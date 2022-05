Costumi da bagno uomo: i migliori modelli e le marche in tendenza I costumi da bagno dell’estate 2022 cavalcano tendenze e tipologie già viste l’anno scorso, con alcune variazioni per quanto riguarda i costumi da bagno firmati, proposti dalle migliori marche in fatto di abbigliamento e moda mare. Ecco una selezione dei migliori costumi da bagno per uomo da utilizzare sia al mare che in piscina.

L'estate è ufficialmente arrivata, è tempo di cominciare a cercare i costumi da bagno per l'estate 2022. Ovviamente, la questione non riguarda solo le donne, anche gli uomini devono decidere cosa indossare in spiaggia o in piscina, tenendo conto sia della conformazione del proprio corpo che della comodità e praticità, con un occhio ai trend beachwear per quest'anno.

Alcuni si sentiranno a loro agio indossando uno slip, mentre altri preferiranno optare per un boxer o un modello bermuda: nessun problema, la moda di quest'anno comprende una grande varietà di modelli, troverete sicuramente quello che fa al caso vostro.

Una vasta scelta di costumi da bagno da uomo è offerta non solo in fatto di modelli, ma anche per i colori e le fantasie. Se volete andare sul classico, potete scegliere un costume tinta unita, semplice e mai fuori moda. Se, invece, volete osare un po' di più, potreste trovare ciò che vi piace guardando tra i modelli a fantasia.

Di seguito trovate alcuni tra i marchi più apprezzati del momento in fatto di costumi da bagno, destinati ad essere ufficialmente i trend dell'estate 2022.

Le migliori marche di costumi da uomo a cui affidarsi per l'estate 2022

Per essere sempre sul pezzo, è bene informarsi su quali sono le marche del momento e quali sono le tendenze della stagione da seguire. Di seguito, vi proponiamo una raccolta dei marchi con cui non si sbaglia mai e che offrono modelli di qualità e adatti a tutti i fisici e a tutti i gusti.

Costumi da uomo Emporio Armani

Il marchio Emporio Armani è sinonimo di qualità ed eleganza. Anche quest'anno il catalogo delle proposte è variegato e adatto a tutti. Preferite lo slip o il boxer? Non temete, c'è davvero una vasta scelta. Ecco quali sono i migliori modelli da considerare per l'estate 2022:

Costumi da uomo Navigare

Più sportivi sono i costumi da uomo a marchio Navigare, disponibili con scritte, a fantasia o in versione monocromatica, ma adatti in ogni caso a chi fa surf o pratica altri sport d'acqua. Ecco alcuni dei migliori modelli di quest'anno:

Costumi da uomo Bugatti

Se cercate dei costumi elastici, da poter regolare come preferite, vi consigliamo di dare un'occhiata ai modelli di Bugatti, marchio made in Italy i cui indumenti da spiaggia sono realizzati con materiali di qualità che vi permettono di muovervi liberamente e di sentirvi sempre a vostro agio senza che si corra il rischio di strappi o buchi. Ecco i colori su cui punta la collezione estate 2022, principalmente monocromatica:

Costumi da uomo per mare e piscina Arena

Se siete sportivi e volete approfittare per acquistare dei costumi da poter sfruttare sia al mare che in piscina, vi consigliamo di dare un'occhiata ai costumi della collezione proposta da Arena, garanzia di qualità e durabilità in fatto di articoli sportivi di ogni genere. Nel catalogo trovate slip, costumi boxer aderenti e modelli a pantaloncino:

Costumi da uomo a marchio Nike

A proposito di costumi da uomo sportivi, vi segnaliamo anche quelli a marchio Nike. Se i modelli Arena sono pensati per il nuoto e per la piscina, i costumi realizzati da Nike sono adatti principalmente a chi pratica beach volley. Oltre ai classici slip, infatti, potete trovare nel catalogo costumi a pantaloncino con diversi gradi di aderenza e di diversa lunghezza. Ecco alcuni esempi:

Puma

Sempre sul pezzo sono anche i modelli di costumi da spiaggia proposti da Puma. Anche in questo caso, l'idea alla base della collezione è quella di puntare alla comodità e alla semplicità. Ecco quali sono i costumi di punta della collezione 2022:

Costumi da uomo 2022: slip, boxer o bermuda?

