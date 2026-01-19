stile e Trend
Blue Monday: 10 idee regalo per combattere la tristezza e ritrovare il buonumore

Per scacciare la tristezza nel giorno più triste dell’anno, abbiamo preparato una selezione di 10 idee regalo che faranno tornare il buonumore.
A cura di Quale Compro Team

Oggi cade il terzo lunedì di gennaio, meglio noto come Blue Monday ovvero il giorno più triste dell’anno. L’espressione nasce nei primi anni Duemila e si basa su una serie di fattori tipici di questo periodo: le giornate spesso grigie, le festività natalizie oramai terminate, il freddo e una primavera che appare ancora lontana. A tutto questo si aggiunge il peso dei buoni propositi di inizio anno che appaiono già difficili da mantenere.

Il Blue Monday è diventato oramai un appuntamento simbolico, un momento in cui fermarsi a riflettere sul proprio benessere e sulla necessità di alleggerire l’umore con piccoli gesti positivi.

Il modo migliore per affrontare una giornata che può sembrare più pesante del solito è quindi quello di concedersi qualcosa che faccia stare bene. Un piccolo regalo come un accessorio divertente, un capo fashion, un oggetto desiderato o un gadget ironico possono infatti aiutare a cambiare prospettiva e strappare un sorriso.

Se non avete una lista pronta, niente panico.

Abbiamo  selezionato 10 idee regalo disponibili su Amazon per affrontare il Blue Monday con più leggerezza: dai gadget per combattere la tristezza agli accessori fashion fino ad arrivare ai prodotti tech, tutti pensati per alleggerire l’umore e rendere la giornata più piacevole.

1. Cubo Rompicapo

ONE SHOP Cubo Rompicapo 3x3 Versione Originale Magico (Ultima Generazione) Veloce e Liscio Materiale Durevole Non tossico per Adulti e Ragazzi Puzzle Super Resistente Allenamento Mentale
ONE SHOP Cubo Rompicapo 3x3 Versione Originale Magico (Ultima Generazione) Veloce e Liscio Materiale Durevole Non tossico per Adulti e Ragazzi Puzzle Super Resistente Allenamento Mentale
7,69 €


Se il Blue Monday vi sembra una giornata triste e pesante, il cubo rompicapo 3×3 di One Shop è il regalo originale e divertente per scacciare la malinconia e trasformare ogni momento libero in un gioco stimolante.

Realizzato in Abs non tossico e con superficie stickerless che non graffia e rispetta l’ambiente, tale prodotto offre una rotazione liscia e veloce grazie ai bordi pre-arrotondati, al pezzo centrale a cerchio e al design pre-lubrificato.

2. Mini tastiera Wireless

12%
Rii Mini i8+ Wireless (layout ITALIANO) - Mini tastiera retroilluminata con mouse touchpad per Smart TV, Mini PC, HTPC, Console, Computer - Colore NERO
Rii Mini i8+ Wireless (layout ITALIANO) - Mini tastiera retroilluminata con mouse touchpad per Smart TV, Mini PC, HTPC, Console, Computer - Colore NERO
21,99 €
24,99 €


Per il Blue Monday perché non concedersi un po' di comodità tech come la tastiera Mini i8+ Wireless di Mii?

È un'idea perfetta perché trasforma il proprio divano in un vero e proprio centro comando, permettendo di gestire e Smart TV, Mini PC, console e media center senza alzarsi.

Grazie al layout in italiano e al mouse touchpad integrato, inoltre, navigare tra serie tv, film e applicazioni diventa più veloce e semplice  proprio come al Pc.

Compatibile con i principali modelli di televisore, tale device è l’unico originale, dotato di retroilluminazione a Led, gomma antiscivolo, tasti multimediali e speciali e funzioni di scorrimento della pagina.

È dotata infine di batteria al litio ricaricabile con cavo Usb e di ricevitore wireless Rf 2.4 Ghz che si ripone in modo molto comodo nello scompartimento della tastiera.

Si tratta quindi di un regalo tech originale e pratico per rendere il giorno più triste dell’anno più divertente e smart.

