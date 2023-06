Winnie Harlow, in estate il power suit si indossa col reggiseno coordinato Winnie Harlow ha partecipato al lancio di Aroma360 Perfume e Body Collection che si è tenuto ieri sera a New York. Ha rivisitato il classico power suit, proponendolo in una versione estiva super glamour.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è ormai arrivata e le star fanno a gara per lanciare mode e tendenze sia sui social che agli eventi di gala a cui partecipano. L'idea da imitare assolutamente in qualche serata mondana della bella stagione è quella proposta da Winnie Harlow. Ieri sera ha partecipato al lancio del profumo e della body collection del brand Aroma360 e ha incantato tutti con un outfit che si rivelerà perfetto per coloro che vogliono puntare tutto sullo stile "business woman". La modella ha rivisitato in chiave sensuale ed estiva il classico tailleur: ecco come abbinarlo durante la bella stagione.

Winnie Harlow col tailleur color sabbia

Ieri sera il Buddha Bar di New York ha ospitato il lancio di Aroma360 Perfume e Body Collection e tra gli ospiti speciali c'era anche Winnie Harlow, la modella simbolo della body positivity che non ha paura di rivelare la sua vitiligine. Niente abiti principeschi, dettagli scintillanti, minigonne o spacchi, la top ha preferito un elegante power suit. Ha optato per una tinta tipicamente estiva, il color sabbia, rivisitando la moda mannish in chiave "vacanziera". Ha abbinato un paio di pantaloni classici a vita alta e dalla linea dritta a una giacca lunga coordinata, un modello al ginocchio con l'abbottonatura monopetto che ha portato completamente sbottonato.

Winnie Harlow col power suit

Come abbinare il power suit in estate

Sebbene a primo impatto il tailleur di Winnie possa sembrare tutt'altro che estivo, in verità è perfetto per rendere iper sensuale un outfit in pieno stile business woman. La modella lo ha infatti indossato semplicemente con un reggiseno in tinta, un modello molto scollato con le coppe a triangolo decorate con dei dettagli in pizzo sulle cuciture. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali col tacco a spillo e una serie di gioielli in oro bianco e diamanti di Buccellati, dalla collana agli orecchini pendenti. Capelli sciolti e ondulati, make-up curato nei minimi dettagli e vitiligine in vista: Winnie ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un'icona di bellezza dall'animo glamour.