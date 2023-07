5 prodotti beauty e per la cura della pelle in promozione per il Prime Day 2023 di Amazon In occasione del Prime Day 2023, vediamo quali sono i migliori prodotti beauty in sconto.

Il Prime Day 2023, l'evento dedicato agli sconti sui prodotti per gli abbonati Prime di Amazon, terminerà alle 23:59 di oggi 12 luglio.

Durante il Prime Day è possibile acquistare tantissimi articoli a prezzi scontati, non solo prodotti tecnologici, ma anche accessori beauty, tra cui rossetti, asciugacapelli, capsule per il viso, prodotti per la cura della pelle e sieri per la crescita delle sopracciglia.

Ecco, quindi, una selezione dei 5 migliori prodotti beauty in sconto per il Prime Day 2023.

I 5 prodotti beauty più scontati in occasione del Prime Day 2023 di Amazon

Nella nostra selezione troverete prodotti in sconto per viso e capelli, come sieri viso, phon, dispositivi di pulizia per il viso e gloss idratanti.

1.Phon Bellissima Imetec Ceramic & Argan Oil

Il phon bellissima di Imetec è l'ideale per chi desidera un prodotto che rispetti i capelli durante l'asciugatura. Il phon, infatti, protegge la cute grazie ai suoi tre componenti ceramici che generano un calore buono a infrarossi con effetto anticrespo. La cera, inoltre, è infusa con l'olio di Argan, che esalta la morbidezza dei capelli e li rende più lucidi. La tecnologia a ioni, invece, mantiene i capelli più idratati.

2.Siero Crescita Sopracciglia Meabrow 100% naturale con Biotina Plastimea

Questo siero per con biotina di Plastimea rende le sopracciglia più forti e folte, stimolando la crescita dei peli e rinforzando i bulbi piliferi grazie ai suoi attivi nutrienti. Il cosmetico, infatti, contiene ingredienti naturali e benefici, come la biotina, il collagene e l'acido ialuronico. Il prodotto, inoltre, è ipoallergenico.

3. Foreo Luna Mini 2 Spazzola Pulizia Viso

Con i suoi dentini in silicone, la spazzola per il viso Luna di Foreo è utile per pulire in profondità la cute, rimuovendo sebo e impurità. Le pulsazioni della spazzola, infatti, riescono a eliminare il 99,5% dello sporco e delle cellule morte, migliorando la grana della pelle.

4. Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules Siero Viso Notte Antirughe

Le capsule di Elizabeth Arden contengono retinolo, un ingrediente che riduce le rughe sottili, le appiana e migliora l'idratazione e l'elasticità della pelle. Il siero si applica la sera dopo aver struccato completamente il volto. Si consiglia di massaggiare il prodotto con dei movimenti circolari fino a completo assorbimento.

5. Rossetto lunga durata e gloss idratante Max Factor Lipfinity

Il Max Factor Lipfinity è un prodotto due in uno, capace di resistere fino a 24 ore. Il rossetto, ad applicazione bifase, idrata le labbra e le intensifica. Il balsamo top coat trasparente, invece, nutre le labbra e fissa il rossetto.