3. T-Shirt Fashion

T-Shirt Donna Fashion Simpatica Fatine E I Doni
T-Shirt Donna Fashion Simpatica Fatine E I Doni
17,99 €


Non c’è niente di meglio di un gadget divertente come la T-Shirt Donna di TheDifferent per rendere anche il lunedì più grigio dell’anno più allegro e originale.

In 100% morbido cotone, infatti, questa maglietta ospita tre fatine decisamente oneste: una vi regalerà l’ansia, l’altra la fame eterna e l’ultima l'immancabile ‘mai una gioia'.

Comoda e originale, è perfetta per chi ha deciso di rispondere al Blue Monday con una sonora risata e un pizzico di sano sarcasmo.

4. Cassa bluetooth portatile

68%
Cassa Bluetooth Portatile Potente 30W, Altoparlante Bluetooth 5.4 con Miglioramento Basso 3.0, IPX7 Speaker BluetoothAccoppiamento TWS, 24H di Autonomia con 8 Modalità RGB, Supporto Micro-Con, AUX, TF
Cassa Bluetooth Portatile Potente 30W, Altoparlante Bluetooth 5.4 con Miglioramento Basso 3.0, IPX7 Speaker BluetoothAccoppiamento TWS, 24H di Autonomia con 8 Modalità RGB, Supporto Micro-Con, AUX, TF
37,99 €
119,99 €


Per affrontare il Blue Monday con ritmo e buonumore, la cassa Bluetooth portatile di Timu da 30 W è un’idea perfetta sia per lui che per lei.

Dotata di due altoparlanti a banda completa e tecnologia Dsp, riempie fino a 150 metri quadri con un suono chiaro e dettagliato regalando un’esperienza audio avvolgente.

Il sistema Bass 3.0, invece, regala bassi profondi anche a basso volume.

Tale prodotto è dotato inoltre di una batteria da 4000 mAh che garantisce fino a 24 ore di autonomia e di una tecnologia TWS grazie alla quale si possono collegare due casse per effetto stereo surround da vero cinema.

Certificata IPx7 e robusta, resiste poi alle immersioni brevi e alla cadute.

È infine compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth e con connessioni Sd e Aux.

5. Tazza di TeeDesign

Tazze divertenti GATTO - Odio la gente al mattino. Il gadget regalo per la tazza con gatto più divertente, 350 milligrams
Tazze divertenti GATTO - Odio la gente al mattino. Il gadget regalo per la tazza con gatto più divertente, 350 milligrams
11,99 €

19,03 € Spedizione Gratuita


Per affrontare il Blue Monday con un sorriso, la tazza Gatto-Odio la gente al mattino di TeeDesign trasforma ogni sorso in un momento di leggerezza.

Si tratta di un prodotto realizzato in ceramica bianca di alta qualità, resistente e con una capacità di 350 ml per tè, caffè, cappuccino o altre bevande calde e fredde.

Stampata da entrambi i lati, può essere utilizzata anche come portapenne così da aggiungere un tocco ironico alla giornata.

Adatta al microonde e lavabile in lavastoviglie, è un gadget divertente e originale, perfetto per rendere anche il lunedì più grigio dell’anno divertente.

6. Formine per biscotti

SACBRZZ 48 Pezzi Formine per Biscotti, Carino Formine per Sandwich in Acciaio Inox, Taglierine per Sandwich E Sigillante,Dinosauro Orso Cuore Stella a Forma Di Stampi per Biscotti per Frutta E Verdura
SACBRZZ 48 Pezzi Formine per Biscotti, Carino Formine per Sandwich in Acciaio Inox, Taglierine per Sandwich E Sigillante,Dinosauro Orso Cuore Stella a Forma Di Stampi per Biscotti per Frutta E Verdura
9,99 €

14,23 € Spedizione Gratuita


Se la cucina può essere una terapia per il Blue Monday, allora il set di formine per biscotti di Sacbrzz può essere il proprio antidoto personale.

Dotato di più di 48 pezzi, tra spiedini colorati, formine in acciaio inossidabile, taglia biscotti e spazzole per la pulizia,  può trasformare biscottini, panini, frutta e verdura in uno vero capolavoro.

