Zendaya cambia look: alla Haute Couture di Parigi con frangetta corta e capelli neri L'attrice è volata nella Ville Lumiere per assistere alla sfilate di Alta Moda e sfoggia una chioma rinnovata e un look inaspettato.

A cura di Annachiara Gaggino

Zedaya come non l'avevamo mai vista. L'attrice sfoggia una mini frangietta alla sfilata di Schiaparelli a Parigi. La Maison surrealista ha aperto la settimana dedicata alla Haute Couture con uno show ispirato allo Spazio e agli alieni che ha visto salire in passerella anche accessori particolari come bambini bionici in braccio alle modelle. Il marchio disegnato da Daniel Roseberry continua a stupire, regalando spettacoli unici e articolati, dopo aver fatto sfilare le belve dell'inferno dantesco lo scorso anno, ora si proietta in un mondo fantascientifico.

La nuova acconciatura di Zendaya alla sfilata di Schiaparelli

La star di Euphoria era tra gli ospiti in prima fila allo show. Accanto a Jennifer Lopez, che ha stupito i fan con un taglio corto, Zedaya si è presentata con una mini frangia e i capelli liscissimi e neri, un hair look nuovo e molto diverso dal solito. Riccia naturale, l'attrice ha sempre optato per toni castani e mai troppo scuri, lasciando spesso la chioma mossa.

Di recente aveva anche provato un caschetto corto che le metteva in risalto i lineamenti. L'acconciatura richiama il tema della sfilata, un look alieno caratterizzato da due lunghe ciocche che cadono dritte ai lati del volto, una scelta che nel complesso le conferisce un'allure fantascientifica. Non si sa se l'attrice americana abbia effettivamente voluto cambiare il suo look oppure abbia optato per una parrucca.

Il look total black di Zedaya

L'outfit dell'attrice si abbina perfettamente all'acconciatura. Tutto firmato Schiaparelli ha indossato un lungo abito nero aderente e caratterizzato da uno strascico che ricorda una coda di cavallo. Non si tratta, infatti, di un normale strascico ma di un modello realizzato in modo particolare, che parte dalle vita in modo rialzato, ricordando proprio la tipica acconciatura raccolta. Dalle spalle lungo tutte le maniche, poi, il vestito è decorato da elementi tridimensionali simili a nodi.