10 prodotti utili da mettere in valigia per una vacanza last minute in offerta su eBay

Avete organizzato una vacanza last minute e non sapete cosa portare con voi? I saldi estivi di eBay sono quello che ci vuole: sul noto e-commerce troverete tantissimi prodotti da mettere in valigia a prezzi davvero vantaggiosi, adatti per trascorrere qualche giorno in montagna, rilassarsi in una località di mare ma anche immergersi nella natura durante un campeggio.

In aggiunta alle promozioni sui singoli prodotti, eBay mette a disposizione dei suoi utenti un coupon che consente di ottenere un ulteriore sconto del 20%; per approfittarne vi basterà inserire in fase di pagamento il codice SALDIESTATE22. Il coupon può essere utilizzato due volte su una spesa minima di 15 euro, e dà diritto a uno sconto fino a 100 euro per ogni utilizzo. La promozione scade il 31 luglio alle 23.59.

Vacanza last minute: 10 cose utili da mettere in valigia in offerta su eBay

Per aiutarvi nella preparazione della valigia last minute abbiamo selezionato 10 prodotti da uomo, da donna o unisex che si rivelano utili in viaggio, dalla crema solare alle infradito, senza dimenticare un pratico beauty. Gli articoli selezionati sono proposti con sconti oltre il 60%, ma possono essere ulteriormente scontati approfittando del coupon del 20% aggiuntivo.

-66% di sconto sulle sneakers Superga 2750 Cotu Classic: comode e leggere, le Superga Cotu Classic sono un modello unisex ideale anche da portare in viaggio perché occupano poco spazio in valigia e sono estremamente versatili. Hanno la tomaia in tela di cotone e la suola in gomma naturale vulcanizzata.

-Birkenstock: anche i loro detrattori riconoscono alle Birkenstock una comodità senza pari che le rende perfette anche per visitare città camminando per diversi chilometri al giorno. Si tratta di scarpe unisex, con plantare anatomico e sottopiede in pelle scamosciata. Il modello Arizona con doppio cinturino è uno dei più amati, disponibile sia con tomaia in pelle naturale a 63€ invece di 95€, che con tomaia in materiale sintetico a 50€ invece di 76€.

-zaino: altro must have dei viaggi in giro per il mondo, lo zaino dev'essere capiente e resistente, dotato di diverse tasche in cui inserire tutto il necessario. Lo zaino Eastpak Out Of Office di color navy a 36€ invece di 46€, ha un ampio scomparto centrale dotato di tasca imbottita pensata per riporre il pc portatile e una pratica tasca anteriore. Lo zaino Vans Real Plus di colore rosa è in sconto a 36€ invece di 55€, e oltre alla tasca centrale con inserto imbottito e a quella anteriore ha due comodi scomparti portabottiglie su entrambi i lati.

-16% (più coupon del 20%) di sconto sul kit solari Bilboa: qualunque sia la vostra destinazione, mettere in valigia una crema solare è indispensabile per proteggere la pelle dai raggi UV. Potete approfittare del kit proposto da Bilboa, che comprende un flacone da 200 ml di Burrocacao con SPF50+, una crema Viso&Corpo SPF50+ in formato viaggio da 75 ml e un doposole riparatore che prolunga l'abbronzatura da 200 ml.

-costume da bagno: uno dei must have quando si va in vacanza è certamente il costume da bagno, meglio ancora se di ottima vestibilità come i modelli che abbiamo selezionato, entrambi a tema tropical. Il boxer da uomo in offerta al 53% di sconto, ha l'elastico in vita regolabile con lacci e due comode tasche laterali e disponibile in diversi colori, il costume intero da donna scontato del 18%, ha un laccio per legarlo dietro al collo e un oblò sulla schiena.

-50% di sconto sulla borraccia termica in alluminio: sempre più diffuse per ragioni ambientali, le borracce termiche si rivelano davvero utili quando si è fuori casa, perché consentono di avere le proprie bevande preferite sempre a portata di mano, calde in inverno e fredde in estate. Questa in promozione ha una capacità di 750 ml e un pratico moschettone per fissarla a zaini e borse.

-46% di sconto sul marsupio Eastpak: utile in viaggio ma non solo, il marsupio è un accessorio unisex tornato di moda negli ultimi anni. Questo proposto da Eastpak ha uno scomparto principale e una tasca posteriore, entrambi dotati di zip, ed è realizzato interamente in nylon.

-infradito: che estate sarebbe senza le intramontabili flip flop? Entrambe realizzate in gomma con suola antiscivolo, le Havaianas Slim da donna a 20€ invece di 30€, il modello Kappa da uomo può essere acquistato approfittando del coupon del 20%.

-beauty case: perfetto per riporre i prodotti necessari all'igiene personale, il beauty case è uno degli accessori che in viaggio non possono mancare. Potete scegliere quello firmato Chiara Ferragni (-20€), tempestato di brillantini e decorato con una stella e l'immancabile occhio simbolo del brand, oppure optare per il Modus Special di Piquadro (-40€), realizzato in pelle nera e adatto sia agli uomini che alle donne. Gli articoli non sono scontati, ma vi basterà aggiungere il codice sconto SALDIESTATE22 per acquistarli con il 20% in meno.

-20% (-30€) di sconto sugli occhiali da sole Ray-ban Clubmaster: uno dei modelli iconici di Ray-ban, i Clubmaster sono degli occhiali da sole unisex adatti in tutte le occasioni, dalla passeggiata in città alla giornata al mare. La montatura è nera con dettagli oro, le lenti sono invece verde scuro, perfette per schermare i raggi UV e proteggere gli occhi dal sole. Anche in questo caso potete inserire il codice sconto in fase di pagamento per acquistarli a prezzo scontato.