi vuoti sull'albero di Natale

Per quanto riguarda gli addobbi per gli alberi di Natale, vi consigliamo di munirvi di palline di plastica, carta pesta, brillantini, forbici e colla al caldo. Indossate un grembiule per non sporcarvi e dilettatevi.

Utilizzate la cartapesta, il cartoncino, la stoffa e la velina per ricoprire vecchie palline da tennis o vecchi oggetti a forma di stella, cuore o pupazzetto e cominciate a pasticciare, provando a mettere in pratica idee e a dare sfogo alla vostra fantasia: questa attività potrebbe rivelarsi davvero molto divertente!

Addobbi natalizi da realizzare per porte, finestre e mobili

Se siete amanti del bricolage, avrete sicuramente tante idee anche per abbellire a festa i mobili, le porte e le finestre. Potete sfruttare delle vetrofanie o realizzare festoni da appendere lungo gli stipiti; ancora, potete fare disegni o appendere alle maniglie decorazioni a forma di stelle e fiocchi di neve. O, perché, no, potete realizzare delle calze da riempire con piccoli doni e gadget.

Decorazioni natalizie fai da te per esterni

Infine, dovete pensare agli esterni. Anche in questo caso, potreste pensare di realizzare delle ghirlande che, insieme a dei fili di luce, contribuiranno a ricreare un'atmosfera magica. Ma non solo.

Procuratevi dei pezzi di plastica o polistirolo di varie forme e grandezze, un cappello e una sciarpa e cominciate ad assemblare un pupazzo di neve. Oppure, riciclate cartoni e nastri e create dei grandi pacchi natalizi dipinti e decorati a mano.