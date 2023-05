Abbronzatura perfetta: oltre il 40% di sconto su epilatori e prodotti per il corpo Tutto pronto per le vacanze estive? Se il viaggio è stato prenotato, adesso è il momento di concentrarsi sul proprio corpo e sulla propria pelle. A tal proposito, abbiamo pensato di segnalarti alcuni tra gli epilatori, i rasoi perfetti per la depilazione e i migliori prodotti per prendersi cura della propria pelle quando ci si espone al sole.

Sei pronta per l'estate? Prenota le vacanze e goditi le tue ferie, ma non prima di aver pensato al tuo corpo. Prima di esporsi al sole, infatti, è necessario essere certi di avere tutto l'occorrente per proteggere la pelle dai raggi del sole e dai danni che possono causare, ma anche di utilizzare metodi di depilazione ed epilazione sicuri.

Se hai bisogno di fare acquisti in tal senso, ti sarà utile sapere che su Amazon sono disponibili una serie di sconti che coinvolgono rasoi ed epilatori elettrici e prodotti per aiutare la pelle a rimanere idratata nonostante l'esposizione al sole, senza dover rinunciare all'abbronzatura e assicurandosi che quest'ultima sia omogenea.

Epilatori elettrici e al luce pulsata Braun in sconto ad oltre il 40% su Amazon

Se stai pensando di acquistare un nuovo epilatore Braun, allora dovresti dare un'occhiata ai prodotti che ti proponiamo di seguito, di ultima generazione e disponibili ad un prezzo ribassato e molto conveniente.

41% di sconto sul Braun Silk-épil 5, un rasoio elettrico comprensivo di Bikini Styler, un accessorio utile a rifinire la zona inquinale senza creare bolle e tagli. Inoltre, è incluso un cappuccio massaggiante, utile a far rilassare la pelle dopo averla trattata.

32% di sconto sul rasoio elettrico Braun Silk-épil 9-720, progettato per agire anche sulle pelli più delicate senza creare rossori e irritazioni cutanee; le pinzette con tecnologia MicroGrip permettono alla rasatura di rimanere intatta per due o tre settimane, senza che siano necessari ritocchi.

30% Braun Silk-épil SES9100, un epilatore elettrico di ultima generazione dotato di testina flessibile e venduto in confezione con una spazzola esfoliante per effettuare la pulizia della pelle, una testina massaggiante e una spugnetta per rimuovere eventuali residui di make up.

29% di sconto sull'epilatore Braun Silk-épil Skin Spa 9, un dispositivo venduto con 13 accessori utili per depilare, esfoliare e massaggiare la pelle, garantendo una rasatura completa senza irritare la pelle. Grazie ai numerosi accessori inclusi, è possibile raggiungere anche i punti più difficili con facilità.

25% sul Braun Silk-épil 9 Flex, il dispositivo ideale da portare in viaggio, perché piccolo, leggero e venduto con una custodia protettiva impermeabile e resistente. Senza filo, dopo una ricarica completa garantisce un'autonomia di un'ora, tempo sufficiente a concludere la rasatura.

Abbronzanti, creme protettive e spray per capelli da utilizzare prima e dopo l'esposizione al sole in offerta su Amazon

Dopo aver scelto il miglior dispositivo in circolazione, bisogna non dimenticare di procurarsi creme protettive, gli abbronzanti giusti, le creme doposole e doposole e gli spray per i capelli.

34% di sconto sull'olio solare Hawaiian Tropic, che facilita e accelera l'abbronzatura e al tempo stesso idrata la pelle, evitando che l'azione dei raggi del sole la secchi e la rovini; questo prodotto è indicato in particolare per chi ha pelli normali, non troppo sensibili.

28% di sconto sulla crema protettiva di La Roche-Posay, ideale per il corpo, sia per le pelli normali che per quelle più chiare e delicate, poiché è realizzata con SPF 50+. Una volta spalmata, la pelle non rimane unta o appiccicosa, l'assorbimento e rapido e l'effetto protettivo prolungato.

23% di sconto sull'unguento abbronzante e protettivo di Collistar, un prodotto con doppia funzione, perché funge sia da attivatore della melanina che da schermo con i raggi ultravioletti, estremamente dannosi per la pelle. L'abbronzatura sarà intensa, ma la pelle rimarrà idratata.

20% di sconto sul termoprotettore per capelli Ghd Bodyguard, da spruzzare in piccole quantità prima e dopo l'esposizione al sole, in modo da evitare che il cuoio capelluto si bruci e i capelli diventino secchi e stopposi. Ha una profumazione molto leggera e piacevole.

15% di sconto sul kit protettivo e abbronzante Bilboa, che comprende una crema solare corpo con SPF 30, una crema protettiva per il viso con SPF 50 e un olio abbronzante delicato e idratante. Con un unico acquisto avrai a disposizione tutti i prodotti utili per prendersi cura del proprio corpo in spiaggia.