Il set è sicuro anche per i bambini grazie ai bordi lisci e ai manici antiscivolo ed è lavabile anche in lavastoviglie.

7. Cofanetto Wonderbox

15%
WONDERBOX - Cofanetto Regalo - Mille & Una Notte e Delizie - 9150 Soggiorni per 2 Persone - 1 Notte + Cena + Colazione - Idee Regalo Donna o Uomo
WONDERBOX - Cofanetto Regalo - Mille & Una Notte e Delizie - 9150 Soggiorni per 2 Persone - 1 Notte + Cena + Colazione - Idee Regalo Donna o Uomo
Offerta a tempo
93,40 €
109,90 €

117,00 € Spedizione Gratuita


Il Blue Monday vi fa sentire giù? Niente paura, il cofanetto Mille e una notte di Wonderbox per due è il gadget perfetto per trasformare il giorno più triste dell’anno in un’esperienza indimenticabile.

Basta scegliere tra hotel a 3 o 4 stelle, agriturismi, masserie e B&B per godere di un momento di relax, di buon cibo e ottima compagnia.

Valido per 3 anni e 3 mesi con possibilità di cambio e proroga illimitati, è un’idea regalo perfetta che non delude mai.

8. Cuscino a forma di emoticon

SCATTO ENERGIA CREATIVA | Cuscino Emoticon con Sorriso e Occhi a Cuore – 30 cm – Morbido e Divertente – Arredo Letto o Divano
SCATTO ENERGIA CREATIVA | Cuscino Emoticon con Sorriso e Occhi a Cuore – 30 cm – Morbido e Divertente – Arredo Letto o Divano
10,00 €


Quando il giorno più triste dell’anno sembra voler rovinare il proprio umore, ci vuole un piccolo alleato per strappare un sorriso.

Il  rimedio perfetto è il cuscino Emoticon con sorriso e occhi a cuore di Scatto Energia Creativa.

Morbido, soffice e dal diametro di 30 centimetri è infatti un’idea originale, capace di trasformare anche un giorno grigio in un momento di confort e buonumore.

9. Tracollina di Chicca

Chicca Borse Tracollina Borsa Donna in Pelle Italiana Borsetta a Spalla (Verde Acqua)
Chicca Borse Tracollina Borsa Donna in Pelle Italiana Borsetta a Spalla (Verde Acqua)
39,00 €


La giornata è partita con il piede sbagliato? A volte per cambiare prospettiva basta un accessorio elegante come la tracollina di Chicca Borse che unisce praticità e stile in un formato compatto e perfetto da portare sempre con sé.

Realizzata in pelle italiana con trama a dollaro, misura 22x16x6 centimetri ed è dotata di tracolla regolabile da 60 a 120 centimetri.

La tasca frontale con zip e ciondolo decorativo, l’interno foderato in tessuto e la chiusura con bottone magnetico e zip centrale, poi, la rendono funzionale oltre che curata nei dettagli.

Adatta per tutte le stagioni, è un’idea regalo raffinata per affrontare con stile il Blue Monday.

10. Profumo Blu di Acqua dell'Elba

Acqua dell' Elba Blu - Eau de Toilette per Donna, 50 ml vapo
Acqua dell' Elba Blu - Eau de Toilette per Donna, 50 ml vapo
61,05 € (122,10 € / ml)

54,00 € Spedizione Gratuita


Chiudere gli occhi e pensare al mare può bastare ad alleggerire l’umore. Il suono delle onde, l’aria salmastra e le infinite sfumature di blu, infatti, trasmettono calma ed equilibrio.

Anche senza viverci accanto, questo paesaggio è infatti uno degli antidoti più efficaci alla malinconia e proprio da questa suggestione nasce la linea Blu di Acqua dell’Elba, ispirata ai colori intensi dell’oceano.

La fragranza è ideale per accompagnare il Blue Monday perché offre un’esperienza olfattiva che richiama il respiro ampio del mare e offre una sensazione di evasione capace di alleggerire anche le giornate più grigie.