Slip, boxer o bermuda? Non c'è una vera e propria risposta. Il modello giusto è quello con cui vi sentite a vostro agio, al di là delle mode del momento. Scegliete il costume che preferite e che pensate valorizzi il vostro fisico e vi lasci maggiore libertà nei movimenti.

Lo slip

Lo slip è un tipo di costume attillato e sgambato, ideale per chi fa molta palestra per o chi ha la fortuna naturale di avere un fisico scolpito e vuole mettere in mostra i suoi muscoli. Inoltre, sono i costumi tipici di chi frequenta le piscine, d'estate o tutto l'anno

Gli uomini più in carne possono puntare su slip dai colori scuri e sbizzarrirsi con le fantasie (occhio però a scegliere quelle che non ingrossano), mentre gli uomini magri saranno perfetti con colori chiari e tinte pastello.

Potete scegliere di seguire la moda e affidarvi a marchi di tendenza come Sundek, Ralph Lauren e Tommy Hilfiger, oppure scegliere la linea sportiva di Adidas.

I boxer

Se gli slip non sono apprezzati e indossati da tutti, molto più diffusi sono certamente i boxer: disponibili in moltissime varianti.

Tra i loro punti forti ci sono certamente la traspirabilità e la leggerezza del materiale, caratteristiche importanti per chi non ama rimanere con il costume bagnato addosso troppo a lungo.

La maggior parte dei modelli comprende una retina, per far sì che possa essere indossato anche senza lo slip intimo, e tutti hanno una chiusura elasticizzata con coulisse. Ecco quali sono le tendenze del momento in fatto di boxer:

Le bermuda

Se vi piacciono i costumi modello pantaloncino, ma ritenete che i boxer siano troppo corti, potete provare i modelli bermuda, che coprono la gamba fino al ginocchio.

Sono realizzati con gli stessi materiali dei boxer e si asciugano velocemente proprio come i primi, ma sono più coprenti.

Anche in questo caso potete scegliere costumi monocromatici oppure osare con delle fantasie: molto apprezzati sono i disegni in stile hawaiano, che richiamano il relax e la bella stagione.

Come scegliere i migliori costumi da uomo per quest'estate

Come abbiamo già detto, non esiste il migliore costume da bagno in assoluto: i vari modelli si differenziano per una serie di caratteristiche e ognuno può scegliere ciò che ritiene sia meglio per sé.

Per capire qual è il modello che più fa al caso vostro, potete seguire alcuni criteri: per esempio, è bene fare attenzione al materiale, alla vestibilità e alla praticità del modello scelto.

Materiale

Scegliete il costume che si asciuga più facilmente: in questo modo non avrete problemi dopo il lavaggio e non sarete costretti a rimanere con un indumento bagnato addosso a lungo. Generalmente, si consigliano i modelli in cotone o in microfibra, che resistono e non si usurano facilmente, ma rimangono particolarmente leggeri.

Vestibilità

Fate molta attenzione anche alla vestibilità del costume: se volete libertà nei movimenti, prediligete i boxer e i bermuda non aderenti, in modo da non avere le cosce fasciate. Da questo punto di vista, i modelli migliori sono sicuramente quelli elasticizzati, perché cedono facilmente e si adeguano alle forme del corpo.

Praticità

Un costume deve essere pratico da indossare. Anche se i più elaborati sono i costumi da donna, anche i modelli per uomo possono riservare qualche spiacevole sorpresa. Scegliete un modello con abbottonature non elaborate: il velcro o dei semplici lacci possono bastare.