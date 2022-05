Costumi da bagno per seno grande: le migliori marche a confronto e come sceglierli Per chi ha il seno grande, la scelta del costume giusto non è particolarmente semplice, ma nemmeno impossibile. Ecco quali sono i marchi a cui affidarsi per trovare il capo adatto a valorizzare le proprie forme nel modo giusto.

Come si sceglie il costume adatto, quando si ha il seno molto grande? Fare la scelta giusta non è semplice, poiché non tutti calzano allo stesso modo.

Bisogna stare attente alle coppe e considerare la larghezza del torace: i modelli standard potrebbero risultare tropo stretti o rimandare l'effetto del seno cadente. Molto spesso, per ovviare a questi problemi, si consiglia a chi ha il seno abbondante di acquistare un costume con ferretto flessibile, che sostiene il seno e si può regolare facilmente. Di questa tipologia si trovano facilmente sia modelli bikini che modelli interi.

Fortunatamente, ormai i marchi che producono costumi adeguati a chi ha forme abbondanti sono diversi, la scelta a disposizione è molto ampia: vi segnaliamo, tra gli altri, Freya, Calzedonia, Asos, Tezenis, Lovable e Triumph.

Vediamo insieme alcuni tra i costumi per seno grande di tendenza per l'estate 2022.

Costumi con coppe grandi per donne con il seno abbondante

Costumi per seno grande con coppe: modello proposto da Freya

Tra i costumi più adeguati per chi ha il seno molto abbondante ci sono certamente quelli con le coppe grandi: la coppa, infatti, riesce a contenere e fasciare il décolleté completamente, tenendolo in su e valorizzandolo il più possibile, senza rimandare un risultato volgare. Tra i modelli di questo tipo che vi consigliamo, ci sono certamente i costumi proposti da Freya, un marchio che propone capi realizzati con materiali di qualità a prezzi non eccessivi:

Se questo marchio non incontra il vostro gusto, ecco altre valide alternative di costumi con coppe grandi che riescono a fasciare in maniera adeguata un seno prosperoso:

Costumi con ferretto flessibile per evitare l'effetto seno cadente

costume con ferretto flessibile Lovable: la soluzione per evitare l’effetto seno cadente

Quando il seno è molto prosperoso e il torace esile e stretto, è più facile che caschi e non si mantenga alto e sodo. Per evitare questo spiacevole effetto quando si è in costume, vi consigliamo di utilizzare costumi con ferretti flessibili: si tratta di modelli che, oltre ad essere facilmente regolabili, offrono un grande sostegno al décolleté e lo valorizzano al meglio. Tra i più in voga di questo tipo per l'estate 2022 ci sono i costumi di Lovable, che appartengono ad una fascia di prezzo media e sono garanzia di qualità e resistenza nel tempo:

In alternativa, ecco quali sono i costumi con ferretto flessibile tra cui potete scegliere questa estate:

Costumi interi per seno grande: la moda del 2022

Costumi da bagno interi Triumph, pensati per le donne con il seno grande

Tra i modelli di capi da spiaggia più adatti per chi ha il seno prosperoso ci sono i costumi interi. Sebbene non siano particolarmente apprezzati da chi ha i fianchi pronunciati, questi costumi sono ideali per reggere il seno in su e fasciarlo senza schiacciarlo, evitando che esca fuori dalle coppe. Molto apprezzati, in tal senso, sono i costumi interi a di Triumph, che sono comodi e sempre pensati secondo le mode del momento. Ecco i modelli più in voga per l'estate 2022:

Ma ci sono anche tanti altri marchi che hanno realizzato costumi interi adatti a chi ha il senso abbondante. Eccone alcuni tra i più belli che potete acquistare anche su Amazon:

Quali costumi evitare quando si ha il seno grande

Quando si sceglie un capo d'abbigliamento, bisogna sempre tenere conto della propria fisicità, poiché non tutto ci valorizza; lo stesso discorso vale per i costumi. Se si ha un seno molto grande, ci sono due modelli che è consigliato evitare: i bikini a triangolo e i modelli a fascia.

I bikini a triangolo non sono provvisti di coppe e non garantiscono una totale copertura e grande sostegno. I reggiseni a fascia, invece, schiacciano il seno, con il rischio di farlo sembrare troppo piccolo o farlo uscire fuori dai bordi superiori e inferiori.