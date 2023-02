Zendaya ci dà un taglio: sfoggia il nuovo look col caschetto biondo e riccio Zendaya è quasi sempre rimasta fedele ai capelli lunghi dagli esordi a oggi. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate: ci ha dato un taglio e ha sfoggiato un caschetto riccio e biondo.

A cura di Valeria Paglionico

Zendaya è tra le attrici più famose e promettenti degli ultimi anni: fin da piccola ha sempre goduto di una certa notorietà ma è stato con la serie tv Euphoria che ha raggiunto il grande pubblico. Ora, oltre a essere una vera e propria diva internazionale, è anche un'icona fashion richiestissima, basti pensare al fatto che è diventata testimonial di Valentino. Il mese scorso ha raggiunto l'ennesimo traguardo: ha vinto il Critics' Choice Award come Migliore attrice con la sua interpretazione di Rue in Euphoria, peccato che solo di recente si sia mostrata per la prima volta in pubblico dopo il trionfo. Quale migliore occasione di questa per rivelare al mondo il suo nuovo hair look? Ecco come si è mostrata sui social.

Tutti i cambi look di Zendaya

È da quando era solo una ragazzina che Zendaya ha sempre portato i capelli lunghi e naturali, rivoluzionando il suo stile solo con delle pieghe originali, dalle onde naturali all'ex riccio, fino ad arrivare al liscio effetto liquid hair e alle acconciature in stile vecchia Hollywood. Treccine, frangia a tendina, chignon tiratissimi: che si trattasse di un ruolo cinematografico o della vita reale, non importa, l'unica cosa certa è che l'attrice non ha mai osato troppo quando si tratta di hair look. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate: ci ha dato un taglio e ha mostrato il risultato finale con un selfie, immortalandosi però solo "a metà", ovvero con gli occhi nascosti.

Zendaya con i capelli lunghissimi

Zendaya con le sfumature bionde

Ieri sera Zendaya ha mostrato ai followers il suo nuovo hair look: ha detto addio alle lunghezze e ha tagliato i capelli a caschetto, portandoli al naturale con degli adorabili ricci sauvage. La cosa particolare è che non ha rivoluzionato solo l'acconciatura, ha aggiunto un pizzico di novità anche al colore, passando dal castano scuro alle sfumature bionde. Essendosi fotografata solo dal mento in giù, non si sa se le radici sono rimaste più scure, ma la cosa certa è che per lei si tratta di una nuance davvero inedita. Naturalmente non ha deluso le aspettative dei fashion addicted, apparendo raggiante con un top a collo alto di Issey Miyake in arancione e con una maxi margherita sul petto. Quale sarà il suo prossimo red carpet internazionale?